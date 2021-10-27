  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2021

Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
ХИК
1:0
Конец матча

Стадион:
ХИФК
0'
1:0
77' Гол
Риски Роопе
85' Желтая карточка
Саксела Янне
90'+6
31
Кето
Хуго
3
Саксела
Янне
16
Морен
Валттери
15
Тенхо
Миро
5
О'Шоунесси
Даниэль
10
Лингман
Лукас
27
Валенчич
Филип
6
Жаир
9
Риски
Рику
11
Риски
Роопе
24
Браун
Дэвид
1
Ууситало
Маркус
3
Маттила
Сакари
22
Градецки
Матей
23
Эрнандес
Алдайр
88
Хинг-Гловер
Макарио
17
Бакман
Джани
6
Данвуди
Джейк
5
Саэс
Фелипе
7
Али
Юсиф
2
Камара
Кей
31
Исакссон
Китон
ХИК
ХИФК

История личных встреч

ХИК
ХИФК

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

24 матча

58.3%
29.2%
12.5%
14 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
8 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
45.8%
12.5%
10 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

В
0:2
В
0:1
К
0:3
К
2:1
В
3:0
В
4:3
К
1:2
В
0:2
В
1:1
К
1:0
К
1:0
В
2:1
В
2:0
В
0:0
К
4:0
В
2:1
В
0:0
В
2:1
КЛ
3:3
В
1:1
В
1:1
В
1:1
КЛ
2:0
КЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенчич Филип 6 (1) 0.23
Риски Роопе 6 0.23
Жаир 6 0.23
Браун Дэвид 5 0.19
Олусанья Антони 3 0.12
Луис Энрике II 3 0.12
Риски Рику 2 0.08
Лингман Лукас 2 0.08
Casper Terho 2 0.08
Танака Атому 1 0.04
О'Шоунесси Даниэль 1 0.04
Тенхо Миро 1 0.04
Морен Валттери 1 0.04
Хостикка Сантери 1 0.04
Мурильо Луис-Карлос 0 0
Саксела Янне 0 0
ХИФК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Кей 5 0.19
Исакссон Китон 3 0.12
Али Юсиф 3 0.12
Ягуби Моштаг 3 (3) 0.12
Саэс Фелипе 2 0.08
Эрнандес Алдайр 2 0.08
Энтрена Хуан 1 0.04
Данвуди Джейк 1 0.04
Маттила Сакари 1 0.04
Тукиайнен Сакари 1 0.04
Бакман Джани 1 0.04
Палмасто Тино 1 0.04
Хинг-Гловер Макарио 0 0
Халме Юкка 0 0
Ахади Мосавер 0 0
Стренг Джеремайя 0 0
Куйянпяя Аату 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жаир 4 0
Мурильо Луис-Карлос 4 0
Джалу Бубакар 4 0
Тенхо Миро 4 0
Пелтола Матти 4 0
Риски Роопе 3 0
Морен Валттери 2 0
Риски Рику 2 0
Хостикка Сантери 2 0
Кето Хуго 2 0
Танака Атому 1 0
Саксела Янне 1 0
Браун Дэвид 1 0
Мурнэйн Дилан 1 0
О'Шоунесси Даниэль 1 0
Дальстрем Себастьян 1 0
Луис Энрике II 1 0
Олусанья Антони 1 0
Casper Terho 1 0
ХИФК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ягуби Моштаг 7 1
Бакман Джани 6 0
Эрнандес Алдайр 5 0
Данвуди Джейк 5 0
Маттила Сакари 4 0
Али Юсиф 4 0
Хинг-Гловер Макарио 2 1
Саэс Фелипе 2 1
Халме Юкка 3 0
Ахади Мосавер 3 0
Энтрена Хуан 2 0
Стренг Джеремайя 2 0
Камара Кей 1 0
Градецки Матей 1 0
Тукиайнен Сакари 1 0
Исакссон Китон 1 0
Куйянпяя Аату 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
11
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
4
17%
1
9%
1-15
1
4%
1
9%
16-30
4
17%
3
27%
31-45
4
17%
1
9%
46-60
4
17%
5
45%
61-75
6
26%
0
0%
76-90

Пропущено

11
8
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
6
55%
0
0%
61-75
2
18%
5
63%
76-90

Забито

19
13
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
5
26%
1
8%
1-15
4
21%
3
23%
16-30
3
16%
6
46%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
2
11%
3
23%
76-90

