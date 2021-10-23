Финляндия: Вейккауслига 2021
КуПС
0:0
Конец матча
Стадион: Савон Саномат Ареена
ХИФК
36' Желтая карточкаКамара Кей
64' Желтая карточкаХинг-Гловер Макарио
66' Желтая карточкаНиссилья Урхо
35
Уорд
Каллум
7
Али
Юсиф
17
Бакман
Джани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Валакари Симо
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Али ЮсифПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бакман ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Мабинда ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
Ход матча
36'
66'
90'
История личных встреч
КуПС
ХИФК
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
15 матчей
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ниссилья Урхо
|8
|0.32
|Вяйринен Тим
|7 (1)
|0.28
|Томас Диого
|5
|0.2
|Santeri Haarala2
|4
|0.16
|Попович Антон
|3
|0.12
|Икауниекс Янис
|3 (1)
|0.12
|Удо Аньекпено
|3
|0.12
|Рангел
|2
|0.08
|Рикардо Пауло
|2
|0.08
|Видьеског Аксель
|1
|0.04
|Хейнонен Артту
|1
|0.04
|Тойвомяки Ханри
|1
|0.04
|Сале Усман
|1
|0.04
|Хямяляйнен Танели
|1
|0.04
|Боатенг Бисмарк
|1 (1)
|0.04
|Себбан Джордан
|0
|0
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|Каррильо Даниэль II
|0
|0
|Niba MacDonald
|0
|0
ХИФК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Кей
|5
|0.2
|Исакссон Китон
|3
|0.12
|Али Юсиф
|3
|0.12
|Ягуби Моштаг
|3 (3)
|0.12
|Саэс Фелипе
|2
|0.08
|Эрнандес Алдайр
|2
|0.08
|Энтрена Хуан
|1
|0.04
|Данвуди Джейк
|1
|0.04
|Маттила Сакари
|1
|0.04
|Тукиайнен Сакари
|1
|0.04
|Бакман Джани
|1
|0.04
|Палмасто Тино
|1
|0.04
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
|Халме Юкка
|0
|0
|Ахади Мосавер
|0
|0
|Стренг Джеремайя
|0
|0
|Куйянпяя Аату
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рангел
|6
|0
|Попович Антон
|5
|0
|Ниссилья Урхо
|4
|0
|Боатенг Бисмарк
|4
|0
|Томас Диого
|4
|0
|Рикардо Пауло
|3
|0
|Тойвомяки Ханри
|2
|0
|Henry Uzochokwu
|2
|0
|Себбан Джордан
|2
|0
|Хейнонен Артту
|2
|0
|Santeri Haarala2
|2
|0
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|Пирттийоки Юхо
|1
|0
|Вяйринен Тим
|1
|0
|Крайдль Йоханнес
|1
|0
|Каррильо Даниэль II
|1
|0
|Удо Аньекпено
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
ХИФК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ягуби Моштаг
|7
|1
|Бакман Джани
|6
|0
|Эрнандес Алдайр
|5
|0
|Данвуди Джейк
|5
|0
|Маттила Сакари
|4
|0
|Али Юсиф
|4
|0
|Хинг-Гловер Макарио
|2
|1
|Саэс Фелипе
|2
|1
|Халме Юкка
|3
|0
|Энтрена Хуан
|2
|0
|Ахади Мосавер
|2
|0
|Стренг Джеремайя
|2
|0
|Камара Кей
|1
|0
|Градецки Матей
|1
|0
|Тукиайнен Сакари
|1
|0
|Исакссон Китон
|1
|0
|Куйянпяя Аату
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
11
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
3
15%
1
9%
1-15
3
15%
1
9%
16-30
6
30%
3
27%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
2
10%
5
45%
61-75
5
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
4
57%
76-90
Забито
23
13
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
3
13%
1
8%
1-15
3
13%
3
23%
16-30
4
17%
6
46%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
4
17%
3
23%
76-90
Пропущено
11
21
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
18%
2
10%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
1
9%
3
14%
31-45
2
18%
5
24%
46-60
2
18%
2
10%
61-75
3
27%
6
29%
76-90
Забито
43
24
22 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 9
17 Забивали первыми 12
4 Не забивали 10
6
14%
2
8%
1-15
6
14%
4
17%
16-30
10
23%
9
38%
31-45
6
14%
1
4%
46-60
6
14%
5
21%
61-75
9
21%
3
13%
76-90
Пропущено
17
28
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
4
24%
2
7%
1-15
2
12%
4
14%
16-30
2
12%
4
14%
31-45
2
12%
6
21%
46-60
3
18%
2
7%
61-75
4
24%
10
36%
76-90
