Финляндия: Вейккауслига 2021
25' Желтая карточкаЧарльз Джеффри
86' Желтая карточкаКоскипало Даниэль
87' Желтая карточкаМалоло Обед
90' Желтая карточкаСайра Николас
15
Аркивуо
Кари
10
Вирта
Эмели
11
Рафинья
30
Опара
Лаки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Аркивуо КариЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Форсс ЛассиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilir Zeneli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
11 РафиньяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Опара ЛакиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сале УсманНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jyrki Ahola
Ход матча
25'
87'
90'
История личных встреч
Лахти
Оулу
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чарльз Джеффри
|6
|0.24
|Канджи Макумба
|5
|0.2
|Ассехнун Джасин-Амин
|5 (1)
|0.2
|Зекири Альтин
|4
|0.16
|Хертси Лооренц
|3
|0.12
|Аркивуо Кари
|1 (1)
|0.04
|Вирта Эмели
|1
|0.04
|Лампинен Пири
|1
|0.04
|Сейдиу Арлинд
|1
|0.04
|Или-Хиетанен Кристиан
|1
|0.04
|Энинфул Анри
|1
|0.04
|Эрвас Хавьер
|1
|0.04
|Кубронн Жан-Кристоф
|0
|0
|Вийтикко Микко
|0
|0
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опара Лаки
|3
|0.12
|Саланович Деннис
|3 (2)
|0.12
|Йокелайнен Никлас
|2
|0.08
|Аланко Саму
|2
|0.08
|Сале Усман
|2
|0.08
|Бонет Роджер
|2
|0.08
|Сайра Николас
|2
|0.08
|Коскела Миика
|1
|0.04
|Каллинен Йере
|1
|0.04
|Нурмела Анселми
|0
|0
|Хейккиля Аапо
|0
|0
|Лииматта Отсо
|0
|0
Карточки
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энинфул Анри
|6
|1
|Зекири Альтин
|4
|2
|Эрвас Хавьер
|6
|0
|Канджи Макумба
|5
|0
|Вирта Эмели
|5
|0
|Лахти Тими
|4
|0
|Клинга Матти
|4
|0
|Регеро Антонио
|4
|0
|Пеннинкангас Теему
|4
|0
|Чарльз Джеффри
|3
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|3
|0
|Или-Хиетанен Кристиан
|3
|0
|Вийтикко Микко
|2
|0
|Аркивуо Кари
|1
|0
|Хертси Лооренц
|1
|0
|Кубронн Жан-Кристоф
|1
|0
|Тиайнен Йоона
|1
|0
|Сейдиу Арлинд
|1
|0
|Лампинен Пири
|1
|0
|Форсс Ласси
|1
|0
|Коскипало Даниэль
|1
|0
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафинья
|5
|1
|Малоло Обед
|4
|0
|Опара Лаки
|4
|0
|Нурмос Ласси
|3
|0
|Аланко Саму
|3
|0
|Сайра Николас
|3
|0
|Филлион Янн-Александр
|3
|0
|Хурме Яркко
|2
|0
|Нурмела Анселми
|2
|0
|Йокелайнен Никлас
|2
|0
|Хейккиля Аапо
|2
|0
|Сале Усман
|2
|0
|Magnus Breitenmoser
|2
|0
|Бонет Роджер
|2
|0
|Эландер Хенрик
|2
|0
|Ларссон Кевин
|1
|0
|Саланович Деннис
|1
|0
|Коскела Миика
|1
|0
|Иконен Лассе
|1
|0
|Каллинен Йере
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
9
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
17 Не забивали 19
2
13%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
3
19%
3
33%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
5
31%
1
11%
76-90
Пропущено
12
21
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
2
17%
4
19%
1-15
4
33%
4
19%
16-30
1
8%
4
19%
31-45
2
17%
5
24%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
4
19%
76-90
Забито
14
8
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
15 Не забивали 18
4
29%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
4
29%
2
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
3
38%
76-90
Пропущено
15
17
10 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
3
20%
5
29%
29%
1-15
5
33%
2
12%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
3
20%
6
35%
61-75
1
7%
1
6%
76-90
Забито
30
17
11 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
7 Не забивали 12
6
20%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
17%
1
6%
31-45
7
23%
5
29%
29%
46-60
4
13%
3
18%
61-75
8
27%
4
24%
76-90
Пропущено
27
38
17 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 20
5
19%
9
24%
1-15
9
33%
6
16%
16-30
3
11%
6
16%
31-45
3
11%
6
16%
46-60
3
11%
6
16%
61-75
4
15%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Хака - Лахти 1:1 Лахти - КТП 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 КТП - Лахти 1:2
