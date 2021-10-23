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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
КуПС
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
ХИФК
0' 15'
21
Крайдль
Йоханнес
33
Хямяляйнен
Танели
3
Томас
Диого
2
Рикардо
Пауло
15
Henry
Uzochokwu
14
Попович
Антон
10
Себбан
Джордан
23
Каррильо
Даниэль
II
25
Ниссилья
Урхо
9
Вяйринен
Тим
29
Santeri
Haarala2
35
Уорд
Каллум
88
Хинг-Гловер
Макарио
22
Градецки
Матей
23
Эрнандес
Алдайр
5
Саэс
Фелипе
7
Али
Юсиф
9
Энтрена
Хуан
17
Бакман
Джани
6
Данвуди
Джейк
2
Камара
Кей
31
Исакссон
Китон
КуПС
ХИФК

История личных встреч

КуПС
ХИФК

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

15 матчей

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

В
0:0
В
1:5
В
3:2
В
0:3
В
1:1
В
1:1
В
3:2
В
1:4
В
2:1
В
0:2
В
1:0
В
3:2
В
1:3
В
2:0
В
1:1

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ниссилья Урхо 8 0.32
Вяйринен Тим 7 (1) 0.28
Томас Диого 5 0.2
Santeri Haarala2 4 0.16
Попович Антон 3 0.12
Икауниекс Янис 3 (1) 0.12
Удо Аньекпено 3 0.12
Рангел 2 0.08
Рикардо Пауло 2 0.08
Видьеског Аксель 1 0.04
Хейнонен Артту 1 0.04
Тойвомяки Ханри 1 0.04
Сале Усман 1 0.04
Хямяляйнен Танели 1 0.04
Боатенг Бисмарк 1 (1) 0.04
Себбан Джордан 0 0
Аспегрен Фелипе 0 0
Каррильо Даниэль II 0 0
Niba MacDonald 0 0
ХИФК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Кей 5 0.2
Исакссон Китон 3 0.12
Али Юсиф 3 0.12
Ягуби Моштаг 3 (3) 0.12
Саэс Фелипе 2 0.08
Эрнандес Алдайр 2 0.08
Энтрена Хуан 1 0.04
Данвуди Джейк 1 0.04
Маттила Сакари 1 0.04
Тукиайнен Сакари 1 0.04
Бакман Джани 1 0.04
Палмасто Тино 1 0.04
Хинг-Гловер Макарио 0 0
Халме Юкка 0 0
Ахади Мосавер 0 0
Стренг Джеремайя 0 0
Куйянпяя Аату 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рангел 6 0
Попович Антон 5 0
Боатенг Бисмарк 4 0
Томас Диого 4 0
Ниссилья Урхо 3 0
Рикардо Пауло 3 0
Тойвомяки Ханри 2 0
Henry Uzochokwu 2 0
Себбан Джордан 2 0
Хейнонен Артту 2 0
Santeri Haarala2 2 0
Аспегрен Фелипе 1 0
Пирттийоки Юхо 1 0
Вяйринен Тим 1 0
Крайдль Йоханнес 1 0
Каррильо Даниэль II 1 0
Удо Аньекпено 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
ХИФК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ягуби Моштаг 7 1
Бакман Джани 6 0
Эрнандес Алдайр 5 0
Данвуди Джейк 5 0
Маттила Сакари 4 0
Али Юсиф 4 0
Саэс Фелипе 2 1
Халме Юкка 3 0
Хинг-Гловер Макарио 1 1
Энтрена Хуан 2 0
Ахади Мосавер 2 0
Стренг Джеремайя 2 0
Градецки Матей 1 0
Тукиайнен Сакари 1 0
Исакссон Китон 1 0
Куйянпяя Аату 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
11
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
3
15%
1
9%
1-15
3
15%
1
9%
16-30
6
30%
3
27%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
2
10%
5
45%
61-75
5
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
4
57%
76-90

Забито

23
13
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
3
13%
1
8%
1-15
3
13%
3
23%
16-30
4
17%
6
46%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
4
17%
3
23%
76-90

Пропущено

11
21
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
18%
2
10%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
1
9%
3
14%
31-45
2
18%
5
24%
46-60
2
18%
2
10%
61-75
3
27%
6
29%
76-90

Забито

43
24
22 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 9
17 Забивали первыми 12
3 Не забивали 9
6
14%
2
8%
1-15
6
14%
4
17%
16-30
10
23%
9
38%
31-45
6
14%
1
4%
46-60
6
14%
5
21%
61-75
9
21%
3
13%
76-90

