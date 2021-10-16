Финляндия: Вейккауслига 2021
1:0
2' Гол в свои воротаМурильо Луис-Карлос
1:1
14' ГолМорен Валттери
37' Желтая карточкаСийра Тууре
1:2
45' ГолЖаир
47' Желтая карточкаМанга Таби
1:3
47' ГолЖаир
2:3
83' ГолОллила Туомас
90' Желтая карточкаPatrick Loa Loa
21
Гбе
Вигори
33
Манга
Таби
14
Сийра
Тууре
49
Отенг
Эрик
31
Кето
Хуго
15
Тенхо
Миро
6
Жаир
19
Casper
Terho
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гбе ВигориЗащитник
-
33 Манга ТабиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Сийра ТууреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
49 Отенг ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Сарр МомодуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бланко ХеанНападающий
-
Главный тренер: Toni Kallio
- Основной состав
-
31 Кето ХугоВратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 ЖаирПолузащитник
-
19 Casper TerhoНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Браун ДэвидНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
Ход матча
2'
14'
1:1
37'
45'
1:2
47'
47'
1:3
83'
2:3
85'
90'
История личных встреч
Ильвес
ХИК
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
114.3%
1 победа 8 ничьих 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 10 побед
20 матчей
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вертайнен Ээту
|4
|0.17
|Мёммё Ээту
|4
|0.17
|Оллила Туомас
|3 (1)
|0.13
|Миеттунен Тату
|2
|0.08
|Бланко Хеан
|2
|0.08
|Ветели Йоона
|1
|0.04
|Алмен Микаэль
|1
|0.04
|Отенг Эрик
|1
|0.04
|Сийра Тууре
|1
|0.04
|Манга Таби
|1
|0.04
|Hernan Luna
|1
|0.04
|Озджелик Таха
|1
|0.04
|Янтти Теему
|0
|0
|Roger Torres
|0
|0
|Арифи Дони
|0
|0
|Patrick Loa Loa
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенчич Филип
|6 (1)
|0.25
|Жаир
|6
|0.25
|Браун Дэвид
|5
|0.21
|Риски Роопе
|4
|0.17
|Олусанья Антони
|3
|0.13
|Луис Энрике II
|3
|0.13
|Лингман Лукас
|2
|0.08
|Casper Terho
|2
|0.08
|Риски Рику
|1
|0.04
|Танака Атому
|1
|0.04
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0.04
|Тенхо Миро
|1
|0.04
|Морен Валттери
|1
|0.04
|Хостикка Сантери
|1
|0.04
|Мурильо Луис-Карлос
|0
|0
|Саксела Янне
|0
|0
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Patrick Loa Loa
|7
|0
|Сийра Тууре
|5
|0
|Арифи Дони
|5
|0
|Roger Torres
|3
|0
|Манга Таби
|3
|0
|Катц Калле
|3
|0
|Бланко Хеан
|2
|0
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Ветели Йоона
|2
|0
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|Нимели Силванус
|1
|0
|Вертайнен Ээту
|1
|0
|Янтти Теему
|1
|0
|Сарр Момоду
|1
|0
|Алмен Микаэль
|1
|0
|Оллила Туомас
|1
|0
|Hernan Luna
|1
|0
|Мёммё Ээту
|1
|0
|Гбе Вигори
|1
|0
|Озджелик Таха
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жаир
|4
|0
|Джалу Бубакар
|4
|0
|Тенхо Миро
|4
|0
|Пелтола Матти
|4
|0
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
|Риски Роопе
|3
|0
|Морен Валттери
|2
|0
|Риски Рику
|2
|0
|Хостикка Сантери
|2
|0
|Кето Хуго
|2
|0
|Танака Атому
|1
|0
|Браун Дэвид
|1
|0
|Мурнэйн Дилан
|1
|0
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0
|Дальстрем Себастьян
|1
|0
|Луис Энрике II
|1
|0
|Олусанья Антони
|1
|0
|Casper Terho
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
19
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
2
14%
5
26%
1-15
2
14%
4
21%
16-30
1
7%
3
16%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
5
36%
3
16%
61-75
3
21%
2
11%
76-90
Пропущено
11
5
9 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
4
36%
1
20%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
8
20
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
2
25%
4
20%
1-15
2
25%
1
5%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
1
13%
3
15%
46-60
1
13%
4
20%
61-75
2
25%
5
25%
76-90
Пропущено
19
10
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
11%
1
10%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
32%
2
20%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
21%
5
50%
61-75
5
26%
2
20%
76-90
Забито
22
39
9 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 16
8 Не забивали 5
4
18%
9
23%
1-15
4
18%
5
13%
16-30
1
5%
6
15%
31-45
2
9%
5
13%
46-60
6
27%
