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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
Хака
0:0
Конец матча

Стадион:
Оулу
0'
34' Желтая карточка
Саланович Деннис
36' Желтая карточка
Малоло Обед
54' Желтая карточка
Опара Лаки
67' Желтая карточка
Сале Усман
88' Желтая карточка
Тайнио Максимус
90'+5
12
Хакала
Аату
2
Кёстиля
Джами
18
Сааринен
Сет
3
Фриберг
Никлас
4
Аувинен
Ээро-Матти
20
Малундама
Хенри
15
Пурме
Тино
28
Ацка
Нтоналнто
19
Тайнио
Максимус
23
Ойала
Саломо
29
Роджерсон
Логан
22
Филлион
Янн-Александр
6
Нурмела
Анселми
11
Рафинья
3
Коскела
Миика
4
Бонет
Роджер
30
Опара
Лаки
20
Лииматта
Отсо
14
Ерёменко
Сергей
8
Малоло
Обед
25
Сале
Усман
10
Саланович
Деннис
Хака
Оулу

История личных встреч

Хака
Оулу

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 5 побед

27 матчей

48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
40.7%
26%
9 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

В
0:1
В
0:1
И
0:1
И
2:1
И
0:0
К
2:1
И
2:2
И
0:1
И
2:0
И
0:1
И
1:5
И
1:0
И
1:1
И
3:1
И
2:2
И
1:2
И
1:1
И
1:0
И
2:4
И
0:0
И
0:0
И
4:0
И
0:1
И
3:0
В
1:1
В
2:0
КЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вученович Александар 4 0.17
Ярти Ишмаель 3 0.13
Малундама Хенри 2 0.09
Сааринен Сет 2 0.09
Де Лукас Луии 2 0.09
Тайнио Максимус 1 0.04
Лайне Янне-Пекка 1 0.04
Фриберг Никлас 1 0.04
Бушуе Джейкоб 1 0.04
Роджерсон Логан 1 0.04
Аувинен Ээро-Матти 1 0.04
Ацка Нтоналнто 1 0.04
Бошняк Андрия 1 (1) 0.04
Кёстиля Джами 0 0
Пурме Тино 0 0
Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опара Лаки 3 0.13
Саланович Деннис 3 (2) 0.13
Йокелайнен Никлас 2 0.09
Аланко Саму 2 0.09
Бонет Роджер 2 0.09
Сале Усман 1 0.04
Сайра Николас 1 0.04
Коскела Миика 1 0.04
Каллинен Йере 1 0.04
Нурмела Анселми 0 0
Хейккиля Аапо 0 0
Лииматта Отсо 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайнио Максимус 5 1
Аувинен Ээро-Матти 3 1
Фриберг Никлас 4 0
Бушуе Джейкоб 4 0
Вученович Александар 4 0
Де Лукас Луии 4 0
Лун Юри 3 0
Бошняк Андрия 3 0
Чиди Сэмюэл 2 0
Малундама Хенри 2 0
Лайне Янне-Пекка 2 0
Сааринен Сет 2 0
Ярти Ишмаель 1 0
Хилска Антто 1 0
Кёстиля Джами 1 0
Ойала Саломо 1 0
Пурме Тино 1 0
Ацка Нтоналнто 1 0
Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафинья 5 1
Опара Лаки 4 0
Нурмос Ласси 3 0
Малоло Обед 3 0
Аланко Саму 3 0
Филлион Янн-Александр 3 0
Хурме Яркко 2 0
Нурмела Анселми 2 0
Йокелайнен Никлас 2 0
Magnus Breitenmoser 2 0
Бонет Роджер 2 0
Эландер Хенрик 2 0
Сайра Николас 2 0
Ларссон Кевин 1 0
Саланович Деннис 1 0
Хейккиля Аапо 1 0
Сале Усман 1 0
Коскела Миика 1 0
Иконен Лассе 1 0
Каллинен Йере 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
9
5 В 1-ом тайме 2
6 Во 2-ом тайме 7
5 Забивали первыми 2
16 Не забивали 17
0
0%
2
22%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
18%
3
33%
61-75
4
36%
1
11%
76-90

Пропущено

12
21
4 В 1-ом тайме 12
8 Во 2-ом тайме 9
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
1
8%
4
19%
1-15
2
17%
4
19%
16-30
1
8%
4
19%
31-45
3
25%
5
24%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
4
19%
76-90

Забито

10
7
6 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 4
5 Забивали первыми 2
17 Не забивали 17
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
4
40%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

14
15
6 В 1-ом тайме 8
8 Во 2-ом тайме 7
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
3
21%
5
33%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
1
7%
5
33%
61-75
5
36%
1
7%
76-90

