Финляндия: Вейккауслига 2021
Интер Турку
2:3
Конец матча
Стадион: Веритас
КуПС
0:1
43' ГолТомас Диого
0:2
53' ГолРикардо Пауло
1:2
66' ГолКялльман Беньямин
2:2
77' ГолКялльман Беньямин
79' Желтая карточкаАспегрен Фелипе
2:3
81' ГолНиссилья Урхо
83' Желтая карточкаСанс Алехандро
84' Желтая карточкаКагаяма Таики
90' Желтая карточкаЯрвенпяя Ласси
90' Желтая карточкаСеббан Джордан
21
Ойяла
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ойяла МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Магута РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ривейро Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ярвинен ИироПолузащитник
-
16 Юрю ТоммиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Валакари Симо
Ход матча
43'
0:1
53'
0:2
66'
77'
79'
81'
2:3
83'
84'
90'
90'
История личных встреч
Интер Турку
КуПС
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 15 побед
41 матч
39%
22%
39%
16 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
29.3%
43.9%
26.8%
12 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.7%
31.7%
36.6%
13 побед 13 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|13 (1)
|0.54
|Фурухольм Тимо
|6
|0.25
|Ойяла Матиас
|5
|0.21
|Хаукиоя Мартти
|4 (3)
|0.17
|Форселль Петтери
|3 (1)
|0.13
|Кагаяма Таики
|3
|0.13
|Паананен Алекси
|1
|0.04
|Энгстрем Йеспер
|1
|0.04
|Санс Алехандро
|1
|0.04
|Pibe I
|1
|0.04
|Хювяринен Юхо
|1
|0.04
|Аннан Энтони
|0
|0
|Ярвенпяя Ласси
|0
|0
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ниссилья Урхо
|8
|0.33
|Вяйринен Тим
|7 (1)
|0.29
|Томас Диого
|5
|0.21
|Santeri Haarala2
|4
|0.17
|Попович Антон
|3
|0.13
|Икауниекс Янис
|3 (1)
|0.13
|Удо Аньекпено
|3
|0.13
|Рангел
|2
|0.08
|Рикардо Пауло
|2
|0.08
|Видьеског Аксель
|1
|0.04
|Хейнонен Артту
|1
|0.04
|Тойвомяки Ханри
|1
|0.04
|Сале Усман
|1
|0.04
|Хямяляйнен Танели
|1
|0.04
|Боатенг Бисмарк
|1 (1)
|0.04
|Себбан Джордан
|0
|0
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|Каррильо Даниэль II
|0
|0
|Niba MacDonald
|0
|0
Карточки
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фурухольм Тимо
|8
|0
|Ярвенпяя Ласси
|8
|0
|Хямяляйнен Юусо
|6
|1
|Хаукиоя Мартти
|5
|0
|Санс Алехандро
|4
|0
|Нурми Ноа
|4
|0
|Кагаяма Таики
|4
|0
|Аннан Энтони
|3
|0
|Паананен Алекси
|3
|0
|Форселль Петтери
|2
|0
|Кеттинг Рик
|2
|0
|Мойсандер Хенрик
|1
|0
|Ойяла Матиас
|1
|0
|Pibe I
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Кялльман Беньямин
|1
|0
|Марттинен Аати
|1
|0
|Хювяринен Юхо
|1
|0
|Урьяс Яспер
|1
|0
|Магута Райан
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рангел
|6
|0
|Попович Антон
|5
|0
|Боатенг Бисмарк
|4
|0
|Томас Диого
|4
|0
|Ниссилья Урхо
|3
|0
|Рикардо Пауло
|3
|0
|Тойвомяки Ханри
|2
|0
|Henry Uzochokwu
|2
|0
|Себбан Джордан
|2
|0
|Хейнонен Артту
|2
|0
|Santeri Haarala2
|2
|0
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|Пирттийоки Юхо
|1
|0
|Вяйринен Тим
|1
|0
|Крайдль Йоханнес
|1
|0
|Каррильо Даниэль II
|1
|0
|Удо Аньекпено
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
23
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
12 Не забивали 13
2
9%
3
13%
1-15
5
22%
3
13%
16-30
2
9%
4
17%
31-45
5
22%
5
22%
46-60
3
13%
4
17%
61-75
6
26%
4
17%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
31%
1
9%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
2
15%
3
27%
76-90
Забито
17
20
5 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
1
6%
3
15%
1-15
2
12%
3
15%
16-30
2
12%
6
30%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
5
29%
29%
2
10%
61-75
4
24%
5
25%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
2
17%
2
33%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Забито
40
43
14 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 17
3 Не забивали 3
3
8%
6
14%
1-15
7
18%
6
14%
16-30
4
10%
10
23%
31-45
8
20%
6
14%
46-60
8
20%
6
14%
61-75
10
25%
9
21%
76-90
Пропущено
25
17
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 11
3
12%
4
24%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
7
28%
2
12%
31-45
4
16%
2
12%
46-60
4
16%
3
18%
61-75
5
