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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
Хака
1:1
Конец матча

Стадион:
Лахти
0'
0:1
2' Гол
Чарльз Джеффри
21' Желтая карточка
Канджи Макумба
32' Желтая карточка
Энинфул Анри
1:1
34' Гол
Ярти Ишмаель
37' Желтая карточка
Ацка Нтоналнто
42' Красная карточка
Энинфул Анри
54' Желтая карточка
Hussein Mohamed2
67' Желтая карточка
Тайнио Максимус
83' Желтая карточка
Форсс Ласси
90' Желтая карточка
Тиайнен Йоона
90'+6
12
Хакала
Аату
11
Hussein
Mohamed2
3
Фриберг
Никлас
5
Де
Лукас
Луии
4
Аувинен
Ээро-Матти
20
Малундама
Хенри
6
Бушуе
Джейкоб
28
Ацка
Нтоналнто
19
Тайнио
Максимус
8
Вученович
Александар
77
Ярти
Ишмаель
31
Тиайнен
Йоона
16
Форсс
Ласси
15
Аркивуо
Кари
4
Riyad
El
Alami
27
Пеннинкангас
Теему
10
Вирта
Эмели
23
Или-Хиетанен
Кристиан
20
Энинфул
Анри
9
Чарльз
Джеффри
59
Канджи
Макумба
17
Сейдиу
Арлинд
Хака
Лахти

История личных встреч

Хака
Лахти

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

21 матч

42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

14.3%
61.9%
23.8%
3 победы 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

В
0:2
В
1:1
В
0:0
В
2:2
К
0:1
К
3:1
К
2:1
К
1:1
В
0:3
В
1:0
В
1:0
ТМС
2:2
В
0:0
В
0:1
В
2:4
В
3:0
В
1:0
В
2:1
КЛ
1:2
ТМС
0:1
В
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярти Ишмаель 4 0.17
Вученович Александар 4 0.17
Малундама Хенри 2 0.08
Сааринен Сет 2 0.08
Де Лукас Луии 2 0.08
Тайнио Максимус 1 0.04
Лайне Янне-Пекка 1 0.04
Ацка Нтоналнто 1 0.04
Фриберг Никлас 1 0.04
Бушуе Джейкоб 1 0.04
Роджерсон Логан 1 0.04
Аувинен Ээро-Матти 1 0.04
Бошняк Андрия 1 (1) 0.04
Кёстиля Джами 0 0
Пурме Тино 0 0
Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чарльз Джеффри 6 0.25
Канджи Макумба 5 0.21
Ассехнун Джасин-Амин 5 (1) 0.21
Зекири Альтин 4 0.17
Хертси Лооренц 3 0.13
Аркивуо Кари 1 (1) 0.04
Вирта Эмели 1 0.04
Лампинен Пири 1 0.04
Сейдиу Арлинд 1 0.04
Или-Хиетанен Кристиан 1 0.04
Энинфул Анри 1 0.04
Эрвас Хавьер 1 0.04
Кубронн Жан-Кристоф 0 0
Вийтикко Микко 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайнио Максимус 6 1
Аувинен Ээро-Матти 3 1
Фриберг Никлас 4 0
Бушуе Джейкоб 4 0
Вученович Александар 4 0
Де Лукас Луии 4 0
Лун Юри 3 0
Бошняк Андрия 3 0
Чиди Сэмюэл 2 0
Малундама Хенри 2 0
Лайне Янне-Пекка 2 0
Сааринен Сет 2 0
Ацка Нтоналнто 2 0
Ярти Ишмаель 1 0
Хилска Антто 1 0
Кёстиля Джами 1 0
Ойала Саломо 1 0
Hussein Mohamed2 1 0
Пурме Тино 1 0
Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энинфул Анри 6 1
Зекири Альтин 4 2
Эрвас Хавьер 6 0
Канджи Макумба 5 0
Вирта Эмели 5 0
Лахти Тими 4 0
Клинга Матти 4 0
Регеро Антонио 4 0
Пеннинкангас Теему 4 0
Ассехнун Джасин-Амин 3 0
Или-Хиетанен Кристиан 3 0
Вийтикко Микко 2 0
Чарльз Джеффри 2 0
Аркивуо Кари 1 0
Хертси Лооренц 1 0
Кубронн Жан-Кристоф 1 0
Тиайнен Йоона 1 0
Сейдиу Арлинд 1 0
Лампинен Пири 1 0
Форсс Ласси 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
14
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
0
0%
4
29%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
1
7%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
4
33%
3
21%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
15%
3
20%
1-15
2
15%
5
33%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
3
23%
3
20%
61-75
2
15%
1
7%
76-90

