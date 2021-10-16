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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
Ильвес
1:3
Второй тайм: 60'

Стадион:
ХИК
0'
1:0
2' Гол в свои ворота
Мурильо Луис-Карлос
1:1
14' Гол
Морен Валттери
37' Желтая карточка
Сийра Тууре
1:2
45' Гол
Жаир
46' Желтая карточка
Манга Таби
1:3
47' Гол
Жаир
60'
1
Лейслахти
Расмус
21
Гбе
Вигори
33
Манга
Таби
16
Миеттунен
Тату
2
Оллила
Туомас
14
Сийра
Тууре
7
Ветели
Йоона
6
Арифи
Дони
17
Нимели
Силванус
3
Patrick
Loa
Loa
49
Отенг
Эрик
31
Кето
Хуго
16
Морен
Валттери
15
Тенхо
Миро
5
О'Шоунесси
Даниэль
13
Мурильо
Луис-Карлос
10
Лингман
Лукас
27
Валенчич
Филип
6
Жаир
19
Casper
Terho
9
Риски
Рику
7
Хостикка
Сантери
Ильвес
ХИК

История личных встреч

Ильвес
ХИК

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
114.3%
1 победа 8 ничьих 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 10 побед

20 матчей

15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 побед

История матчей

В
2:1
В
0:3
В
1:2
В
2:0
В
2:1
В
1:1
В
0:0
В
1:2
В
0:0
В
3:1
В
1:4
В
1:1
В
2:0
К
0:1
В
1:3
В
1:0
В
5:1
В
1:0
В
1:1
В
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вертайнен Ээту 4 0.17
Мёммё Ээту 4 0.17
Миеттунен Тату 2 0.08
Оллила Туомас 2 (1) 0.08
Бланко Хеан 2 0.08
Ветели Йоона 1 0.04
Отенг Эрик 1 0.04
Сийра Тууре 1 0.04
Манга Таби 1 0.04
Алмен Микаэль 1 0.04
Hernan Luna 1 0.04
Озджелик Таха 1 0.04
Янтти Теему 0 0
Roger Torres 0 0
Арифи Дони 0 0
Patrick Loa Loa 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенчич Филип 6 (1) 0.25
Браун Дэвид 5 0.21
Жаир 5 0.21
Риски Роопе 4 0.17
Олусанья Антони 3 0.13
Луис Энрике II 3 0.13
Лингман Лукас 2 0.08
Casper Terho 2 0.08
Риски Рику 1 0.04
Танака Атому 1 0.04
О'Шоунесси Даниэль 1 0.04
Хостикка Сантери 1 0.04
Тенхо Миро 1 0.04
Морен Валттери 1 0.04
Мурильо Луис-Карлос 0 0
Саксела Янне 0 0

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Patrick Loa Loa 6 0
Сийра Тууре 5 0
Арифи Дони 5 0
Roger Torres 3 0
Катц Калле 3 0
Бланко Хеан 2 0
Миеттунен Тату 2 0
Ветели Йоона 2 0
Манга Таби 2 0
Аспегрен Фелипе 1 0
Нимели Силванус 1 0
Вертайнен Ээту 1 0
Янтти Теему 1 0
Сарр Момоду 1 0
Алмен Микаэль 1 0
Оллила Туомас 1 0
Hernan Luna 1 0
Мёммё Ээту 1 0
Гбе Вигори 1 0
Озджелик Таха 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жаир 4 0
Джалу Бубакар 4 0
Тенхо Миро 4 0
Пелтола Матти 4 0
Мурильо Луис-Карлос 3 0
Риски Роопе 3 0
Морен Валттери 2 0
Риски Рику 2 0
Хостикка Сантери 2 0
Кето Хуго 2 0
Танака Атому 1 0
Браун Дэвид 1 0
Мурнэйн Дилан 1 0
О'Шоунесси Даниэль 1 0
Дальстрем Себастьян 1 0
Луис Энрике II 1 0
Олусанья Антони 1 0
Casper Terho 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
15
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
2
15%
3
20%
1-15
2
15%
4
27%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
5
38%
3
20%
61-75
2
15%
2
13%
76-90

Пропущено

7
4
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
29%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
20
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
2
25%
4
20%
1-15
2
25%
1
5%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
1
13%
3
15%
46-60
1
13%
4
20%
61-75
2
25%
5
25%
76-90

Пропущено

19
10
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
11%
1
10%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
32%
2
20%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
21%
5
50%
61-75
5
26%
2
20%
76-90

Забито

21
35
9 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 15
8 Не забивали 5
4
19%
7
20%
1-15
4
19%
5
14%
16-30
1
5%
5
14%
31-45
2
10%
4
11%
46-60
6
29%
7
20%
61-75
4
19%
7
20%
76-90

