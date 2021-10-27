Финляндия: Вейккауслига 2021
1:0
Конец матча
Стадион: Bolt Arena
1:0
77' ГолРиски Роопе
85' Желтая карточкаСаксела Янне
31
Кето
Хуго
15
Тенхо
Миро
6
Жаир
11
Риски
Роопе
24
Браун
Дэвид
17
Бакман
Джани
7
Али
Юсиф
- Основной состав
-
31 Кето ХугоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 ЖаирПолузащитник
- Нападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
-
24 Браун ДэвидНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Бакман ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Али ЮсифНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Мабинда ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
Ход матча
77'
1:0
85'
История личных встреч
ХИК
ХИФК
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
24 матча
58.3%
29.2%
12.5%
14 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
8 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
45.8%
12.5%
10 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенчич Филип
|6 (1)
|0.23
|Риски Роопе
|6
|0.23
|Жаир
|6
|0.23
|Браун Дэвид
|5
|0.19
|Олусанья Антони
|3
|0.12
|Луис Энрике II
|3
|0.12
|Риски Рику
|2
|0.08
|Лингман Лукас
|2
|0.08
|Casper Terho
|2
|0.08
|Танака Атому
|1
|0.04
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0.04
|Тенхо Миро
|1
|0.04
|Морен Валттери
|1
|0.04
|Хостикка Сантери
|1
|0.04
|Мурильо Луис-Карлос
|0
|0
|Саксела Янне
|0
|0
ХИФК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Кей
|5
|0.19
|Исакссон Китон
|3
|0.12
|Али Юсиф
|3
|0.12
|Ягуби Моштаг
|3 (3)
|0.12
|Саэс Фелипе
|2
|0.08
|Эрнандес Алдайр
|2
|0.08
|Энтрена Хуан
|1
|0.04
|Данвуди Джейк
|1
|0.04
|Маттила Сакари
|1
|0.04
|Тукиайнен Сакари
|1
|0.04
|Бакман Джани
|1
|0.04
|Палмасто Тино
|1
|0.04
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
|Халме Юкка
|0
|0
|Ахади Мосавер
|0
|0
|Стренг Джеремайя
|0
|0
|Куйянпяя Аату
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жаир
|4
|0
|Мурильо Луис-Карлос
|4
|0
|Джалу Бубакар
|4
|0
|Тенхо Миро
|4
|0
|Пелтола Матти
|4
|0
|Риски Роопе
|3
|0
|Морен Валттери
|2
|0
|Риски Рику
|2
|0
|Хостикка Сантери
|2
|0
|Кето Хуго
|2
|0
|Танака Атому
|1
|0
|Саксела Янне
|1
|0
|Браун Дэвид
|1
|0
|Мурнэйн Дилан
|1
|0
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0
|Дальстрем Себастьян
|1
|0
|Луис Энрике II
|1
|0
|Олусанья Антони
|1
|0
|Casper Terho
|1
|0
ХИФК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ягуби Моштаг
|7
|1
|Бакман Джани
|6
|0
|Эрнандес Алдайр
|5
|0
|Данвуди Джейк
|5
|0
|Маттила Сакари
|4
|0
|Али Юсиф
|4
|0
|Хинг-Гловер Макарио
|2
|1
|Саэс Фелипе
|2
|1
|Халме Юкка
|3
|0
|Ахади Мосавер
|3
|0
|Энтрена Хуан
|2
|0
|Стренг Джеремайя
|2
|0
|Камара Кей
|1
|0
|Градецки Матей
|1
|0
|Тукиайнен Сакари
|1
|0
|Исакссон Китон
|1
|0
|Куйянпяя Аату
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
11
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
4
17%
1
9%
1-15
1
4%
1
9%
16-30
4
17%
3
27%
31-45
4
17%
1
9%
46-60
4
17%
5
45%
61-75
6
26%
0
0%
76-90
Пропущено
11
8
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
6
55%
0
0%
61-75
2
18%
5
63%
76-90
Забито
19
13
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
5
26%
1
8%
1-15
4
21%
3
23%
16-30
3
16%
6
46%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
2
11%
3
23%
76-90
Пропущено
5
21
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
1
20%
2
10%
1-15
1
20%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
1
20%
2
10%
61-75
2
40%
6
29%
76-90
Забито
42
24
21 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 9
18 Забивали первыми 12
5 Не забивали 11
9
21%
2
8%
1-15
5
12%
4
17%
16-30
7
17%
9
38%
31-45
6
14%
1
4%
46-60
7
17%
5
21%
61-75
