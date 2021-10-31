Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Ostseestadion
34
Лукас
Фрёде
17
Беренс
Ханно
21
Омладич
Ник
18
Ферхук
Йон
11
Мамба
Стрели
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Лукас ФрёдеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Беренс ХанноПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Омладич НикНападающий
-
18 Ферхук ЙонНападающий
-
11 Мамба СтрелиНападающий
- Запасные игроки
-
22 Клатте ЛуисВратарь
- Защитник
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Haertel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Preusser
История личных встреч
Ганза
Фортуна
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ферхук Йон
|6
|0.5
|Омладич Ник
|1
|0.08
|Беренс Ханно
|1
|0.08
|Манси Ридж
|1
|0.08
|Лукас Фрёде
|1
|0.08
|Мамба Стрели
|1
|0.08
|Россбах Дамиан
|0
|0
|Риццуто Калоджеро
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеннингс Роувен
|6 (3)
|0.5
|Нарей Халед
|3
|0.25
|Боженик Роберт
|2
|0.17
|Петерсон Кристофер
|1
|0.08
|Хоффманн Андре
|1
|0.08
|Циммерман Маттиас
|1
|0.08
|Аппелькамп Синта
|1
|0.08
|Кларер Кристоф
|1
|0.08
|Клаус Феликс
|0
|0
|Хартерц Флориан
|0
|0
|Зоботка Марсель
|0
|0
|Схипноски Никлас
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риццуто Калоджеро
|5
|0
|Ферхук Йон
|3
|0
|Майсснер Томас
|3
|0
|Лукас Фрёде
|3
|0
|Рейн Симон
|3
|0
|Омладич Ник
|2
|0
|Бан Бентли
|2
|0
|Ротер Бьёрн
|2
|0
|Манси Ридж
|1
|0
|Ридель Юлиан
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Россбах Дамиан
|1
|0
|Найдхарт Нико
|1
|0
|Мамба Стрели
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Приб Эдгар
|2
|1
|Хеннингс Роувен
|3
|0
|Кларер Кристоф
|3
|0
|Петерсон Кристофер
|2
|0
|Неделку Драгош
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|0
|1
|Бодзек Адам
|1
|0
|Клаус Феликс
|1
|0
|Хартерц Флориан
|1
|0
|Ковнацки Давид
|1
|0
|Нарей Халед
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Пётровски Якуб
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
3
43%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
3
33%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
11%
3
27%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Забито
11
16
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
4
36%
3
19%
31-45
3
27%
5
31%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
3
27%
2
13%
76-90
Пропущено
19
18
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
11%
4
22%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
4
21%
1
6%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
5
26%
3
17%
61-75
3
16%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ян - Ганза 3:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Ганза - Зандхаузен 1:1 Хольштайн Киль - Ганза 0:2
Ганза - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Вердер - Ганза 3:0 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Ганза - Карлсруэ 1:3 Вольфсбург - Ганза 0:3 Ганза - Любек 1:1 Унтерахинг - Ганза 0:1 Ганза - Цвиккау 0:0 Ганза - Ингольштадт 1:1 Меппен - Ганза 2:3 Ганза - Веен Висбаден 1:1
Фортуна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3
Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ольденбург-2 - Фортуна 0:5 Фортуна - Вердер 2:3 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 Фортуна - Вюрцбургер 1:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:2 Фортуна - Карлсруэ 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|28 - 11
|26
|2.
|Ян
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|24 - 12
|23
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 12
|22
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|16 - 9
|21
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|27 - 14
|20
|6.
|Гамбург
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|19 - 14
|19
|7.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|22 - 13
|19
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 17
|18
|9.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 15
|17
|10.
|Вердер
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 18
|16
|11.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|13 - 16
|13
|13.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|14.
|Ганза
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 17
|12
|16.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 22
|11
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 19
|8
|18.
|Ингольштадт
|0:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 3
|18
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 3
|15
|3.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 1
|14
|4.
|Ян
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 8
|14
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|7.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|8.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Гамбург
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|10.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|12.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 9
|5
|13.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 10
|5
|14.
|Ганза
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|16.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Ингольштадт
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|3.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|4.
|Гамбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|Ян
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|7.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|8.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|9.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|11.
|Ганза
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|13.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|14.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 11
|5
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|18.
|Ингольштадт
|0:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3