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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
Мариехамн
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
КТП
0' 14'
88
Форсман
Оскари
22
Мяенпя
Аапо
2
Энрике
Алан
5
Свенссон
Калле
33
Альмстрём-Тахти
Филип
10
Тенденг
Эмиль
Пол
21
Мяйнпя
Нило
26
Маттссон
Йоэль
18
Олавале
Мухамед
11
Хамбо
Вахид
17
Мастокангас
Элиас
1
Лепола
Антон
4
Воутилайнен
Пааво
5
Огунгбаро
Майкл
88
Mohamed
Sissoko
I
27
Rico
Finnaes
18
Эджиури
Томас
10
Мякиярви
Антти
32
Рамадингайе
Давид
8
Асиер
Арранц
9
Juan
Esnaider
II
14
Tiquinho2
Мариехамн
КТП

История личных встреч

Мариехамн
КТП

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

В
4:2
В
1:3
В
0:1
В
0:2
В
2:1
В
1:0
В
4:2
КЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамбо Вахид 5 (1) 0.2
Олавале Мухамед 4 0.16
Абубакари Мохаммед 3 0.12
Тамминен Ээро 2 0.08
Мастокангас Элиас 2 (1) 0.08
Бувалда Робин 2 0.08
Маттссон Йоэль 2 0.08
Мяйнпя Нило 1 0.04
Игбоананике Кеннеди 1 0.04
Балисо Янга 1 0.04
Тенденг Эмиль Пол 0 0
Мяенпя Аапо 0 0
Альмстрём-Тахти Филип 0 0
КТП
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мякиярви Антти 3 0.12
Рамадингайе Давид 3 (1) 0.12
Тарвонен Алекси 2 0.08
Ээрола Антон 2 0.08
Асиер Арранц 2 (2) 0.08
Эджиури Томас 2 0.08
Mohamed Sissoko I 2 0.08
Rico Finnaes 1 0.04
Лаасконен Йоханнес 1 0.04
Juan Esnaider II 1 0.04
Линдфорс Матиас 1 0.04
Fran Alvarez 1 0.04
Огунгбаро Майкл 0 0
Ндиффон Пьер-Даниэль 0 0
Alain Ebwelle 0 0
Паавола Матиас 0 0

Карточки

Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абубакари Мохаммед 6 1
Олавале Мухамед 5 0
Энрике Алан 4 0
Маттссон Йоэль 4 0
Тенденг Эмиль Пол 4 0
Балисо Янга 4 0
De 4 0
Свенссон Калле 3 0
Окойе Франклин 3 0
Бувалда Робин 2 0
Мяенпя Аапо 2 0
Сьорос Рику 2 0
Мяйнпя Нило 2 0
Сумусало Микко 0 1
Игбоананике Кеннеди 1 0
Тамминен Ээро 1 0
Альмстрём-Тахти Филип 1 0
Мастокангас Элиас 1 0
КТП
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадингайе Давид 9 1
Асиер Арранц 6 0
Mohamed Sissoko I 6 0
Огунгбаро Майкл 5 0
Alain Ebwelle 4 0
Ндиффон Пьер-Даниэль 3 0
Juan Esnaider II 1 1
Лаасконен Йоханнес 2 0
Воутилайнен Пааво 2 0
Паавола Матиас 2 0
Rico Finnaes 2 0
Эджиури Томас 1 0
Мякиярви Антти 1 0
Линдфорс Матиас 1 0
Тамминен Матиас 1 0
Tiquinho2 1 0
Ian Garret 1 0
Лейнонен Никлас 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
12
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 16
5
56%
3
25%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
1
11%
3
25%
76-90

Пропущено

17
26
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
4
24%
4
15%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
12%
3
12%
31-45
2
12%
4
15%
46-60
6
35%
5
19%
61-75
3
18%
8
31%
76-90

Забито

15
9
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
1
11%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
2
13%
4
44%
46-60
4
27%
2
22%
61-75
2
13%
1
11%
76-90

Пропущено

16
21
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
13%
4
19%
1-15
3
19%
4
19%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
2
13%
5
24%
46-60
4
25%
5
24%
61-75
3
19%
1
5%
76-90

Забито

24
21
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
13 Не забивали 8
7
29%
29%
3
14%
1-15
5
21%
3
14%
16-30
1
4%
3
14%
31-45
3
13%
5
24%
46-60
5
21%
3
14%
61-75
3
13%
4
19%
76-90

