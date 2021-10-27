Финляндия: Вейккауслига 2021
6:1
Конец матча
Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто
1:0
12' ГолDarren Smith III
2:0
17' ГолDarren Smith III
3:0
22' ГолDarren Smith III
42' Желтая карточкаКаллинен Йере
4:0
48' ГолВоутилайнен Джерри
5:0
51' ГолDarren Smith III
57' Желтая карточкаЛевянен Йонас
6:0
75' ГолКоскинен Отсо
6:1
90' ГолСаланович Деннис
13
Мюррей
Тим
26
Хатакка
Дани
11
Рафинья
30
Опара
Лаки
- Основной состав
-
13 Мюррей ТимВратарь
-
26 Хатакка ДаниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
70 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
11 РафиньяЗащитник
- Защитник
-
30 Опара ЛакиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jyrki Ahola
Ход матча
12'
1:0
17'
2:0
22'
3:0
42'
48'
51'
5:0
57'
58'
75'
6:0
90'
6:1
История личных встреч
Хонка
Оулу
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|7
|0.27
|Кауфманн Лукас
|3 (2)
|0.12
|Донгу Жан
|3
|0.12
|Саваж Демба
|3 (1)
|0.12
|Арко-Менса Эдмунд
|2
|0.08
|Модесто Руй
|2
|0.08
|Коскинен Отсо
|2 (1)
|0.08
|Воутилайнен Джерри
|2
|0.08
|Пююхтя Никлас
|2
|0.08
|Алегрия Хуан
|2
|0.08
|Хатакка Дани
|1
|0.04
|Расимус Конста
|1
|0.04
|Рале Матиас
|1
|0.04
|Узочакву Арнест
|0
|0
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саланович Деннис
|4 (2)
|0.15
|Опара Лаки
|3
|0.12
|Йокелайнен Никлас
|2
|0.08
|Аланко Саму
|2
|0.08
|Бонет Роджер
|2
|0.08
|Сайра Николас
|2
|0.08
|Сале Усман
|1
|0.04
|Коскела Миика
|1
|0.04
|Каллинен Йере
|1
|0.04
|Нурмела Анселми
|0
|0
|Хейккиля Аапо
|0
|0
|Лииматта Отсо
|0
|0
Карточки
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арко-Менса Эдмунд
|7
|1
|Хатакка Дани
|5
|0
|Таммилето Дуарте
|4
|0
|Кауфманн Лукас
|4
|0
|Левянен Йонас
|4
|0
|Коски Вилле
|4
|0
|Коскинен Отсо
|4
|0
|Аалто Хенри
|3
|0
|Darren Smith III
|3
|0
|Модесто Руй
|3
|0
|Воутилайнен Джерри
|1
|1
|Алегрия Хуан
|1
|1
|Хейккиля Тапио
|2
|0
|Узочакву Арнест
|1
|0
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафинья
|5
|1
|Малоло Обед
|4
|0
|Опара Лаки
|4
|0
|Нурмос Ласси
|3
|0
|Аланко Саму
|3
|0
|Сайра Николас
|3
|0
|Филлион Янн-Александр
|3
|0
|Хурме Яркко
|2
|0
|Нурмела Анселми
|2
|0
|Йокелайнен Никлас
|2
|0
|Хейккиля Аапо
|2
|0
|Сале Усман
|2
|0
|Magnus Breitenmoser
|2
|0
|Бонет Роджер
|2
|0
|Эландер Хенрик
|2
|0
|Каллинен Йере
|2
|0
|Ларссон Кевин
|1
|0
|Саланович Деннис
|1
|0
|Коскела Миика
|1
|0
|Иконен Лассе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
10
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
19 Не забивали 19
1
6%
2
20%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
22%
3
30%
46-60
4
22%
3
30%
61-75
4
22%
2
20%
76-90
Пропущено
18
27
7 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
3
17%
5
19%
1-15
1
6%
6
22%
16-30
3
17%
4
15%
31-45
2
11%
7
26%
46-60
4
22%
1
4%
61-75
5
28%
4
15%
76-90
Забито
16
8
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
18 Не забивали 19
5
31%
1
13%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
3
38%
76-90
Пропущено
18
17
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
0
0%
5
29%
29%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
3
17%
2
12%
31-45
7
39%
1
6%
46-60
4
22%
6
35%
61-75
2
11%
1
6%
76-90
Забито
34
18
15 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
6
18%
3
17%
1-15
5
15%
1
6%
16-30
4
12%
1
6%
31-45
5
15%
5
28%
46-60
8
24%
3
17%
61-75
6
18%
5
28%
76-90
Пропущено
36
44
12 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 21
3
8%
10
23%
