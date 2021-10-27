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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
Хонка
5:0
Второй тайм: 72'

Стадион:
Оулу
0'
1:0
12' Гол
Darren Smith III
2:0
17' Гол
Darren Smith III
3:0
22' Гол
Darren Smith III
42' Желтая карточка
Каллинен Йере
4:0
48' Гол
Воутилайнен Джерри
5:0
51' Гол
Darren Smith III
57' Желтая карточка
Левянен Йонас
72'
13
Мюррей
Тим
26
Хатакка
Дани
16
Расимус
Конста
3
Хейккиля
Тапио
7
Левянен
Йонас
6
Воутилайнен
Джерри
33
Таммилето
Дуарте
31
Арко-Менса
Эдмунд
14
Саарикиви
Ниило
11
Darren
Smith
III
88
Коскинен
Отсо
22
Филлион
Янн-Александр
6
Нурмела
Анселми
11
Рафинья
4
Бонет
Роджер
30
Опара
Лаки
15
Каллинен
Йере
14
Ерёменко
Сергей
20
Лииматта
Отсо
21
Хейккиля
Аапо
7
Аланко
Саму
10
Саланович
Деннис
Хонка
Оулу

История личных встреч

Хонка
Оулу

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

В
1:0
В
0:2
К
0:1
К
0:1
И
4:1
И
2:2
И
4:0
В
3:4
В
2:0
КЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 7 0.27
Кауфманн Лукас 3 (2) 0.12
Донгу Жан 3 0.12
Саваж Демба 3 (1) 0.12
Арко-Менса Эдмунд 2 0.08
Модесто Руй 2 0.08
Воутилайнен Джерри 2 0.08
Пююхтя Никлас 2 0.08
Алегрия Хуан 2 0.08
Хатакка Дани 1 0.04
Коскинен Отсо 1 (1) 0.04
Расимус Конста 1 0.04
Рале Матиас 1 0.04
Узочакву Арнест 0 0
Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опара Лаки 3 0.12
Саланович Деннис 3 (2) 0.12
Йокелайнен Никлас 2 0.08
Аланко Саму 2 0.08
Бонет Роджер 2 0.08
Сайра Николас 2 0.08
Сале Усман 1 0.04
Коскела Миика 1 0.04
Каллинен Йере 1 0.04
Нурмела Анселми 0 0
Хейккиля Аапо 0 0
Лииматта Отсо 0 0

Карточки

Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арко-Менса Эдмунд 7 1
Хатакка Дани 5 0
Таммилето Дуарте 4 0
Кауфманн Лукас 4 0
Левянен Йонас 4 0
Коски Вилле 4 0
Коскинен Отсо 4 0
Аалто Хенри 3 0
Darren Smith III 3 0
Модесто Руй 3 0
Воутилайнен Джерри 1 1
Алегрия Хуан 1 1
Хейккиля Тапио 2 0
Узочакву Арнест 1 0
Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафинья 5 1
Малоло Обед 4 0
Опара Лаки 4 0
Нурмос Ласси 3 0
Аланко Саму 3 0
Сайра Николас 3 0
Филлион Янн-Александр 3 0
Хурме Яркко 2 0
Нурмела Анселми 2 0
Йокелайнен Никлас 2 0
Хейккиля Аапо 2 0
Сале Усман 2 0
Magnus Breitenmoser 2 0
Бонет Роджер 2 0
Эландер Хенрик 2 0
Каллинен Йере 2 0
Ларссон Кевин 1 0
Саланович Деннис 1 0
Коскела Миика 1 0
Иконен Лассе 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
9
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
19 Не забивали 19
0
0%
2
22%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
3
25%
3
33%
61-75
4
33%
1
11%
76-90

Пропущено

17
21
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
3
18%
4
19%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
3
18%
4
19%
31-45
2
12%
5
24%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
4
19%
76-90

Забито

16
8
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
17 Не забивали 18
5
31%
1
13%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
3
38%
76-90

Пропущено

18
17
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
0
0%
5
29%
29%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
3
17%
2
12%
31-45
7
39%
1
6%
46-60
4
22%
6
35%
61-75
2
11%
1
6%
76-90

Забито

28
17
12 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
5
18%
3
18%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
4
14%
1
6%
31-45
3
11%
5
29%
29%
46-60
7
25%
3
18%
61-75
6
21%
4
24%
76-90

