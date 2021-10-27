Финляндия: Вейккауслига 2021
2:1
Второй тайм: 69'
Стадион: OmaSP Stadion
1:0
8' ГолОлейник Денис
25' Желтая карточкаCristian Valencia III
1:1
36' ГолВяйринен Тим
2:1
38' ГолДжервис Джейк
22
Мурило
26
Ханнола
Пюрю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 МурилоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ханнола ПюрюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ярвинен ИироПолузащитник
-
16 Юрю ТоммиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Валакари Симо
Ход матча
8'
1:0
36'
1:1
38'
2:1
История личных встреч
СЯК Сейнайоки
КуПС
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
70%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед
27 матчей
29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
29.6%
51.9%
18.5%
8 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.5%
48.1%
33.4%
5 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгуекам Ариэль
|10
|0.38
|Джервис Джейк
|8
|0.31
|Олейник Денис
|6 (1)
|0.23
|Cristian Valencia III
|3
|0.12
|Боксалл Никко
|3
|0.12
|Хоканс Даниэль
|2
|0.08
|Леписто Йоонас
|2
|0.08
|Мурило
|1
|0.04
|Ледесма Эммануэль
|1
|0.04
|Марккула Нико
|1
|0.04
|Nooa Laine
|1
|0.04
|Тикканен Вилле
|1
|0.04
|Вайнионпяя Матиас
|1
|0.04
|Ханнола Пюрю
|0
|0
|Арсьеро Родриго
|0
|0
|Ост Джесси
|0
|0
|Уилсон Брэндон
|0
|0
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ниссилья Урхо
|8
|0.31
|Вяйринен Тим
|8 (1)
|0.31
|Томас Диого
|5
|0.19
|Santeri Haarala2
|4
|0.15
|Попович Антон
|3
|0.12
|Удо Аньекпено
|3
|0.12
|Икауниекс Янис
|3 (1)
|0.12
|Рангел
|2
|0.08
|Рикардо Пауло
|2
|0.08
|Видьеског Аксель
|1
|0.04
|Хейнонен Артту
|1
|0.04
|Тойвомяки Ханри
|1
|0.04
|Хямяляйнен Танели
|1
|0.04
|Боатенг Бисмарк
|1 (1)
|0.04
|Себбан Джордан
|0
|0
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|Каррильо Даниэль II
|0
|0
|Niba MacDonald
|0
|0
Карточки
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Valencia III
|8
|0
|Мурило
|8
|0
|Арсьеро Родриго
|6
|0
|Боксалл Никко
|6
|0
|Ханнола Пюрю
|5
|0
|Тикканен Вилле
|5
|0
|Артур Джуд
|4
|0
|Нгуекам Ариэль
|3
|0
|Джервис Джейк
|3
|0
|Ост Джесси
|2
|0
|Уилсон Брэндон
|2
|0
|Nooa Laine
|2
|0
|Хоканс Даниэль
|2
|0
|Олейник Денис
|1
|0
|Ледесма Эммануэль
|1
|0
|Хетемай Мехмет
|1
|0
|Баккалиден Густав
|1
|0
|Вайнионпяя Матиас
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рангел
|6
|0
|Попович Антон
|5
|0
|Ниссилья Урхо
|4
|0
|Боатенг Бисмарк
|4
|0
|Томас Диого
|4
|0
|Рикардо Пауло
|3
|0
|Тойвомяки Ханри
|2
|0
|Henry Uzochokwu
|2
|0
|Себбан Джордан
|2
|0
|Хейнонен Артту
|2
|0
|Santeri Haarala2
|2
|0
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|Пирттийоки Юхо
|1
|0
|Вяйринен Тим
|1
|0
|Крайдль Йоханнес
|1
|0
|Каррильо Даниэль II
|1
|0
|Удо Аньекпено
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
23
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
5
19%
3
13%
1-15
4
15%
3
13%
16-30
1
4%
4
17%
31-45
6
23%
5
22%
46-60
3
12%
4
17%
61-75
7
27%
4
17%
76-90
Пропущено
14
11
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
7%
2
18%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
6
43%
3
27%
76-90
Забито
14
20
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
1
7%
3
15%
1-15
2
14%
3
15%
16-30
1
7%
6
30%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
4
29%
2
10%
61-75
4
29%
5
25%
76-90
Пропущено
14
6
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
7%
2
33%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
6
43%
1
17%
76-90
Забито
40
43
14 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 17
6 Не забивали 4