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Интер Турку - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 КуПС - ХИФК 0:0 Хонка - КуПС 0:1
КТП - КуПС 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Мариехамн - КуПС 0:1 ХИК - КуПС 1:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 ХИФК - КуПС 1:5 КуПС - Унион Берлин 0:4 КуПС - КТП 4:0 Астана - КуПС 3:4 КуПС - Лахти 2:2 КуПС - Астана 1:1 Ворскла - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Ворскла 2:2 КуПС - Ноа Ереван 5:0 Хака - КуПС 0:1
ХИФК
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку - ХИФК 2:0 Хака - ХИФК 2:0 КуПС - ХИФК 0:0
ХИК - ХИФК 0:2 ХИФК - Мариехамн 0:3 Ильвес - ХИФК 1:0 ХИФК - Оулу 3:1 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 Хонка - ХИФК 0:3 ХИФК - КуПС 1:5 ХИФК - КТП 2:2 Интер Турку - ХИФК 0:1 ХИФК - Лахти 0:1 Мариехамн - ХИФК 0:0 ХИФК - ХИК 0:1 Лахти - ХИФК 0:0 ХИФК - Хонка 1:0 КТП - ХИФК 0:2 ХИФК - Интер Турку 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|25
|17
|5
|3
|43 - 17
|56
|2.
|ХИК
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|37 - 17
|52
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|38 - 30
|44
|4.
|Интер Турку
|Заявка
|24
|13
|3
|8
|40 - 25
|42
|5.
|Лахти
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|30 - 27
|37
|6.
|ХИФК
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|25 - 27
|35
|7.
|Ильвес
|Заявка
|25
|10
|3
|12
|26 - 32
|33
|8.
|Мариехамн
|Заявка
|25
|9
|3
|13
|28 - 35
|30
|9.
|Хака
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|24 - 27
|29
|10.
|Хонка
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|29 - 34
|27
|11.
|Оулу
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|18 - 37
|20
|12.
|КТП
|Заявка
|25
|2
|5
|18
|22 - 52
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|20 - 6
|28
|2.
|Интер Турку
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 12
|26
|3.
|Ильвес
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|15 - 10
|25
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 14
|24
|5.
|ХИК
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 11
|23
|6.
|Лахти
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 12
|22
|7.
|ХИФК
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 20
|15
|8.
|Хонка
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 16
|15
|9.
|Хака
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 13
|13
|10.
|Мариехамн
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 18
|13
|11.
|Оулу
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 16
|11
|12.
|КТП
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|18 - 6
|29
|2.
|КуПС
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|23 - 11
|28
|3.
|ХИФК
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|11 - 7
|20
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 16
|20
|5.
|Мариехамн
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|6.
|Хака
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|12 - 14
|16
|7.
|Интер Турку
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|8.
|Лахти
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 15
|15
|9.
|Хонка
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 18
|12
|10.
|Оулу
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
|11.
|Ильвес
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 22
|8
|12.
|КТП
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|13 - 31
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|13
|1
|1
|2.
|СЯК Сейнайоки
|Нгуекам Ариэль
|10
|0
|0
|3.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|8
|0
|8
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|7
|0
|1
|5.
|КуПС
|Вяйринен Тим
|7
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|9
|1
|2.
|ХИФК
|Ягуби Моштаг
|7
|1
|3.
|Хонка
|Арко-Менса Эдмунд
|7
|1
|4.
|Интер Турку
|Фурухольм Тимо
|8
|0
|5.
|Интер Турку
|Ярвенпяя Ласси
|8
|0