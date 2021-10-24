Финляндия: Вейккауслига 2021
2:1
Конец матча
Стадион: Bolt Arena
1:0
37' ГолРиски Рику
2:0
54' ГолРиски Роопе
73' Желтая карточкаМурильо Луис-Карлос
2:1
74' ГолФурухольм Тимо
31
Кето
Хуго
15
Тенхо
Миро
6
Жаир
11
Риски
Роопе
24
Браун
Дэвид
- Основной состав
-
31 Кето ХугоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 ЖаирПолузащитник
- Нападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
-
24 Браун ДэвидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуНападающий
- Нападающий
-
19 Casper Terho
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Магута РайанЗащитник
-
26 Урьяс ЯсперПолузащитник
-
21 Ойяла МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ривейро Хосе
Ход матча
37'
1:0
54'
2:0
74'
История личных встреч
ХИК
Интер Турку
26 матчей
80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
69.2%
14 побед 18 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
19.2%
11.6%
18 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 14 побед
48 матчей
43.8%
35.4%
20.8%
21 победа 17 ничьих 10 побед
Первый тайм
29.2%
58.3%
12.5%
14 побед 28 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
33.3%
29.2%
18 побед 16 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенчич Филип
|6 (1)
|0.24
|Жаир
|6
|0.24
|Браун Дэвид
|5
|0.2
|Риски Роопе
|5
|0.2
|Олусанья Антони
|3
|0.12
|Луис Энрике II
|3
|0.12
|Риски Рику
|2
|0.08
|Лингман Лукас
|2
|0.08
|Casper Terho
|2
|0.08
|Танака Атому
|1
|0.04
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0.04
|Тенхо Миро
|1
|0.04
|Морен Валттери
|1
|0.04
|Хостикка Сантери
|1
|0.04
|Мурильо Луис-Карлос
|0
|0
|Саксела Янне
|0
|0
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|13 (1)
|0.52
|Фурухольм Тимо
|7
|0.28
|Ойяла Матиас
|5
|0.2
|Хаукиоя Мартти
|4 (3)
|0.16
|Форселль Петтери
|3 (1)
|0.12
|Кагаяма Таики
|3
|0.12
|Энгстрем Йеспер
|1
|0.04
|Паананен Алекси
|1
|0.04
|Санс Алехандро
|1
|0.04
|Pibe I
|1
|0.04
|Хювяринен Юхо
|1
|0.04
|Аннан Энтони
|0
|0
|Ярвенпяя Ласси
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жаир
|4
|0
|Мурильо Луис-Карлос
|4
|0
|Джалу Бубакар
|4
|0
|Тенхо Миро
|4
|0
|Пелтола Матти
|4
|0
|Риски Роопе
|3
|0
|Морен Валттери
|2
|0
|Риски Рику
|2
|0
|Хостикка Сантери
|2
|0
|Кето Хуго
|2
|0
|Танака Атому
|1
|0
|Браун Дэвид
|1
|0
|Мурнэйн Дилан
|1
|0
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0
|Дальстрем Себастьян
|1
|0
|Луис Энрике II
|1
|0
|Олусанья Антони
|1
|0
|Casper Terho
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фурухольм Тимо
|8
|0
|Ярвенпяя Ласси
|8
|0
|Хямяляйнен Юусо
|6
|1
|Хаукиоя Мартти
|5
|0
|Санс Алехандро
|4
|0
|Нурми Ноа
|4
|0
|Кагаяма Таики
|4
|0
|Аннан Энтони
|3
|0
|Паананен Алекси
|3
|0
|Форселль Петтери
|2
|0
|Кеттинг Рик
|2
|0
|Мойсандер Хенрик
|1
|0
|Ойяла Матиас
|1
|0
|Pibe I
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Кялльман Беньямин
|1
|0
|Марттинен Аати
|1
|0
|Хювяринен Юхо
|1
|0
|Урьяс Яспер
|1
|0
|Магута Райан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
18
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
4
18%
1
6%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
4
18%
3
17%
46-60
4
18%
6
33%
61-75
5
23%
4
22%
76-90
Пропущено
11
14
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
9%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
6
55%
1
7%
61-75
2
18%
3
21%
76-90
Забито
19
23
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
5
26%
2
9%
1-15
4
21%
5
22%
16-30
3
16%
2
9%
31-45
2
11%
5
22%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
2
11%
6
26%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
20%
3
23%
61-75
2
40%
2
15%
76-90
Забито
41
41
21 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 15
5 Не забивали 3
9
22%
3
7%
1-15
5
12%
7
17%
16-30
7
17%
4
10%
31-45
6
15%
8
20%
46-60
7
17%
9
22%
61-75