20%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Интер Турку - ХИФК 2:0 ХИК - Интер Турку 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2
Интер Турку - ХИК 1:3 КТП - Интер Турку 1:3 Интер Турку - Ильвес 2:0 Оулу - Интер Турку 2:0 Хака - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Хонка 2:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ХИФК 0:1 Пушкаш-Академия - Интер Турку 2:0 Интер Турку - Пушкаш-Академия 1:1 Интер Турку - Лахти 1:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:0 КуПС - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Мариехамн 3:0 ХИФК - Интер Турку 1:4
КуПС
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
КуПС - Ильвес 2:1 КуПС - ХИФК 0:0 Хонка - КуПС 0:1 КТП - КуПС 1:2
КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Мариехамн - КуПС 0:1 ХИК - КуПС 1:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 ХИФК - КуПС 1:5 КуПС - Унион Берлин 0:4 КуПС - КТП 4:0 Астана - КуПС 3:4 КуПС - Лахти 2:2 КуПС - Астана 1:1 Ворскла - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Ворскла 2:2 КуПС - Ноа Ереван 5:0 Хака - КуПС 0:1 Ноа Ереван - КуПС 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|24
|17
|4
|3
|43 - 17
|55
|2.
|ХИК
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|37 - 17
|52
|3.
|Интер Турку
|Заявка
|24
|13
|3
|8
|40 - 25
|42
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|34 - 28
|41
|5.
|Лахти
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|30 - 27
|36
|6.
|ХИФК
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|25 - 27
|34
|7.
|Ильвес
|Заявка
|24
|10
|3
|11
|24 - 28
|33
|8.
|Мариехамн
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|23 - 34
|27
|9.
|Хонка
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|29 - 32
|27
|10.
|Хака
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|22 - 27
|26
|11.
|Оулу
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|18 - 37
|19
|12.
|КТП
|Заявка
|24
|2
|5
|17
|21 - 47
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 6
|27
|2.
|Интер Турку
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 12
|26
|3.
|Ильвес
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|15 - 10
|25
|4.
|ХИК
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 11
|23
|5.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 12
|21
|6.
|Лахти
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 12
|21
|7.
|ХИФК
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 20
|15
|8.
|Хонка
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|9.
|Хака
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 13
|13
|10.
|Оулу
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 16
|11
|11.
|Мариехамн
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 17
|10
|12.
|КТП
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|18 - 6
|29
|2.
|КуПС
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|23 - 11
|28
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 16
|20
|4.
|ХИФК
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|11 - 7
|19
|5.
|Мариехамн
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|6.
|Интер Турку
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|7.
|Лахти
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 15
|15
|8.
|Хака
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|9.
|Хонка
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 18
|12
|10.
|Ильвес
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 18
|8
|11.
|Оулу
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|12.
|КТП
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|12 - 26
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|13
|1
|1
|2.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|8
|0
|6
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Нгуекам Ариэль
|8
|0
|0
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|7
|0
|1
|5.
|КуПС
|Вяйринен Тим
|7
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|9
|1
|2.
|ХИФК
|Ягуби Моштаг
|7
|1
|3.
|Хонка
|Арко-Менса Эдмунд
|7
|1
|4.
|Интер Турку
|Фурухольм Тимо
|8
|0
|5.
|Интер Турку
|Ярвенпяя Ласси
|8
|0