Пропущено

35
38
12 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 20
3
9%
9
24%
1-15
3
9%
6
16%
16-30
6
17%
6
16%
31-45
9
26%
6
16%
46-60
8
23%
6
16%
61-75
6
17%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Хонка
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хонка - Хака 0:2 КТП - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хонка 0:0
Хонка - КуПС 0:1 Хонка - ХИК 0:0 Хонка - КТП 3:1 Хонка - ХИФК 0:3 Мариехамн - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Ильвес 4:1 Интер Турку - Хонка 2:2 Хонка - Домжале 0:1 Хонка - Лахти 1:1 Домжале - Хонка 1:1 Рунавик - Хонка 1:3 Хонка - Оулу 1:0 Хонка - Рунавик 0:0 Хака - Хонка 1:1 Хонка - Хака 2:1
Оулу
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Лахти - Оулу 0:0 Оулу - Мариехамн 1:2 Хака - Оулу 0:0 Оулу - Хака 0:1
Интер Турку - Оулу 4:0 Лахти - Оулу 0:0 ХИФК - Оулу 3:1 Оулу - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:1 Оулу - Интер Турку 2:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Ильвес - Оулу 1:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Оулу - ХИК 2:1 Хонка - Оулу 1:0 Оулу - КТП 1:1 КуПС - Оулу 2:0 Оулу - КуПС 0:2 КТП - Оулу 1:3 Оулу - Хонка 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 1:2 Заявка 26 17 5 4 44 - 19 56
2. ХИК 0:0 Заявка 26 17 5 4 39 - 18 56
3. СЯК Сейнайоки 2:1 Заявка 26 14 5 7 40 - 31 47
4. Интер Турку 1:0 Заявка 26 14 3 9 42 - 27 45
5. Лахти 2:0 Заявка 26 10 10 6 32 - 27 40
6. ХИФК 0:0 Заявка 26 9 9 8 25 - 27 36
7. Ильвес 0:1 Заявка 26 10 3 13 26 - 33 33
8. Хака 3:2 Заявка 26 9 5 12 27 - 29 32
9. Мариехамн 0:2 Заявка 26 9 3 14 28 - 37 30
10. Хонка 5:0 Заявка 26 8 6 12 34 - 34 30
11. Оулу 0:5 Заявка 26 5 5 16 18 - 42 20
12. КТП 2:3 Заявка 26 2 5 19 24 - 55 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 1:2 Заявка 13 8 4 1 20 - 6 28
2. ХИК 0:0 Заявка 14 8 3 3 21 - 12 27
3. СЯК Сейнайоки 2:1 Заявка 13 8 3 2 28 - 15 27
4. Интер Турку 1:0 Заявка 13 8 2 3 24 - 12 26
5. Ильвес 0:1 Заявка 13 8 1 4 15 - 11 25
6. Лахти 2:0 Заявка 13 6 4 3 16 - 12 22
7. Хонка 5:0 Заявка 14 5 3 6 18 - 16 18
8. ХИФК 0:0 Заявка 12 4 3 5 14 - 20 15
9. Хака 3:2 Заявка 13 3 4 6 12 - 13 13
10. Мариехамн 0:2 Заявка 13 4 1 8 14 - 20 13
11. Оулу 0:5 Заявка 12 3 2 7 9 - 16 11
12. КТП 2:3 Заявка 13 1 2 10 11 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 0:0 Заявка 12 9 2 1 18 - 6 29
2. КуПС 1:2 Заявка 13 9 1 3 24 - 13 28
3. ХИФК 0:0 Заявка 14 5 6 3 11 - 7 21
4. СЯК Сейнайоки 2:1 Заявка 13 6 2 5 12 - 16 20
5. Хака 3:2 Заявка 13 6 1 6 15 - 16 19
6. Интер Турку 1:0 Заявка 13 6 1 6 18 - 15 19
7. Лахти 2:0 Заявка 13 4 6 3 16 - 15 18
8. Мариехамн 0:2 Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
9. Хонка 5:0 Заявка 12 3 3 6 16 - 18 12
10. Оулу 0:5 Заявка 14 2 3 9 9 - 26 9
11. Ильвес 0:1 Заявка 13 2 2 9 11 - 22 8
12. КТП 2:3 Заявка 13 1 3 9 13 - 31 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Jere Kallinen получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Darren Smith бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Darren Smith бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Darren Smith бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хонка
Ничья
Оулу
1.83
3.69
51.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хонка 5:0 Оулу онлайн




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