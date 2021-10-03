Финляндия: Вейккауслига 2021
Хака
0:0
Второй тайм: 68'
Стадион: Tehtaan kentta
Оулу
34' Желтая карточкаСаланович Деннис
36' Желтая карточкаМалоло Обед
54' Желтая карточкаОпара Лаки
12
Хакала
Аату
18
Сааринен
Сет
15
Пурме
Тино
23
Ойала
Саломо
11
Рафинья
30
Опара
Лаки
25
Сале
Усман
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ойала СаломоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Лун ЮриПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Ярти ИшмаельНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
11 РафиньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Опара ЛакиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сале УсманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jyrki Ahola
Ход матча
34'
36'
54'
История личных встреч
Хака
Оулу
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 5 побед
27 матчей
48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
40.7%
26%
9 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вученович Александар
|4
|0.17
|Ярти Ишмаель
|3
|0.13
|Малундама Хенри
|2
|0.09
|Сааринен Сет
|2
|0.09
|Де Лукас Луии
|2
|0.09
|Тайнио Максимус
|1
|0.04
|Лайне Янне-Пекка
|1
|0.04
|Фриберг Никлас
|1
|0.04
|Бушуе Джейкоб
|1
|0.04
|Роджерсон Логан
|1
|0.04
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.04
|Ацка Нтоналнто
|1
|0.04
|Бошняк Андрия
|1 (1)
|0.04
|Кёстиля Джами
|0
|0
|Пурме Тино
|0
|0
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опара Лаки
|3
|0.13
|Саланович Деннис
|3 (2)
|0.13
|Йокелайнен Никлас
|2
|0.09
|Аланко Саму
|2
|0.09
|Бонет Роджер
|2
|0.09
|Сале Усман
|1
|0.04
|Сайра Николас
|1
|0.04
|Коскела Миика
|1
|0.04
|Каллинен Йере
|1
|0.04
|Нурмела Анселми
|0
|0
|Хейккиля Аапо
|0
|0
|Лииматта Отсо
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайнио Максимус
|4
|1
|Аувинен Ээро-Матти
|3
|1
|Фриберг Никлас
|4
|0
|Бушуе Джейкоб
|4
|0
|Вученович Александар
|4
|0
|Де Лукас Луии
|4
|0
|Лун Юри
|3
|0
|Бошняк Андрия
|3
|0
|Чиди Сэмюэл
|2
|0
|Малундама Хенри
|2
|0
|Лайне Янне-Пекка
|2
|0
|Сааринен Сет
|2
|0
|Ярти Ишмаель
|1
|0
|Хилска Антто
|1
|0
|Кёстиля Джами
|1
|0
|Ойала Саломо
|1
|0
|Пурме Тино
|1
|0
|Ацка Нтоналнто
|1
|0
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафинья
|5
|1
|Опара Лаки
|4
|0
|Нурмос Ласси
|3
|0
|Малоло Обед
|3
|0
|Аланко Саму
|3
|0
|Филлион Янн-Александр
|3
|0
|Хурме Яркко
|2
|0
|Нурмела Анселми
|2
|0
|Йокелайнен Никлас
|2
|0
|Magnus Breitenmoser
|2
|0
|Бонет Роджер
|2
|0
|Эландер Хенрик
|2
|0
|Сайра Николас
|2
|0
|Ларссон Кевин
|1
|0
|Саланович Деннис
|1
|0
|Хейккиля Аапо
|1
|0
|Коскела Миика
|1
|0
|Иконен Лассе
|1
|0
|Каллинен Йере
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
9
5 В 1-ом тайме 2
6 Во 2-ом тайме 7
5 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
0
0%
2
22%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
18%
3
33%
61-75
4
36%
1
11%
76-90
Пропущено
12
21
4 В 1-ом тайме 12
8 Во 2-ом тайме 9
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
1
8%
4
19%
1-15
2
17%
4
19%
16-30
1
8%
4
19%
31-45
3
25%
5
24%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
4
19%
76-90
Забито
10
7
6 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 4
5 Забивали первыми 2
16 Не забивали 16
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
4
40%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Пропущено
14
15
6 В 1-ом тайме 8
8 Во 2-ом тайме 7
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
3
21%
5
33%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
1
7%
5
33%
61-75
5
36%
1
7%
76-90
Забито
21
16
11 В 1-ом тайме 5
10 Во 2-ом тайме 11
10 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
5%
3
19%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
7
33%
1
6%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
4
19%
3
19%
61-75
6
29%
3
19%
76-90
Пропущено
26
36
10 В 1-ом тайме 20
16 Во 2-ом тайме 16
11 Пропускали первыми 17
