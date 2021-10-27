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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
Мариехамн
0:3
Конец матча

Стадион:
Лахти
0'
0:1
38' Гол
Хертси Лооренц
39' Желтая карточка
Riyad El Alami
58' Желтая карточка
Энрике Алан
0:2
59' Пенальти
Чарльз Джеффри
68' Желтая карточка
Пеннинкангас Теему
81' Желтая карточка
Олавале Мухамед
90' Желтая карточка
Альмстрём-Тахти Филип
90' Желтая карточка
Окойе Франклин
0:3
90' Пенальти
Зекири Альтин
90'+3
88
Форсман
Оскари
33
Альмстрём-Тахти
Филип
2
Энрике
Алан
4
Окойе
Франклин
23
Сумусало
Микко
27
Виклеф
Оскар
21
Мяйнпя
Нило
26
Маттссон
Йоэль
18
Олавале
Мухамед
9
De
17
Мастокангас
Элиас
31
Тиайнен
Йоона
16
Форсс
Ласси
5
Вийтикко
Микко
4
Riyad
El
Alami
27
Пеннинкангас
Теему
17
Сейдиу
Арлинд
10
Вирта
Эмели
8
Клинга
Матти
22
Хертси
Лооренц
59
Канджи
Макумба
7
Зекири
Альтин
Мариехамн
Лахти

История личных встреч

Мариехамн
Лахти

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
52.9%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

40 матчей

27.5%
32.5%
40%
11 побед 13 ничьих 16 побед

Первый тайм

25%
47.5%
27.5%
10 побед 19 ничьих 11 побед

Второй тайм

32.5%
22.5%
45%
13 побед 9 ничьих 18 побед

История матчей

В
1:1
В
0:3
В
3:1
В
2:2
В
0:1
В
0:1
К
3:1
К
1:0
В
3:0
В
2:0
В
1:2
В
0:1
В
6:2
В
0:2
В
0:2
В
1:1
В
3:0
К
1:2
КЛ
2:2
В
0:2
В
0:0
В
0:1
В
1:1
В
0:1
В
0:0
В
5:1
В
2:1
В
2:2
В
2:2
В
2:0
В
2:0
В
1:1
В
2:2
КЛ
2:1
В
2:0
В
1:1
КЛ
3:3
В
2:1
В
0:1
КЛ
3:4

Бомбардиры внутри турнира

Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олавале Мухамед 6 0.23
Хамбо Вахид 5 (1) 0.19
Мастокангас Элиас 3 (1) 0.12
Абубакари Мохаммед 3 0.12
Мяйнпя Нило 2 0.08
Тамминен Ээро 2 0.08
Маттссон Йоэль 2 0.08
Бувалда Робин 2 0.08
Игбоананике Кеннеди 1 0.04
Балисо Янга 1 0.04
Энрике Алан 1 0.04
Альмстрём-Тахти Филип 0 0
Тенденг Эмиль Пол 0 0
Сумусало Микко 0 0
Мяенпя Аапо 0 0
Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чарльз Джеффри 7 (1) 0.27
Канджи Макумба 5 0.19
Ассехнун Джасин-Амин 5 (1) 0.19
Зекири Альтин 5 (1) 0.19
Хертси Лооренц 4 0.15
Аркивуо Кари 1 (1) 0.04
Вирта Эмели 1 0.04
Лампинен Пири 1 0.04
Сейдиу Арлинд 1 0.04
Или-Хиетанен Кристиан 1 0.04
Энинфул Анри 1 0.04
Эрвас Хавьер 1 0.04
Кубронн Жан-Кристоф 0 0
Вийтикко Микко 0 0

Карточки

Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абубакари Мохаммед 6 1
Олавале Мухамед 6 0
Энрике Алан 5 0
Свенссон Калле 4 0
Маттссон Йоэль 4 0
Тенденг Эмиль Пол 4 0
Окойе Франклин 4 0
Балисо Янга 4 0
De 4 0
Бувалда Робин 2 0
Мяенпя Аапо 2 0
Сьорос Рику 2 0
Альмстрём-Тахти Филип 2 0
Мяйнпя Нило 2 0
Сумусало Микко 0 1
Игбоананике Кеннеди 1 0
Тамминен Ээро 1 0
Мастокангас Элиас 1 0
Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энинфул Анри 6 1
Зекири Альтин 4 2
Эрвас Хавьер 6 0
Канджи Макумба 5 0
Пеннинкангас Теему 5 0
Вирта Эмели 5 0
Лахти Тими 4 0
Клинга Матти 4 0
Регеро Антонио 4 0
Чарльз Джеффри 3 0
Ассехнун Джасин-Амин 3 0
Или-Хиетанен Кристиан 3 0
Вийтикко Микко 2 0
Аркивуо Кари 1 0
Хертси Лооренц 1 0
Кубронн Жан-Кристоф 1 0
Тиайнен Йоона 1 0
Сейдиу Арлинд 1 0
Лампинен Пири 1 0
Форсс Ласси 1 0
Коскипало Даниэль 1 0
Riyad El Alami 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
17
10 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 15
5
36%
4
24%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
12%
31-45
1
7%
5
29%
29%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
1
7%
4
24%
76-90

