Бразилия: Серия A 2021
32' Желтая карточкаBruno Pacheco III
35' Желтая карточкаMatheus Bahia
38' Желтая карточкаNino Paraiba
0:1
54' ГолМендоса Стивен
1:1
57' ГолGilberto IV
72' Желтая карточкаLucas Araujo
81' Желтая карточкаКлебер Франсиско
83' Вторая желтая карточкаКлебер Франсиско
21
Danilo
XVI
27
Жонас
18
Рай
45
Патрик
II
94
Gabriel
Dias
3
Мессиас
97
Арруда
Эрик
19
Fabinho
VIII
100
Vinicius
X
- Основной состав
-
21 Danilo XVIВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 ЖонасПолузащитник
-
18 РайПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Патрик IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
42 Renan Guedes
-
77 Mateus Claus
-
34 Lucas Araujo
-
-
-
-
Главный тренер: Guto Ferreira
- Основной состав
- Вратарь
-
94 Gabriel DiasЗащитник
-
3 МессиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Арруда ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Fabinho VIIIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
100 Vinicius XНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 RickПолузащитник
-
21 GeovaneПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
70 Kelvyn
-
-
-
Главный тренер: Tiago Nunes
Ход матча
35'
38'
46'
54'
0:1
57'
1:1
72'
79'
81'
83'
87'
История личных встреч
Байя
Сеара
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
81.8%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
26 матчей
34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
19.2%
61.5%
19.3%
5 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gilberto IV
|12 (2)
|0.43
|Родальега Уго
|5
|0.18
|Rodriguinho I
|3
|0.11
|Thaciano
|2
|0.07
|Отавио Луис
|2
|0.07
|Росси
|1
|0.04
|Matheus Bahia
|1
|0.04
|Рай
|1
|0.04
|Maycon
|1
|0.04
|Jose Ferreira
|1
|0.04
|Патрик II
|1
|0.04
|Жонас
|1
|0.04
|Rai Rocha
|1
|0.04
|Juninho Capixaba
|0
|0
|Nino Paraiba
|0
|0
|Daniel XII
|0
|0
|Thonny Anderson
|0
|0
Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|7 (1)
|0.25
|Rick
|4
|0.14
|Клебер Франсиско
|3
|0.11
|Luis Pereira III
|2
|0.07
|Vinicius Lima
|2
|0.07
|Saulo Mineiro
|2
|0.07
|Vinicius X
|2 (1)
|0.07
|Жаэл Феррейра
|2 (1)
|0.07
|Fabinho VIII
|1
|0.04
|Мендоса Стивен
|1
|0.04
|Kelvyn
|1
|0.04
|Wendson
|1
|0.04
|Мессиас
|0
|0
|Педринью Роша
|0
|0
|Fernando Sobral
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росси
|7
|0
|Matheus Bahia
|6
|0
|Патрик II
|5
|0
|Lucas Araujo
|3
|1
|Конти Херман
|4
|0
|Gilberto IV
|4
|0
|Daniel XII
|4
|0
|Thonny Anderson
|4
|0
|Мугни Лукас
|3
|0
|Nino Paraiba
|3
|0
|Жонас
|3
|0
|Fernando Edson
|3
|0
|Родальега Уго
|2
|0
|Matheus Galdezani
|2
|0
|Thaciano
|2
|0
|Juninho Capixaba
|2
|0
|Matheus Teixeira
|2
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Рай
|1
|0
|Maycon
|1
|0
|Eugenio Isnaldo
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Rodriguinho I
|1
|0
|Juan Pablo Ramirez
|1
|0
|Отавио Луис
|1
|0
|Renan Guedes
|1
|0
|Raniele
|1
|0
|Ronaldo Cesar
|1
|0
Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клебер Франсиско
|4
|2
|Bruno Pacheco III
|7
|0
|Adriano Marlon
|6
|0
|Vinicius X
|5
|0
|Жаэл Феррейра
|5
|0
|Мессиас
|4
|0
|Габриэл Барбоза
|4
|0
|Luis Pereira III
|3
|0
|Buiu III
|3
|0
|Igor Inocencio
|3
|0
|Педринью Роша
|2
|0
|Luiz Otavio II
|2
|0
|Арруда Эрик
|2
|0
|Saulo Mineiro
|2
|0
|Geovane
|1
|0
|Мендоса Стивен
|1
|0
|Fabinho VIII
|1
|0
|Joao Ricardo II
|1
|0
|Vinicius Lima
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|William Oliveira III
|1
|0
|Fernando Sobral
|1
|0
|Кристиано
|1
|0
|Richard Almeida de Oliveira3
|1
|0
|Kelvyn
|1
|0
|Wendson
|1
|0
|Vinicius Machado
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
8
6 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
19 Не забивали 21
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
1
13%
16-30
2
11%
2
25%
31-45
5
26%
2
25%
46-60
4
21%
2
25%
61-75
4
21%
1
13%
76-90
Пропущено
18
18
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
6%
2
11%
1-15
2
11%
4
22%
16-30
3
17%
4
22%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
8
44%
4
22%
61-75
2
11%
2
11%
76-90
Забито
13
18
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 17
1
8%
1
6%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
4
31%
4
22%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
7
39%
76-90
Пропущено
21
12
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
5%
2
17%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
19%
4
33%
31-45
4
19%
2
17%
46-60
3
14%
3
25%
61-75
7
33%
1
8%
76-90
Забито
32
26
14 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
12 Не забивали 10
2
6%
1
4%
1-15
6
19%
3
12%
16-30
6
19%
6
23%
31-45
6
19%
6
23%
46-60
7
22%
2
8%
61-75
5
16%
8
31%
76-90
Пропущено
39
30
13 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 16
2
5%
4
13%
1-15
4
10%
4
13%
16-30
7
18%
8
27%
31-45
6
15%
4
13%
46-60
11
28%
7
23%
61-75
9
23%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Байя - Шапекоэнсе 3:0 Америка Минейро - Байя 0:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2
Коринтианс - Байя 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Брагантино 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Форталеза 4:2 Флуминенсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 2:0 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2 Куяба - Байя 1:1 Байя - Атлетико Минейро 2:1 Байя - Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Минейро - Байя 2:0 Атлетико Минейро - Байя 3:0 Байя - Фламенго 0:5 Сан-Паулу - Байя 1:0 Байя - Жувентуде 1:0
Сеара
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Жувентуде - Сеара 0:0 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Сеара - Брагантино 2:2 Сан-Паулу - Сеара 1:1
Атлетико Минейро - Сеара 3:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сеара - Шапекоэнсе 1:0 Сеара - Сантос 0:0 Гремио - Сеара 2:0 Америка Минейро - Сеара 2:0 Сеара - Фламенго 1:1 Коринтианс - Сеара 3:1 Сеара - Атлетико Гойяненсе 0:0 Сеара - Форталеза 3:1 Спорт Ресифи - Сеара 0:0 Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куяба - Сеара 2:2 Флуминенсе - Сеара 0:0 Сеара - Жувентуде 2:0 Брагантино - Сеара 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|27
|18
|5
|4
|44 - 20
|59
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|28
|15
|4
|9
|42 - 34
|49
|3.