6
15%
6
14%
1-15
6
15%
6
14%
16-30
2
5%
10
23%
31-45
8
20%
6
14%
46-60
7
18%
6
14%
61-75
11
28%
9
21%
76-90
Пропущено
28
17
9 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 11
2
7%
4
24%
1-15
4
14%
2
12%
16-30
3
11%
2
12%
31-45
3
11%
2
12%
46-60
4
14%
3
18%
61-75
12
43%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1
Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 КТП - СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 0:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 2:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:0 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 0:1
КуПС
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
КуПС - ХИФК 0:0 Интер Турку - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 КуПС - ХИФК 0:0
Хонка - КуПС 0:1 КТП - КуПС 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Мариехамн - КуПС 0:1 ХИК - КуПС 1:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 ХИФК - КуПС 1:5 КуПС - Унион Берлин 0:4 КуПС - КТП 4:0 Астана - КуПС 3:4 КуПС - Лахти 2:2 КуПС - Астана 1:1 Ворскла - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Ворскла 2:2 КуПС - Ноа Ереван 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|1:2 Заявка
|26
|17
|5
|4
|44 - 19
|56
|2.
|ХИК
|0:0 Заявка
|26
|17
|5
|4
|39 - 18
|56
|3.
|СЯК Сейнайоки
|2:1 Заявка
|26
|14
|5
|7
|40 - 31
|47
|4.
|Интер Турку
|1:0 Заявка
|26
|14
|3
|9
|42 - 27
|45
|5.
|Лахти
|2:0 Заявка
|26
|10
|10
|6
|32 - 27
|40
|6.
|ХИФК
|0:0 Заявка
|26
|9
|9
|8
|25 - 27
|36
|7.
|Ильвес
|0:1 Заявка
|26
|10
|3
|13
|26 - 33
|33
|8.
|Хака
|3:2 Заявка
|26
|9
|5
|12
|27 - 29
|32
|9.
|Мариехамн
|0:2 Заявка
|26
|9
|3
|14
|28 - 37
|30
|10.
|Хонка
|5:0 Заявка
|26
|8
|6
|12
|34 - 34
|30
|11.
|Оулу
|0:5 Заявка
|26
|5
|5
|16
|18 - 42
|20
|12.
|КТП
|2:3 Заявка
|26
|2
|5
|19
|24 - 55
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|1:2 Заявка
|13
|8
|4
|1
|20 - 6
|28
|2.
|ХИК
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 12
|27
|3.
|СЯК Сейнайоки
|2:1 Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 15
|27
|4.
|Интер Турку
|1:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 12
|26
|5.
|Ильвес
|0:1 Заявка
|13
|8
|1
|4
|15 - 11
|25
|6.
|Лахти
|2:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 12
|22
|7.
|Хонка
|5:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 16
|18
|8.
|ХИФК
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 20
|15
|9.
|Хака
|3:2 Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 13
|13
|10.
|Мариехамн
|0:2 Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 20
|13
|11.
|Оулу
|0:5 Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 16
|11
|12.
|КТП
|2:3 Заявка
|13
|1
|2
|10
|11 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|0:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|18 - 6
|29
|2.
|КуПС
|1:2 Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 13
|28
|3.
|ХИФК
|0:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|11 - 7
|21
|4.
|СЯК Сейнайоки
|2:1 Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 16
|20
|5.
|Хака
|3:2 Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 16
|19
|6.
|Интер Турку
|1:0 Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 15
|19
|7.
|Лахти
|2:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 15
|18
|8.
|Мариехамн
|0:2 Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|9.
|Хонка
|5:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 18
|12
|10.
|Оулу
|0:5 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 26
|9
|11.
|Ильвес
|0:1 Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 22
|8
|12.
|КТП
|2:3 Заявка
|13
|1
|3
|9
|13 - 31
|6