Пропущено

5
21
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
1
20%
2
10%
1-15
1
20%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
1
20%
2
10%
61-75
2
40%
6
29%
76-90

Забито

42
24
21 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 9
18 Забивали первыми 12
5 Не забивали 11
9
21%
2
8%
1-15
5
12%
4
17%
16-30
7
17%
9
38%
31-45
6
14%
1
4%
46-60
7
17%
5
21%
61-75
8
19%
3
13%
76-90

Пропущено

16
29
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
2
13%
2
7%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
2
13%
4
14%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
7
44%
2
7%
61-75
4
25%
11
38%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ХИК - Интер Турку 2:1 ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Ильвес - ХИК 2:3 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3
Алашкерт - ХИК 2:4 ХИК - Интер Турку 0:1 ХИК - ХИФК 0:2 Хонка - ХИК 0:0 ХИК - ЛАСК 0:2 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - КуПС 1:1 ХИК - Фенербахче 2:5 Лахти - ХИК 0:1 Фенербахче - ХИК 1:0 ХИК - Мариехамн 1:0 ХИК - Нефтчи 3:0 КТП - ХИК 0:1 Нефтчи - ХИК 2:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Мальмё 2:2
ХИФК
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
КуПС - ХИФК 0:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку - ХИФК 2:0 Хака - ХИФК 2:0
КуПС - ХИФК 0:0 ХИК - ХИФК 0:2 ХИФК - Мариехамн 0:3 Ильвес - ХИФК 1:0 ХИФК - Оулу 3:1 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 Хонка - ХИФК 0:3 ХИФК - КуПС 1:5 ХИФК - КТП 2:2 Интер Турку - ХИФК 0:1 ХИФК - Лахти 0:1 Мариехамн - ХИФК 0:0 ХИФК - ХИК 0:1 Лахти - ХИФК 0:0 ХИФК - Хонка 1:0 КТП - ХИФК 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 26 18 4 4 40 - 18 58
2. КуПС Заявка 26 17 6 3 45 - 19 57
3. Интер Турку Заявка 26 14 3 9 43 - 27 45
4. СЯК Сейнайоки Заявка 26 13 6 7 40 - 32 45
5. Лахти Заявка 26 10 10 6 33 - 27 40
6. ХИФК Заявка 26 9 8 9 25 - 28 35
7. Ильвес Заявка 26 10 3 13 26 - 34 33
8. Хака Заявка 26 9 5 12 28 - 29 32
9. Мариехамн Заявка 26 9 3 14 28 - 38 30
10. Хонка Заявка 26 8 6 12 35 - 35 30
11. Оулу Заявка 26 5 5 16 19 - 43 20
12. КТП Заявка 26 2 5 19 24 - 56 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 14 9 2 3 22 - 12 29
2. КуПС Заявка 13 8 4 1 20 - 6 28
3. Интер Турку Заявка 13 8 2 3 24 - 12 26
4. СЯК Сейнайоки Заявка 13 7 4 2 28 - 16 25
5. Ильвес Заявка 13 8 1 4 15 - 12 25
6. Лахти Заявка 13 6 4 3 16 - 12 22
7. Хонка Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
8. ХИФК Заявка 12 4 3 5 14 - 20 15
9. Хака Заявка 13 3 4 6 12 - 13 13
10. Мариехамн Заявка 13 4 1 8 14 - 21 13
11. Оулу Заявка 12 3 2 7 9 - 16 11
12. КТП Заявка 13 1 2 10 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС Заявка 13 9 2 2 25 - 13 29
2. ХИК Заявка 12 9 2 1 18 - 6 29
3. ХИФК Заявка 14 5 5 4 11 - 8 20
4. СЯК Сейнайоки Заявка 13 6 2 5 12 - 16 20
5. Хака Заявка 13 6 1 6 16 - 16 19
6. Интер Турку Заявка 13 6 1 6 19 - 15 19
7. Лахти Заявка 13 4 6 3 17 - 15 18
8. Мариехамн Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
9. Хонка Заявка 12 3 3 6 16 - 18 12
10. Оулу Заявка 14 2 3 9 10 - 27 9
11. Ильвес Заявка 13 2 2 9 11 - 22 8
12. КТП Заявка 13 1 3 9 13 - 31 6
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ХИК 1:0 ХИФК онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 