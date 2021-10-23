Финляндия: Вейккауслига 2021
Хонка
0:2
Конец матча
Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто
Хака
0:1
7' ГолТайнио Максимус
53' Желтая карточкаКоски Вилле
0:2
63' ГолАцка Нтоналнто
79' Желтая карточкаАувинен Ээро-Матти
13
Мюррей
Тим
21
Коски
Вилле
- Основной состав
-
13 Мюррей ТимВратарь
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
70 Паунио РоопеВратарь
-
26 Хатакка ДаниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Ойала СаломоНападающий
-
77 Ярти ИшмаельНападающий
-
Главный тренер: Teemu Tainio
Ход матча
7'
0:1
53'
63'
0:2
История личных встреч
Хонка
Хака
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
25 матчей
40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауфманн Лукас
|3 (2)
|0.12
|Донгу Жан
|3
|0.12
|Darren Smith III
|3
|0.12
|Саваж Демба
|3 (1)
|0.12
|Арко-Менса Эдмунд
|2
|0.08
|Модесто Руй
|2
|0.08
|Пююхтя Никлас
|2
|0.08
|Алегрия Хуан
|2
|0.08
|Коскинен Отсо
|1 (1)
|0.04
|Расимус Конста
|1
|0.04
|Воутилайнен Джерри
|1
|0.04
|Хатакка Дани
|1
|0.04
|Рале Матиас
|1
|0.04
|Узочакву Арнест
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ярти Ишмаель
|4
|0.16
|Вученович Александар
|4
|0.16
|Тайнио Максимус
|2
|0.08
|Малундама Хенри
|2
|0.08
|Ацка Нтоналнто
|2
|0.08
|Сааринен Сет
|2
|0.08
|Де Лукас Луии
|2
|0.08
|Лайне Янне-Пекка
|1
|0.04
|Фриберг Никлас
|1
|0.04
|Бушуе Джейкоб
|1
|0.04
|Роджерсон Логан
|1
|0.04
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.04
|Бошняк Андрия
|1 (1)
|0.04
|Кёстиля Джами
|0
|0
|Пурме Тино
|0
|0
Карточки
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арко-Менса Эдмунд
|7
|1
|Хатакка Дани
|5
|0
|Таммилето Дуарте
|4
|0
|Кауфманн Лукас
|4
|0
|Коски Вилле
|4
|0
|Коскинен Отсо
|4
|0
|Аалто Хенри
|3
|0
|Darren Smith III
|3
|0
|Левянен Йонас
|3
|0
|Модесто Руй
|3
|0
|Воутилайнен Джерри
|1
|1
|Алегрия Хуан
|1
|1
|Хейккиля Тапио
|2
|0
|Узочакву Арнест
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайнио Максимус
|5
|1
|Аувинен Ээро-Матти
|4
|1
|Фриберг Никлас
|4
|0
|Бушуе Джейкоб
|4
|0
|Вученович Александар
|4
|0
|Де Лукас Луии
|4
|0
|Лун Юри
|3
|0
|Бошняк Андрия
|3
|0
|Чиди Сэмюэл
|2
|0
|Малундама Хенри
|2
|0
|Лайне Янне-Пекка
|2
|0
|Сааринен Сет
|2
|0
|Ацка Нтоналнто
|2
|0
|Ярти Ишмаель
|1
|0
|Хилска Антто
|1
|0
|Кёстиля Джами
|1
|0
|Ойала Саломо
|1
|0
|Hussein Mohamed2
|1
|0
|Пурме Тино
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
12
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
0
0%
2
17%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
1
8%
4
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
4
33%
2
17%
76-90
Пропущено
17
14
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
3
18%
3
21%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
4
24%
5
36%
76-90
Забито
16
12
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
5
31%
0
0%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
19%
4
33%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
2
17%
61-75
2
13%
4
33%
76-90
Пропущено
18
13
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
7
39%
3
23%
46-60
4
22%
3
23%
61-75
2
11%
2
15%
76-90
Забито
28
24
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 11
11 Не забивали 10
5
18%
2
8%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
4
14%
8
33%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
7
25%
5
21%
61-75
6
21%
6
25%
76-90
Пропущено
35
27
12 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 16
3
9%
5
19%
1-15
3
9%
4
15%
16-30
6
17%
2
7%
31-45
9
26%
5
19%
46-60
8
23%
4
15%
61-75
6
17%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Хонка
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
КТП - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хонка 0:0 Хонка - КуПС 0:1
