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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
ХИК
0:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Интер Турку
0' 35'
31
Кето
Хуго
3
Саксела
Янне
16
Морен
Валттери
15
Тенхо
Миро
5
О'Шоунесси
Даниэль
10
Лингман
Лукас
27
Валенчич
Филип
6
Жаир
9
Риски
Рику
11
Риски
Роопе
24
Браун
Дэвид
12
Мойсандер
Хенрик
25
Хаукиоя
Мартти
5
Нурми
Ноа
4
Кеттинг
Рик
3
Хямяляйнен
Юусо
2
Энгстрем
Йеспер
6
Аннан
Энтони
19
Паананен
Алекси
10
Кялльман
Беньямин
15
Фурухольм
Тимо
14
Форселль
Петтери
ХИК
Интер Турку

История личных встреч

ХИК
Интер Турку

26 матчей

80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
69.2%
14 побед 18 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
19.2%
11.6%
18 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 14 побед

48 матчей

43.8%
35.4%
20.8%
21 победа 17 ничьих 10 побед

Первый тайм

29.2%
58.3%
12.5%
14 побед 28 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
33.3%
29.2%
18 побед 16 ничьих 14 побед

История матчей

В
0:1
В
1:3
К
4:0
В
1:1
К
0:2
В
1:0
К
1:0
В
0:1
В
4:1
В
2:1
К
1:0
В
3:0
В
3:0
К
0:1
В
0:0
В
1:3
В
1:1
В
1:1
В
3:2
В
0:0
В
3:1
КЛ
2:2
В
0:2
В
3:0
В
2:0
КС
0:0
В
2:0
В
3:3
В
0:2
КЛ
1:3
В
1:1
В
6:0
В
2:2
В
1:1
В
0:2
В
2:1
В
1:1
В
4:2
В
1:0
КЛ
1:1
В
2:2
В
0:0
КЛ
1:1
В
1:1
В
2:0
В
3:2
К
1:0
В
1:1

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенчич Филип 6 (1) 0.24
Жаир 6 0.24
Браун Дэвид 5 0.2
Риски Роопе 4 0.16
Олусанья Антони 3 0.12
Луис Энрике II 3 0.12
Лингман Лукас 2 0.08
Casper Terho 2 0.08
Риски Рику 1 0.04
Танака Атому 1 0.04
О'Шоунесси Даниэль 1 0.04
Тенхо Миро 1 0.04
Морен Валттери 1 0.04
Хостикка Сантери 1 0.04
Мурильо Луис-Карлос 0 0
Саксела Янне 0 0
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 13 (1) 0.52
Фурухольм Тимо 6 0.24
Ойяла Матиас 5 0.2
Хаукиоя Мартти 4 (3) 0.16
Форселль Петтери 3 (1) 0.12
Кагаяма Таики 3 0.12
Энгстрем Йеспер 1 0.04
Паананен Алекси 1 0.04
Санс Алехандро 1 0.04
Pibe I 1 0.04
Хювяринен Юхо 1 0.04
Аннан Энтони 0 0
Ярвенпяя Ласси 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жаир 4 0
Джалу Бубакар 4 0
Тенхо Миро 4 0
Пелтола Матти 4 0
Мурильо Луис-Карлос 3 0
Риски Роопе 3 0
Морен Валттери 2 0
Риски Рику 2 0
Хостикка Сантери 2 0
Кето Хуго 2 0
Танака Атому 1 0
Браун Дэвид 1 0
Мурнэйн Дилан 1 0
О'Шоунесси Даниэль 1 0
Дальстрем Себастьян 1 0
Луис Энрике II 1 0
Олусанья Антони 1 0
Casper Terho 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фурухольм Тимо 8 0
Ярвенпяя Ласси 8 0
Хямяляйнен Юусо 6 1
Хаукиоя Мартти 5 0
Санс Алехандро 4 0
Нурми Ноа 4 0
Кагаяма Таики 4 0
Аннан Энтони 3 0
Паананен Алекси 3 0
Форселль Петтери 2 0
Кеттинг Рик 2 0
Мойсандер Хенрик 1 0
Ойяла Матиас 1 0
Pibe I 1 0
Хосконен Артту 1 0
Кялльман Беньямин 1 0
Марттинен Аати 1 0
Хювяринен Юхо 1 0
Урьяс Яспер 1 0
Магута Райан 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
17
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
4
20%
1
6%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
3
15%
2
12%
31-45
3
15%
3
18%
46-60
4
20%
5
29%
29%
61-75
5
25%
4
24%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
10%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
5
50%
1
8%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Забито