Пропущено

17
28
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
4
24%
2
7%
1-15
2
12%
4
14%
16-30
2
12%
4
14%
31-45
2
12%
6
21%
46-60
3
18%
2
7%
61-75
4
24%
10
36%
76-90

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Интер Турку - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 КуПС - ХИФК 0:0 Хонка - КуПС 0:1
КТП - КуПС 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Мариехамн - КуПС 0:1 ХИК - КуПС 1:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 ХИФК - КуПС 1:5 КуПС - Унион Берлин 0:4 КуПС - КТП 4:0 Астана - КуПС 3:4 КуПС - Лахти 2:2 КуПС - Астана 1:1 Ворскла - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Ворскла 2:2 КуПС - Ноа Ереван 5:0 Хака - КуПС 0:1
ХИФК
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку - ХИФК 2:0 Хака - ХИФК 2:0 КуПС - ХИФК 0:0
ХИК - ХИФК 0:2 ХИФК - Мариехамн 0:3 Ильвес - ХИФК 1:0 ХИФК - Оулу 3:1 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 Хонка - ХИФК 0:3 ХИФК - КуПС 1:5 ХИФК - КТП 2:2 Интер Турку - ХИФК 0:1 ХИФК - Лахти 0:1 Мариехамн - ХИФК 0:0 ХИФК - ХИК 0:1 Лахти - ХИФК 0:0 ХИФК - Хонка 1:0 КТП - ХИФК 0:2 ХИФК - Интер Турку 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 0:0 Заявка 25 17 5 3 43 - 17 56
2. ХИК Заявка 24 16 4 4 37 - 17 52
3. СЯК Сейнайоки Заявка 25 13 5 7 38 - 30 44
4. Интер Турку Заявка 24 13 3 8 40 - 25 42
5. Лахти Заявка 25 9 10 6 30 - 27 37
6. ХИФК 0:0 Заявка 25 9 8 8 25 - 27 35
7. Ильвес Заявка 25 10 3 12 26 - 32 33
8. Хака Заявка 25 8 5 12 24 - 27 29
9. Мариехамн 0:0 Заявка 25 8 4 13 23 - 34 28
10. Хонка Заявка 25 7 6 12 29 - 34 27
11. Оулу Заявка 25 5 5 15 18 - 37 20
12. КТП 0:0 Заявка 25 2 6 17 21 - 47 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 0:0 Заявка 13 8 4 1 20 - 6 28
2. Интер Турку Заявка 13 8 2 3 24 - 12 26
3. Ильвес Заявка 12 8 1 3 15 - 10 25
4. СЯК Сейнайоки Заявка 12 7 3 2 26 - 14 24
5. ХИК Заявка 12 7 2 3 19 - 11 23
6. Лахти Заявка 13 6 4 3 16 - 12 22
7. ХИФК 0:0 Заявка 12 4 3 5 14 - 20 15
8. Хонка Заявка 13 4 3 6 13 - 16 15
9. Хака Заявка 13 3 4 6 12 - 13 13
10. Мариехамн 0:0 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
11. Оулу Заявка 12 3 2 7 9 - 16 11
12. КТП 0:0 Заявка 12 1 2 9 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 12 9 2 1 18 - 6 29
2. КуПС 0:0 Заявка 12 9 1 2 23 - 11 28
3. ХИФК 0:0 Заявка 13 5 5 3 11 - 7 20
4. СЯК Сейнайоки Заявка 13 6 2 5 12 - 16 20
5. Мариехамн 0:0 Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
6. Хака Заявка 12 5 1 6 12 - 14 16
7. Интер Турку Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
8. Лахти Заявка 12 3 6 3 14 - 15 15
9. Хонка Заявка 12 3 3 6 16 - 18 12
10. Оулу Заявка 13 2 3 8 9 - 21 9
11. Ильвес Заявка 13 2 2 9 11 - 22 8
12. КТП 0:0 Заявка 13 1 4 8 12 - 26 7

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 13 1 1
2. СЯК Сейнайоки Нгуекам Ариэль 10 0 0
3. КуПС Ниссилья Урхо 8 0 8
4. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 7 0 1
5. КуПС Вяйринен Тим 7 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КТП Рамадингайе Давид 9 1
2. ХИФК Ягуби Моштаг 7 1
3. Хонка Арко-Менса Эдмунд 7 1
4. Интер Турку Фурухольм Тимо 8 0
5. Интер Турку Ярвенпяя Ласси 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
ХИФК
1.31
5.65
9.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч КуПС 0:0 ХИФК онлайн




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