Хонка - ХИК 0:0 Хонка - КТП 3:1 Хонка - ХИФК 0:3 Мариехамн - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Ильвес 4:1 Интер Турку - Хонка 2:2 Хонка - Домжале 0:1 Хонка - Лахти 1:1 Домжале - Хонка 1:1 Рунавик - Хонка 1:3 Хонка - Оулу 1:0 Хонка - Рунавик 0:0 Хака - Хонка 1:1 Хонка - Хака 2:1 КуПС - Хонка 2:1
Хака
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хака - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:0 Хака - ХИФК 2:0 Оулу - Хака 0:1
Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 Хака - Ильвес 0:1 Хака - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 Хака - Оулу 0:1 Лахти - Хака 0:2 Хака - Интер Турку 1:0 ХИК - Хака 2:0 КТП - Хака 0:0 Хака - КуПС 0:1 Ильвес - Хака 1:0 Хака - Хонка 1:1 Хонка - Хака 2:1 Хака - Лахти 1:1 Хака - ХИК 1:2 КуПС - Хака 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|0:0 Заявка
|25
|17
|5
|3
|43 - 17
|56
|2.
|ХИК
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|37 - 17
|52
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|38 - 30
|44
|4.
|Интер Турку
|Заявка
|24
|13
|3
|8
|40 - 25
|42
|5.
|Лахти
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|30 - 27
|37
|6.
|ХИФК
|0:0 Заявка
|25
|9
|8
|8
|25 - 27
|35
|7.
|Ильвес
|Заявка
|25
|10
|3
|12
|26 - 32
|33
|8.
|Хака
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|24 - 27
|29
|9.
|Мариехамн
|0:0 Заявка
|25
|8
|4
|13
|23 - 34
|28
|10.
|Хонка
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|29 - 34
|27
|11.
|Оулу
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|18 - 37
|20
|12.
|КТП
|0:0 Заявка
|25
|2
|6
|17
|21 - 47
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|0:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|20 - 6
|28
|2.
|Интер Турку
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 12
|26
|3.
|Ильвес
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|15 - 10
|25
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 14
|24
|5.
|ХИК
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 11
|23
|6.
|Лахти
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 12
|22
|7.
|ХИФК
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 20
|15
|8.
|Хонка
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 16
|15
|9.
|Хака
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 13
|13
|10.
|Мариехамн
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 17
|11
|11.
|Оулу
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 16
|11
|12.
|КТП
|0:0 Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|18 - 6
|29
|2.
|КуПС
|0:0 Заявка
|12
|9
|1
|2
|23 - 11
|28
|3.
|ХИФК
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|11 - 7
|20
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 16
|20
|5.
|Мариехамн
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|6.
|Хака
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|12 - 14
|16
|7.
|Интер Турку
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|8.
|Лахти
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 15
|15
|9.
|Хонка
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 18
|12
|10.
|Оулу
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
|11.
|Ильвес
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 22
|8
|12.
|КТП
|0:0 Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 26
|7
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|13
|1
|1
|2.
|СЯК Сейнайоки
|Нгуекам Ариэль
|10
|0
|0
|3.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|8
|0
|8
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|7
|0
|1
|5.
|КуПС
|Вяйринен Тим
|7
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|9
|1
|2.
|ХИФК
|Ягуби Моштаг
|7
|1
|3.
|Хонка
|Арко-Менса Эдмунд
|7
|1
|4.
|Интер Турку
|Фурухольм Тимо
|8
|0
|5.
|Интер Турку
|Ярвенпяя Ласси
|8
|0