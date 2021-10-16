Финляндия: Вейккауслига 2021
Хака
1:1
Конец матча
Стадион: Tehtaan kentta
Лахти
0:1
2' ГолЧарльз Джеффри
21' Желтая карточкаКанджи Макумба
32' Желтая карточкаЭнинфул Анри
1:1
34' ГолЯрти Ишмаель
37' Желтая карточкаАцка Нтоналнто
42' Красная карточкаЭнинфул Анри
54' Желтая карточкаHussein Mohamed2
67' Желтая карточкаТайнио Максимус
83' Желтая карточкаФорсс Ласси
90' Желтая карточкаТиайнен Йоона
12
Хакала
Аату
77
Ярти
Ишмаель
16
Форсс
Ласси
15
Аркивуо
Кари
10
Вирта
Эмели
20
Энинфул
Анри
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Ярти ИшмаельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Форсс ЛассиЗащитник
-
15 Аркивуо КариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Энинфул АнриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilir Zeneli
Ход матча
2'
21'
32'
34'
1:1
37'
42'
54'
67'
83'
90'
История личных встреч
Хака
Лахти
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
21 матч
42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
14.3%
61.9%
23.8%
3 победы 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ярти Ишмаель
|4
|0.17
|Вученович Александар
|4
|0.17
|Малундама Хенри
|2
|0.08
|Сааринен Сет
|2
|0.08
|Де Лукас Луии
|2
|0.08
|Тайнио Максимус
|1
|0.04
|Лайне Янне-Пекка
|1
|0.04
|Ацка Нтоналнто
|1
|0.04
|Фриберг Никлас
|1
|0.04
|Бушуе Джейкоб
|1
|0.04
|Роджерсон Логан
|1
|0.04
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.04
|Бошняк Андрия
|1 (1)
|0.04
|Кёстиля Джами
|0
|0
|Пурме Тино
|0
|0
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чарльз Джеффри
|6
|0.25
|Канджи Макумба
|5
|0.21
|Ассехнун Джасин-Амин
|5 (1)
|0.21
|Зекири Альтин
|4
|0.17
|Хертси Лооренц
|3
|0.13
|Аркивуо Кари
|1 (1)
|0.04
|Вирта Эмели
|1
|0.04
|Лампинен Пири
|1
|0.04
|Сейдиу Арлинд
|1
|0.04
|Или-Хиетанен Кристиан
|1
|0.04
|Энинфул Анри
|1
|0.04
|Эрвас Хавьер
|1
|0.04
|Кубронн Жан-Кристоф
|0
|0
|Вийтикко Микко
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайнио Максимус
|6
|1
|Аувинен Ээро-Матти
|3
|1
|Фриберг Никлас
|4
|0
|Бушуе Джейкоб
|4
|0
|Вученович Александар
|4
|0
|Де Лукас Луии
|4
|0
|Лун Юри
|3
|0
|Бошняк Андрия
|3
|0
|Чиди Сэмюэл
|2
|0
|Малундама Хенри
|2
|0
|Лайне Янне-Пекка
|2
|0
|Сааринен Сет
|2
|0
|Ацка Нтоналнто
|2
|0
|Ярти Ишмаель
|1
|0
|Хилска Антто
|1
|0
|Кёстиля Джами
|1
|0
|Ойала Саломо
|1
|0
|Hussein Mohamed2
|1
|0
|Пурме Тино
|1
|0
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энинфул Анри
|6
|1
|Зекири Альтин
|4
|2
|Эрвас Хавьер
|6
|0
|Канджи Макумба
|5
|0
|Вирта Эмели
|5
|0
|Лахти Тими
|4
|0
|Клинга Матти
|4
|0
|Регеро Антонио
|4
|0
|Пеннинкангас Теему
|4
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|3
|0
|Или-Хиетанен Кристиан
|3
|0
|Вийтикко Микко
|2
|0
|Чарльз Джеффри
|2
|0
|Аркивуо Кари
|1
|0
|Хертси Лооренц
|1
|0
|Кубронн Жан-Кристоф
|1
|0
|Тиайнен Йоона
|1
|0
|Сейдиу Арлинд
|1
|0
|Лампинен Пири
|1
|0
|Форсс Ласси
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
14
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
0
0%
4
29%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
1
7%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
4
33%
3
21%
76-90
Пропущено
13
15
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
15%
3
20%
1-15
2
15%
5
33%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
3
23%
3
20%
61-75
2
15%
1
7%
76-90
Забито
10
16
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
5
31%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
21%
2
17%
1-15
2
14%
4
33%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
3
25%
76-90
Забито
22
30
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 9
10 Не забивали 6
1
5%
6
20%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
8
36%
5
17%
31-45
0
0%
7
23%
46-60
4
18%
4
13%
61-75
6
27%
8
27%
76-90
Пропущено
27
27
11 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 18
5
19%
5
19%
1-15
4
15%
9
33%
16-30
2
7%
3
11%
31-45
5
19%
3
11%
46-60
4
15%
3
11%
61-75
