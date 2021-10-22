  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2021

Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
Лахти
0:0
Второй тайм: 61'

Стадион:
Оулу
0'
25' Желтая карточка
Чарльз Джеффри
61'
31
Тиайнен
Йоона
27
Пеннинкангас
Теему
4
Riyad
El
Alami
5
Вийтикко
Микко
15
Аркивуо
Кари
8
Клинга
Матти
17
Сейдиу
Арлинд
10
Вирта
Эмели
22
Хертси
Лооренц
9
Чарльз
Джеффри
7
Зекири
Альтин
22
Филлион
Янн-Александр
3
Коскела
Миика
11
Рафинья
4
Бонет
Роджер
21
Хейккиля
Аапо
14
Ерёменко
Сергей
15
Каллинен
Йере
44
Magnus
Breitenmoser
30
Опара
Лаки
10
Саланович
Деннис
7
Аланко
Саму
Лахти
Оулу

История личных встреч

Лахти
Оулу

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

В
0:0
В
1:1
И
1:2
И
2:0
В
1:2
В
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чарльз Джеффри 6 0.24
Канджи Макумба 5 0.2
Ассехнун Джасин-Амин 5 (1) 0.2
Зекири Альтин 4 0.16
Хертси Лооренц 3 0.12
Аркивуо Кари 1 (1) 0.04
Вирта Эмели 1 0.04
Лампинен Пири 1 0.04
Сейдиу Арлинд 1 0.04
Или-Хиетанен Кристиан 1 0.04
Энинфул Анри 1 0.04
Эрвас Хавьер 1 0.04
Кубронн Жан-Кристоф 0 0
Вийтикко Микко 0 0
Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опара Лаки 3 0.12
Саланович Деннис 3 (2) 0.12
Йокелайнен Никлас 2 0.08
Аланко Саму 2 0.08
Сале Усман 2 0.08
Бонет Роджер 2 0.08
Сайра Николас 2 0.08
Коскела Миика 1 0.04
Каллинен Йере 1 0.04
Нурмела Анселми 0 0
Хейккиля Аапо 0 0
Лииматта Отсо 0 0

Карточки

Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энинфул Анри 6 1
Зекири Альтин 4 2
Эрвас Хавьер 6 0
Канджи Макумба 5 0
Вирта Эмели 5 0
Лахти Тими 4 0
Клинга Матти 4 0
Регеро Антонио 4 0
Пеннинкангас Теему 4 0
Чарльз Джеффри 3 0
Ассехнун Джасин-Амин 3 0
Или-Хиетанен Кристиан 3 0
Вийтикко Микко 2 0
Аркивуо Кари 1 0
Хертси Лооренц 1 0
Кубронн Жан-Кристоф 1 0
Тиайнен Йоона 1 0
Сейдиу Арлинд 1 0
Лампинен Пири 1 0
Форсс Ласси 1 0
Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафинья 5 1
Опара Лаки 4 0
Нурмос Ласси 3 0
Малоло Обед 3 0
Аланко Саму 3 0
Филлион Янн-Александр 3 0
Хурме Яркко 2 0
Нурмела Анселми 2 0
Йокелайнен Никлас 2 0
Хейккиля Аапо 2 0
Сале Усман 2 0
Magnus Breitenmoser 2 0
Бонет Роджер 2 0
Эландер Хенрик 2 0
Сайра Николас 2 0
Ларссон Кевин 1 0
Саланович Деннис 1 0
Коскела Миика 1 0
Иконен Лассе 1 0
Каллинен Йере 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
9
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
16 Не забивали 18
2
13%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
3
19%
3
33%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
5
31%
1
11%
76-90

Пропущено

12
21
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
2
17%
4
19%
1-15
4
33%
4
19%
16-30
1
8%
4
19%
31-45
2
17%
5
24%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
4
19%
76-90

Забито

14
8
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
4
29%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
4
29%
2
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
3
38%
76-90

Пропущено

15
17
10 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
3
20%
5
29%
29%
1-15
5
33%
2
12%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
3
20%
6
35%
61-75
1
7%
1
6%
76-90

Забито

30
17
11 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
6 Не забивали 11
6
20%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
17%
1
6%
31-45
7
23%
5
29%
29%
46-60
4
13%
3
18%
61-75
8
27%
4
24%
76-90