|Форталеза
|28
|14
|6
|8
|38 - 30
|48
|4.
|Брагантино
|28
|11
|13
|4
|44 - 32
|46
|5.
|Фламенго
|25
|14
|4
|7
|47 - 24
|46
|6.
|Коринтианс
|28
|10
|11
|7
|30 - 26
|41
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|28
|10
|11
|7
|37 - 30
|41
|8.
|Флуминенсе
|28
|10
|9
|9
|28 - 30
|39
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|27
|9
|10
|8
|24 - 24
|37
|10.
|Америка Минейро
|28
|8
|11
|9
|27 - 29
|35
|11.
|Куяба
|28
|7
|14
|7
|27 - 28
|35
|12.
|Сан-Паулу
|28
|7
|13
|8
|22 - 27
|34
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|27
|10
|4
|13
|32 - 36
|34
|14.
|Сеара
|28
|6
|15
|7
|26 - 30
|33
|15.
|Байя
|28
|8
|8
|12
|32 - 39
|32
|16.
|Сантос
|28
|7
|11
|10
|25 - 34
|32
|17.
|Жувентуде
|28
|6
|11
|11
|27 - 36
|29
|18.
|Спорт Ресифи
|28
|6
|9
|13
|15 - 24
|27
|19.
|Гремио
|26
|7
|5
|14
|23 - 32
|26
|20.
|Шапекоэнсе
|28
|1
|10
|17
|24 - 49
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|13
|11
|1
|1
|28 - 8
|34
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|9
|2
|4
|26 - 22
|29
|3.
|Форталеза
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|4.
|Фламенго
|13
|8
|1
|4
|22 - 13
|25
|5.
|Сеара
|14
|6
|6
|2
|18 - 12
|24
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|6
|5
|3
|23 - 16
|23
|7.
|Сантос
|14
|6
|5
|3
|14 - 11
|23
|8.
|Флуминенсе
|14
|6
|5
|3
|15 - 13
|23
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|6
|3
|4
|18 - 16
|21
|10.
|Жувентуде
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|11.
|Брагантино
|14
|4
|8
|2
|20 - 17
|20
|12.
|Америка Минейро
|14
|5
|5
|4
|12 - 9
|20
|13.
|Сан-Паулу
|14
|4
|8
|2
|12 - 10
|20
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|4
|7
|3
|11 - 11
|19
|15.
|Коринтианс
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|16.
|Байя
|14
|5
|4
|5
|19 - 18
|19
|17.
|Гремио
|13
|4
|5
|4
|15 - 13
|17
|18.
|Куяба
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|19.
|Спорт Ресифи
|14
|3
|5
|6
|6 - 8
|14
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|0
|5
|9
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|14
|7
|5
|2
|24 - 15
|26
|2.
|Атлетико Минейро
|14
|7
|4
|3
|16 - 12
|25
|3.
|Коринтианс
|15
|5
|7
|3
|13 - 11
|22
|4.
|Фламенго
|12
|6
|3
|3
|25 - 11
|21
|5.
|Форталеза
|14
|6
|3
|5
|17 - 17
|21
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|6
|2
|5
|16 - 12
|20
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|4
|6
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Куяба
|14
|3
|9
|2
|13 - 11
|18
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|3
|5
|13 - 13
|18
|10.
|Флуминенсе
|14
|4
|4
|6
|13 - 17
|16
|11.
|Америка Минейро
|14
|3
|6
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Сан-Паулу
|14
|3
|5
|6
|10 - 17
|14
|13.
|Байя
|14
|3
|4
|7
|13 - 21
|13
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|4
|1
|9
|14 - 20
|13
|15.
|Спорт Ресифи
|14
|3
|4
|7
|9 - 16
|13
|16.
|Сеара
|14
|0
|9
|5
|8 - 18
|9
|17.
|Жувентуде
|14
|1
|6
|7
|13 - 22
|9
|18.
|Сантос
|14
|1
|6
|7
|11 - 23
|9
|19.
|Гремио
|13
|3
|0
|10
|8 - 19
|9
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|1
|5
|8
|14 - 26
|8