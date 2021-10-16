Финляндия: Вейккауслига 2021
Оулу
1:2
Конец матча
Стадион: Raatin stadion
Мариехамн
0:1
19' ГолМастокангас Элиас
44' Желтая карточкаСале Усман
0:2
65' ГолХамбо Вахид
71' Желтая карточкаХейккиля Аапо
1:2
84' ГолСайра Николас
11
Рафинья
25
Сале
Усман
22
Мяенпя
Аапо
21
Мяйнпя
Нило
11
Хамбо
Вахид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 РафиньяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сале УсманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Хурме ЯрккоЗащитник
- Защитник
-
26 Иконен ЛассеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jyrki Ahola
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мяйнпя НилоПолузащитник
- Нападающий
-
11 Хамбо ВахидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Виклеф ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 De
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
Ход матча
19'
44'
65'
0:2
71'
71'
84'
1:2
История личных встреч
Оулу
Мариехамн
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опара Лаки
|3
|0.13
|Саланович Деннис
|3 (2)
|0.13
|Йокелайнен Никлас
|2
|0.08
|Аланко Саму
|2
|0.08
|Бонет Роджер
|2
|0.08
|Сайра Николас
|2
|0.08
|Сале Усман
|1
|0.04
|Коскела Миика
|1
|0.04
|Каллинен Йере
|1
|0.04
|Нурмела Анселми
|0
|0
|Хейккиля Аапо
|0
|0
|Лииматта Отсо
|0
|0
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамбо Вахид
|5 (1)
|0.21
|Олавале Мухамед
|4
|0.17
|Абубакари Мохаммед
|3
|0.13
|Тамминен Ээро
|2
|0.08
|Мастокангас Элиас
|2 (1)
|0.08
|Бувалда Робин
|2
|0.08
|Маттссон Йоэль
|2
|0.08
|Мяйнпя Нило
|1
|0.04
|Игбоананике Кеннеди
|1
|0.04
|Балисо Янга
|1
|0.04
|Тенденг Эмиль Пол
|0
|0
|Мяенпя Аапо
|0
|0
|Альмстрём-Тахти Филип
|0
|0
Карточки
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафинья
|5
|1
|Опара Лаки
|4
|0
|Нурмос Ласси
|3
|0
|Малоло Обед
|3
|0
|Аланко Саму
|3
|0
|Филлион Янн-Александр
|3
|0
|Хурме Яркко
|2
|0
|Нурмела Анселми
|2
|0
|Йокелайнен Никлас
|2
|0
|Хейккиля Аапо
|2
|0
|Сале Усман
|2
|0
|Magnus Breitenmoser
|2
|0
|Бонет Роджер
|2
|0
|Эландер Хенрик
|2
|0
|Сайра Николас
|2
|0
|Ларссон Кевин
|1
|0
|Саланович Деннис
|1
|0
|Коскела Миика
|1
|0
|Иконен Лассе
|1
|0
|Каллинен Йере
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абубакари Мохаммед
|6
|1
|Олавале Мухамед
|5
|0
|Энрике Алан
|4
|0
|Маттссон Йоэль
|4
|0
|Тенденг Эмиль Пол
|4
|0
|Балисо Янга
|4
|0
|De
|4
|0
|Свенссон Калле
|3
|0
|Окойе Франклин
|3
|0
|Бувалда Робин
|2
|0
|Мяенпя Аапо
|2
|0
|Сьорос Рику
|2
|0
|Мяйнпя Нило
|2
|0
|Сумусало Микко
|0
|1
|Игбоананике Кеннеди
|1
|0
|Тамминен Ээро
|1
|0
|Альмстрём-Тахти Филип
|1
|0
|Мастокангас Элиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
15
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
4
27%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
38%
2
13%
76-90
Пропущено
17
16
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
5
29%
29%
2
13%
1-15
2
12%
3
19%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
6
35%
4
25%
61-75
1
6%
3
19%
76-90
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
2
22%
5
56%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
1
11%
1
11%
76-90
Пропущено
21
17
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
19%
4
24%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
4
19%
2
12%
31-45
5
24%
2
12%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
4
19%
3
18%
76-90
Забито
17
24
5 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 10
11 Не забивали 13
3
18%
7
29%
29%
1-15
1
6%
5
21%
16-30
1
6%
1
4%
31-45
5
29%
29%
3
13%
46-60
3
18%
5
21%
61-75
4
24%
3
13%
76-90
Пропущено
38
33
21 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 19
9
24%
6
18%
1-15
6
16%
3
9%
16-30
6
16%
4
12%
31-45
6
16%
4
12%
46-60
6
16%
10
30%
61-75
5
13%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Оулу
