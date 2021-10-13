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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уфа
 
Позже

Стадион:
Ахмат

История личных встреч

Уфа
Ахмат

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
6 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
3:0
К
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
К
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 10 (2) 0.83
Иванов Олег 2 (2) 0.17
Камилов Владислав 1 0.08
Кротов Вячеслав 0 0
Мрзляк Филип 0 0
Йокич Боян 0 0
Голубев Артём 0 0
Плиев Константин 0 0
Касинтура Эгаш 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уткин Даниил 3 0.25
Конате Мохамед II 3 0.25
Коновалов Игорь 2 (1) 0.17
Себаи Сенин 1 0.08
Карапузов Владислав 1 0.08
Лысцов Виталий 1 0.08
Янку Габриэль 1 0.08
Бериша Бернард 0 0
Харин Евгений 0 0

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мрзляк Филип 4 0
Камилов Владислав 4 0
Касинтура Эгаш 4 0
Фищенко Руслан 2 1
Агаларов Гамид 3 0
Журавлёв Юрий 1 1
Иванов Олег 2 0
Кротов Вячеслав 2 0
Голубев Артём 2 0
Плиев Константин 2 0
Никитин Алексей 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Алиев Азер 1 0
Милетич Неманья 1 0
Саплинов Александр 1 0
Урунов Остон 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижич Зоран 5 1
Харин Евгений 2 1
Уциев Ризван 3 0
Конате Мохамед II 3 0
Шелия Гиорги 1 1
Семёнов Андрей 2 0
Полярус Артём 2 0
Лысцов Виталий 2 0
Коновалов Игорь 2 0
Уткин Даниил 2 0
Быстров Марат 2 0
Тимофеев Артём 1 0
Швец Антон 1 0
Бериша Бернард 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Пропущено

10
10
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
10%
2
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
4
40%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
3
30%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
4
67%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

14
14
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
1
7%
5
36%
31-45
4
29%
2
14%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
3
21%
3
21%
76-90

Пропущено

18
16
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
3
17%
2
13%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
5
28%
5
31%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
4
22%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Алания - Уфа 2:0 Уфа - Рубин 1:1 Краснодар - Уфа 1:1 Уфа - Урал 0:1
Спартак Москва - Уфа 2:0 Легион-Динамо - Уфа 1:1 Уфа - Химки 3:2 Сочи - Уфа 3:1 Уфа - Крылья Советов 1:2 Уфа - Зенит 1:1 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Уфа - Локомотив Москва 1:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 Уфа - Виктория Пльзень 0:2 Уфа - Ботошани 2:1 Уфа - Сепси 1:3 Уфа - Олимпиакос 1:1 Университатя Крайова - Уфа 0:2 Уфа - Балтика 2:0
Ахмат
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ротор - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 1:0 Химки - Ахмат 2:0 Ахмат - Спартак Москва 0:1
Ростов - Ахмат 1:2 Кайрат Москва - Ахмат 0:3 Ахмат - Краснодар 0:2 Зенит - Ахмат 3:1 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ахмат - Сочи 1:2 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Ахмат - Аль-Фатех 2:2 Ахмат - Богемианс-1905 1:3 Ахмат - Слован Либерец 1:2 Ахмат - Спартак Москва 2:2 Ахмат - Тамбов 3:1 Ротор - Ахмат 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 8 2 2 30 - 15 26
2. Динамо Москва Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
3. ЦСКА Москва Заявка 12 7 2 3 17 - 9 23
4. Локомотив Москва Заявка 12 5 6 1 17 - 11 21
5. Краснодар Заявка 12 6 3 3 22 - 11 21
6. Сочи Заявка 12 7 0 5 18 - 14 21
7. Спартак Москва Заявка 12 5 2 5 14 - 17 17
8. Крылья Советов Заявка 12 5 1 6 15 - 16 16
9. Рубин Заявка 12 4 4 4 16 - 14 16
10. Ахмат Заявка 12 5 0 7 12 - 18 15
11. Нижний Новгород Заявка 12 4 2 6 13 - 19 14
12. Ростов Заявка 12 3 3 6 19 - 23 12
13. Арсенал Тула Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
14. Химки Заявка 12 2 5 5 11 - 19 11
15. Уфа Заявка 12 2 4 6 13 - 19 10
16. Урал Заявка 12 2 3 7 5 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 5 0 1 17 - 7 15
2. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
3. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
5. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
6. Краснодар Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
7. Динамо Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
8. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
9. Ахмат Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
10. Арсенал Тула Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
11. Крылья Советов Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
12. Химки Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
14. Уфа Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
15. Ростов Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
16. Нижний Новгород Заявка 6 1 0 5 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
3. Краснодар Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
4. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
5. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
6. Сочи Заявка 7 3 0 4 7 - 10 9
7. Ростов Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
8. Локомотив Москва Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
9. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
10. Крылья Советов Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
11. Ахмат Заявка 6 2 0 4 6 - 11 6
12. Рубин Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Химки Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
15. Урал Заявка 5 1 0 4 1 - 8 3
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 октября 2021, осталось 2 дня 6 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Уфа 36.5% (19)
    X 51.9% (27)
    Ахмат 11.5% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Ахмат
    2.72
    3.34
    2.92
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Уфа - Ахмат онлайн


    Прогнозы на матч Уфа - Ахмат

    Исход игры
    Уфа
    36.5% (19)
    Ничья
    51.9% (27)
    Ахмат
    11.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.15% (11)
    Меньше
    78.85% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    73.08% (38)
    Нет
    26.92% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    51.9% (27)
    1:0 Уфа
    21.2% (11)
    2:1 Уфа
    13.5% (7)
    0:1 Ахмат
    5.8% (3)
    1:2 Ахмат
    5.8% (3)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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