Пропущено

33
47
13 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 21
6
18%
8
17%
1-15
3
9%
6
13%
16-30
4
12%
5
11%
31-45
4
12%
9
19%
46-60
10
30%
10
21%
61-75
6
18%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Оулу - Мариехамн 1:2 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - КТП 4:2 Ильвес - Мариехамн 2:0
ХИФК - Мариехамн 0:3 Хака - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 0:1 Мариехамн - Ильвес 1:0 Мариехамн - Хонка 1:3 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 1:1 КТП - Мариехамн 1:3 Мариехамн - ХИФК 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:1 Мариехамн - ХИК 0:1 Интер Турку - Мариехамн 3:0 Мариехамн - Лахти 0:3
КТП
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
КТП - Хонка 2:0 Лахти - КТП 2:1 Мариехамн - КТП 4:2 КТП - Лахти 1:2
КТП - КуПС 1:2 КТП - СЯК Сейнайоки 0:1 Хонка - КТП 3:1 КТП - Интер Турку 1:3 КуПС - КТП 4:0 КТП - ХИК 0:1 Лахти - КТП 3:0 ХИФК - КТП 2:2 КТП - Хака 0:0 КТП - Мариехамн 1:3 Оулу - КТП 1:1 КТП - Ильвес 1:1 ХИК - КТП 2:0 КТП - Оулу 1:3 КТП - ХИФК 0:2 Ильвес - КТП 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 0:0 Заявка 25 17 5 3 43 - 17 56
2. ХИК Заявка 24 16 4 4 37 - 17 52
3. СЯК Сейнайоки Заявка 25 13 5 7 38 - 30 44
4. Интер Турку Заявка 24 13 3 8 40 - 25 42
5. Лахти Заявка 25 9 10 6 30 - 27 37
6. ХИФК 0:0 Заявка 25 9 8 8 25 - 27 35
7. Ильвес Заявка 25 10 3 12 26 - 32 33
8. Хака Заявка 25 8 5 12 24 - 27 29
9. Мариехамн 0:0 Заявка 25 8 4 13 23 - 34 28
10. Хонка Заявка 25 7 6 12 29 - 34 27
11. Оулу Заявка 25 5 5 15 18 - 37 20
12. КТП 0:0 Заявка 25 2 6 17 21 - 47 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 0:0 Заявка 13 8 4 1 20 - 6 28
2. Интер Турку Заявка 13 8 2 3 24 - 12 26
3. Ильвес Заявка 12 8 1 3 15 - 10 25
4. СЯК Сейнайоки Заявка 12 7 3 2 26 - 14 24
5. ХИК Заявка 12 7 2 3 19 - 11 23
6. Лахти Заявка 13 6 4 3 16 - 12 22
7. ХИФК 0:0 Заявка 12 4 3 5 14 - 20 15
8. Хонка Заявка 13 4 3 6 13 - 16 15
9. Хака Заявка 13 3 4 6 12 - 13 13
10. Мариехамн 0:0 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
11. Оулу Заявка 12 3 2 7 9 - 16 11
12. КТП 0:0 Заявка 12 1 2 9 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 12 9 2 1 18 - 6 29
2. КуПС 0:0 Заявка 12 9 1 2 23 - 11 28
3. ХИФК 0:0 Заявка 13 5 5 3 11 - 7 20
4. СЯК Сейнайоки Заявка 13 6 2 5 12 - 16 20
5. Мариехамн 0:0 Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
6. Хака Заявка 12 5 1 6 12 - 14 16
7. Интер Турку Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
8. Лахти Заявка 12 3 6 3 14 - 15 15
9. Хонка Заявка 12 3 3 6 16 - 18 12
10. Оулу Заявка 13 2 3 8 9 - 21 9
11. Ильвес Заявка 13 2 2 9 11 - 22 8
12. КТП 0:0 Заявка 13 1 4 8 12 - 26 7

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 13 1 1
2. СЯК Сейнайоки Нгуекам Ариэль 10 0 0
3. КуПС Ниссилья Урхо 8 0 8
4. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 7 0 1
5. КуПС Вяйринен Тим 7 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КТП Рамадингайе Давид 9 1
2. ХИФК Ягуби Моштаг 7 1
3. Хонка Арко-Менса Эдмунд 7 1
4. Интер Турку Фурухольм Тимо 8 0
5. Интер Турку Ярвенпяя Ласси 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мариехамн
Ничья
КТП
1.59
4.60
6.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мариехамн 0:0 КТП онлайн




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