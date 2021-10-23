Финляндия: Вейккауслига 2021
Мариехамн
5:1
Конец матча
Стадион: Виклоф Холдинг Арена
КТП
1:0
16' ГолЭнрике Алан
19' Желтая карточкаMohamed Sissoko I
2:0
31' ГолМяйнпя Нило
3:0
34' ГолМастокангас Элиас
4:0
38' ГолОлавале Мухамед
56' Желтая карточкаJuan Esnaider II
73' Желтая карточкаСвенссон Калле
4:1
74' ПенальтиРамадингайе Давид
5:1
75' ГолОлавале Мухамед
82' Желтая карточкаIan Garret
22
Мяенпя
Аапо
21
Мяйнпя
Нило
11
Хамбо
Вахид
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Мяйнпя НилоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Хамбо ВахидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Виклеф ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
9 De
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rico FinnaesЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Tiquinho2Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ээрола АнтонНападающий
-
15 Ian Garret
-
Главный тренер: Teemu Kankkunen
Ход матча
16'
1:0
31'
2:0
34'
38'
4:0
46'
56'
73'
74'
75'
82'
История личных встреч
Мариехамн
КТП
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олавале Мухамед
|6
|0.24
|Хамбо Вахид
|5 (1)
|0.2
|Мастокангас Элиас
|3 (1)
|0.12
|Абубакари Мохаммед
|3
|0.12
|Мяйнпя Нило
|2
|0.08
|Тамминен Ээро
|2
|0.08
|Маттссон Йоэль
|2
|0.08
|Бувалда Робин
|2
|0.08
|Игбоананике Кеннеди
|1
|0.04
|Балисо Янга
|1
|0.04
|Энрике Алан
|1
|0.04
|Альмстрём-Тахти Филип
|0
|0
|Тенденг Эмиль Пол
|0
|0
|Сумусало Микко
|0
|0
|Мяенпя Аапо
|0
|0
КТП
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамадингайе Давид
|4 (2)
|0.16
|Мякиярви Антти
|3
|0.12
|Тарвонен Алекси
|2
|0.08
|Ээрола Антон
|2
|0.08
|Асиер Арранц
|2 (2)
|0.08
|Эджиури Томас
|2
|0.08
|Mohamed Sissoko I
|2
|0.08
|Rico Finnaes
|1
|0.04
|Лаасконен Йоханнес
|1
|0.04
|Juan Esnaider II
|1
|0.04
|Линдфорс Матиас
|1
|0.04
|Fran Alvarez
|1
|0.04
|Огунгбаро Майкл
|0
|0
|Ндиффон Пьер-Даниэль
|0
|0
|Alain Ebwelle
|0
|0
|Паавола Матиас
|0
|0
Карточки
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абубакари Мохаммед
|6
|1
|Олавале Мухамед
|5
|0
|Энрике Алан
|4
|0
|Свенссон Калле
|4
|0
|Маттссон Йоэль
|4
|0
|Тенденг Эмиль Пол
|4
|0
|Балисо Янга
|4
|0
|De
|4
|0
|Окойе Франклин
|3
|0
|Бувалда Робин
|2
|0
|Мяенпя Аапо
|2
|0
|Сьорос Рику
|2
|0
|Мяйнпя Нило
|2
|0
|Сумусало Микко
|0
|1
|Игбоананике Кеннеди
|1
|0
|Тамминен Ээро
|1
|0
|Альмстрём-Тахти Филип
|1
|0
|Мастокангас Элиас
|1
|0
КТП
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадингайе Давид
|9
|1
|Mohamed Sissoko I
|7
|0
|Асиер Арранц
|6
|0
|Огунгбаро Майкл
|5
|0
|Alain Ebwelle
|4
|0
|Juan Esnaider II
|2
|1
|Ндиффон Пьер-Даниэль
|3
|0
|Лаасконен Йоханнес
|2
|0
|Воутилайнен Пааво
|2
|0
|Паавола Матиас
|2
|0
|Rico Finnaes
|2
|0
|Ian Garret
|2
|0
|Эджиури Томас
|1
|0
|Мякиярви Антти
|1
|0
|Линдфорс Матиас
|1
|0
|Тамминен Матиас
|1
|0
|Tiquinho2
|1
|0
|Лейнонен Никлас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
13
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 16
5
36%
3
23%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
1
7%
3
23%
76-90
Пропущено
18
31
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
4
22%
4
13%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
2
11%
6
19%
31-45
2
11%
4
13%
46-60
7
39%
6
19%
61-75
3
17%
8
26%
76-90
Забито
15
9
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 17
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
1
11%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
2
13%
4
44%
46-60
4
27%
2
22%
61-75
2
13%
1
11%
76-90
Пропущено
16
21
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
13%
4
19%
1-15
3
19%
4
19%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
2
13%
5
24%
46-60
4
25%
5
24%
61-75
3
19%
1
5%
76-90
Забито
29
22
17 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
13 Не забивали 8
7
24%
3
14%
1-15
6
21%
3
14%
16-30
4
14%
3
14%
31-45
3
10%
5
23%
46-60
6
21%
4
18%
61-75
3
10%
4
18%
76-90
Пропущено
