Финляндия: Вейккауслига 2021
КТП
2:0
Конец матча
Стадион: Арто Тольса Арена
Хонка
2' Желтая карточкаОгунгбаро Майкл
10' Желтая карточкаХейккиля Тапио
16' Желтая карточкаАсиер Арранц
49' Желтая карточкаУзочакву Арнест
1:0
63' ГолЭджиури Томас
71' Желтая карточкаАрко-Менса Эдмунд
2:0
75' ГолJuan Esnaider II
27
Rico
Finnaes
13
Мюррей
Тим
26
Хатакка
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rico FinnaesЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ээрола АнтонНападающий
-
14 Tiquinho2
-
15 Ian Garret
-
Главный тренер: Teemu Kankkunen
- Основной состав
-
13 Мюррей ТимВратарь
-
26 Хатакка ДаниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Луис ЭнрикеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
70 Паунио РоопеВратарь
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Весара Веса
Ход матча
10'
16'
49'
63'
1:0
75'
2:0
История личных встреч
КТП
Хонка
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
КТП
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мякиярви Антти
|3
|0.13
|Рамадингайе Давид
|3 (1)
|0.13
|Тарвонен Алекси
|2
|0.08
|Ээрола Антон
|2
|0.08
|Асиер Арранц
|2 (2)
|0.08
|Эджиури Томас
|2
|0.08
|Mohamed Sissoko I
|2
|0.08
|Rico Finnaes
|1
|0.04
|Лаасконен Йоханнес
|1
|0.04
|Juan Esnaider II
|1
|0.04
|Линдфорс Матиас
|1
|0.04
|Fran Alvarez
|1
|0.04
|Огунгбаро Майкл
|0
|0
|Ндиффон Пьер-Даниэль
|0
|0
|Alain Ebwelle
|0
|0
|Паавола Матиас
|0
|0
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауфманн Лукас
|3 (2)
|0.13
|Донгу Жан
|3
|0.13
|Darren Smith III
|3
|0.13
|Луис Энрике II
|3
|0.13
|Саваж Демба
|3 (1)
|0.13
|Арко-Менса Эдмунд
|2
|0.08
|Модесто Руй
|2
|0.08
|Пююхтя Никлас
|2
|0.08
|Алегрия Хуан
|2
|0.08
|Коскинен Отсо
|1 (1)
|0.04
|Расимус Конста
|1
|0.04
|Воутилайнен Джерри
|1
|0.04
|Хатакка Дани
|1
|0.04
|Рале Матиас
|1
|0.04
|Узочакву Арнест
|0
|0
Карточки
КТП
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадингайе Давид
|9
|1
|Асиер Арранц
|6
|0
|Mohamed Sissoko I
|6
|0
|Огунгбаро Майкл
|5
|0
|Alain Ebwelle
|4
|0
|Ндиффон Пьер-Даниэль
|3
|0
|Juan Esnaider II
|1
|1
|Лаасконен Йоханнес
|2
|0
|Воутилайнен Пааво
|2
|0
|Паавола Матиас
|2
|0
|Rico Finnaes
|2
|0
|Эджиури Томас
|1
|0
|Мякиярви Антти
|1
|0
|Линдфорс Матиас
|1
|0
|Тамминен Матиас
|1
|0
|Tiquinho2
|1
|0
|Ian Garret
|1
|0
|Лейнонен Никлас
|1
|0
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арко-Менса Эдмунд
|7
|1
|Хатакка Дани
|5
|0
|Таммилето Дуарте
|4
|0
|Кауфманн Лукас
|4
|0
|Коскинен Отсо
|4
|0
|Аалто Хенри
|3
|0
|Darren Smith III
|3
|0
|Левянен Йонас
|3
|0
|Коски Вилле
|3
|0
|Модесто Руй
|3
|0
|Воутилайнен Джерри
|1
|1
|Алегрия Хуан
|1
|1
|Хейккиля Тапио
|2
|0
|Узочакву Арнест
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
16
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
0
0%
5
31%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
1
11%
3
19%
31-45
4
44%
1
6%
46-60
2
22%
4
25%
61-75
1
11%
2
13%
76-90
Пропущено
21
18
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
4
19%
0
0%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
2
10%
3
17%
31-45
5
24%
7
39%
46-60
5
24%
4
22%
61-75
1
5%
2
11%
76-90
Забито
12
12
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
3
25%
4
33%
76-90
Пропущено
26
15
9 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
4
15%
2
13%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
3
12%
3
20%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
5
19%
3
20%
61-75
8
31%
4
27%
76-90
Забито
21
28
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
8 Не забивали 10
3
14%
5
18%
1-15
3
14%
3
11%
16-30
3
14%
4
14%
31-45
5
24%
3
11%
46-60
3
14%
7
25%
61-75
4
19%
6
21%
76-90
Пропущено
47
33
19 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 20
8
17%
2
6%
1-15
6
13%
3
9%
16-30
5
11%
6
18%
31-45
9
19%
9
27%
46-60
10
21%
7
21%
61-75
9
19%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
КТП
(20 матчей)
