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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
КТП
2:0
Конец матча

Стадион:
Хонка
0'
2' Желтая карточка
Огунгбаро Майкл
10' Желтая карточка
Хейккиля Тапио
16' Желтая карточка
Асиер Арранц
49' Желтая карточка
Узочакву Арнест
1:0
63' Гол
Эджиури Томас
71' Желтая карточка
Арко-Менса Эдмунд
2:0
75' Гол
Juan Esnaider II
90'+5
1
Лепола
Антон
26
Паавола
Матиас
4
Воутилайнен
Пааво
5
Огунгбаро
Майкл
88
Mohamed
Sissoko
I
27
Rico
Finnaes
24
Лейнонен
Никлас
18
Эджиури
Томас
32
Рамадингайе
Давид
8
Асиер
Арранц
9
Juan
Esnaider
II
13
Мюррей
Тим
26
Хатакка
Дани
3
Хейккиля
Тапио
5
Аалто
Хенри
24
Банахене
Насиру
6
Воутилайнен
Джерри
4
Узочакву
Арнест
31
Арко-Менса
Эдмунд
88
Коскинен
Отсо
32
Луис
Энрике
II
10
Кауфманн
Лукас
КТП
Хонка

История личных встреч

КТП
Хонка

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

В
3:1
В
1:3
К
1:0
К
0:2
В
2:1
В
0:0
В
0:0

Бомбардиры внутри турнира

КТП
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мякиярви Антти 3 0.13
Рамадингайе Давид 3 (1) 0.13
Тарвонен Алекси 2 0.08
Ээрола Антон 2 0.08
Асиер Арранц 2 (2) 0.08
Эджиури Томас 2 0.08
Mohamed Sissoko I 2 0.08
Rico Finnaes 1 0.04
Лаасконен Йоханнес 1 0.04
Juan Esnaider II 1 0.04
Линдфорс Матиас 1 0.04
Fran Alvarez 1 0.04
Огунгбаро Майкл 0 0
Ндиффон Пьер-Даниэль 0 0
Alain Ebwelle 0 0
Паавола Матиас 0 0
Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауфманн Лукас 3 (2) 0.13
Донгу Жан 3 0.13
Darren Smith III 3 0.13
Луис Энрике II 3 0.13
Саваж Демба 3 (1) 0.13
Арко-Менса Эдмунд 2 0.08
Модесто Руй 2 0.08
Пююхтя Никлас 2 0.08
Алегрия Хуан 2 0.08
Коскинен Отсо 1 (1) 0.04
Расимус Конста 1 0.04
Воутилайнен Джерри 1 0.04
Хатакка Дани 1 0.04
Рале Матиас 1 0.04
Узочакву Арнест 0 0

Карточки

КТП
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадингайе Давид 9 1
Асиер Арранц 6 0
Mohamed Sissoko I 6 0
Огунгбаро Майкл 5 0
Alain Ebwelle 4 0
Ндиффон Пьер-Даниэль 3 0
Juan Esnaider II 1 1
Лаасконен Йоханнес 2 0
Воутилайнен Пааво 2 0
Паавола Матиас 2 0
Rico Finnaes 2 0
Эджиури Томас 1 0
Мякиярви Антти 1 0
Линдфорс Матиас 1 0
Тамминен Матиас 1 0
Tiquinho2 1 0
Ian Garret 1 0
Лейнонен Никлас 1 0
Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арко-Менса Эдмунд 7 1
Хатакка Дани 5 0
Таммилето Дуарте 4 0
Кауфманн Лукас 4 0
Коскинен Отсо 4 0
Аалто Хенри 3 0
Darren Smith III 3 0
Левянен Йонас 3 0
Коски Вилле 3 0
Модесто Руй 3 0
Воутилайнен Джерри 1 1
Алегрия Хуан 1 1
Хейккиля Тапио 2 0
Узочакву Арнест 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
16
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
0
0%
5
31%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
1
11%
3
19%
31-45
4
44%
1
6%
46-60
2
22%
4
25%
61-75
1
11%
2
13%
76-90

Пропущено

21
18
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
4
19%
0
0%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
2
10%
3
17%
31-45
5
24%
7
39%
46-60
5
24%
4
22%
61-75
1
5%
2
11%
76-90

Забито

12
12
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
3
25%
4
33%
76-90

Пропущено

26
15
9 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
4
15%
2
13%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
3
12%
3
20%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
5
19%
3
20%
61-75
8
31%
4
27%
76-90

Забито

21
28
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
8 Не забивали 10
3
14%
5
18%
1-15
3
14%
3
11%
16-30
3
14%
4
14%
31-45
5
24%
3
11%
46-60
3
14%
7
25%
61-75
4
19%
6
21%
76-90