7
26%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хака - Оулу 0:0 Хака - ХИФК 2:0 Оулу - Хака 0:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0
Хака - Ильвес 0:1 Хака - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 Хака - Оулу 0:1 Лахти - Хака 0:2 Хака - Интер Турку 1:0 ХИК - Хака 2:0 КТП - Хака 0:0 Хака - КуПС 0:1 Ильвес - Хака 1:0 Хака - Хонка 1:1 Хонка - Хака 2:1 Хака - Лахти 1:1 Хака - ХИК 1:2 КуПС - Хака 1:2 Мариехамн - Хака 0:3
Лахти
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Лахти - КТП 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 КТП - Лахти 1:2 Лахти - Оулу 0:0
Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - ХИК 0:1 Лахти - Хака 0:2 КуПС - Лахти 2:2 Лахти - КТП 3:0 Хонка - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 1:1 ХИФК - Лахти 0:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 2:1 Интер Турку - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 0:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - Ильвес 3:1 Мариехамн - Лахти 0:3 Лахти - Хонка 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|24
|17
|4
|3
|43 - 17
|55
|2.
|ХИК
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|37 - 17
|52
|3.
|Интер Турку
|Заявка
|24
|13
|3
|8
|40 - 25
|42
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|34 - 28
|41
|5.
|Лахти
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|30 - 27
|36
|6.
|ХИФК
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|25 - 27
|34
|7.
|Ильвес
|Заявка
|24
|10
|3
|11
|24 - 28
|33
|8.
|Мариехамн
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|23 - 34
|27
|9.
|Хонка
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|29 - 32
|27
|10.
|Хака
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|22 - 27
|26
|11.
|Оулу
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|18 - 37
|19
|12.
|КТП
|Заявка
|24
|2
|5
|17
|21 - 47
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 6
|27
|2.
|Интер Турку
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 12
|26
|3.
|Ильвес
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|15 - 10
|25
|4.
|ХИК
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 11
|23
|5.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 12
|21
|6.
|Лахти
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 12
|21
|7.
|ХИФК
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 20
|15
|8.
|Хонка
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|9.
|Хака
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 13
|13
|10.
|Оулу
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 16
|11
|11.
|Мариехамн
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 17
|10
|12.
|КТП
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|18 - 6
|29
|2.
|КуПС
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|23 - 11
|28
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 16
|20
|4.
|ХИФК
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|11 - 7
|19
|5.
|Мариехамн
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|6.
|Интер Турку
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|7.
|Лахти
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 15
|15
|8.
|Хака
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|9.
|Хонка
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 18
|12
|10.
|Ильвес
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 18
|8
|11.
|Оулу
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|12.
|КТП
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|12 - 26
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|13
|1
|1
|2.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|8
|0
|6
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Нгуекам Ариэль
|8
|0
|0
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|7
|0
|1
|5.
|КуПС
|Вяйринен Тим
|7
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|9
|1
|2.
|ХИФК
|Ягуби Моштаг
|7
|1
|3.
|Хонка
|Арко-Менса Эдмунд
|7
|1
|4.
|Интер Турку
|Фурухольм Тимо
|8
|0
|5.
|Интер Турку
|Ярвенпяя Ласси
|8
|0