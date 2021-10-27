Финляндия: Вейккауслига 2021
0:2
Второй тайм: 67'
Стадион: Виклоф Холдинг Арена
0:1
38' ГолХертси Лооренц
39' Желтая карточкаRiyad El Alami
58' Желтая карточкаЭнрике Алан
0:2
59' ПенальтиЧарльз Джеффри
27
Виклеф
Оскар
21
Мяйнпя
Нило
9
De
16
Форсс
Ласси
10
Вирта
Эмели
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Виклеф ОскарПолузащитник
-
21 Мяйнпя НилоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 DeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Jimmi Bruhn
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Форсс ЛассиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Энинфул АнриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilir Zeneli
Ход матча
38'
0:1
39'
58'
59'
0:2
История личных встреч
Мариехамн
Лахти
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.8%
52.9%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
23 матча
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
40 матчей
27.5%
32.5%
40%
11 побед 13 ничьих 16 побед
Первый тайм
25%
47.5%
27.5%
10 побед 19 ничьих 11 побед
Второй тайм
32.5%
22.5%
45%
13 побед 9 ничьих 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олавале Мухамед
|6
|0.23
|Хамбо Вахид
|5 (1)
|0.19
|Мастокангас Элиас
|3 (1)
|0.12
|Абубакари Мохаммед
|3
|0.12
|Мяйнпя Нило
|2
|0.08
|Тамминен Ээро
|2
|0.08
|Маттссон Йоэль
|2
|0.08
|Бувалда Робин
|2
|0.08
|Игбоананике Кеннеди
|1
|0.04
|Балисо Янга
|1
|0.04
|Энрике Алан
|1
|0.04
|Альмстрём-Тахти Филип
|0
|0
|Тенденг Эмиль Пол
|0
|0
|Сумусало Микко
|0
|0
|Мяенпя Аапо
|0
|0
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чарльз Джеффри
|6
|0.23
|Канджи Макумба
|5
|0.19
|Ассехнун Джасин-Амин
|5 (1)
|0.19
|Хертси Лооренц
|4
|0.15
|Зекири Альтин
|4
|0.15
|Аркивуо Кари
|1 (1)
|0.04
|Вирта Эмели
|1
|0.04
|Лампинен Пири
|1
|0.04
|Сейдиу Арлинд
|1
|0.04
|Или-Хиетанен Кристиан
|1
|0.04
|Энинфул Анри
|1
|0.04
|Эрвас Хавьер
|1
|0.04
|Кубронн Жан-Кристоф
|0
|0
|Вийтикко Микко
|0
|0
Карточки
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абубакари Мохаммед
|6
|1
|Олавале Мухамед
|5
|0
|Энрике Алан
|4
|0
|Свенссон Калле
|4
|0
|Маттссон Йоэль
|4
|0
|Тенденг Эмиль Пол
|4
|0
|Балисо Янга
|4
|0
|De
|4
|0
|Окойе Франклин
|3
|0
|Бувалда Робин
|2
|0
|Мяенпя Аапо
|2
|0
|Сьорос Рику
|2
|0
|Мяйнпя Нило
|2
|0
|Сумусало Микко
|0
|1
|Игбоананике Кеннеди
|1
|0
|Тамминен Ээро
|1
|0
|Альмстрём-Тахти Филип
|1
|0
|Мастокангас Элиас
|1
|0
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энинфул Анри
|6
|1
|Зекири Альтин
|4
|2
|Эрвас Хавьер
|6
|0
|Канджи Макумба
|5
|0
|Вирта Эмели
|5
|0
|Лахти Тими
|4
|0
|Клинга Матти
|4
|0
|Регеро Антонио
|4
|0
|Пеннинкангас Теему
|4
|0
|Чарльз Джеффри
|3
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|3
|0
|Или-Хиетанен Кристиан
|3
|0
|Вийтикко Микко
|2
|0
|Аркивуо Кари
|1
|0
|Хертси Лооренц
|1
|0
|Кубронн Жан-Кристоф
|1
|0
|Тиайнен Йоона
|1
|0
|Сейдиу Арлинд
|1
|0
|Лампинен Пири
|1
|0
|Форсс Ласси
|1
|0
|Коскипало Даниэль
|1
|0
|Riyad El Alami
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
14
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 15
5
36%
4
29%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
1
7%
4
29%
46-60
2
14%
2
14%
61-75
1
7%
3
21%
76-90
Пропущено
18
15
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
22%
3
20%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
7
39%
3
20%
61-75
3
17%
1
7%
76-90
Забито
15
16
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
2
13%
2
13%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
2
13%
5
31%
76-90
Пропущено
16
12
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
13%
2
17%
1-15
3
19%
4
33%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
3
19%
3
25%
76-90
Забито
29
30
17 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 9
13 Не забивали 7
7
24%
6
