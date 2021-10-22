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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
СЯК Сейнайоки
1:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Ильвес
0'
1:0
11' Гол
Нгуекам Ариэль
18' Желтая карточка
Алмен Микаэль
24'
1
Ост
Джесси
17
Тикканен
Вилле
58
Хетемай
Мехмет
15
Cristian
Valencia
III
3
Арсьеро
Родриго
25
Хоканс
Даниэль
26
Ханнола
Пюрю
22
Мурило
14
Джервис
Джейк
88
Нгуекам
Ариэль
11
Олейник
Денис
12
Хуухтанен
Ээту
16
Миеттунен
Тату
33
Манга
Таби
15
Алмен
Микаэль
2
Оллила
Туомас
14
Сийра
Тууре
7
Ветели
Йоона
8
Янтти
Теему
17
Нимели
Силванус
11
Сарр
Момоду
49
Отенг
Эрик
СЯК Сейнайоки
Ильвес

История личных встреч

СЯК Сейнайоки
Ильвес

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
63.6%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

27 матчей

37%
18.5%
44.5%
10 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

В
0:1
В
1:0
К
3:0
В
1:3
В
0:0
ТМС
2:2
К
3:0
В
3:0
В
0:1
К
2:1
В
2:3
В
2:3
В
1:1
В
0:0
В
1:0
В
1:2
В
4:0
В
2:1
В
0:2
КЛ
1:0
В
2:1
В
0:0
В
3:0
ТМС
1:0
И
1:3
И
1:2
И
2:4

Бомбардиры внутри турнира

СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгуекам Ариэль 8 0.32
Джервис Джейк 7 0.28
Олейник Денис 4 (1) 0.16
Cristian Valencia III 3 0.12
Боксалл Никко 3 0.12
Хоканс Даниэль 2 0.08
Леписто Йоонас 2 0.08
Мурило 1 0.04
Ледесма Эммануэль 1 0.04
Марккула Нико 1 0.04
Nooa Laine 1 0.04
Тикканен Вилле 1 0.04
Ханнола Пюрю 0 0
Арсьеро Родриго 0 0
Ост Джесси 0 0
Уилсон Брэндон 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вертайнен Ээту 4 0.16
Мёммё Ээту 4 0.16
Оллила Туомас 3 (1) 0.12
Миеттунен Тату 2 0.08
Бланко Хеан 2 0.08
Ветели Йоона 1 0.04
Алмен Микаэль 1 0.04
Отенг Эрик 1 0.04
Сийра Тууре 1 0.04
Манга Таби 1 0.04
Hernan Luna 1 0.04
Озджелик Таха 1 0.04
Янтти Теему 0 0
Roger Torres 0 0
Арифи Дони 0 0
Patrick Loa Loa 0 0

Карточки

СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурило 8 0
Cristian Valencia III 7 0
Боксалл Никко 6 0
Арсьеро Родриго 5 0
Ханнола Пюрю 5 0
Тикканен Вилле 5 0
Артур Джуд 4 0
Нгуекам Ариэль 3 0
Джервис Джейк 3 0
Ост Джесси 2 0
Уилсон Брэндон 2 0
Nooa Laine 2 0
Хоканс Даниэль 2 0
Олейник Денис 1 0
Ледесма Эммануэль 1 0
Хетемай Мехмет 1 0
Баккалиден Густав 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Patrick Loa Loa 7 0
Сийра Тууре 5 0
Арифи Дони 5 0
Roger Torres 3 0
Манга Таби 3 0
Катц Калле 3 0
Бланко Хеан 2 0
Миеттунен Тату 2 0
Ветели Йоона 2 0
Аспегрен Фелипе 1 0
Нимели Силванус 1 0
Вертайнен Ээту 1 0
Янтти Теему 1 0
Сарр Момоду 1 0
Алмен Микаэль 1 0
Оллила Туомас 1 0
Hernan Luna 1 0
Мёммё Ээту 1 0
Гбе Вигори 1 0
Озджелик Таха 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
8
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
4
18%
2
25%
1-15
4
18%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
6
27%
1
13%
46-60
2
9%
1
13%
61-75
6
27%
2
25%
76-90

Пропущено

12
19
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
1
8%
2
11%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
3
25%
4
21%
61-75
4
33%
5
26%
76-90

