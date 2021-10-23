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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
Хонка
0:2
Конец матча

Стадион:
Хака
0'
0:1
7' Гол
Тайнио Максимус
53' Желтая карточка
Коски Вилле
0:2
63' Гол
Ацка Нтоналнто
79' Желтая карточка
Аувинен Ээро-Матти
90'+4
13
Мюррей
Тим
21
Коски
Вилле
3
Хейккиля
Тапио
5
Аалто
Хенри
7
Левянен
Йонас
4
Узочакву
Арнест
16
Расимус
Конста
31
Арко-Менса
Эдмунд
88
Коскинен
Отсо
11
Darren
Smith
III
14
Саарикиви
Ниило
12
Хакала
Аату
18
Сааринен
Сет
3
Фриберг
Никлас
5
Де
Лукас
Луии
4
Аувинен
Ээро-Матти
20
Малундама
Хенри
15
Пурме
Тино
28
Ацка
Нтоналнто
19
Тайнио
Максимус
8
Вученович
Александар
29
Роджерсон
Логан
Хонка
Хака

История личных встреч

Хонка
Хака

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

25 матчей

40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

В
1:1
В
2:1
К
1:0
В
1:2
В
1:1
И
2:2
И
1:0
И
0:4
К
2:1
Р
3:2
В
1:0
В
2:2
В
2:1
ТМС
1:0
В
0:4
В
1:1
В
2:2
КЛ
4:2
В
2:0
В
4:2
В
2:0
В
1:1
КЛ
1:0
К
0:1
В
7:0

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауфманн Лукас 3 (2) 0.12
Донгу Жан 3 0.12
Darren Smith III 3 0.12
Саваж Демба 3 (1) 0.12
Арко-Менса Эдмунд 2 0.08
Модесто Руй 2 0.08
Пююхтя Никлас 2 0.08
Алегрия Хуан 2 0.08
Коскинен Отсо 1 (1) 0.04
Расимус Конста 1 0.04
Воутилайнен Джерри 1 0.04
Хатакка Дани 1 0.04
Рале Матиас 1 0.04
Узочакву Арнест 0 0
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярти Ишмаель 4 0.16
Вученович Александар 4 0.16
Тайнио Максимус 2 0.08
Малундама Хенри 2 0.08
Ацка Нтоналнто 2 0.08
Сааринен Сет 2 0.08
Де Лукас Луии 2 0.08
Лайне Янне-Пекка 1 0.04
Фриберг Никлас 1 0.04
Бушуе Джейкоб 1 0.04
Роджерсон Логан 1 0.04
Аувинен Ээро-Матти 1 0.04
Бошняк Андрия 1 (1) 0.04
Кёстиля Джами 0 0
Пурме Тино 0 0

Карточки

Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арко-Менса Эдмунд 7 1
Хатакка Дани 5 0
Таммилето Дуарте 4 0
Кауфманн Лукас 4 0
Коски Вилле 4 0
Коскинен Отсо 4 0
Аалто Хенри 3 0
Darren Smith III 3 0
Левянен Йонас 3 0
Модесто Руй 3 0
Воутилайнен Джерри 1 1
Алегрия Хуан 1 1
Хейккиля Тапио 2 0
Узочакву Арнест 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайнио Максимус 5 1
Аувинен Ээро-Матти 4 1
Фриберг Никлас 4 0
Бушуе Джейкоб 4 0
Вученович Александар 4 0
Де Лукас Луии 4 0
Лун Юри 3 0
Бошняк Андрия 3 0
Чиди Сэмюэл 2 0
Малундама Хенри 2 0
Лайне Янне-Пекка 2 0
Сааринен Сет 2 0
Ацка Нтоналнто 2 0
Ярти Ишмаель 1 0
Хилска Антто 1 0
Кёстиля Джами 1 0
Ойала Саломо 1 0
Hussein Mohamed2 1 0
Пурме Тино 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
12
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
0
0%
2
17%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
1
8%
4
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
4
33%
2
17%
76-90

Пропущено

17
14
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
3
18%
3
21%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
4
24%
5
36%
76-90

Забито

16
12
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
5
31%
0
0%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
19%
4
33%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
2
17%
61-75
2
13%
4
33%
76-90

Пропущено

18
13
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
7
39%
3
23%
46-60
4
22%
3
23%
61-75
2
11%
2
15%
76-90

Забито

28
24
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 11
11 Не забивали 10
5
18%
2
8%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
4
14%
8
33%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
7
25%
5
21%
61-75
6
21%
6
25%
76-90

