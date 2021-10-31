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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ганза
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Фортуна
0' 7'
1
Кольке
Маркус
25
Майсснер
Томас
34
Лукас
Фрёде
4
Россбах
Дамиан
7
Найдхарт
Нико
5
Рейн
Симон
17
Беренс
Ханно
27
Риццуто
Калоджеро
21
Омладич
Ник
18
Ферхук
Йон
11
Мамба
Стрели
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
5
Кларер
Кристоф
3
Хоффманн
Андре
7
Хартерц
Флориан
20
Нарей
Халед
31
Зоботка
Марсель
13
Бодзек
Адам
8
Пётровски
Якуб
12
Петерсон
Кристофер
28
Хеннингс
Роувен
Ганза
3-4-3
Фортуна
4-5-1

История личных встреч

Ганза
Фортуна

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

К
0:3
Б2
2:1
Б2
2:0
Б2
3:1
Б2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферхук Йон 6 0.5
Омладич Ник 1 0.08
Беренс Ханно 1 0.08
Манси Ридж 1 0.08
Лукас Фрёде 1 0.08
Мамба Стрели 1 0.08
Россбах Дамиан 0 0
Риццуто Калоджеро 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеннингс Роувен 6 (3) 0.5
Нарей Халед 3 0.25
Боженик Роберт 2 0.17
Петерсон Кристофер 1 0.08
Хоффманн Андре 1 0.08
Циммерман Маттиас 1 0.08
Аппелькамп Синта 1 0.08
Кларер Кристоф 1 0.08
Клаус Феликс 0 0
Хартерц Флориан 0 0
Зоботка Марсель 0 0
Схипноски Никлас 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риццуто Калоджеро 5 0
Ферхук Йон 3 0
Майсснер Томас 3 0
Лукас Фрёде 3 0
Рейн Симон 3 0
Омладич Ник 2 0
Бан Бентли 2 0
Ротер Бьёрн 2 0
Манси Ридж 1 0
Ридель Юлиан 1 0
Кольке Маркус 1 0
Россбах Дамиан 1 0
Найдхарт Нико 1 0
Мамба Стрели 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Приб Эдгар 2 1
Хеннингс Роувен 3 0
Кларер Кристоф 3 0
Петерсон Кристофер 2 0
Неделку Драгош 2 0
Танака Ао 2 0
Кастенмайер Флориан 0 1
Бодзек Адам 1 0
Клаус Феликс 1 0
Хартерц Флориан 1 0
Ковнацки Давид 1 0
Нарей Халед 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Пётровски Якуб 1 0
Боженик Роберт 1 0
Аппелькамп Синта 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
3
43%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
3
33%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
11%
3
27%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Забито

11
16
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
4
36%
3
19%
31-45
3
27%
5
31%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Пропущено

19
18
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
11%
4
22%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
4
21%
1
6%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
5
26%
3
17%
61-75
3
16%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ян - Ганза 3:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Ганза - Зандхаузен 1:1 Хольштайн Киль - Ганза 0:2
Ганза - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Вердер - Ганза 3:0 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Ганза - Карлсруэ 1:3 Вольфсбург - Ганза 0:3 Ганза - Любек 1:1 Унтерахинг - Ганза 0:1 Ганза - Цвиккау 0:0 Ганза - Ингольштадт 1:1 Меппен - Ганза 2:3 Ганза - Веен Висбаден 1:1
Фортуна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3
Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ольденбург-2 - Фортуна 0:5 Фортуна - Вердер 2:3 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 Фортуна - Вюрцбургер 1:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:2 Фортуна - Карлсруэ 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 12 8 2 2 28 - 11 26
2. Ян 0:0 Заявка 12 6 5 1 24 - 12 23
3. Шальке 04 Заявка 12 7 1 4 20 - 12 22
4. Нюрнберг Заявка 12 5 6 1 16 - 9 21
5. Дармштадт Заявка 12 6 2 4 27 - 14 20
6. Гамбург Заявка 12 4 7 1 19 - 14 19
7. Падерборн 0:0 Заявка 12 5 4 3 22 - 13 19
8. Хайденхайм Заявка 12 5 3 4 13 - 17 18
9. Карлсруэ 0:0 Заявка 12 4 5 3 17 - 15 17
10. Вердер Заявка 12 4 4 4 17 - 18 16
11. Фортуна 0:0 Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
12. Динамо Дрезден Заявка 12 4 1 7 13 - 16 13
13. Зандхаузен Заявка 12 3 3 6 12 - 23 12
14. Ганза 0:0 Заявка 12 3 3 6 11 - 19 12
15. Ганновер 96 Заявка 12 3 3 6 9 - 17 12
16. Хольштайн Киль Заявка 12 2 5 5 12 - 22 11
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 9 - 19 8
18. Ингольштадт 0:0 Заявка 12 1 3 8 7 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 6 6 0 0 19 - 3 18
2. Дармштадт Заявка 6 5 0 1 16 - 3 15
3. Нюрнберг Заявка 6 4 2 0 9 - 1 14
4. Ян 0:0 Заявка 6 4 2 0 17 - 8 14
5. Хайденхайм Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
6. Шальке 04 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
7. Динамо Дрезден Заявка 6 3 0 3 8 - 5 9
8. Карлсруэ 0:0 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
9. Гамбург Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
10. Вердер Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
11. Ганновер 96 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
12. Падерборн 0:0 Заявка 6 1 2 3 8 - 9 5
13. Фортуна 0:0 Заявка 5 1 2 2 10 - 10 5
14. Ганза 0:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
16. Хольштайн Киль Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Ингольштадт 0:0 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
18. Зандхаузен Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 0:0 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
2. Шальке 04 Заявка 6 4 0 2 8 - 5 12
3. Фортуна 0:0 Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
4. Гамбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Зандхаузен Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
6. Ян 0:0 Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
7. Санкт-Паули Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
8. Карлсруэ 0:0 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
9. Вердер Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
10. Нюрнберг Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
11. Ганза 0:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
12. Хольштайн Киль Заявка 6 1 4 1 8 - 10 7
13. Хайденхайм Заявка 5 2 0 3 5 - 10 6
14. Дармштадт Заявка 6 1 2 3 11 - 11 5
15. Ганновер 96 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16. Динамо Дрезден Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3
18. Ингольштадт 0:0 Заявка 6 1 0 5 4 - 17 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Фортуна
3.15
3.60
2.36
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ганза 0:0 Фортуна онлайн




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