20%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
4
14%
5
17%
31-45
3
10%
7
23%
46-60
6
21%
4
13%
61-75
3
10%
8
27%
76-90
Пропущено
34
27
13 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 18
6
18%
5
19%
1-15
3
9%
9
33%
16-30
4
12%
3
11%
31-45
4
12%
3
11%
46-60
11
32%
3
11%
61-75
6
18%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мариехамн - КТП 5:1 Оулу - Мариехамн 1:2 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - КТП 4:2
Ильвес - Мариехамн 2:0 ХИФК - Мариехамн 0:3 Хака - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 0:1 Мариехамн - Ильвес 1:0 Мариехамн - Хонка 1:3 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 1:1 КТП - Мариехамн 1:3 Мариехамн - ХИФК 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:1 Мариехамн - ХИК 0:1 Интер Турку - Мариехамн 3:0
Лахти
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Лахти - Оулу 0:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - КТП 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1
КТП - Лахти 1:2 Лахти - Оулу 0:0 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - ХИК 0:1 Лахти - Хака 0:2 КуПС - Лахти 2:2 Лахти - КТП 3:0 Хонка - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 1:1 ХИФК - Лахти 0:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 2:1 Интер Турку - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 0:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - Ильвес 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|1:2 Заявка
|26
|17
|5
|4
|44 - 19
|56
|2.
|ХИК
|0:0 Заявка
|26
|17
|5
|4
|39 - 18
|56
|3.
|СЯК Сейнайоки
|2:1 Заявка
|26
|14
|5
|7
|40 - 31
|47
|4.
|Интер Турку
|1:0 Заявка
|26
|14
|3
|9
|42 - 27
|45
|5.
|Лахти
|2:0 Заявка
|26
|10
|10
|6
|32 - 27
|40
|6.
|ХИФК
|0:0 Заявка
|26
|9
|9
|8
|25 - 27
|36
|7.
|Ильвес
|0:1 Заявка
|26
|10
|3
|13
|26 - 33
|33
|8.
|Хака
|3:2 Заявка
|26
|9
|5
|12
|27 - 29
|32
|9.
|Мариехамн
|0:2 Заявка
|26
|9
|3
|14
|28 - 37
|30
|10.
|Хонка
|5:0 Заявка
|26
|8
|6
|12
|34 - 34
|30
|11.
|Оулу
|0:5 Заявка
|26
|5
|5
|16
|18 - 42
|20
|12.
|КТП
|2:3 Заявка
|26
|2
|5
|19
|24 - 55
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|1:2 Заявка
|13
|8
|4
|1
|20 - 6
|28
|2.
|ХИК
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 12
|27
|3.
|СЯК Сейнайоки
|2:1 Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 15
|27
|4.
|Интер Турку
|1:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 12
|26
|5.
|Ильвес
|0:1 Заявка
|13
|8
|1
|4
|15 - 11
|25
|6.
|Лахти
|2:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 12
|22
|7.
|Хонка
|5:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 16
|18
|8.
|ХИФК
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 20
|15
|9.
|Хака
|3:2 Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 13
|13
|10.
|Мариехамн
|0:2 Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 20
|13
|11.
|Оулу
|0:5 Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 16
|11
|12.
|КТП
|2:3 Заявка
|13
|1
|2
|10
|11 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|0:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|18 - 6
|29
|2.
|КуПС
|1:2 Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 13
|28
|3.
|ХИФК
|0:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|11 - 7
|21
|4.
|СЯК Сейнайоки
|2:1 Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 16
|20
|5.
|Хака
|3:2 Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 16
|19
|6.
|Интер Турку
|1:0 Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 15
|19
|7.
|Лахти
|2:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 15
|18
|8.
|Мариехамн
|0:2 Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|9.
|Хонка
|5:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 18
|12
|10.
|Оулу
|0:5 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 26
|9
|11.
|Ильвес
|0:1 Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 22
|8
|12.
|КТП
|2:3 Заявка
|13
|1
|3
|9
|13 - 31
|6