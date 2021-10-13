Россия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: BetBoom Арена
История личных встреч
Уфа
Ахмат
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
6 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|10 (2)
|0.83
|Иванов Олег
|2 (2)
|0.17
|Камилов Владислав
|1
|0.08
|Кротов Вячеслав
|0
|0
|Мрзляк Филип
|0
|0
|Йокич Боян
|0
|0
|Голубев Артём
|0
|0
|Плиев Константин
|0
|0
|Касинтура Эгаш
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уткин Даниил
|3
|0.25
|Конате Мохамед II
|3
|0.25
|Коновалов Игорь
|2 (1)
|0.17
|Себаи Сенин
|1
|0.08
|Карапузов Владислав
|1
|0.08
|Лысцов Виталий
|1
|0.08
|Янку Габриэль
|1
|0.08
|Бериша Бернард
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
Карточки
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мрзляк Филип
|4
|0
|Камилов Владислав
|4
|0
|Касинтура Эгаш
|4
|0
|Фищенко Руслан
|2
|1
|Агаларов Гамид
|3
|0
|Журавлёв Юрий
|1
|1
|Иванов Олег
|2
|0
|Кротов Вячеслав
|2
|0
|Голубев Артём
|2
|0
|Плиев Константин
|2
|0
|Никитин Алексей
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Алиев Азер
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Саплинов Александр
|1
|0
|Урунов Остон
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нижич Зоран
|5
|1
|Харин Евгений
|2
|1
|Уциев Ризван
|3
|0
|Конате Мохамед II
|3
|0
|Шелия Гиорги
|1
|1
|Семёнов Андрей
|2
|0
|Полярус Артём
|2
|0
|Лысцов Виталий
|2
|0
|Коновалов Игорь
|2
|0
|Уткин Даниил
|2
|0
|Быстров Марат
|2
|0
|Тимофеев Артём
|1
|0
|Швец Антон
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Тодорович Дарко
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Альсултанов Ислам
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
1
14%
76-90
Пропущено
10
10
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
10%
2
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
4
40%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
3
30%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
4
67%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
14
14
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
1
7%
5
36%
31-45
4
29%
2
14%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
3
21%
3
21%
76-90
Пропущено
18
16
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
3
17%
2
13%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
5
28%
5
31%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
4
22%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Уфа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Алания - Уфа 2:0 Уфа - Рубин 1:1 Краснодар - Уфа 1:1 Уфа - Урал 0:1
Спартак Москва - Уфа 2:0 Легион-Динамо - Уфа 1:1 Уфа - Химки 3:2 Сочи - Уфа 3:1 Уфа - Крылья Советов 1:2 Уфа - Зенит 1:1 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Уфа - Локомотив Москва 1:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 Уфа - Виктория Пльзень 0:2 Уфа - Ботошани 2:1 Уфа - Сепси 1:3 Уфа - Олимпиакос 1:1 Университатя Крайова - Уфа 0:2 Уфа - Балтика 2:0
Ахмат
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ротор - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 1:0 Химки - Ахмат 2:0 Ахмат - Спартак Москва 0:1
Ростов - Ахмат 1:2 Кайрат Москва - Ахмат 0:3 Ахмат - Краснодар 0:2 Зенит - Ахмат 3:1 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ахмат - Сочи 1:2 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Ахмат - Аль-Фатех 2:2 Ахмат - Богемианс-1905 1:3 Ахмат - Слован Либерец 1:2 Ахмат - Спартак Москва 2:2 Ахмат - Тамбов 3:1 Ротор - Ахмат 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 15
|26
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 12
|23
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 9
|23
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|17 - 11
|21
|5.
|Краснодар
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 11
|21
|6.
|Сочи
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|18 - 14
|21
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 17
|17
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 16
|16
|9.
|Рубин
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|10.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|12 - 18
|15
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|12.
|Ростов
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 23
|12
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|14.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 19
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 19
|10
|16.
|Урал
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|5 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|17 - 7
|15
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|5.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|6.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|12.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|13.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|14.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|15.
|Ростов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|3.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|6.
|Сочи
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|7.
|Ростов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|3
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Уфа - Ахмат
Исход игры
Уфа
36.5% (19)
Ничья
51.9% (27)
Ахмат
11.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
21.15% (11)
Меньше
78.85% (41)
Обе команды забьют
Да
73.08% (38)
Нет
26.92% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
51.9% (27)
1:0 Уфа
21.2% (11)
2:1 Уфа
13.5% (7)
0:1 Ахмат
5.8% (3)
1:2 Ахмат
5.8% (3)
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