8
19%
3
13%
76-90
Пропущено
16
29
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
2
13%
2
7%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
2
13%
4
14%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
7
44%
2
7%
61-75
4
25%
11
38%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ХИК - Интер Турку 2:1 ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Ильвес - ХИК 2:3 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3
Алашкерт - ХИК 2:4 ХИК - Интер Турку 0:1 ХИК - ХИФК 0:2 Хонка - ХИК 0:0 ХИК - ЛАСК 0:2 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - КуПС 1:1 ХИК - Фенербахче 2:5 Лахти - ХИК 0:1 Фенербахче - ХИК 1:0 ХИК - Мариехамн 1:0 ХИК - Нефтчи 3:0 КТП - ХИК 0:1 Нефтчи - ХИК 2:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Мальмё 2:2
ХИФК
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
КуПС - ХИФК 0:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку - ХИФК 2:0 Хака - ХИФК 2:0
КуПС - ХИФК 0:0 ХИК - ХИФК 0:2 ХИФК - Мариехамн 0:3 Ильвес - ХИФК 1:0 ХИФК - Оулу 3:1 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 Хонка - ХИФК 0:3 ХИФК - КуПС 1:5 ХИФК - КТП 2:2 Интер Турку - ХИФК 0:1 ХИФК - Лахти 0:1 Мариехамн - ХИФК 0:0 ХИФК - ХИК 0:1 Лахти - ХИФК 0:0 ХИФК - Хонка 1:0 КТП - ХИФК 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|40 - 18
|58
|2.
|КуПС
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|45 - 19
|57
|3.
|Интер Турку
|Заявка
|26
|14
|3
|9
|43 - 27
|45
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|40 - 32
|45
|5.
|Лахти
|Заявка
|26
|10
|10
|6
|33 - 27
|40
|6.
|ХИФК
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|25 - 28
|35
|7.
|Ильвес
|Заявка
|26
|10
|3
|13
|26 - 34
|33
|8.
|Хака
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|28 - 29
|32
|9.
|Мариехамн
|Заявка
|26
|9
|3
|14
|28 - 38
|30
|10.
|Хонка
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|35 - 35
|30
|11.
|Оулу
|Заявка
|26
|5
|5
|16
|19 - 43
|20
|12.
|КТП
|Заявка
|26
|2
|5
|19
|24 - 56
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|22 - 12
|29
|2.
|КуПС
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|20 - 6
|28
|3.
|Интер Турку
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 12
|26
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|28 - 16
|25
|5.
|Ильвес
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|15 - 12
|25
|6.
|Лахти
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 12
|22
|7.
|Хонка
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 17
|18
|8.
|ХИФК
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 20
|15
|9.
|Хака
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 13
|13
|10.
|Мариехамн
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 21
|13
|11.
|Оулу
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 16
|11
|12.
|КТП
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|11 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|25 - 13
|29
|2.
|ХИК
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|18 - 6
|29
|3.
|ХИФК
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|11 - 8
|20
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 16
|20
|5.
|Хака
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 16
|19
|6.
|Интер Турку
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|19 - 15
|19
|7.
|Лахти
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Мариехамн
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|9.
|Хонка
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 18
|12
|10.
|Оулу
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 27
|9
|11.
|Ильвес
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 22
|8
|12.
|КТП
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|13 - 31
|6