Пропущено

27
38
17 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 20
5
19%
9
24%
1-15
9
33%
6
16%
16-30
3
11%
6
16%
31-45
3
11%
6
16%
46-60
3
11%
6
16%
61-75
4
15%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Хака - Лахти 1:1 Лахти - КТП 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 КТП - Лахти 1:2
Лахти - Оулу 0:0 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - ХИК 0:1 Лахти - Хака 0:2 КуПС - Лахти 2:2 Лахти - КТП 3:0 Хонка - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 1:1 ХИФК - Лахти 0:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 2:1 Интер Турку - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 0:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - Ильвес 3:1 Мариехамн - Лахти 0:3
Оулу
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Оулу - Мариехамн 1:2 Хака - Оулу 0:0 Оулу - Хака 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0
Лахти - Оулу 0:0 ХИФК - Оулу 3:1 Оулу - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:1 Оулу - Интер Турку 2:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Ильвес - Оулу 1:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Оулу - ХИК 2:1 Хонка - Оулу 1:0 Оулу - КТП 1:1 КуПС - Оулу 2:0 Оулу - КуПС 0:2 КТП - Оулу 1:3 Оулу - Хонка 0:2 ХИК - Оулу 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС Заявка 24 17 4 3 43 - 17 55
2. ХИК Заявка 24 16 4 4 37 - 17 52
3. СЯК Сейнайоки 1:0 Заявка 25 13 5 7 35 - 28 44
4. Интер Турку Заявка 24 13 3 8 40 - 25 42
5. Лахти 0:0 Заявка 25 9 10 6 30 - 27 37
6. ХИФК Заявка 24 9 7 8 25 - 27 34
7. Ильвес 0:1 Заявка 25 10 3 12 24 - 29 33
8. Мариехамн Заявка 24 8 3 13 23 - 34 27
9. Хонка Заявка 24 7 6 11 29 - 32 27
10. Хака Заявка 24 7 5 12 22 - 27 26
11. Оулу 0:0 Заявка 25 5 5 15 18 - 37 20
12. КТП Заявка 24 2 5 17 21 - 47 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС Заявка 12 8 3 1 20 - 6 27
2. Интер Турку Заявка 13 8 2 3 24 - 12 26
3. Ильвес 0:1 Заявка 12 8 1 3 15 - 10 25
4. СЯК Сейнайоки 1:0 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
5. ХИК Заявка 12 7 2 3 19 - 11 23
6. Лахти 0:0 Заявка 13 6 4 3 16 - 12 22
7. ХИФК Заявка 12 4 3 5 14 - 20 15
8. Хонка Заявка 12 4 3 5 13 - 14 15
9. Хака Заявка 13 3 4 6 12 - 13 13
10. Оулу 0:0 Заявка 12 3 2 7 9 - 16 11
11. Мариехамн Заявка 11 3 1 7 9 - 17 10
12. КТП Заявка 12 1 2 9 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 12 9 2 1 18 - 6 29
2. КуПС Заявка 12 9 1 2 23 - 11 28
3. СЯК Сейнайоки 1:0 Заявка 13 6 2 5 12 - 16 20
4. ХИФК Заявка 12 5 4 3 11 - 7 19
5. Мариехамн Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
6. Интер Турку Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
7. Лахти 0:0 Заявка 12 3 6 3 14 - 15 15
8. Хака Заявка 11 4 1 6 10 - 14 13
9. Хонка Заявка 12 3 3 6 16 - 18 12
10. Оулу 0:0 Заявка 13 2 3 8 9 - 21 9
11. Ильвес 0:1 Заявка 13 2 2 9 9 - 19 8
12. КТП Заявка 12 1 3 8 12 - 26 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 13 1 1
2. КуПС Ниссилья Урхо 8 0 8
3. СЯК Сейнайоки Нгуекам Ариэль 8 0 0
4. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 7 0 1
5. КуПС Вяйринен Тим 7 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КТП Рамадингайе Давид 9 1
2. ХИФК Ягуби Моштаг 7 1
3. Хонка Арко-Менса Эдмунд 7 1
4. Интер Турку Фурухольм Тимо 8 0
5. Интер Турку Ярвенпяя Ласси 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Чарльз Джеффри получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лахти
Ничья
Оулу
2.46
3.50
3.74
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лахти 0:0 Оулу онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 