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 поражений
Лахти - КТП 2:1 Мариехамн - КТП 4:2 КТП - Лахти 1:2 КТП - КуПС 1:2
КТП - СЯК Сейнайоки 0:1 Хонка - КТП 3:1 КТП - Интер Турку 1:3 КуПС - КТП 4:0 КТП - ХИК 0:1 Лахти - КТП 3:0 ХИФК - КТП 2:2 КТП - Хака 0:0 КТП - Мариехамн 1:3 Оулу - КТП 1:1 КТП - Ильвес 1:1 ХИК - КТП 2:0 КТП - Оулу 1:3 КТП - ХИФК 0:2 Ильвес - КТП 2:0 Интер Турку - КТП 2:1
Хонка
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хонка - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хонка 0:0 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - ХИК 0:0
Хонка - КТП 3:1 Хонка - ХИФК 0:3 Мариехамн - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Ильвес 4:1 Интер Турку - Хонка 2:2 Хонка - Домжале 0:1 Хонка - Лахти 1:1 Домжале - Хонка 1:1 Рунавик - Хонка 1:3 Хонка - Оулу 1:0 Хонка - Рунавик 0:0 Хака - Хонка 1:1 Хонка - Хака 2:1 КуПС - Хонка 2:1 ХИФК - Хонка 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|24
|17
|4
|3
|43 - 17
|55
|2.
|ХИК
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|37 - 17
|52
|3.
|Интер Турку
|Заявка
|24
|13
|3
|8
|40 - 25
|42
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|34 - 28
|41
|5.
|Лахти
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|30 - 27
|36
|6.
|ХИФК
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|25 - 27
|34
|7.
|Ильвес
|Заявка
|24
|10
|3
|11
|24 - 28
|33
|8.
|Мариехамн
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|23 - 34
|27
|9.
|Хонка
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|29 - 32
|27
|10.
|Хака
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|22 - 27
|26
|11.
|Оулу
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|18 - 37
|19
|12.
|КТП
|Заявка
|24
|2
|5
|17
|21 - 47
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 6
|27
|2.
|Интер Турку
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 12
|26
|3.
|Ильвес
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|15 - 10
|25
|4.
|ХИК
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 11
|23
|5.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 12
|21
|6.
|Лахти
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 12
|21
|7.
|ХИФК
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 20
|15
|8.
|Хонка
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|9.
|Хака
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 13
|13
|10.
|Оулу
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 16
|11
|11.
|Мариехамн
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 17
|10
|12.
|КТП
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|18 - 6
|29
|2.
|КуПС
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|23 - 11
|28
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 16
|20
|4.
|ХИФК
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|11 - 7
|19
|5.
|Мариехамн
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|6.
|Интер Турку
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|7.
|Лахти
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 15
|15
|8.
|Хака
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|9.
|Хонка
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 18
|12
|10.
|Ильвес
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 18
|8
|11.
|Оулу
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|12.
|КТП
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|12 - 26
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|13
|1
|1
|2.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|8
|0
|6
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Нгуекам Ариэль
|8
|0
|0
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|7
|0
|1
|5.
|КуПС
|Вяйринен Тим
|7
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|9
|1
|2.
|ХИФК
|Ягуби Моштаг
|7
|1
|3.
|Хонка
|Арко-Менса Эдмунд
|7
|1
|4.
|Интер Турку
|Фурухольм Тимо
|8
|0
|5.
|Интер Турку
|Ярвенпяя Ласси
|8
|0