1-15
3
8%
8
18%
16-30
6
17%
6
14%
31-45
9
25%
8
18%
46-60
8
22%
7
16%
61-75
7
19%
5
11%
76-90
Результаты последних матчей
Хонка
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хонка - Хака 0:2 КТП - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хонка 0:0
Хонка - КуПС 0:1 Хонка - ХИК 0:0 Хонка - КТП 3:1 Хонка - ХИФК 0:3 Мариехамн - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Ильвес 4:1 Интер Турку - Хонка 2:2 Хонка - Домжале 0:1 Хонка - Лахти 1:1 Домжале - Хонка 1:1 Рунавик - Хонка 1:3 Хонка - Оулу 1:0 Хонка - Рунавик 0:0 Хака - Хонка 1:1 Хонка - Хака 2:1
Оулу
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Лахти - Оулу 0:0 Оулу - Мариехамн 1:2 Хака - Оулу 0:0 Оулу - Хака 0:1
Интер Турку - Оулу 4:0 Лахти - Оулу 0:0 ХИФК - Оулу 3:1 Оулу - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:1 Оулу - Интер Турку 2:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Ильвес - Оулу 1:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Оулу - ХИК 2:1 Хонка - Оулу 1:0 Оулу - КТП 1:1 КуПС - Оулу 2:0 Оулу - КуПС 0:2 КТП - Оулу 1:3 Оулу - Хонка 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|40 - 18
|58
|2.
|КуПС
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|45 - 19
|57
|3.
|Интер Турку
|Заявка
|26
|14
|3
|9
|43 - 27
|45
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|40 - 32
|45
|5.
|Лахти
|Заявка
|26
|10
|10
|6
|33 - 27
|40
|6.
|ХИФК
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|25 - 28
|35
|7.
|Ильвес
|Заявка
|26
|10
|3
|13
|26 - 34
|33
|8.
|Хака
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|28 - 29
|32
|9.
|Мариехамн
|Заявка
|26
|9
|3
|14
|28 - 38
|30
|10.
|Хонка
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|35 - 35
|30
|11.
|Оулу
|Заявка
|26
|5
|5
|16
|19 - 43
|20
|12.
|КТП
|Заявка
|26
|2
|5
|19
|24 - 56
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|22 - 12
|29
|2.
|КуПС
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|20 - 6
|28
|3.
|Интер Турку
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 12
|26
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|28 - 16
|25
|5.
|Ильвес
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|15 - 12
|25
|6.
|Лахти
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 12
|22
|7.
|Хонка
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 17
|18
|8.
|ХИФК
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 20
|15
|9.
|Хака
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 13
|13
|10.
|Мариехамн
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 21
|13
|11.
|Оулу
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 16
|11
|12.
|КТП
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|11 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|25 - 13
|29
|2.
|ХИК
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|18 - 6
|29
|3.
|ХИФК
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|11 - 8
|20
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 16
|20
|5.
|Хака
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 16
|19
|6.
|Интер Турку
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|19 - 15
|19
|7.
|Лахти
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Мариехамн
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|9.
|Хонка
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 18
|12
|10.
|Оулу
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 27
|9
|11.
|Ильвес
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 22
|8
|12.
|КТП
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|13 - 31
|6