34
52
13 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 22
6
18%
8
15%
1-15
3
9%
7
13%
16-30
4
12%
8
15%
31-45
4
12%
9
17%
46-60
11
32%
11
21%
61-75
6
18%
9
17%
76-90
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Оулу - Мариехамн 1:2 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - КТП 4:2 Ильвес - Мариехамн 2:0
ХИФК - Мариехамн 0:3 Хака - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 0:1 Мариехамн - Ильвес 1:0 Мариехамн - Хонка 1:3 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 1:1 КТП - Мариехамн 1:3 Мариехамн - ХИФК 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:1 Мариехамн - ХИК 0:1 Интер Турку - Мариехамн 3:0 Мариехамн - Лахти 0:3
КТП
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
КТП - Хонка 2:0 Лахти - КТП 2:1 Мариехамн - КТП 4:2 КТП - Лахти 1:2
КТП - КуПС 1:2 КТП - СЯК Сейнайоки 0:1 Хонка - КТП 3:1 КТП - Интер Турку 1:3 КуПС - КТП 4:0 КТП - ХИК 0:1 Лахти - КТП 3:0 ХИФК - КТП 2:2 КТП - Хака 0:0 КТП - Мариехамн 1:3 Оулу - КТП 1:1 КТП - Ильвес 1:1 ХИК - КТП 2:0 КТП - Оулу 1:3 КТП - ХИФК 0:2 Ильвес - КТП 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|25
|17
|5
|3
|43 - 17
|56
|2.
|ХИК
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|37 - 17
|52
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|38 - 30
|44
|4.
|Интер Турку
|Заявка
|24
|13
|3
|8
|40 - 25
|42
|5.
|Лахти
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|30 - 27
|37
|6.
|ХИФК
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|25 - 27
|35
|7.
|Ильвес
|Заявка
|25
|10
|3
|12
|26 - 32
|33
|8.
|Мариехамн
|Заявка
|25
|9
|3
|13
|28 - 35
|30
|9.
|Хака
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|24 - 27
|29
|10.
|Хонка
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|29 - 34
|27
|11.
|Оулу
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|18 - 37
|20
|12.
|КТП
|Заявка
|25
|2
|5
|18
|22 - 52
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|20 - 6
|28
|2.
|Интер Турку
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 12
|26
|3.
|Ильвес
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|15 - 10
|25
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 14
|24
|5.
|ХИК
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 11
|23
|6.
|Лахти
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 12
|22
|7.
|ХИФК
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 20
|15
|8.
|Хонка
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 16
|15
|9.
|Хака
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 13
|13
|10.
|Мариехамн
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 18
|13
|11.
|Оулу
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 16
|11
|12.
|КТП
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|18 - 6
|29
|2.
|КуПС
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|23 - 11
|28
|3.
|ХИФК
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|11 - 7
|20
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 16
|20
|5.
|Мариехамн
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|6.
|Хака
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|12 - 14
|16
|7.
|Интер Турку
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|8.
|Лахти
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 15
|15
|9.
|Хонка
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 18
|12
|10.
|Оулу
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
|11.
|Ильвес
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 22
|8
|12.
|КТП
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|13 - 31
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|13
|1
|1
|2.
|СЯК Сейнайоки
|Нгуекам Ариэль
|10
|0
|0
|3.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|8
|0
|8
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|7
|0
|1
|5.
|КуПС
|Вяйринен Тим
|7
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|9
|1
|2.
|ХИФК
|Ягуби Моштаг
|7
|1
|3.
|Хонка
|Арко-Менса Эдмунд
|7
|1
|4.
|Интер Турку
|Фурухольм Тимо
|8
|0
|5.
|Интер Турку
|Ярвенпяя Ласси
|8
|0