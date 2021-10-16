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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
Интер Турку
2:3
Конец матча

Стадион:
КуПС
0'
0:1
43' Гол
Томас Диого
0:2
53' Гол
Рикардо Пауло
1:2
66' Гол
Кялльман Беньямин
2:2
77' Гол
Кялльман Беньямин
79' Желтая карточка
Аспегрен Фелипе
2:3
81' Гол
Ниссилья Урхо
83' Желтая карточка
Санс Алехандро
84' Желтая карточка
Кагаяма Таики
90' Желтая карточка
Ярвенпяя Ласси
90' Желтая карточка
Себбан Джордан
90'+5
12
Мойсандер
Хенрик
11
Ярвенпяя
Ласси
4
Кеттинг
Рик
3
Хямяляйнен
Юусо
2
Энгстрем
Йеспер
19
Паананен
Алекси
8
Санс
Алехандро
21
Ойяла
Матиас
10
Кялльман
Беньямин
15
Фурухольм
Тимо
14
Форселль
Петтери
21
Крайдль
Йоханнес
32
Аспегрен
Фелипе
3
Томас
Диого
2
Рикардо
Пауло
15
Henry
Uzochokwu
20
Хейнонен
Артту
14
Попович
Антон
10
Себбан
Джордан
25
Ниссилья
Урхо
9
Вяйринен
Тим
29
Santeri
Haarala2
Интер Турку
КуПС

История личных встреч

Интер Турку
КуПС

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 15 побед

41 матч

39%
22%
39%
16 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

29.3%
43.9%
26.8%
12 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.7%
31.7%
36.6%
13 побед 13 ничьих 15 побед

История матчей

В
1:0
В
1:0
В
2:0
В
1:0
К
4:4
В
0:2
В
2:0
В
1:0
В
0:1
В
0:1
В
5:1
В
1:2
В
1:1
В
2:1
В
0:2
В
2:1
В
3:1
В
3:1
К
1:1
В
1:1
В
1:1
В
0:0
В
4:2
В
1:1
КС
1:2
В
1:2
В
2:2
В
1:1
В
1:4
В
0:6
В
2:1
В
2:1
В
4:4
В
0:1
В
1:3
В
2:1
К
0:2
В
2:3
В
0:2
В
4:0
В
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 13 (1) 0.54
Фурухольм Тимо 6 0.25
Ойяла Матиас 5 0.21
Хаукиоя Мартти 4 (3) 0.17
Форселль Петтери 3 (1) 0.13
Кагаяма Таики 3 0.13
Паананен Алекси 1 0.04
Энгстрем Йеспер 1 0.04
Санс Алехандро 1 0.04
Pibe I 1 0.04
Хювяринен Юхо 1 0.04
Аннан Энтони 0 0
Ярвенпяя Ласси 0 0
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ниссилья Урхо 8 0.33
Вяйринен Тим 7 (1) 0.29
Томас Диого 5 0.21
Santeri Haarala2 4 0.17
Попович Антон 3 0.13
Икауниекс Янис 3 (1) 0.13
Удо Аньекпено 3 0.13
Рангел 2 0.08
Рикардо Пауло 2 0.08
Видьеског Аксель 1 0.04
Хейнонен Артту 1 0.04
Тойвомяки Ханри 1 0.04
Сале Усман 1 0.04
Хямяляйнен Танели 1 0.04
Боатенг Бисмарк 1 (1) 0.04
Себбан Джордан 0 0
Аспегрен Фелипе 0 0
Каррильо Даниэль II 0 0
Niba MacDonald 0 0

Карточки

Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фурухольм Тимо 8 0
Ярвенпяя Ласси 8 0
Хямяляйнен Юусо 6 1
Хаукиоя Мартти 5 0
Санс Алехандро 4 0
Нурми Ноа 4 0
Кагаяма Таики 4 0
Аннан Энтони 3 0
Паананен Алекси 3 0
Форселль Петтери 2 0
Кеттинг Рик 2 0
Мойсандер Хенрик 1 0
Ойяла Матиас 1 0
Pibe I 1 0
Хосконен Артту 1 0
Кялльман Беньямин 1 0
Марттинен Аати 1 0
Хювяринен Юхо 1 0
Урьяс Яспер 1 0
Магута Райан 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рангел 6 0
Попович Антон 5 0
Боатенг Бисмарк 4 0
Томас Диого 4 0
Ниссилья Урхо 3 0
Рикардо Пауло 3 0
Тойвомяки Ханри 2 0
Henry Uzochokwu 2 0
Себбан Джордан 2 0
Хейнонен Артту 2 0
Santeri Haarala2 2 0
Аспегрен Фелипе 1 0
Пирттийоки Юхо 1 0
Вяйринен Тим 1 0
Крайдль Йоханнес 1 0
Каррильо Даниэль II 1 0
Удо Аньекпено 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
23
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
12 Не забивали 13
2
9%
3
13%
1-15
5
22%
3
13%
16-30
2
9%
4
17%
31-45
5
22%
5
22%
46-60
3
13%
4
17%
61-75
6
26%
4
17%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
31%
1
9%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
2
15%
3
27%
76-90

