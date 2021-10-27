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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
СЯК Сейнайоки
2:1
Второй тайм: 69'

Стадион:
КуПС
0'
1:0
8' Гол
Олейник Денис
25' Желтая карточка
Cristian Valencia III
1:1
36' Гол
Вяйринен Тим
2:1
38' Гол
Джервис Джейк
69'
1
Ост
Джесси
27
Уилсон
Брэндон
2
Боксалл
Никко
15
Cristian
Valencia
III
22
Мурило
6
Артур
Джуд
17
Тикканен
Вилле
26
Ханнола
Пюрю
14
Джервис
Джейк
88
Нгуекам
Ариэль
11
Олейник
Денис
21
Крайдль
Йоханнес
33
Хямяляйнен
Танели
3
Томас
Диого
2
Рикардо
Пауло
23
Каррильо
Даниэль
II
10
Себбан
Джордан
14
Попович
Антон
26
Видьеског
Аксель
13
Удо
Аньекпено
9
Вяйринен
Тим
29
Santeri
Haarala2
СЯК Сейнайоки
КуПС

История личных встреч

СЯК Сейнайоки
КуПС

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
70%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед

27 матчей

29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

29.6%
51.9%
18.5%
8 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.5%
48.1%
33.4%
5 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

В
3:0
В
0:1
К
5:2
В
1:1
В
2:1
К
1:0
В
1:3
В
0:1
К
2:2
В
1:2
В
1:1
В
1:3
В
2:1
В
1:0
В
1:1
В
1:0
В
1:0
В
0:0
КЛ
0:0
В
1:1
В
1:0
В
5:0
КС
1:2
В
0:0
В
0:0
В
2:0
КЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгуекам Ариэль 10 0.38
Джервис Джейк 8 0.31
Олейник Денис 6 (1) 0.23
Cristian Valencia III 3 0.12
Боксалл Никко 3 0.12
Хоканс Даниэль 2 0.08
Леписто Йоонас 2 0.08
Мурило 1 0.04
Ледесма Эммануэль 1 0.04
Марккула Нико 1 0.04
Nooa Laine 1 0.04
Тикканен Вилле 1 0.04
Вайнионпяя Матиас 1 0.04
Ханнола Пюрю 0 0
Арсьеро Родриго 0 0
Ост Джесси 0 0
Уилсон Брэндон 0 0
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ниссилья Урхо 8 0.31
Вяйринен Тим 8 (1) 0.31
Томас Диого 5 0.19
Santeri Haarala2 4 0.15
Попович Антон 3 0.12
Удо Аньекпено 3 0.12
Икауниекс Янис 3 (1) 0.12
Рангел 2 0.08
Рикардо Пауло 2 0.08
Видьеског Аксель 1 0.04
Хейнонен Артту 1 0.04
Тойвомяки Ханри 1 0.04
Хямяляйнен Танели 1 0.04
Боатенг Бисмарк 1 (1) 0.04
Себбан Джордан 0 0
Аспегрен Фелипе 0 0
Каррильо Даниэль II 0 0
Niba MacDonald 0 0

Карточки

СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Valencia III 8 0
Мурило 8 0
Арсьеро Родриго 6 0
Боксалл Никко 6 0
Ханнола Пюрю 5 0
Тикканен Вилле 5 0
Артур Джуд 4 0
Нгуекам Ариэль 3 0
Джервис Джейк 3 0
Ост Джесси 2 0
Уилсон Брэндон 2 0
Nooa Laine 2 0
Хоканс Даниэль 2 0
Олейник Денис 1 0
Ледесма Эммануэль 1 0
Хетемай Мехмет 1 0
Баккалиден Густав 1 0
Вайнионпяя Матиас 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рангел 6 0
Попович Антон 5 0
Ниссилья Урхо 4 0
Боатенг Бисмарк 4 0
Томас Диого 4 0
Рикардо Пауло 3 0
Тойвомяки Ханри 2 0
Henry Uzochokwu 2 0
Себбан Джордан 2 0
Хейнонен Артту 2 0
Santeri Haarala2 2 0
Аспегрен Фелипе 1 0
Пирттийоки Юхо 1 0
Вяйринен Тим 1 0
Крайдль Йоханнес 1 0
Каррильо Даниэль II 1 0
Удо Аньекпено 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
23
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
5
19%
3
13%
1-15
4
15%
3
13%
16-30
1
4%
4
17%
31-45
6
23%
5
22%
46-60
3
12%
4
17%
61-75
7
27%
4
17%
76-90

Пропущено

14
11
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
7%
2
18%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
6
43%
3
27%
76-90