15 Не пропускали 19
4
15%
9
25%
1-15
4
15%
5
14%
16-30
2
8%
6
17%
31-45
5
19%
6
17%
46-60
4
15%
5
14%
61-75
7
27%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хака - ХИФК 2:0 Оулу - Хака 0:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 Хака - Ильвес 0:1
Хака - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 Хака - Оулу 0:1 Лахти - Хака 0:2 Хака - Интер Турку 1:0 ХИК - Хака 2:0 КТП - Хака 0:0 Хака - КуПС 0:1 Ильвес - Хака 1:0 Хака - Хонка 1:1 Хонка - Хака 2:1 Хака - Лахти 1:1 Хака - ХИК 1:2 КуПС - Хака 1:2 Мариехамн - Хака 0:3 Хака - КТП 0:3
Оулу
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Оулу - Хака 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 Лахти - Оулу 0:0 ХИФК - Оулу 3:1
Оулу - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:1 Оулу - Интер Турку 2:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Ильвес - Оулу 1:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Оулу - ХИК 2:1 Хонка - Оулу 1:0 Оулу - КТП 1:1 КуПС - Оулу 2:0 Оулу - КуПС 0:2 КТП - Оулу 1:3 Оулу - Хонка 0:2 ХИК - Оулу 3:1 Оулу - ХИФК 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|40 - 15
|52
|2.
|ХИК
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|32 - 12
|49
|3.
|Интер Турку
|1:0 Заявка
|23
|13
|3
|7
|37 - 22
|42
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|29 - 24
|37
|5.
|Лахти
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|29 - 26
|35
|6.
|Ильвес
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|22 - 25
|33
|7.
|ХИФК
|0:1 Заявка
|23
|9
|6
|8
|23 - 24
|33
|8.
|Хонка
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|29 - 30
|27
|9.
|Хака
|0:0 Заявка
|23
|7
|4
|12
|21 - 26
|25
|10.
|Мариехамн
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|21 - 33
|24
|11.
|Оулу
|0:0 Заявка
|23
|5
|4
|14
|17 - 35
|19
|12.
|КТП
|Заявка
|23
|1
|5
|17
|19 - 47
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 6
|27
|2.
|Интер Турку
|1:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 9
|26
|3.
|Ильвес
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|13 - 7
|25
|4.
|ХИК
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 8
|23
|5.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 12
|21
|6.
|Лахти
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 12
|21
|7.
|Хонка
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|8.
|ХИФК
|0:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|9.
|Хака
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 12
|12
|10.
|Оулу
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 14
|11
|11.
|Мариехамн
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 17
|10
|12.
|КТП
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|7 - 21
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|15 - 4
|26
|2.
|КуПС
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 9
|25
|3.
|ХИФК
|0:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|11 - 6
|19
|4.
|Интер Турку
|1:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|5.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|7 - 12
|16
|6.
|Лахти
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|7.
|Мариехамн
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|8.
|Хака
|0:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|9.
|Хонка
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|10.
|Ильвес
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 18
|8
|11.
|Оулу
|0:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|12.
|КТП
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|12 - 26
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|10
|1
|1
|2.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|7
|0
|6
|3.
|КуПС
|Вяйринен Тим
|7
|1
|1
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|7
|0
|0
|5.
|Интер Турку
|Фурухольм Тимо
|6
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|9
|1
|2.
|СЯК Сейнайоки
|Мурило
|8
|0
|3.
|Мариехамн
|Абубакари Мохаммед
|6
|1
|4.
|ХИФК
|Ягуби Моштаг
|6
|1
|5.
|Интер Турку
|Хямяляйнен Юусо
|6
|1