7
18%
61-75
5
23%
7
18%
76-90
Пропущено
30
15
18 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
6
20%
2
13%
1-15
3
10%
1
7%
16-30
9
30%
2
13%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
5
17%
6
40%
61-75
5
17%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
КуПС - Ильвес 2:1 Ильвес - Хонка 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Хака - Ильвес 0:1
Ильвес - ХИФК 1:0 Ильвес - Лахти 1:0 Мариехамн - Ильвес 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Хонка - Ильвес 4:1 Ильвес - Оулу 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес - Хака 1:0 КТП - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 ХИК - Ильвес 2:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Лахти - Ильвес 3:1 Ильвес - КТП 2:0 Ильвес - КуПС 3:2
ХИК
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Алашкерт - ХИК 2:4 ХИК - Интер Турку 0:1 ХИК - ХИФК 0:2
Хонка - ХИК 0:0 ХИК - ЛАСК 0:2 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - КуПС 1:1 ХИК - Фенербахче 2:5 Лахти - ХИК 0:1 Фенербахче - ХИК 1:0 ХИК - Мариехамн 1:0 ХИК - Нефтчи 3:0 КТП - ХИК 0:1 Нефтчи - ХИК 2:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Мальмё 2:2 ХИК - Хака 2:0 Мальмё - ХИК 2:1 Оулу - ХИК 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|24
|17
|4
|3
|43 - 17
|55
|2.
|ХИК
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|37 - 17
|52
|3.
|Интер Турку
|Заявка
|24
|13
|3
|8
|40 - 25
|42
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|34 - 28
|41
|5.
|Лахти
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|30 - 27
|36
|6.
|ХИФК
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|25 - 27
|34
|7.
|Ильвес
|Заявка
|24
|10
|3
|11
|24 - 28
|33
|8.
|Мариехамн
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|23 - 34
|27
|9.
|Хонка
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|29 - 32
|27
|10.
|Хака
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|22 - 27
|26
|11.
|Оулу
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|18 - 37
|19
|12.
|КТП
|Заявка
|24
|2
|5
|17
|21 - 47
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 6
|27
|2.
|Интер Турку
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 12
|26
|3.
|Ильвес
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|15 - 10
|25
|4.
|ХИК
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 11
|23
|5.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 12
|21
|6.
|Лахти
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 12
|21
|7.
|ХИФК
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 20
|15
|8.
|Хонка
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|9.
|Хака
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 13
|13
|10.
|Оулу
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 16
|11
|11.
|Мариехамн
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 17
|10
|12.
|КТП
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|18 - 6
|29
|2.
|КуПС
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|23 - 11
|28
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 16
|20
|4.
|ХИФК
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|11 - 7
|19
|5.
|Мариехамн
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|6.
|Интер Турку
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|7.
|Лахти
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 15
|15
|8.
|Хака
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|9.
|Хонка
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 18
|12
|10.
|Ильвес
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 18
|8
|11.
|Оулу
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|12.
|КТП
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|12 - 26
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|13
|1
|1
|2.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|8
|0
|6
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Нгуекам Ариэль
|8
|0
|0
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|7
|0
|1
|5.
|КуПС
|Вяйринен Тим
|7
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|9
|1
|2.
|ХИФК
|Ягуби Моштаг
|7
|1
|3.
|Хонка
|Арко-Менса Эдмунд
|7
|1
|4.
|Интер Турку
|Фурухольм Тимо
|8
|0
|5.
|Интер Турку
|Ярвенпяя Ласси
|8
|0