Пропущено

47
33
19 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 20
8
17%
2
6%
1-15
6
13%
3
9%
16-30
5
11%
6
18%
31-45
9
19%
9
27%
46-60
10
21%
7
21%
61-75
9
19%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

КТП
(20 матчей)
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 поражений
Лахти - КТП 2:1 Мариехамн - КТП 4:2 КТП - Лахти 1:2 КТП - КуПС 1:2
КТП - СЯК Сейнайоки 0:1 Хонка - КТП 3:1 КТП - Интер Турку 1:3 КуПС - КТП 4:0 КТП - ХИК 0:1 Лахти - КТП 3:0 ХИФК - КТП 2:2 КТП - Хака 0:0 КТП - Мариехамн 1:3 Оулу - КТП 1:1 КТП - Ильвес 1:1 ХИК - КТП 2:0 КТП - Оулу 1:3 КТП - ХИФК 0:2 Ильвес - КТП 2:0 Интер Турку - КТП 2:1
Хонка
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хонка - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хонка 0:0 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - ХИК 0:0
Хонка - КТП 3:1 Хонка - ХИФК 0:3 Мариехамн - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Ильвес 4:1 Интер Турку - Хонка 2:2 Хонка - Домжале 0:1 Хонка - Лахти 1:1 Домжале - Хонка 1:1 Рунавик - Хонка 1:3 Хонка - Оулу 1:0 Хонка - Рунавик 0:0 Хака - Хонка 1:1 Хонка - Хака 2:1 КуПС - Хонка 2:1 ХИФК - Хонка 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС Заявка 24 17 4 3 43 - 17 55
2. ХИК Заявка 24 16 4 4 37 - 17 52
3. Интер Турку Заявка 24 13 3 8 40 - 25 42
4. СЯК Сейнайоки Заявка 24 12 5 7 34 - 28 41
5. Лахти Заявка 24 9 9 6 30 - 27 36
6. ХИФК Заявка 24 9 7 8 25 - 27 34
7. Ильвес Заявка 24 10 3 11 24 - 28 33
8. Мариехамн Заявка 24 8 3 13 23 - 34 27
9. Хонка Заявка 24 7 6 11 29 - 32 27
10. Хака Заявка 24 7 5 12 22 - 27 26
11. Оулу Заявка 24 5 4 15 18 - 37 19
12. КТП Заявка 24 2 5 17 21 - 47 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС Заявка 12 8 3 1 20 - 6 27
2. Интер Турку Заявка 13 8 2 3 24 - 12 26
3. Ильвес Заявка 12 8 1 3 15 - 10 25
4. ХИК Заявка 12 7 2 3 19 - 11 23
5. СЯК Сейнайоки Заявка 11 6 3 2 22 - 12 21
6. Лахти Заявка 12 6 3 3 16 - 12 21
7. ХИФК Заявка 12 4 3 5 14 - 20 15
8. Хонка Заявка 12 4 3 5 13 - 14 15
9. Хака Заявка 13 3 4 6 12 - 13 13
10. Оулу Заявка 12 3 2 7 9 - 16 11
11. Мариехамн Заявка 11 3 1 7 9 - 17 10
12. КТП Заявка 12 1 2 9 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 12 9 2 1 18 - 6 29
2. КуПС Заявка 12 9 1 2 23 - 11 28
3. СЯК Сейнайоки Заявка 13 6 2 5 12 - 16 20
4. ХИФК Заявка 12 5 4 3 11 - 7 19
5. Мариехамн Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
6. Интер Турку Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
7. Лахти Заявка 12 3 6 3 14 - 15 15
8. Хака Заявка 11 4 1 6 10 - 14 13
9. Хонка Заявка 12 3 3 6 16 - 18 12
10. Ильвес Заявка 12 2 2 8 9 - 18 8
11. Оулу Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
12. КТП Заявка 12 1 3 8 12 - 26 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 13 1 1
2. КуПС Ниссилья Урхо 8 0 6
3. СЯК Сейнайоки Нгуекам Ариэль 8 0 0
4. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 7 0 1
5. КуПС Вяйринен Тим 7 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КТП Рамадингайе Давид 9 1
2. ХИФК Ягуби Моштаг 7 1
3. Хонка Арко-Менса Эдмунд 7 1
4. Интер Турку Фурухольм Тимо 8 0
5. Интер Турку Ярвенпяя Ласси 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    16'
    Асиер Арранц получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Хейккиля Тапио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Огунгбаро Майкл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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