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хака - Оулу 0:0 Оулу - Хака 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 Лахти - Оулу 0:0
ХИФК - Оулу 3:1 Оулу - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:1 Оулу - Интер Турку 2:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Ильвес - Оулу 1:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Оулу - ХИК 2:1 Хонка - Оулу 1:0 Оулу - КТП 1:1 КуПС - Оулу 2:0 Оулу - КуПС 0:2 КТП - Оулу 1:3 Оулу - Хонка 0:2 ХИК - Оулу 3:1 Оулу - ХИФК 1:2
Мариехамн
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - КТП 4:2 Ильвес - Мариехамн 2:0 ХИФК - Мариехамн 0:3
Хака - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 0:1 Мариехамн - Ильвес 1:0 Мариехамн - Хонка 1:3 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 1:1 КТП - Мариехамн 1:3 Мариехамн - ХИФК 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:1 Мариехамн - ХИК 0:1 Интер Турку - Мариехамн 3:0 Мариехамн - Лахти 0:3 Мариехамн - Хака 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|24
|17
|4
|3
|43 - 17
|55
|2.
|ХИК
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|37 - 17
|52
|3.
|Интер Турку
|Заявка
|24
|13
|3
|8
|40 - 25
|42
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|34 - 28
|41
|5.
|Лахти
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|30 - 27
|36
|6.
|ХИФК
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|25 - 27
|34
|7.
|Ильвес
|Заявка
|24
|10
|3
|11
|24 - 28
|33
|8.
|Мариехамн
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|23 - 34
|27
|9.
|Хонка
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|29 - 32
|27
|10.
|Хака
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|22 - 27
|26
|11.
|Оулу
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|18 - 37
|19
|12.
|КТП
|Заявка
|24
|2
|5
|17
|21 - 47
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 6
|27
|2.
|Интер Турку
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 12
|26
|3.
|Ильвес
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|15 - 10
|25
|4.
|ХИК
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 11
|23
|5.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 12
|21
|6.
|Лахти
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 12
|21
|7.
|ХИФК
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 20
|15
|8.
|Хонка
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|9.
|Хака
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 13
|13
|10.
|Оулу
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 16
|11
|11.
|Мариехамн
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 17
|10
|12.
|КТП
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|18 - 6
|29
|2.
|КуПС
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|23 - 11
|28
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 16
|20
|4.
|ХИФК
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|11 - 7
|19
|5.
|Мариехамн
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|6.
|Интер Турку
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|7.
|Лахти
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 15
|15
|8.
|Хака
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|9.
|Хонка
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 18
|12
|10.
|Ильвес
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 18
|8
|11.
|Оулу
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|12.
|КТП
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|12 - 26
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|13
|1
|1
|2.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|8
|0
|6
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Нгуекам Ариэль
|8
|0
|0
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|7
|0
|1
|5.
|КуПС
|Вяйринен Тим
|7
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|9
|1
|2.
|ХИФК
|Ягуби Моштаг
|7
|1
|3.
|Хонка
|Арко-Менса Эдмунд
|7
|1
|4.
|Интер Турку
|Фурухольм Тимо
|8
|0
|5.
|Интер Турку
|Ярвенпяя Ласси
|8
|0