7
17%
10
24%
76-90
Пропущено
16
27
5 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 18
2
13%
3
11%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
2
13%
8
30%
30%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
7
44%
4
15%
61-75
4
25%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Ильвес - ХИК 2:3 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Алашкерт - ХИК 2:4
ХИК - Интер Турку 0:1 ХИК - ХИФК 0:2 Хонка - ХИК 0:0 ХИК - ЛАСК 0:2 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - КуПС 1:1 ХИК - Фенербахче 2:5 Лахти - ХИК 0:1 Фенербахче - ХИК 1:0 ХИК - Мариехамн 1:0 ХИК - Нефтчи 3:0 КТП - ХИК 0:1 Нефтчи - ХИК 2:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Мальмё 2:2 ХИК - Хака 2:0
Интер Турку
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Интер Турку - КуПС 2:3 Интер Турку - ХИФК 2:0 ХИК - Интер Турку 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0
СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 Интер Турку - ХИК 1:3 КТП - Интер Турку 1:3 Интер Турку - Ильвес 2:0 Оулу - Интер Турку 2:0 Хака - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Хонка 2:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ХИФК 0:1 Пушкаш-Академия - Интер Турку 2:0 Интер Турку - Пушкаш-Академия 1:1 Интер Турку - Лахти 1:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:0 КуПС - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Мариехамн 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|25
|17
|5
|3
|43 - 17
|56
|2.
|ХИК
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|39 - 18
|55
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|38 - 30
|44
|4.
|Интер Турку
|Заявка
|25
|13
|3
|9
|41 - 27
|42
|5.
|Лахти
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|30 - 27
|37
|6.
|ХИФК
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|25 - 27
|35
|7.
|Ильвес
|Заявка
|25
|10
|3
|12
|26 - 32
|33
|8.
|Мариехамн
|Заявка
|25
|9
|3
|13
|28 - 35
|30
|9.
|Хака
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|24 - 27
|29
|10.
|Хонка
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|29 - 34
|27
|11.
|Оулу
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|18 - 37
|20
|12.
|КТП
|Заявка
|25
|2
|5
|18
|22 - 52
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|20 - 6
|28
|2.
|ХИК
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 12
|26
|3.
|Интер Турку
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 12
|26
|4.
|Ильвес
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|15 - 10
|25
|5.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 14
|24
|6.
|Лахти
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 12
|22
|7.
|ХИФК
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 20
|15
|8.
|Хонка
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 16
|15
|9.
|Хака
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 13
|13
|10.
|Мариехамн
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 18
|13
|11.
|Оулу
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 16
|11
|12.
|КТП
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|18 - 6
|29
|2.
|КуПС
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|23 - 11
|28
|3.
|ХИФК
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|11 - 7
|20
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 16
|20
|5.
|Мариехамн
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|6.
|Хака
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|12 - 14
|16
|7.
|Интер Турку
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 15
|16
|8.
|Лахти
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 15
|15
|9.
|Хонка
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 18
|12
|10.
|Оулу
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
|11.
|Ильвес
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 22
|8
|12.
|КТП
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|13 - 31
|6