Забито

21
16
11 В 1-ом тайме 5
10 Во 2-ом тайме 11
10 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
5%
3
19%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
7
33%
1
6%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
4
19%
3
19%
61-75
6
29%
3
19%
76-90

Пропущено

26
36
10 В 1-ом тайме 20
16 Во 2-ом тайме 16
11 Пропускали первыми 17
15 Не пропускали 19
4
15%
9
25%
1-15
4
15%
5
14%
16-30
2
8%
6
17%
31-45
5
19%
6
17%
46-60
4
15%
5
14%
61-75
7
27%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хака - ХИФК 2:0 Оулу - Хака 0:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 Хака - Ильвес 0:1
Хака - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 Хака - Оулу 0:1 Лахти - Хака 0:2 Хака - Интер Турку 1:0 ХИК - Хака 2:0 КТП - Хака 0:0 Хака - КуПС 0:1 Ильвес - Хака 1:0 Хака - Хонка 1:1 Хонка - Хака 2:1 Хака - Лахти 1:1 Хака - ХИК 1:2 КуПС - Хака 1:2 Мариехамн - Хака 0:3 Хака - КТП 0:3
Оулу
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Оулу - Хака 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 Лахти - Оулу 0:0 ХИФК - Оулу 3:1
Оулу - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:1 Оулу - Интер Турку 2:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Ильвес - Оулу 1:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Оулу - ХИК 2:1 Хонка - Оулу 1:0 Оулу - КТП 1:1 КуПС - Оулу 2:0 Оулу - КуПС 0:2 КТП - Оулу 1:3 Оулу - Хонка 0:2 ХИК - Оулу 3:1 Оулу - ХИФК 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС Заявка 23 16 4 3 40 - 15 52
2. ХИК 2:2 Заявка 23 15 5 3 34 - 14 50
3. Интер Турку Заявка 23 13 3 7 38 - 22 42
4. СЯК Сейнайоки 2:2 Заявка 23 11 5 7 31 - 26 38
5. Лахти Заявка 23 9 8 6 29 - 26 35
6. Ильвес Заявка 23 10 3 10 22 - 25 33
7. ХИФК Заявка 23 9 6 8 23 - 25 33
8. Хонка Заявка 23 7 6 10 29 - 30 27
9. Хака Заявка 23 7 4 12 21 - 26 25
10. Мариехамн Заявка 23 7 3 13 21 - 33 24
11. Оулу Заявка 23 5 4 14 17 - 35 19
12. КТП Заявка 23 1 5 17 19 - 47 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС Заявка 12 8 3 1 20 - 6 27
2. Интер Турку Заявка 12 8 2 2 22 - 9 26
3. Ильвес Заявка 11 8 1 2 13 - 7 25
4. ХИК 2:2 Заявка 12 7 3 2 19 - 10 24
5. СЯК Сейнайоки 2:2 Заявка 11 6 3 2 22 - 12 21
6. Лахти Заявка 12 6 3 3 16 - 12 21
7. Хонка Заявка 12 4 3 5 13 - 14 15
8. ХИФК Заявка 11 4 2 5 12 - 18 14
9. Хака Заявка 12 3 3 6 11 - 12 12
10. Оулу Заявка 11 3 2 6 8 - 14 11
11. Мариехамн Заявка 11 3 1 7 9 - 17 10
12. КТП Заявка 11 0 2 9 7 - 21 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 2:2 Заявка 11 8 2 1 15 - 4 26
2. КуПС Заявка 11 8 1 2 20 - 9 25
3. ХИФК Заявка 12 5 4 3 11 - 7 19
4. СЯК Сейнайоки 2:2 Заявка 12 5 2 5 9 - 14 17
5. Интер Турку Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
6. Лахти Заявка 11 3 5 3 13 - 14 14
7. Мариехамн Заявка 12 4 2 6 12 - 16 14
8. Хака Заявка 11 4 1 6 10 - 14 13
9. Хонка Заявка 11 3 3 5 16 - 16 12
10. Ильвес Заявка 12 2 2 8 9 - 18 8
11. Оулу Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
12. КТП Заявка 12 1 3 8 12 - 26 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 11 1 1
2. КуПС Ниссилья Урхо 7 0 6
3. КуПС Вяйринен Тим 7 1 1
4. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 7 0 0
5. Интер Турку Фурухольм Тимо 6 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КТП Рамадингайе Давид 9 1
2. Интер Турку Фурухольм Тимо 8 0
3. СЯК Сейнайоки Мурило 8 0
4. Мариехамн Абубакари Мохаммед 6 1
5. ХИФК Ягуби Моштаг 6 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Малоло Обед получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Саланович Деннис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хака 0:0 Оулу онлайн




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