Пропущено

21
15
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
19%
3
20%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
7
33%
3
20%
61-75
4
19%
1
7%
76-90

Забито

15
16
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
19 Не забивали 18
2
13%
2
13%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
2
13%
5
31%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
13%
2
17%
1-15
3
19%
4
33%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
3
19%
3
25%
76-90

Забито

29
33
17 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 10
14 Не забивали 7
7
24%
6
18%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
4
14%
6
18%
31-45
3
10%
8
24%
46-60
6
21%
4
12%
61-75
3
10%
9
27%
76-90

Пропущено

37
27
14 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 18
6
16%
5
19%
1-15
3
8%
9
33%
16-30
5
14%
3
11%
31-45
5
14%
3
11%
46-60
11
30%
30%
3
11%
61-75
7
19%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мариехамн - КТП 5:1 Оулу - Мариехамн 1:2 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - КТП 4:2
Ильвес - Мариехамн 2:0 ХИФК - Мариехамн 0:3 Хака - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 0:1 Мариехамн - Ильвес 1:0 Мариехамн - Хонка 1:3 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 1:1 КТП - Мариехамн 1:3 Мариехамн - ХИФК 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:1 Мариехамн - ХИК 0:1 Интер Турку - Мариехамн 3:0
Лахти
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Лахти - Оулу 0:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - КТП 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1
КТП - Лахти 1:2 Лахти - Оулу 0:0 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - ХИК 0:1 Лахти - Хака 0:2 КуПС - Лахти 2:2 Лахти - КТП 3:0 Хонка - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 1:1 ХИФК - Лахти 0:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 2:1 Интер Турку - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 0:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - Ильвес 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 26 18 4 4 40 - 18 58
2. КуПС Заявка 26 17 6 3 45 - 19 57
3. Интер Турку Заявка 26 14 3 9 43 - 27 45
4. СЯК Сейнайоки Заявка 26 13 6 7 40 - 32 45
5. Лахти Заявка 26 10 10 6 33 - 27 40
6. ХИФК Заявка 26 9 8 9 25 - 28 35
7. Ильвес Заявка 26 10 3 13 26 - 34 33
8. Хака Заявка 26 9 5 12 28 - 29 32
9. Мариехамн Заявка 26 9 3 14 28 - 38 30
10. Хонка Заявка 26 8 6 12 35 - 35 30
11. Оулу Заявка 26 5 5 16 19 - 43 20
12. КТП Заявка 26 2 5 19 24 - 56 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 14 9 2 3 22 - 12 29
2. КуПС Заявка 13 8 4 1 20 - 6 28
3. Интер Турку Заявка 13 8 2 3 24 - 12 26
4. СЯК Сейнайоки Заявка 13 7 4 2 28 - 16 25
5. Ильвес Заявка 13 8 1 4 15 - 12 25
6. Лахти Заявка 13 6 4 3 16 - 12 22
7. Хонка Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
8. ХИФК Заявка 12 4 3 5 14 - 20 15
9. Хака Заявка 13 3 4 6 12 - 13 13
10. Мариехамн Заявка 13 4 1 8 14 - 21 13
11. Оулу Заявка 12 3 2 7 9 - 16 11
12. КТП Заявка 13 1 2 10 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС Заявка 13 9 2 2 25 - 13 29
2. ХИК Заявка 12 9 2 1 18 - 6 29
3. ХИФК Заявка 14 5 5 4 11 - 8 20
4. СЯК Сейнайоки Заявка 13 6 2 5 12 - 16 20
5. Хака Заявка 13 6 1 6 16 - 16 19
6. Интер Турку Заявка 13 6 1 6 19 - 15 19
7. Лахти Заявка 13 4 6 3 17 - 15 18
8. Мариехамн Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
9. Хонка Заявка 12 3 3 6 16 - 18 12
10. Оулу Заявка 14 2 3 9 10 - 27 9
11. Ильвес Заявка 13 2 2 9 11 - 22 8
12. КТП Заявка 13 1 3 9 13 - 31 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Riyad El Alami получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Хертси Лооренц бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мариехамн 0:3 Лахти онлайн




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