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Бразилия: Серия A 2021

2021
Байя
1:1
Конец матча
Сеара
0'
32' Желтая карточка
Bruno Pacheco III
35' Желтая карточка
Matheus Bahia
38' Желтая карточка
Nino Paraiba
0:1
54' Гол
Мендоса Стивен
1:1
57' Гол
Gilberto IV
72' Желтая карточка
Lucas Araujo
81' Желтая карточка
Клебер Франсиско
83' Вторая желтая карточка
Клебер Франсиско
90'+9
21
Danilo
XVI
2
Nino
Paraiba
5
Конти
Херман
3
Отавио
Луис
79
Matheus
Bahia
27
Жонас
18
Рай
8
Daniel
XII
45
Патрик
II
29
Juninho
Capixaba
9
Gilberto
IV
1
Joao
Ricardo
II
94
Gabriel
Dias
3
Мессиас
13
Luiz
Otavio
II
6
Bruno
Pacheco
III
97
Арруда
Эрик
8
Fernando
Sobral
19
Fabinho
VIII
10
Мендоса
Стивен
9
Жаэл
Феррейра
100
Vinicius
X
Байя
4-1-4-1
Сеара
4-4-2

История личных встреч

Байя
Сеара

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
81.8%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

26 матчей

34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

19.2%
61.5%
19.3%
5 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:2
КСВ
1:2
КСВ
0:1
СA
0:2
СA
2:0
КСВ
0:1
КСВ
3:1
КНГС
2:2
СA
1:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:2
КСВ
0:0
КСВ
0:1
СB
3:1
СB
1:0
СB
2:2
СB
1:0
КСВ
2:1
КСВ
0:1
СA
2:1
СA
3:0
СB
2:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gilberto IV 12 (2) 0.43
Родальега Уго 5 0.18
Rodriguinho I 3 0.11
Thaciano 2 0.07
Отавио Луис 2 0.07
Росси 1 0.04
Matheus Bahia 1 0.04
Рай 1 0.04
Maycon 1 0.04
Jose Ferreira 1 0.04
Патрик II 1 0.04
Жонас 1 0.04
Rai Rocha 1 0.04
Juninho Capixaba 0 0
Nino Paraiba 0 0
Daniel XII 0 0
Thonny Anderson 0 0
Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 7 (1) 0.25
Rick 4 0.14
Клебер Франсиско 3 0.11
Luis Pereira III 2 0.07
Vinicius Lima 2 0.07
Saulo Mineiro 2 0.07
Vinicius X 2 (1) 0.07
Жаэл Феррейра 2 (1) 0.07
Fabinho VIII 1 0.04
Мендоса Стивен 1 0.04
Kelvyn 1 0.04
Wendson 1 0.04
Мессиас 0 0
Педринью Роша 0 0
Fernando Sobral 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росси 7 0
Matheus Bahia 6 0
Патрик II 5 0
Lucas Araujo 3 1
Конти Херман 4 0
Gilberto IV 4 0
Daniel XII 4 0
Thonny Anderson 4 0
Мугни Лукас 3 0
Nino Paraiba 3 0
Жонас 3 0
Fernando Edson 3 0
Родальега Уго 2 0
Matheus Galdezani 2 0
Thaciano 2 0
Juninho Capixaba 2 0
Matheus Teixeira 2 0
Фузато Даниэл 1 0
Рай 1 0
Maycon 1 0
Eugenio Isnaldo 1 0
Danilo XVI 1 0
Rodriguinho I 1 0
Juan Pablo Ramirez 1 0
Отавио Луис 1 0
Renan Guedes 1 0
Raniele 1 0
Ronaldo Cesar 1 0
Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клебер Франсиско 4 2
Bruno Pacheco III 7 0
Adriano Marlon 6 0
Vinicius X 5 0
Жаэл Феррейра 5 0
Мессиас 4 0
Габриэл Барбоза 4 0
Luis Pereira III 3 0
Buiu III 3 0
Igor Inocencio 3 0
Педринью Роша 2 0
Luiz Otavio II 2 0
Арруда Эрик 2 0
Saulo Mineiro 2 0
Geovane 1 0
Мендоса Стивен 1 0
Fabinho VIII 1 0
Joao Ricardo II 1 0
Vinicius Lima 1 0
Шарлес 1 0
William Oliveira III 1 0
Fernando Sobral 1 0
Кристиано 1 0
Richard Almeida de Oliveira3 1 0
Kelvyn 1 0
Wendson 1 0
Vinicius Machado 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
8
6 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
19 Не забивали 21
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
1
13%
16-30
2
11%
2
25%
31-45
5
26%
2
25%
46-60
4
21%
2
25%
61-75
4
21%
1
13%
76-90

Пропущено

18
18
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
6%
2
11%
1-15
2
11%
4
22%
16-30
3
17%
4
22%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
8
44%
4
22%
61-75
2
11%
2
11%
76-90

Забито

13
18
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 17
1
8%
1
6%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
4
31%
4
22%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
7
39%
76-90

Пропущено

21
12
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
5%
2
17%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
19%
4
33%
31-45
4
19%
2
17%
46-60
3
14%
3
25%
61-75
7
33%
1
8%
76-90

Забито

32
26
14 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
12 Не забивали 10
2
6%
1
4%
1-15
6
19%
3
12%
16-30
6
19%
6
23%
31-45
6
19%
6
23%
46-60
7
22%
2
8%
61-75
5
16%
8
31%
76-90

