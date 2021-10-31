Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: BBBank Wildpark
21
Тиеде
Марко
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
17
Куэто
Лукас
21
Хут
Янник
14
Офори
Келвин
10
Юстван
Юлиан
11
Михель
Свен
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
-
11 Чой Кён-РокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куэто ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Жакоб КилианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
14 Офори КелвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Михель СвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Ялчин РобинЗащитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Карльс ЙонасНападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
История личных встреч
Карлсруэ
Падерборн
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
15 матчей
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|5
|0.42
|Ванитцек Марвин
|3
|0.25
|Чой Кён-Рок
|3
|0.25
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0.17
|Юнг Себастьян
|1
|0.08
|Тиеде Марко
|1
|0.08
|Кобальд Кристоф
|1
|0.08
|Батмаз Малик
|1
|0.08
|Хайзе Филип
|0
|0
|Гордон Даниэль
|0
|0
|Лоренц Марк
|0
|0
|Куэто Лукас
|0
|0
|Кауфманн Фабио
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михель Свен
|8
|0.67
|Платте Феликс
|5
|0.42
|Прёгер Кай
|4
|0.33
|Штайперманн Марко
|2
|0.17
|Шалленберг Рон
|1
|0.08
|Хеуэр Яннис
|1
|0.08
|Коллинс Джамилу
|0
|0
|Юстван Юлиан
|0
|0
|Хюнемайер Уве
|0
|0
|Ялчин Робин
|0
|0
|Шустер Марко
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванитцек Марвин
|3
|1
|Хофманн Филипп
|3
|0
|Кобальд Кристоф
|3
|0
|Гордон Даниэль
|2
|0
|Хайзе Филип
|2
|0
|Тиеде Марко
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Герсбек Мариус
|0
|1
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Чой Кён-Рок
|1
|0
|Батмаз Малик
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Верфф Яспер
|5
|0
|Михель Свен
|4
|0
|Коллинс Джамилу
|2
|1
|Шалленберг Рон
|2
|0
|Хюнемайер Уве
|1
|0
|Ялчин Робин
|1
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Мехлем Марсель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
14
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
22%
4
29%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
4
44%
1
7%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Пропущено
8
10
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
5
63%
3
30%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
19
21
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
5
26%
4
19%
1-15
1
5%
5
24%
16-30
3
16%
4
19%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
7
37%
3
14%
76-90
Пропущено
13
14
2 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
8%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
6
46%
6
43%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
3
23%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Байер Л - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ян - Карлсруэ 2:2
Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Вердер 0:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 1:4 Карлсруэ - Дармштадт 3:0 Ганза - Карлсруэ 1:3 Карлсруэ - Зенит 1:3 Хайденхайм - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Хольштайн Киль 3:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:2 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Гамбург - Карлсруэ 1:1
Падерборн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Падерборн - Гамбург 1:2 Падерборн - Ян 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2
Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Падерборн - Шальке 04 0:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Вердер - Падерборн 1:4 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Аякс - Падерборн 4:1 Ганновер 96 - Падерборн 1:1 Вюрцбург Кикерс - Падерборн 1:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 2:4 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 3:8 Падерборн - Фортуна 2:1 Падерборн - Оснабрюк 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|28 - 11
|26
|2.
|Ян
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|24 - 12
|23
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 12
|22
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|16 - 9
|21
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|27 - 14
|20
|6.
|Гамбург
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|19 - 14
|19
|7.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|22 - 13
|19
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 17
|18
|9.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 15
|17
|10.
|Вердер
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 18
|16
|11.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|13 - 16
|13
|13.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|14.
|Ганза
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 17
|12
|16.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 22
|11
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 19
|8
|18.
|Ингольштадт
|0:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 3
|18
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 3
|15
|3.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 1
|14
|4.
|Ян
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 8
|14
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|7.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|8.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Гамбург
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|10.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|12.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 9
|5
|13.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 10
|5
|14.
|Ганза
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|16.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Ингольштадт
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|3.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|4.
|Гамбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|Ян
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|7.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|8.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|9.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|11.
|Ганза
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|13.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|14.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 11
|5
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|18.
|Ингольштадт
|0:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3