Лахти - Оулу 0:0 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - ХИК 0:1 Лахти - Хака 0:2 КуПС - Лахти 2:2 Лахти - КТП 3:0 Хонка - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 1:1 ХИФК - Лахти 0:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 2:1 Интер Турку - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 0:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - Ильвес 3:1 Мариехамн - Лахти 0:3
Оулу
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Оулу - Мариехамн 1:2 Хака - Оулу 0:0 Оулу - Хака 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0
Лахти - Оулу 0:0 ХИФК - Оулу 3:1 Оулу - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:1 Оулу - Интер Турку 2:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Ильвес - Оулу 1:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Оулу - ХИК 2:1 Хонка - Оулу 1:0 Оулу - КТП 1:1 КуПС - Оулу 2:0 Оулу - КуПС 0:2 КТП - Оулу 1:3 Оулу - Хонка 0:2 ХИК - Оулу 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|24
|17
|4
|3
|43 - 17
|55
|2.
|ХИК
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|37 - 17
|52
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|38 - 30
|44
|4.
|Интер Турку
|Заявка
|24
|13
|3
|8
|40 - 25
|42
|5.
|Лахти
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|30 - 27
|37
|6.
|ХИФК
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|25 - 27
|34
|7.
|Ильвес
|Заявка
|25
|10
|3
|12
|26 - 32
|33
|8.
|Мариехамн
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|23 - 34
|27
|9.
|Хонка
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|29 - 32
|27
|10.
|Хака
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|22 - 27
|26
|11.
|Оулу
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|18 - 37
|20
|12.
|КТП
|Заявка
|24
|2
|5
|17
|21 - 47
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 6
|27
|2.
|Интер Турку
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 12
|26
|3.
|Ильвес
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|15 - 10
|25
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 14
|24
|5.
|ХИК
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 11
|23
|6.
|Лахти
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 12
|22
|7.
|ХИФК
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 20
|15
|8.
|Хонка
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|9.
|Хака
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 13
|13
|10.
|Оулу
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 16
|11
|11.
|Мариехамн
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 17
|10
|12.
|КТП
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|18 - 6
|29
|2.
|КуПС
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|23 - 11
|28
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 16
|20
|4.
|ХИФК
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|11 - 7
|19
|5.
|Мариехамн
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|6.
|Интер Турку
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|7.
|Лахти
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 15
|15
|8.
|Хака
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|9.
|Хонка
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 18
|12
|10.
|Оулу
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
|11.
|Ильвес
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 22
|8
|12.
|КТП
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|12 - 26
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|13
|1
|1
|2.
|СЯК Сейнайоки
|Нгуекам Ариэль
|10
|0
|0
|3.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|8
|0
|8
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|7
|0
|1
|5.
|КуПС
|Вяйринен Тим
|7
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|9
|1
|2.
|ХИФК
|Ягуби Моштаг
|7
|1
|3.
|Хонка
|Арко-Менса Эдмунд
|7
|1
|4.
|Интер Турку
|Фурухольм Тимо
|8
|0
|5.
|Интер Турку
|Ярвенпяя Ласси
|8
|0