Пропущено

39
30
13 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 16
2
5%
4
13%
1-15
4
10%
4
13%
16-30
7
18%
8
27%
31-45
6
15%
4
13%
46-60
11
28%
7
23%
61-75
9
23%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Байя - Шапекоэнсе 3:0 Америка Минейро - Байя 0:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2
Коринтианс - Байя 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Брагантино 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Форталеза 4:2 Флуминенсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 2:0 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2 Куяба - Байя 1:1 Байя - Атлетико Минейро 2:1 Байя - Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Минейро - Байя 2:0 Атлетико Минейро - Байя 3:0 Байя - Фламенго 0:5 Сан-Паулу - Байя 1:0 Байя - Жувентуде 1:0
Сеара
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Жувентуде - Сеара 0:0 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Сеара - Брагантино 2:2 Сан-Паулу - Сеара 1:1
Атлетико Минейро - Сеара 3:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сеара - Шапекоэнсе 1:0 Сеара - Сантос 0:0 Гремио - Сеара 2:0 Америка Минейро - Сеара 2:0 Сеара - Фламенго 1:1 Коринтианс - Сеара 3:1 Сеара - Атлетико Гойяненсе 0:0 Сеара - Форталеза 3:1 Спорт Ресифи - Сеара 0:0 Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куяба - Сеара 2:2 Флуминенсе - Сеара 0:0 Сеара - Жувентуде 2:0 Брагантино - Сеара 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 27 18 5 4 44 - 20 59
2. Палмейрас Сан-Паулу 28 15 4 9 42 - 34 49
3. Форталеза 28 14 6 8 38 - 30 48
4. Брагантино 28 11 13 4 44 - 32 46
5. Фламенго 25 14 4 7 47 - 24 46
6. Коринтианс 28 10 11 7 30 - 26 41
7. Интернасьонал Порту Алегре 28 10 11 7 37 - 30 41
8. Флуминенсе 28 10 9 9 28 - 30 39
9. Атлетико Гойяненсе 27 9 10 8 24 - 24 37
10. Америка Минейро 28 8 11 9 27 - 29 35
11. Куяба 28 7 14 7 27 - 28 35
12. Сан-Паулу 28 7 13 8 22 - 27 34
13. Атлетико Паранаэнсе 27 10 4 13 32 - 36 34
14. Сеара 28 6 15 7 26 - 30 33
15. Байя 28 8 8 12 32 - 39 32
16. Сантос 28 7 11 10 25 - 34 32
17. Жувентуде 28 6 11 11 27 - 36 29
18. Спорт Ресифи 28 6 9 13 15 - 24 27
19. Гремио 26 7 5 14 23 - 32 26
20. Шапекоэнсе 28 1 10 17 24 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 13 11 1 1 28 - 8 34
2. Палмейрас Сан-Паулу 15 9 2 4 26 - 22 29
3. Форталеза 14 8 3 3 21 - 13 27
4. Фламенго 13 8 1 4 22 - 13 25
5. Сеара 14 6 6 2 18 - 12 24
6. Интернасьонал Порту Алегре 14 6 5 3 23 - 16 23
7. Сантос 14 6 5 3 14 - 11 23
8. Флуминенсе 14 6 5 3 15 - 13 23
9. Атлетико Паранаэнсе 13 6 3 4 18 - 16 21
10. Жувентуде 14 5 5 4 14 - 14 20
11. Брагантино 14 4 8 2 20 - 17 20
12. Америка Минейро 14 5 5 4 12 - 9 20
13. Сан-Паулу 14 4 8 2 12 - 10 20
14. Атлетико Гойяненсе 14 4 7 3 11 - 11 19
15. Коринтианс 13 5 4 4 17 - 15 19
16. Байя 14 5 4 5 19 - 18 19
17. Гремио 13 4 5 4 15 - 13 17
18. Куяба 14 4 5 5 14 - 17 17
19. Спорт Ресифи 14 3 5 6 6 - 8 14
20. Шапекоэнсе 14 0 5 9 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 14 7 5 2 24 - 15 26
2. Атлетико Минейро 14 7 4 3 16 - 12 25
3. Коринтианс 15 5 7 3 13 - 11 22
4. Фламенго 12 6 3 3 25 - 11 21
5. Форталеза 14 6 3 5 17 - 17 21
6. Палмейрас Сан-Паулу 13 6 2 5 16 - 12 20
7. Интернасьонал Порту Алегре 14 4 6 4 14 - 14 18
8. Куяба 14 3 9 2 13 - 11 18
9. Атлетико Гойяненсе 13 5 3 5 13 - 13 18
10. Флуминенсе 14 4 4 6 13 - 17 16
11. Америка Минейро 14 3 6 5 15 - 20 15
12. Сан-Паулу 14 3 5 6 10 - 17 14
13. Байя 14 3 4 7 13 - 21 13
14. Атлетико Паранаэнсе 14 4 1 9 14 - 20 13
15. Спорт Ресифи 14 3 4 7 9 - 16 13
16. Сеара 14 0 9 5 8 - 18 9
17. Жувентуде 14 1 6 7 13 - 22 9
18. Сантос 14 1 6 7 11 - 23 9
19. Гремио 13 3 0 10 8 - 19 9
20. Шапекоэнсе 14 1 5 8 14 - 26 8
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Нино Параиба получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Матеус Байя получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Бруно Пачеко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Байя 1:1 Сеара онлайн




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