Финляндия: Вейккауслига 2021
СЯК Сейнайоки
1:0
Первый тайм: 24'
Стадион: OmaSP Stadion
Ильвес
1:0
11' ГолНгуекам Ариэль
18' Желтая карточкаАлмен Микаэль
26
Ханнола
Пюрю
22
Мурило
33
Манга
Таби
14
Сийра
Тууре
11
Сарр
Момоду
49
Отенг
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ханнола ПюрюПолузащитник
-
22 МурилоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Манга ТабиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Сийра ТууреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Сарр МомодуНападающий
-
49 Отенг ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гбе ВигориЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бланко ХеанНападающий
-
29 Oiva Jukkola
-
Главный тренер: Toni Kallio
Ход матча
11'
1:0
18'
История личных встреч
СЯК Сейнайоки
Ильвес
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
63.6%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
27 матчей
37%
18.5%
44.5%
10 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгуекам Ариэль
|8
|0.32
|Джервис Джейк
|7
|0.28
|Олейник Денис
|4 (1)
|0.16
|Cristian Valencia III
|3
|0.12
|Боксалл Никко
|3
|0.12
|Хоканс Даниэль
|2
|0.08
|Леписто Йоонас
|2
|0.08
|Мурило
|1
|0.04
|Ледесма Эммануэль
|1
|0.04
|Марккула Нико
|1
|0.04
|Nooa Laine
|1
|0.04
|Тикканен Вилле
|1
|0.04
|Ханнола Пюрю
|0
|0
|Арсьеро Родриго
|0
|0
|Ост Джесси
|0
|0
|Уилсон Брэндон
|0
|0
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вертайнен Ээту
|4
|0.16
|Мёммё Ээту
|4
|0.16
|Оллила Туомас
|3 (1)
|0.12
|Миеттунен Тату
|2
|0.08
|Бланко Хеан
|2
|0.08
|Ветели Йоона
|1
|0.04
|Алмен Микаэль
|1
|0.04
|Отенг Эрик
|1
|0.04
|Сийра Тууре
|1
|0.04
|Манга Таби
|1
|0.04
|Hernan Luna
|1
|0.04
|Озджелик Таха
|1
|0.04
|Янтти Теему
|0
|0
|Roger Torres
|0
|0
|Арифи Дони
|0
|0
|Patrick Loa Loa
|0
|0
Карточки
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурило
|8
|0
|Cristian Valencia III
|7
|0
|Боксалл Никко
|6
|0
|Арсьеро Родриго
|5
|0
|Ханнола Пюрю
|5
|0
|Тикканен Вилле
|5
|0
|Артур Джуд
|4
|0
|Нгуекам Ариэль
|3
|0
|Джервис Джейк
|3
|0
|Ост Джесси
|2
|0
|Уилсон Брэндон
|2
|0
|Nooa Laine
|2
|0
|Хоканс Даниэль
|2
|0
|Олейник Денис
|1
|0
|Ледесма Эммануэль
|1
|0
|Хетемай Мехмет
|1
|0
|Баккалиден Густав
|1
|0
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Patrick Loa Loa
|7
|0
|Сийра Тууре
|5
|0
|Арифи Дони
|5
|0
|Roger Torres
|3
|0
|Манга Таби
|3
|0
|Катц Калле
|3
|0
|Бланко Хеан
|2
|0
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Ветели Йоона
|2
|0
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|Нимели Силванус
|1
|0
|Вертайнен Ээту
|1
|0
|Янтти Теему
|1
|0
|Сарр Момоду
|1
|0
|Алмен Микаэль
|1
|0
|Оллила Туомас
|1
|0
|Hernan Luna
|1
|0
|Мёммё Ээту
|1
|0
|Гбе Вигори
|1
|0
|Озджелик Таха
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
8
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
4
18%
2
25%
1-15
4
18%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
6
27%
1
13%
46-60
2
9%
1
13%
61-75
6
27%
2
25%
76-90
Пропущено
12
19
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
1
8%
2
11%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
3
25%
4
21%
61-75
4
33%
5
26%
76-90
Забито
14
14
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
1
7%
2
14%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
4
29%
5
36%
61-75
4
29%
3
21%
76-90
Пропущено
14
11
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
7%
4
36%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
3
21%
3
27%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
6
43%
0
0%
76-90
Забито
36
22
12 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 10
6 Не забивали 8
5
14%
4
18%
1-15
6
17%
4
18%
16-30
1
3%
1
5%
31-45
8
22%
2
9%
46-60
6
17%
6
27%
61-75
10
28%
5
23%
76-90
Пропущено
26
30
9 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 15
2
8%
6
20%
1-15
4
15%
3
10%
16-30
3
12%
9
30%
31-45
3
12%
2
7%
46-60
4
15%
5
17%
61-75
10