Пропущено

26
14
15 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
4
15%
2
14%
1-15
3
12%
1
7%
16-30
8
31%
2
14%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
5
19%
6
43%
61-75
5
19%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
КуПС - Ильвес 2:1 Ильвес - Хонка 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Хака - Ильвес 0:1
Ильвес - ХИФК 1:0 Ильвес - Лахти 1:0 Мариехамн - Ильвес 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Хонка - Ильвес 4:1 Ильвес - Оулу 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес - Хака 1:0 КТП - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 ХИК - Ильвес 2:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Лахти - Ильвес 3:1 Ильвес - КТП 2:0 Ильвес - КуПС 3:2
ХИК
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Алашкерт - ХИК 2:4 ХИК - Интер Турку 0:1 ХИК - ХИФК 0:2
Хонка - ХИК 0:0 ХИК - ЛАСК 0:2 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - КуПС 1:1 ХИК - Фенербахче 2:5 Лахти - ХИК 0:1 Фенербахче - ХИК 1:0 ХИК - Мариехамн 1:0 ХИК - Нефтчи 3:0 КТП - ХИК 0:1 Нефтчи - ХИК 2:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Мальмё 2:2 ХИК - Хака 2:0 Мальмё - ХИК 2:1 Оулу - ХИК 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС Заявка 23 16 4 3 40 - 15 52
2. ХИК 3:1 Заявка 24 16 4 4 37 - 16 52
3. Интер Турку Заявка 23 13 3 7 38 - 22 42
4. СЯК Сейнайоки Заявка 23 12 4 7 32 - 26 40
5. Лахти Заявка 23 9 8 6 29 - 26 35
6. Ильвес 1:3 Заявка 24 10 3 11 23 - 28 33
7. ХИФК Заявка 23 9 6 8 23 - 25 33
8. Хонка Заявка 23 7 6 10 29 - 30 27
9. Хака Заявка 23 7 4 12 21 - 26 25
10. Мариехамн Заявка 23 7 3 13 21 - 33 24
11. Оулу Заявка 23 5 4 14 17 - 35 19
12. КТП Заявка 23 1 5 17 19 - 47 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС Заявка 12 8 3 1 20 - 6 27
2. Интер Турку Заявка 12 8 2 2 22 - 9 26
3. Ильвес 1:3 Заявка 12 8 1 3 14 - 10 25
4. ХИК 3:1 Заявка 12 7 2 3 19 - 11 23
5. СЯК Сейнайоки Заявка 11 6 3 2 22 - 12 21
6. Лахти Заявка 12 6 3 3 16 - 12 21
7. Хонка Заявка 12 4 3 5 13 - 14 15
8. ХИФК Заявка 11 4 2 5 12 - 18 14
9. Хака Заявка 12 3 3 6 11 - 12 12
10. Оулу Заявка 11 3 2 6 8 - 14 11
11. Мариехамн Заявка 11 3 1 7 9 - 17 10
12. КТП Заявка 11 0 2 9 7 - 21 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 3:1 Заявка 12 9 2 1 18 - 5 29
2. КуПС Заявка 11 8 1 2 20 - 9 25
3. ХИФК Заявка 12 5 4 3 11 - 7 19
4. СЯК Сейнайоки Заявка 12 6 1 5 10 - 14 19
5. Интер Турку Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
6. Лахти Заявка 11 3 5 3 13 - 14 14
7. Мариехамн Заявка 12 4 2 6 12 - 16 14
8. Хака Заявка 11 4 1 6 10 - 14 13
9. Хонка Заявка 11 3 3 5 16 - 16 12
10. Ильвес 1:3 Заявка 12 2 2 8 9 - 18 8
11. Оулу Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
12. КТП Заявка 12 1 3 8 12 - 26 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 11 1 1
2. КуПС Ниссилья Урхо 7 0 6
3. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 7 0 1
4. КуПС Вяйринен Тим 7 1 1
5. СЯК Сейнайоки Нгуекам Ариэль 7 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КТП Рамадингайе Давид 9 1
2. Интер Турку Фурухольм Тимо 8 0
3. СЯК Сейнайоки Мурило 8 0
4. Мариехамн Абубакари Мохаммед 6 1
5. ХИФК Ягуби Моштаг 6 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Жаир бьет в цель!
  • Желтая карточка
    46'
    Манга Таби получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Жаир бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Сийра Тууре получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Морен Валттери бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Мурильо Луис-Карлос уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ильвес
Ничья
ХИК
6.60
6.04
1.63
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ильвес 1:3 ХИК онлайн




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