Забито

14
20
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
1
7%
3
15%
1-15
2
14%
3
15%
16-30
1
7%
6
30%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
4
29%
2
10%
61-75
4
29%
5
25%
76-90

Пропущено

14
6
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
7%
2
33%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
6
43%
1
17%
76-90

Забито

40
43
14 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 17
6 Не забивали 4
6
15%
6
14%
1-15
6
15%
6
14%
16-30
2
5%
10
23%
31-45
8
20%
6
14%
46-60
7
18%
6
14%
61-75
11
28%
9
21%
76-90

Пропущено

28
17
9 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 11
2
7%
4
24%
1-15
4
14%
2
12%
16-30
3
11%
2
12%
31-45
3
11%
2
12%
46-60
4
14%
3
18%
61-75
12
43%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1
Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 КТП - СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 0:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 2:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:0 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 0:1
КуПС
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
КуПС - ХИФК 0:0 Интер Турку - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 КуПС - ХИФК 0:0
Хонка - КуПС 0:1 КТП - КуПС 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Мариехамн - КуПС 0:1 ХИК - КуПС 1:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 ХИФК - КуПС 1:5 КуПС - Унион Берлин 0:4 КуПС - КТП 4:0 Астана - КуПС 3:4 КуПС - Лахти 2:2 КуПС - Астана 1:1 Ворскла - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Ворскла 2:2 КуПС - Ноа Ереван 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 1:2 Заявка 26 17 5 4 44 - 19 56
2. ХИК 0:0 Заявка 26 17 5 4 39 - 18 56
3. СЯК Сейнайоки 2:1 Заявка 26 14 5 7 40 - 31 47
4. Интер Турку 1:0 Заявка 26 14 3 9 42 - 27 45
5. Лахти 2:0 Заявка 26 10 10 6 32 - 27 40
6. ХИФК 0:0 Заявка 26 9 9 8 25 - 27 36
7. Ильвес 0:1 Заявка 26 10 3 13 26 - 33 33
8. Хака 3:2 Заявка 26 9 5 12 27 - 29 32
9. Мариехамн 0:2 Заявка 26 9 3 14 28 - 37 30
10. Хонка 5:0 Заявка 26 8 6 12 34 - 34 30
11. Оулу 0:5 Заявка 26 5 5 16 18 - 42 20
12. КТП 2:3 Заявка 26 2 5 19 24 - 55 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 1:2 Заявка 13 8 4 1 20 - 6 28
2. ХИК 0:0 Заявка 14 8 3 3 21 - 12 27
3. СЯК Сейнайоки 2:1 Заявка 13 8 3 2 28 - 15 27
4. Интер Турку 1:0 Заявка 13 8 2 3 24 - 12 26
5. Ильвес 0:1 Заявка 13 8 1 4 15 - 11 25
6. Лахти 2:0 Заявка 13 6 4 3 16 - 12 22
7. Хонка 5:0 Заявка 14 5 3 6 18 - 16 18
8. ХИФК 0:0 Заявка 12 4 3 5 14 - 20 15
9. Хака 3:2 Заявка 13 3 4 6 12 - 13 13
10. Мариехамн 0:2 Заявка 13 4 1 8 14 - 20 13
11. Оулу 0:5 Заявка 12 3 2 7 9 - 16 11
12. КТП 2:3 Заявка 13 1 2 10 11 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 0:0 Заявка 12 9 2 1 18 - 6 29
2. КуПС 1:2 Заявка 13 9 1 3 24 - 13 28
3. ХИФК 0:0 Заявка 14 5 6 3 11 - 7 21
4. СЯК Сейнайоки 2:1 Заявка 13 6 2 5 12 - 16 20
5. Хака 3:2 Заявка 13 6 1 6 15 - 16 19
6. Интер Турку 1:0 Заявка 13 6 1 6 18 - 15 19
7. Лахти 2:0 Заявка 13 4 6 3 16 - 15 18
8. Мариехамн 0:2 Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
9. Хонка 5:0 Заявка 12 3 3 6 16 - 18 12
10. Оулу 0:5 Заявка 14 2 3 9 9 - 26 9
11. Ильвес 0:1 Заявка 13 2 2 9 11 - 22 8
12. КТП 2:3 Заявка 13 1 3 9 13 - 31 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Джервис Джейк бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Вяйринен Тим бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Cristian Valencia получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Олейник Денис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
СЯК Сейнайоки
Ничья
КуПС
4.10
3.84
5.33
Все Коэффициенты
Где смотреть матч СЯК Сейнайоки 2:1 КуПС онлайн




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