19
23
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
5
26%
2
9%
1-15
4
21%
5
22%
16-30
3
16%
2
9%
31-45
2
11%
5
22%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
2
11%
6
26%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
20%
3
23%
61-75
2
40%
2
15%
76-90

Забито

39
40
20 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 15
5 Не забивали 3
9
23%
3
8%
1-15
5
13%
7
18%
16-30
6
15%
4
10%
31-45
5
13%
8
20%
46-60
7
18%
8
20%
61-75
7
18%
10
25%
76-90

Пропущено

15
25
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 17
2
13%
3
12%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
2
13%
7
28%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
6
40%
4
16%
61-75
4
27%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Ильвес - ХИК 2:3 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Алашкерт - ХИК 2:4
ХИК - Интер Турку 0:1 ХИК - ХИФК 0:2 Хонка - ХИК 0:0 ХИК - ЛАСК 0:2 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - КуПС 1:1 ХИК - Фенербахче 2:5 Лахти - ХИК 0:1 Фенербахче - ХИК 1:0 ХИК - Мариехамн 1:0 ХИК - Нефтчи 3:0 КТП - ХИК 0:1 Нефтчи - ХИК 2:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Мальмё 2:2 ХИК - Хака 2:0
Интер Турку
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Интер Турку - КуПС 2:3 Интер Турку - ХИФК 2:0 ХИК - Интер Турку 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0
СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 Интер Турку - ХИК 1:3 КТП - Интер Турку 1:3 Интер Турку - Ильвес 2:0 Оулу - Интер Турку 2:0 Хака - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Хонка 2:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ХИФК 0:1 Пушкаш-Академия - Интер Турку 2:0 Интер Турку - Пушкаш-Академия 1:1 Интер Турку - Лахти 1:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:0 КуПС - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Мариехамн 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС Заявка 25 17 5 3 43 - 17 56
2. ХИК 0:0 Заявка 25 16 5 4 37 - 17 53
3. СЯК Сейнайоки Заявка 25 13 5 7 38 - 30 44
4. Интер Турку 0:0 Заявка 25 13 4 8 40 - 25 43
5. Лахти Заявка 25 9 10 6 30 - 27 37
6. ХИФК Заявка 25 9 8 8 25 - 27 35
7. Ильвес Заявка 25 10 3 12 26 - 32 33
8. Мариехамн Заявка 25 9 3 13 28 - 35 30
9. Хака Заявка 25 8 5 12 24 - 27 29
10. Хонка Заявка 25 7 6 12 29 - 34 27
11. Оулу Заявка 25 5 5 15 18 - 37 20
12. КТП Заявка 25 2 5 18 22 - 52 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС Заявка 13 8 4 1 20 - 6 28
2. Интер Турку 0:0 Заявка 13 8 2 3 24 - 12 26
3. Ильвес Заявка 12 8 1 3 15 - 10 25
4. ХИК 0:0 Заявка 13 7 3 3 19 - 11 24
5. СЯК Сейнайоки Заявка 12 7 3 2 26 - 14 24
6. Лахти Заявка 13 6 4 3 16 - 12 22
7. ХИФК Заявка 12 4 3 5 14 - 20 15
8. Хонка Заявка 13 4 3 6 13 - 16 15
9. Хака Заявка 13 3 4 6 12 - 13 13
10. Мариехамн Заявка 12 4 1 7 14 - 18 13
11. Оулу Заявка 12 3 2 7 9 - 16 11
12. КТП Заявка 12 1 2 9 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 0:0 Заявка 12 9 2 1 18 - 6 29
2. КуПС Заявка 12 9 1 2 23 - 11 28
3. ХИФК Заявка 13 5 5 3 11 - 7 20
4. СЯК Сейнайоки Заявка 13 6 2 5 12 - 16 20
5. Интер Турку 0:0 Заявка 12 5 2 5 16 - 13 17
6. Мариехамн Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
7. Хака Заявка 12 5 1 6 12 - 14 16
8. Лахти Заявка 12 3 6 3 14 - 15 15
9. Хонка Заявка 12 3 3 6 16 - 18 12
10. Оулу Заявка 13 2 3 8 9 - 21 9
11. Ильвес Заявка 13 2 2 9 11 - 22 8
12. КТП Заявка 13 1 3 9 13 - 31 6
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
Интер Турку
1.92
4.00
5.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ХИК 0:0 Интер Турку онлайн




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