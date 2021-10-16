  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2021

Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
Оулу
1:2
Конец матча

Стадион:
Мариехамн
0'
0:1
19' Гол
Мастокангас Элиас
44' Желтая карточка
Сале Усман
0:2
65' Гол
Хамбо Вахид
71' Желтая карточка
Хейккиля Аапо
1:2
84' Гол
Сайра Николас
90'+3
22
Филлион
Янн-Александр
6
Нурмела
Анселми
3
Коскела
Миика
11
Рафинья
4
Бонет
Роджер
14
Ерёменко
Сергей
20
Лииматта
Отсо
8
Малоло
Обед
44
Magnus
Breitenmoser
25
Сале
Усман
7
Аланко
Саму
88
Форсман
Оскари
22
Мяенпя
Аапо
2
Энрике
Алан
5
Свенссон
Калле
33
Альмстрём-Тахти
Филип
10
Тенденг
Эмиль
Пол
8
Абубакари
Мохаммед
21
Мяйнпя
Нило
18
Олавале
Мухамед
11
Хамбо
Вахид
17
Мастокангас
Элиас
Оулу
Мариехамн

История личных встреч

Оулу
Мариехамн

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

В
1:0
В
3:1
К
4:1
В
0:2
В
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опара Лаки 3 0.13
Саланович Деннис 3 (2) 0.13
Йокелайнен Никлас 2 0.08
Аланко Саму 2 0.08
Бонет Роджер 2 0.08
Сайра Николас 2 0.08
Сале Усман 1 0.04
Коскела Миика 1 0.04
Каллинен Йере 1 0.04
Нурмела Анселми 0 0
Хейккиля Аапо 0 0
Лииматта Отсо 0 0
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамбо Вахид 5 (1) 0.21
Олавале Мухамед 4 0.17
Абубакари Мохаммед 3 0.13
Тамминен Ээро 2 0.08
Мастокангас Элиас 2 (1) 0.08
Бувалда Робин 2 0.08
Маттссон Йоэль 2 0.08
Мяйнпя Нило 1 0.04
Игбоананике Кеннеди 1 0.04
Балисо Янга 1 0.04
Тенденг Эмиль Пол 0 0
Мяенпя Аапо 0 0
Альмстрём-Тахти Филип 0 0

Карточки

Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафинья 5 1
Опара Лаки 4 0
Нурмос Ласси 3 0
Малоло Обед 3 0
Аланко Саму 3 0
Филлион Янн-Александр 3 0
Хурме Яркко 2 0
Нурмела Анселми 2 0
Йокелайнен Никлас 2 0
Хейккиля Аапо 2 0
Сале Усман 2 0
Magnus Breitenmoser 2 0
Бонет Роджер 2 0
Эландер Хенрик 2 0
Сайра Николас 2 0
Ларссон Кевин 1 0
Саланович Деннис 1 0
Коскела Миика 1 0
Иконен Лассе 1 0
Каллинен Йере 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абубакари Мохаммед 6 1
Олавале Мухамед 5 0
Энрике Алан 4 0
Маттссон Йоэль 4 0
Тенденг Эмиль Пол 4 0
Балисо Янга 4 0
De 4 0
Свенссон Калле 3 0
Окойе Франклин 3 0
Бувалда Робин 2 0
Мяенпя Аапо 2 0
Сьорос Рику 2 0
Мяйнпя Нило 2 0
Сумусало Микко 0 1
Игбоананике Кеннеди 1 0
Тамминен Ээро 1 0
Альмстрём-Тахти Филип 1 0
Мастокангас Элиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
15
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
4
27%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
38%
2
13%
76-90

Пропущено

17
16
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
5
29%
29%
2
13%
1-15
2
12%
3
19%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
6
35%
4
25%
61-75
1
6%
3
19%
76-90

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
2
22%
5
56%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
1
11%
1
11%
76-90

Пропущено

21
17
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
19%
4
24%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
4
19%
2
12%
31-45
5
24%
2
12%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
4
19%
3
18%
76-90

Забито

17
24
5 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 10
11 Не забивали 13
3
18%
7
29%
29%
1-15
1
6%
5
21%
16-30
1
6%
1
4%
31-45
5
29%
29%
3
13%
46-60
3
18%
5
21%
61-75
4
24%
3
13%
76-90