Забито

10
16
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
5
31%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
21%
2
17%
1-15
2
14%
4
33%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
3
25%
76-90

Забито

22
30
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 9
10 Не забивали 6
1
5%
6
20%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
8
36%
5
17%
31-45
0
0%
7
23%
46-60
4
18%
4
13%
61-75
6
27%
8
27%
76-90

Пропущено

27
27
11 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 18
5
19%
5
19%
1-15
4
15%
9
33%
16-30
2
7%
3
11%
31-45
5
19%
3
11%
46-60
4
15%
3
11%
61-75
7
26%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хака - Оулу 0:0 Хака - ХИФК 2:0 Оулу - Хака 0:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0
Хака - Ильвес 0:1 Хака - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 Хака - Оулу 0:1 Лахти - Хака 0:2 Хака - Интер Турку 1:0 ХИК - Хака 2:0 КТП - Хака 0:0 Хака - КуПС 0:1 Ильвес - Хака 1:0 Хака - Хонка 1:1 Хонка - Хака 2:1 Хака - Лахти 1:1 Хака - ХИК 1:2 КуПС - Хака 1:2 Мариехамн - Хака 0:3
Лахти
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Лахти - КТП 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 КТП - Лахти 1:2 Лахти - Оулу 0:0
Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - ХИК 0:1 Лахти - Хака 0:2 КуПС - Лахти 2:2 Лахти - КТП 3:0 Хонка - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 1:1 ХИФК - Лахти 0:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 2:1 Интер Турку - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 0:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - Ильвес 3:1 Мариехамн - Лахти 0:3 Лахти - Хонка 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС Заявка 24 17 4 3 43 - 17 55
2. ХИК Заявка 24 16 4 4 37 - 17 52
3. Интер Турку Заявка 24 13 3 8 40 - 25 42
4. СЯК Сейнайоки Заявка 24 12 5 7 34 - 28 41
5. Лахти Заявка 24 9 9 6 30 - 27 36
6. ХИФК Заявка 24 9 7 8 25 - 27 34
7. Ильвес Заявка 24 10 3 11 24 - 28 33
8. Мариехамн Заявка 24 8 3 13 23 - 34 27
9. Хонка Заявка 24 7 6 11 29 - 32 27
10. Хака Заявка 24 7 5 12 22 - 27 26
11. Оулу Заявка 24 5 4 15 18 - 37 19
12. КТП Заявка 24 2 5 17 21 - 47 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС Заявка 12 8 3 1 20 - 6 27
2. Интер Турку Заявка 13 8 2 3 24 - 12 26
3. Ильвес Заявка 12 8 1 3 15 - 10 25
4. ХИК Заявка 12 7 2 3 19 - 11 23
5. СЯК Сейнайоки Заявка 11 6 3 2 22 - 12 21
6. Лахти Заявка 12 6 3 3 16 - 12 21
7. ХИФК Заявка 12 4 3 5 14 - 20 15
8. Хонка Заявка 12 4 3 5 13 - 14 15
9. Хака Заявка 13 3 4 6 12 - 13 13
10. Оулу Заявка 12 3 2 7 9 - 16 11
11. Мариехамн Заявка 11 3 1 7 9 - 17 10
12. КТП Заявка 12 1 2 9 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 12 9 2 1 18 - 6 29
2. КуПС Заявка 12 9 1 2 23 - 11 28
3. СЯК Сейнайоки Заявка 13 6 2 5 12 - 16 20
4. ХИФК Заявка 12 5 4 3 11 - 7 19
5. Мариехамн Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
6. Интер Турку Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
7. Лахти Заявка 12 3 6 3 14 - 15 15
8. Хака Заявка 11 4 1 6 10 - 14 13
9. Хонка Заявка 12 3 3 6 16 - 18 12
10. Ильвес Заявка 12 2 2 8 9 - 18 8
11. Оулу Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
12. КТП Заявка 12 1 3 8 12 - 26 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 13 1 1
2. КуПС Ниссилья Урхо 8 0 6
3. СЯК Сейнайоки Нгуекам Ариэль 8 0 0
4. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 7 0 1
5. КуПС Вяйринен Тим 7 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КТП Рамадингайе Давид 9 1
2. ХИФК Ягуби Моштаг 7 1
3. Хонка Арко-Менса Эдмунд 7 1
4. Интер Турку Фурухольм Тимо 8 0
5. Интер Турку Ярвенпяя Ласси 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 42'
    УДАЛЕНИЕ! - Энинфул Анри увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    37'
    Ацка Нтоналнто получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Ярти Ишмаель бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Энинфул Анри получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Канджи Макумба получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Чарльз Джеффри бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хака 1:1 Лахти онлайн




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