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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уфа
 
Позже

Стадион:
Ахмат
31
Беленов
Александр
15
Ботака-Иобома
Эрвинг
5
Йокич
Боян
4
Никитин
Алексей
7
Алиев
Азер
6
Фищенко
Руслан
44
Журавлёв
Юрий
22
Голубев
Артём
24
Мрзляк
Филип
9
Агаларов
Гамид
17
Урунов
Остон
88
Шелия
Гиорги
8
Богосавац
Мирослав
15
Семёнов
Андрей
5
Лысцов
Виталий
96
Быстров
Марат
94
Тимофеев
Артём
11
Коновалов
Игорь
59
Харин
Евгений
77
Карапузов
Владислав
4
Тодорович
Дарко
13
Конате
Мохамед
II
Уфа
3-5-2
Ахмат
4-2-3-1

История личных встреч

Уфа
Ахмат

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
6 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
3:0
К
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
К
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 10 (2) 0.83
Иванов Олег 2 (2) 0.17
Камилов Владислав 1 0.08
Кротов Вячеслав 0 0
Мрзляк Филип 0 0
Йокич Боян 0 0
Голубев Артём 0 0
Плиев Константин 0 0
Касинтура Эгаш 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уткин Даниил 3 0.25
Конате Мохамед II 3 0.25
Коновалов Игорь 2 (1) 0.17
Себаи Сенин 1 0.08
Карапузов Владислав 1 0.08
Лысцов Виталий 1 0.08
Янку Габриэль 1 0.08
Бериша Бернард 0 0
Харин Евгений 0 0

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мрзляк Филип 4 0
Камилов Владислав 4 0
Касинтура Эгаш 4 0
Фищенко Руслан 2 1
Агаларов Гамид 3 0
Журавлёв Юрий 1 1
Иванов Олег 2 0
Кротов Вячеслав 2 0
Голубев Артём 2 0
Плиев Константин 2 0
Никитин Алексей 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Алиев Азер 1 0
Милетич Неманья 1 0
Саплинов Александр 1 0
Урунов Остон 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижич Зоран 5 1
Харин Евгений 2 1
Уциев Ризван 3 0
Конате Мохамед II 3 0
Шелия Гиорги 1 1
Семёнов Андрей 2 0
Полярус Артём 2 0
Лысцов Виталий 2 0
Коновалов Игорь 2 0
Уткин Даниил 2 0
Быстров Марат 2 0
Тимофеев Артём 1 0
Швец Антон 1 0
Бериша Бернард 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Пропущено

10
10
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
10%
2
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
4
40%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
3
30%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
4
67%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

14
14
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
1
7%
5
36%
31-45
4
29%
2
14%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
3
21%
3
21%
76-90

Пропущено

18
16
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
3
17%
2
13%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
5
28%
5
31%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
4
22%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Алания - Уфа 2:0 Уфа - Рубин 1:1 Краснодар - Уфа 1:1 Уфа - Урал 0:1
Спартак Москва - Уфа 2:0 Легион-Динамо - Уфа 1:1 Уфа - Химки 3:2 Сочи - Уфа 3:1 Уфа - Крылья Советов 1:2 Уфа - Зенит 1:1 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Уфа - Локомотив Москва 1:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 Уфа - Виктория Пльзень 0:2 Уфа - Ботошани 2:1 Уфа - Сепси 1:3 Уфа - Олимпиакос 1:1 Университатя Крайова - Уфа 0:2 Уфа - Балтика 2:0
Ахмат
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ротор - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 1:0 Химки - Ахмат 2:0 Ахмат - Спартак Москва 0:1
Ростов - Ахмат 1:2 Кайрат Москва - Ахмат 0:3 Ахмат - Краснодар 0:2 Зенит - Ахмат 3:1 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ахмат - Сочи 1:2 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Ахмат - Аль-Фатех 2:2 Ахмат - Богемианс-1905 1:3 Ахмат - Слован Либерец 1:2 Ахмат - Спартак Москва 2:2 Ахмат - Тамбов 3:1 Ротор - Ахмат 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 9 2 2 34 - 16 29
2. Локомотив Москва Заявка 13 6 6 1 19 - 12 24
3. Динамо Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
4. ЦСКА Москва Заявка 13 7 2 4 17 - 10 23
5. Краснодар Заявка 13 6 3 4 22 - 12 21
6. Сочи Заявка 12 7 0 5 18 - 14 21
7. Крылья Советов Заявка 13 6 1 6 16 - 16 19
8. Рубин Заявка 13 5 4 4 17 - 14 19
9. Спартак Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
10. Ахмат Заявка 12 5 0 7 12 - 18 15
11. Нижний Новгород Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
12. Ростов Заявка 13 3 4 6 20 - 24 13
13. Арсенал Тула Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
14. Химки Заявка 12 2 5 5 11 - 19 11
15. Уфа Заявка 12 2 4 6 13 - 19 10
16. Урал Заявка 12 2 3 7 5 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 6 0 1 21 - 8 18
2. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
3. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
6. Спартак Москва Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
7. Краснодар Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
8. Динамо Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Ахмат Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
10. Арсенал Тула Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
11. Крылья Советов Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
12. Химки Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
14. Уфа Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
15. Ростов Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
16. Нижний Новгород Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
3. Локомотив Москва Заявка 7 2 5 0 8 - 6 11
4. Краснодар Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
5. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
6. ЦСКА Москва Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
7. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
8. Сочи Заявка 7 3 0 4 7 - 10 9
9. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
10. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
11. Ахмат Заявка 6 2 0 4 6 - 11 6
12. Рубин Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Химки Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
15. Урал Заявка 5 1 0 4 1 - 8 3
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
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Прогнозы на матч Уфа - Ахмат

Исход игры
Уфа
39.4% (63)
Ничья
44.4% (71)
Ахмат
16.3% (26)
Тотал 2.5
Больше
23.19% (32)
Меньше
76.81% (106)
Обе команды забьют
Да
68.84% (95)
Нет
31.16% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.4% (63)
1:0 Уфа
18.8% (30)
2:1 Уфа
11.9% (19)
1:2 Ахмат
6.9% (11)
0:1 Ахмат
4.4% (7)
2:0 Уфа
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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