38%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0
СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 КТП - СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 0:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 2:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:0 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:1
Ильвес
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ильвес - ХИК 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 Ильвес - Хонка 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0
Хака - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 1:0 Ильвес - Лахти 1:0 Мариехамн - Ильвес 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Хонка - Ильвес 4:1 Ильвес - Оулу 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес - Хака 1:0 КТП - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 ХИК - Ильвес 2:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Лахти - Ильвес 3:1 Ильвес - КТП 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|24
|17
|4
|3
|43 - 17
|55
|2.
|ХИК
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|37 - 17
|52
|3.
|СЯК Сейнайоки
|1:0 Заявка
|25
|13
|5
|7
|35 - 28
|44
|4.
|Интер Турку
|Заявка
|24
|13
|3
|8
|40 - 25
|42
|5.
|Лахти
|0:0 Заявка
|25
|9
|10
|6
|30 - 27
|37
|6.
|ХИФК
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|25 - 27
|34
|7.
|Ильвес
|0:1 Заявка
|25
|10
|3
|12
|24 - 29
|33
|8.
|Мариехамн
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|23 - 34
|27
|9.
|Хонка
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|29 - 32
|27
|10.
|Хака
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|22 - 27
|26
|11.
|Оулу
|0:0 Заявка
|25
|5
|5
|15
|18 - 37
|20
|12.
|КТП
|Заявка
|24
|2
|5
|17
|21 - 47
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 6
|27
|2.
|Интер Турку
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 12
|26
|3.
|Ильвес
|0:1 Заявка
|12
|8
|1
|3
|15 - 10
|25
|4.
|СЯК Сейнайоки
|1:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|5.
|ХИК
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 11
|23
|6.
|Лахти
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 12
|22
|7.
|ХИФК
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 20
|15
|8.
|Хонка
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|9.
|Хака
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 13
|13
|10.
|Оулу
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 16
|11
|11.
|Мариехамн
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 17
|10
|12.
|КТП
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|18 - 6
|29
|2.
|КуПС
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|23 - 11
|28
|3.
|СЯК Сейнайоки
|1:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 16
|20
|4.
|ХИФК
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|11 - 7
|19
|5.
|Мариехамн
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|6.
|Интер Турку
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|7.
|Лахти
|0:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 15
|15
|8.
|Хака
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|9.
|Хонка
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 18
|12
|10.
|Оулу
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
|11.
|Ильвес
|0:1 Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 19
|8
|12.
|КТП
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|12 - 26
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|13
|1
|1
|2.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|8
|0
|8
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Нгуекам Ариэль
|8
|0
|0
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|7
|0
|1
|5.
|КуПС
|Вяйринен Тим
|7
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|9
|1
|2.
|ХИФК
|Ягуби Моштаг
|7
|1
|3.
|Хонка
|Арко-Менса Эдмунд
|7
|1
|4.
|Интер Турку
|Фурухольм Тимо
|8
|0
|5.
|Интер Турку
|Ярвенпяя Ласси
|8
|0