Пропущено

38
33
21 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 19
9
24%
6
18%
1-15
6
16%
3
9%
16-30
6
16%
4
12%
31-45
6
16%
4
12%
46-60
6
16%
10
30%
61-75
5
13%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Оулу
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хака - Оулу 0:0 Оулу - Хака 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 Лахти - Оулу 0:0
ХИФК - Оулу 3:1 Оулу - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:1 Оулу - Интер Турку 2:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Ильвес - Оулу 1:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Оулу - ХИК 2:1 Хонка - Оулу 1:0 Оулу - КТП 1:1 КуПС - Оулу 2:0 Оулу - КуПС 0:2 КТП - Оулу 1:3 Оулу - Хонка 0:2 ХИК - Оулу 3:1 Оулу - ХИФК 1:2
Мариехамн
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - КТП 4:2 Ильвес - Мариехамн 2:0 ХИФК - Мариехамн 0:3
Хака - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 0:1 Мариехамн - Ильвес 1:0 Мариехамн - Хонка 1:3 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 1:1 КТП - Мариехамн 1:3 Мариехамн - ХИФК 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:1 Мариехамн - ХИК 0:1 Интер Турку - Мариехамн 3:0 Мариехамн - Лахти 0:3 Мариехамн - Хака 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС Заявка 24 17 4 3 43 - 17 55
2. ХИК Заявка 24 16 4 4 37 - 17 52
3. Интер Турку Заявка 24 13 3 8 40 - 25 42
4. СЯК Сейнайоки Заявка 24 12 5 7 34 - 28 41
5. Лахти Заявка 24 9 9 6 30 - 27 36
6. ХИФК Заявка 24 9 7 8 25 - 27 34
7. Ильвес Заявка 24 10 3 11 24 - 28 33
8. Мариехамн Заявка 24 8 3 13 23 - 34 27
9. Хонка Заявка 24 7 6 11 29 - 32 27
10. Хака Заявка 24 7 5 12 22 - 27 26
11. Оулу Заявка 24 5 4 15 18 - 37 19
12. КТП Заявка 24 2 5 17 21 - 47 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС Заявка 12 8 3 1 20 - 6 27
2. Интер Турку Заявка 13 8 2 3 24 - 12 26
3. Ильвес Заявка 12 8 1 3 15 - 10 25
4. ХИК Заявка 12 7 2 3 19 - 11 23
5. СЯК Сейнайоки Заявка 11 6 3 2 22 - 12 21
6. Лахти Заявка 12 6 3 3 16 - 12 21
7. ХИФК Заявка 12 4 3 5 14 - 20 15
8. Хонка Заявка 12 4 3 5 13 - 14 15
9. Хака Заявка 13 3 4 6 12 - 13 13
10. Оулу Заявка 12 3 2 7 9 - 16 11
11. Мариехамн Заявка 11 3 1 7 9 - 17 10
12. КТП Заявка 12 1 2 9 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 12 9 2 1 18 - 6 29
2. КуПС Заявка 12 9 1 2 23 - 11 28
3. СЯК Сейнайоки Заявка 13 6 2 5 12 - 16 20
4. ХИФК Заявка 12 5 4 3 11 - 7 19
5. Мариехамн Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
6. Интер Турку Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
7. Лахти Заявка 12 3 6 3 14 - 15 15
8. Хака Заявка 11 4 1 6 10 - 14 13
9. Хонка Заявка 12 3 3 6 16 - 18 12
10. Ильвес Заявка 12 2 2 8 9 - 18 8
11. Оулу Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
12. КТП Заявка 12 1 3 8 12 - 26 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 13 1 1
2. КуПС Ниссилья Урхо 8 0 6
3. СЯК Сейнайоки Нгуекам Ариэль 8 0 0
4. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 7 0 1
5. КуПС Вяйринен Тим 7 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КТП Рамадингайе Давид 9 1
2. ХИФК Ягуби Моштаг 7 1
3. Хонка Арко-Менса Эдмунд 7 1
4. Интер Турку Фурухольм Тимо 8 0
5. Интер Турку Ярвенпяя Ласси 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Сале Усман получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Мастокангас Элиас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Оулу 1:2 Мариехамн онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 