Забито

17
20
5 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
1
6%
3
15%
1-15
2
12%
3
15%
16-30
2
12%
6
30%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
5
29%
29%
2
10%
61-75
4
24%
5
25%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
2
17%
2
33%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Забито

40
43
14 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 17
3 Не забивали 3
3
8%
6
14%
1-15
7
18%
6
14%
16-30
4
10%
10
23%
31-45
8
20%
6
14%
46-60
8
20%
6
14%
61-75
10
25%
9
21%
76-90

Пропущено

25
17
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 11
3
12%
4
24%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
7
28%
2
12%
31-45
4
16%
2
12%
46-60
4
16%
3
18%
61-75
5
20%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Интер Турку - ХИФК 2:0 ХИК - Интер Турку 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2
Интер Турку - ХИК 1:3 КТП - Интер Турку 1:3 Интер Турку - Ильвес 2:0 Оулу - Интер Турку 2:0 Хака - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Хонка 2:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ХИФК 0:1 Пушкаш-Академия - Интер Турку 2:0 Интер Турку - Пушкаш-Академия 1:1 Интер Турку - Лахти 1:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:0 КуПС - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Мариехамн 3:0 ХИФК - Интер Турку 1:4
КуПС
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
КуПС - Ильвес 2:1 КуПС - ХИФК 0:0 Хонка - КуПС 0:1 КТП - КуПС 1:2
КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Мариехамн - КуПС 0:1 ХИК - КуПС 1:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 ХИФК - КуПС 1:5 КуПС - Унион Берлин 0:4 КуПС - КТП 4:0 Астана - КуПС 3:4 КуПС - Лахти 2:2 КуПС - Астана 1:1 Ворскла - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Ворскла 2:2 КуПС - Ноа Ереван 5:0 Хака - КуПС 0:1 Ноа Ереван - КуПС 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС Заявка 24 17 4 3 43 - 17 55
2. ХИК Заявка 24 16 4 4 37 - 17 52
3. Интер Турку Заявка 24 13 3 8 40 - 25 42
4. СЯК Сейнайоки Заявка 24 12 5 7 34 - 28 41
5. Лахти Заявка 24 9 9 6 30 - 27 36
6. ХИФК Заявка 24 9 7 8 25 - 27 34
7. Ильвес Заявка 24 10 3 11 24 - 28 33
8. Мариехамн Заявка 24 8 3 13 23 - 34 27
9. Хонка Заявка 24 7 6 11 29 - 32 27
10. Хака Заявка 24 7 5 12 22 - 27 26
11. Оулу Заявка 24 5 4 15 18 - 37 19
12. КТП Заявка 24 2 5 17 21 - 47 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС Заявка 12 8 3 1 20 - 6 27
2. Интер Турку Заявка 13 8 2 3 24 - 12 26
3. Ильвес Заявка 12 8 1 3 15 - 10 25
4. ХИК Заявка 12 7 2 3 19 - 11 23
5. СЯК Сейнайоки Заявка 11 6 3 2 22 - 12 21
6. Лахти Заявка 12 6 3 3 16 - 12 21
7. ХИФК Заявка 12 4 3 5 14 - 20 15
8. Хонка Заявка 12 4 3 5 13 - 14 15
9. Хака Заявка 13 3 4 6 12 - 13 13
10. Оулу Заявка 12 3 2 7 9 - 16 11
11. Мариехамн Заявка 11 3 1 7 9 - 17 10
12. КТП Заявка 12 1 2 9 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 12 9 2 1 18 - 6 29
2. КуПС Заявка 12 9 1 2 23 - 11 28
3. СЯК Сейнайоки Заявка 13 6 2 5 12 - 16 20
4. ХИФК Заявка 12 5 4 3 11 - 7 19
5. Мариехамн Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
6. Интер Турку Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
7. Лахти Заявка 12 3 6 3 14 - 15 15
8. Хака Заявка 11 4 1 6 10 - 14 13
9. Хонка Заявка 12 3 3 6 16 - 18 12
10. Ильвес Заявка 12 2 2 8 9 - 18 8
11. Оулу Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
12. КТП Заявка 12 1 3 8 12 - 26 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 13 1 1
2. КуПС Ниссилья Урхо 8 0 6
3. СЯК Сейнайоки Нгуекам Ариэль 8 0 0
4. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 7 0 1
5. КуПС Вяйринен Тим 7 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КТП Рамадингайе Давид 9 1
2. ХИФК Ягуби Моштаг 7 1
3. Хонка Арко-Менса Эдмунд 7 1
4. Интер Турку Фурухольм Тимо 8 0
5. Интер Турку Ярвенпяя Ласси 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Томас Диого бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Интер Турку 2:3 КуПС онлайн




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