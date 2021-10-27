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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
Хонка
6:1
Конец матча

Стадион:
Оулу
0'
1:0
12' Гол
Darren Smith III
2:0
17' Гол
Darren Smith III
3:0
22' Гол
Darren Smith III
42' Желтая карточка
Каллинен Йере
4:0
48' Гол
Воутилайнен Джерри
5:0
51' Гол
Darren Smith III
57' Желтая карточка
Левянен Йонас
6:0
75' Гол
Коскинен Отсо
6:1
90' Гол
Саланович Деннис
90'+4
13
Мюррей
Тим
26
Хатакка
Дани
16
Расимус
Конста
3
Хейккиля
Тапио
7
Левянен
Йонас
6
Воутилайнен
Джерри
33
Таммилето
Дуарте
31
Арко-Менса
Эдмунд
14
Саарикиви
Ниило
11
Darren
Smith
III
88
Коскинен
Отсо
22
Филлион
Янн-Александр
6
Нурмела
Анселми
11
Рафинья
4
Бонет
Роджер
30
Опара
Лаки
15
Каллинен
Йере
14
Ерёменко
Сергей
20
Лииматта
Отсо
21
Хейккиля
Аапо
7
Аланко
Саму
10
Саланович
Деннис
Хонка
Оулу

История личных встреч

Хонка
Оулу

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

В
1:0
В
0:2
К
0:1
К
0:1
И
4:1
И
2:2
И
4:0
В
3:4
В
2:0
КЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 7 0.27
Кауфманн Лукас 3 (2) 0.12
Донгу Жан 3 0.12
Саваж Демба 3 (1) 0.12
Арко-Менса Эдмунд 2 0.08
Модесто Руй 2 0.08
Коскинен Отсо 2 (1) 0.08
Воутилайнен Джерри 2 0.08
Пююхтя Никлас 2 0.08
Алегрия Хуан 2 0.08
Хатакка Дани 1 0.04
Расимус Конста 1 0.04
Рале Матиас 1 0.04
Узочакву Арнест 0 0
Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саланович Деннис 4 (2) 0.15
Опара Лаки 3 0.12
Йокелайнен Никлас 2 0.08
Аланко Саму 2 0.08
Бонет Роджер 2 0.08
Сайра Николас 2 0.08
Сале Усман 1 0.04
Коскела Миика 1 0.04
Каллинен Йере 1 0.04
Нурмела Анселми 0 0
Хейккиля Аапо 0 0
Лииматта Отсо 0 0

Карточки

Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арко-Менса Эдмунд 7 1
Хатакка Дани 5 0
Таммилето Дуарте 4 0
Кауфманн Лукас 4 0
Левянен Йонас 4 0
Коски Вилле 4 0
Коскинен Отсо 4 0
Аалто Хенри 3 0
Darren Smith III 3 0
Модесто Руй 3 0
Воутилайнен Джерри 1 1
Алегрия Хуан 1 1
Хейккиля Тапио 2 0
Узочакву Арнест 1 0
Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафинья 5 1
Малоло Обед 4 0
Опара Лаки 4 0
Нурмос Ласси 3 0
Аланко Саму 3 0
Сайра Николас 3 0
Филлион Янн-Александр 3 0
Хурме Яркко 2 0
Нурмела Анселми 2 0
Йокелайнен Никлас 2 0
Хейккиля Аапо 2 0
Сале Усман 2 0
Magnus Breitenmoser 2 0
Бонет Роджер 2 0
Эландер Хенрик 2 0
Каллинен Йере 2 0
Ларссон Кевин 1 0
Саланович Деннис 1 0
Коскела Миика 1 0
Иконен Лассе 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
10
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
19 Не забивали 19
1
6%
2
20%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
22%
3
30%
46-60
4
22%
3
30%
61-75
4
22%
2
20%
76-90

Пропущено

18
27
7 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
3
17%
5
19%
1-15
1
6%
6
22%
16-30
3
17%
4
15%
31-45
2
11%
7
26%
46-60
4
22%
1
4%
61-75
5
28%
4
15%
76-90

Забито

16
8
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
18 Не забивали 19
5
31%
1
13%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
3
38%
76-90

Пропущено

18
17
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
0
0%
5
29%
29%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
3
17%
2
12%
31-45
7
39%
1
6%
46-60
4
22%
6
35%
61-75
2
11%
1
6%
76-90