Забито

14
14
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
1
7%
2
14%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
4
29%
5
36%
61-75
4
29%
3
21%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
7%
4
36%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
3
21%
3
27%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
6
43%
0
0%
76-90

Забито

36
22
12 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 10
6 Не забивали 8
5
14%
4
18%
1-15
6
17%
4
18%
16-30
1
3%
1
5%
31-45
8
22%
2
9%
46-60
6
17%
6
27%
61-75
10
28%
5
23%
76-90

Пропущено

26
30
9 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 15
2
8%
6
20%
1-15
4
15%
3
10%
16-30
3
12%
9
30%
31-45
3
12%
2
7%
46-60
4
15%
5
17%
61-75
10
38%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0
СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 КТП - СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 0:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 2:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:0 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:1
Ильвес
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ильвес - ХИК 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 Ильвес - Хонка 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0
Хака - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 1:0 Ильвес - Лахти 1:0 Мариехамн - Ильвес 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Хонка - Ильвес 4:1 Ильвес - Оулу 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес - Хака 1:0 КТП - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 ХИК - Ильвес 2:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Лахти - Ильвес 3:1 Ильвес - КТП 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС Заявка 24 17 4 3 43 - 17 55
2. ХИК Заявка 24 16 4 4 37 - 17 52
3. СЯК Сейнайоки 1:0 Заявка 25 13 5 7 35 - 28 44
4. Интер Турку Заявка 24 13 3 8 40 - 25 42
5. Лахти 0:0 Заявка 25 9 10 6 30 - 27 37
6. ХИФК Заявка 24 9 7 8 25 - 27 34
7. Ильвес 0:1 Заявка 25 10 3 12 24 - 29 33
8. Мариехамн Заявка 24 8 3 13 23 - 34 27
9. Хонка Заявка 24 7 6 11 29 - 32 27
10. Хака Заявка 24 7 5 12 22 - 27 26
11. Оулу 0:0 Заявка 25 5 5 15 18 - 37 20
12. КТП Заявка 24 2 5 17 21 - 47 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС Заявка 12 8 3 1 20 - 6 27
2. Интер Турку Заявка 13 8 2 3 24 - 12 26
3. Ильвес 0:1 Заявка 12 8 1 3 15 - 10 25
4. СЯК Сейнайоки 1:0 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
5. ХИК Заявка 12 7 2 3 19 - 11 23
6. Лахти 0:0 Заявка 13 6 4 3 16 - 12 22
7. ХИФК Заявка 12 4 3 5 14 - 20 15
8. Хонка Заявка 12 4 3 5 13 - 14 15
9. Хака Заявка 13 3 4 6 12 - 13 13
10. Оулу 0:0 Заявка 12 3 2 7 9 - 16 11
11. Мариехамн Заявка 11 3 1 7 9 - 17 10
12. КТП Заявка 12 1 2 9 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 12 9 2 1 18 - 6 29
2. КуПС Заявка 12 9 1 2 23 - 11 28
3. СЯК Сейнайоки 1:0 Заявка 13 6 2 5 12 - 16 20
4. ХИФК Заявка 12 5 4 3 11 - 7 19
5. Мариехамн Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
6. Интер Турку Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
7. Лахти 0:0 Заявка 12 3 6 3 14 - 15 15
8. Хака Заявка 11 4 1 6 10 - 14 13
9. Хонка Заявка 12 3 3 6 16 - 18 12
10. Оулу 0:0 Заявка 13 2 3 8 9 - 21 9
11. Ильвес 0:1 Заявка 13 2 2 9 9 - 19 8
12. КТП Заявка 12 1 3 8 12 - 26 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 13 1 1
2. КуПС Ниссилья Урхо 8 0 8
3. СЯК Сейнайоки Нгуекам Ариэль 8 0 0
4. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 7 0 1
5. КуПС Вяйринен Тим 7 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КТП Рамадингайе Давид 9 1
2. ХИФК Ягуби Моштаг 7 1
3. Хонка Арко-Менса Эдмунд 7 1
4. Интер Турку Фурухольм Тимо 8 0
5. Интер Турку Ярвенпяя Ласси 8 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
СЯК Сейнайоки
Ничья
Ильвес
1.93
3.74
4.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч СЯК Сейнайоки 1:0 Ильвес онлайн




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