Пропущено

35
27
12 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 16
3
9%
5
19%
1-15
3
9%
4
15%
16-30
6
17%
2
7%
31-45
9
26%
5
19%
46-60
8
23%
4
15%
61-75
6
17%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Хонка
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
КТП - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хонка 0:0 Хонка - КуПС 0:1
Хонка - ХИК 0:0 Хонка - КТП 3:1 Хонка - ХИФК 0:3 Мариехамн - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Ильвес 4:1 Интер Турку - Хонка 2:2 Хонка - Домжале 0:1 Хонка - Лахти 1:1 Домжале - Хонка 1:1 Рунавик - Хонка 1:3 Хонка - Оулу 1:0 Хонка - Рунавик 0:0 Хака - Хонка 1:1 Хонка - Хака 2:1 КуПС - Хонка 2:1
Хака
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хака - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:0 Хака - ХИФК 2:0 Оулу - Хака 0:1
Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 Хака - Ильвес 0:1 Хака - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 Хака - Оулу 0:1 Лахти - Хака 0:2 Хака - Интер Турку 1:0 ХИК - Хака 2:0 КТП - Хака 0:0 Хака - КуПС 0:1 Ильвес - Хака 1:0 Хака - Хонка 1:1 Хонка - Хака 2:1 Хака - Лахти 1:1 Хака - ХИК 1:2 КуПС - Хака 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 0:0 Заявка 25 17 5 3 43 - 17 56
2. ХИК Заявка 24 16 4 4 37 - 17 52
3. СЯК Сейнайоки Заявка 25 13 5 7 38 - 30 44
4. Интер Турку Заявка 24 13 3 8 40 - 25 42
5. Лахти Заявка 25 9 10 6 30 - 27 37
6. ХИФК 0:0 Заявка 25 9 8 8 25 - 27 35
7. Ильвес Заявка 25 10 3 12 26 - 32 33
8. Хака Заявка 25 8 5 12 24 - 27 29
9. Мариехамн 0:0 Заявка 25 8 4 13 23 - 34 28
10. Хонка Заявка 25 7 6 12 29 - 34 27
11. Оулу Заявка 25 5 5 15 18 - 37 20
12. КТП 0:0 Заявка 25 2 6 17 21 - 47 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 0:0 Заявка 13 8 4 1 20 - 6 28
2. Интер Турку Заявка 13 8 2 3 24 - 12 26
3. Ильвес Заявка 12 8 1 3 15 - 10 25
4. СЯК Сейнайоки Заявка 12 7 3 2 26 - 14 24
5. ХИК Заявка 12 7 2 3 19 - 11 23
6. Лахти Заявка 13 6 4 3 16 - 12 22
7. ХИФК 0:0 Заявка 12 4 3 5 14 - 20 15
8. Хонка Заявка 13 4 3 6 13 - 16 15
9. Хака Заявка 13 3 4 6 12 - 13 13
10. Мариехамн 0:0 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
11. Оулу Заявка 12 3 2 7 9 - 16 11
12. КТП 0:0 Заявка 12 1 2 9 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 12 9 2 1 18 - 6 29
2. КуПС 0:0 Заявка 12 9 1 2 23 - 11 28
3. ХИФК 0:0 Заявка 13 5 5 3 11 - 7 20
4. СЯК Сейнайоки Заявка 13 6 2 5 12 - 16 20
5. Мариехамн 0:0 Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
6. Хака Заявка 12 5 1 6 12 - 14 16
7. Интер Турку Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
8. Лахти Заявка 12 3 6 3 14 - 15 15
9. Хонка Заявка 12 3 3 6 16 - 18 12
10. Оулу Заявка 13 2 3 8 9 - 21 9
11. Ильвес Заявка 13 2 2 9 11 - 22 8
12. КТП 0:0 Заявка 13 1 4 8 12 - 26 7

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 13 1 1
2. СЯК Сейнайоки Нгуекам Ариэль 10 0 0
3. КуПС Ниссилья Урхо 8 0 8
4. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 7 0 1
5. КуПС Вяйринен Тим 7 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КТП Рамадингайе Давид 9 1
2. ХИФК Ягуби Моштаг 7 1
3. Хонка Арко-Менса Эдмунд 7 1
4. Интер Турку Фурухольм Тимо 8 0
5. Интер Турку Ярвенпяя Ласси 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Тайнио Максимус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хонка 0:2 Хака онлайн




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