Забито

34
18
15 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
6
18%
3
17%
1-15
5
15%
1
6%
16-30
4
12%
1
6%
31-45
5
15%
5
28%
46-60
8
24%
3
17%
61-75
6
18%
5
28%
76-90

Пропущено

36
44
12 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 21
3
8%
10
23%
1-15
3
8%
8
18%
16-30
6
17%
6
14%
31-45
9
25%
8
18%
46-60
8
22%
7
16%
61-75
7
19%
5
11%
76-90

Результаты последних матчей

Хонка
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хонка - Хака 0:2 КТП - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хонка 0:0
Хонка - КуПС 0:1 Хонка - ХИК 0:0 Хонка - КТП 3:1 Хонка - ХИФК 0:3 Мариехамн - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Ильвес 4:1 Интер Турку - Хонка 2:2 Хонка - Домжале 0:1 Хонка - Лахти 1:1 Домжале - Хонка 1:1 Рунавик - Хонка 1:3 Хонка - Оулу 1:0 Хонка - Рунавик 0:0 Хака - Хонка 1:1 Хонка - Хака 2:1
Оулу
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Лахти - Оулу 0:0 Оулу - Мариехамн 1:2 Хака - Оулу 0:0 Оулу - Хака 0:1
Интер Турку - Оулу 4:0 Лахти - Оулу 0:0 ХИФК - Оулу 3:1 Оулу - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:1 Оулу - Интер Турку 2:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Ильвес - Оулу 1:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Оулу - ХИК 2:1 Хонка - Оулу 1:0 Оулу - КТП 1:1 КуПС - Оулу 2:0 Оулу - КуПС 0:2 КТП - Оулу 1:3 Оулу - Хонка 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 26 18 4 4 40 - 18 58
2. КуПС Заявка 26 17 6 3 45 - 19 57
3. Интер Турку Заявка 26 14 3 9 43 - 27 45
4. СЯК Сейнайоки Заявка 26 13 6 7 40 - 32 45
5. Лахти Заявка 26 10 10 6 33 - 27 40
6. ХИФК Заявка 26 9 8 9 25 - 28 35
7. Ильвес Заявка 26 10 3 13 26 - 34 33
8. Хака Заявка 26 9 5 12 28 - 29 32
9. Мариехамн Заявка 26 9 3 14 28 - 38 30
10. Хонка Заявка 26 8 6 12 35 - 35 30
11. Оулу Заявка 26 5 5 16 19 - 43 20
12. КТП Заявка 26 2 5 19 24 - 56 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 14 9 2 3 22 - 12 29
2. КуПС Заявка 13 8 4 1 20 - 6 28
3. Интер Турку Заявка 13 8 2 3 24 - 12 26
4. СЯК Сейнайоки Заявка 13 7 4 2 28 - 16 25
5. Ильвес Заявка 13 8 1 4 15 - 12 25
6. Лахти Заявка 13 6 4 3 16 - 12 22
7. Хонка Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
8. ХИФК Заявка 12 4 3 5 14 - 20 15
9. Хака Заявка 13 3 4 6 12 - 13 13
10. Мариехамн Заявка 13 4 1 8 14 - 21 13
11. Оулу Заявка 12 3 2 7 9 - 16 11
12. КТП Заявка 13 1 2 10 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС Заявка 13 9 2 2 25 - 13 29
2. ХИК Заявка 12 9 2 1 18 - 6 29
3. ХИФК Заявка 14 5 5 4 11 - 8 20
4. СЯК Сейнайоки Заявка 13 6 2 5 12 - 16 20
5. Хака Заявка 13 6 1 6 16 - 16 19
6. Интер Турку Заявка 13 6 1 6 19 - 15 19
7. Лахти Заявка 13 4 6 3 17 - 15 18
8. Мариехамн Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
9. Хонка Заявка 12 3 3 6 16 - 18 12
10. Оулу Заявка 14 2 3 9 10 - 27 9
11. Ильвес Заявка 13 2 2 9 11 - 22 8
12. КТП Заявка 13 1 3 9 13 - 31 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Jere Kallinen получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Darren Smith бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Darren Smith бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Darren Smith бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хонка 6:1 Оулу онлайн




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