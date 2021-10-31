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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Карлсруэ
2:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 14039
Падерборн
0'
0:1
20' Гол
Юстван Юлиан
0:2
23' Гол
Михель Свен
0:3
29' Гол
Михель Свен
0:4
32' Гол
Михель Свен
45' Желтая карточка
Гондорф Жером
61' Желтая карточка
Брайтхаупт Тим
1:4
68' Гол
Шлойзенер Фабиан
2:4
70' Гол
Хофманн Филипп
76' Желтая карточка
Кобальд Кристоф
87' Желтая карточка
Ванитцек Марвин
90' Желтая карточка
Батмаз Малик
90'+7
35
Герсбек
Мариус
21
Тиеде
Марко
3
Гордон
Даниэль
22
Кобальд
Кристоф
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
8
Гондорф
Жером
38
Брайтхаупт
Тим
10
Ванитцек
Марвин
17
Куэто
Лукас
33
Хофманн
Филипп
21
Хут
Янник
6
Шустер
Марко
2
Хюнемайер
Уве
4
Ван
дер
Верфф
Яспер
10
Юстван
Юлиан
5
Мехлем
Марсель
8
Шалленберг
Рон
29
Коллинс
Джамилу
14
Офори
Келвин
36
Платте
Феликс
11
Михель
Свен
Карлсруэ
4-5-1
Падерборн
3-4-1-2

История личных встреч

Карлсруэ
Падерборн

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

15 матчей

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

Б2
2:2
Б2
1:0
Б3
0:0
Б3
0:2
Б2
0:0
Б2
2:0
Б2
4:0
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
2:1
Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
2:0
ТМС
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 6 0.5
Шлойзенер Фабиан 3 0.25
Ванитцек Марвин 3 0.25
Чой Кён-Рок 3 0.25
Тиеде Марко 1 0.08
Юнг Себастьян 1 0.08
Кобальд Кристоф 1 0.08
Батмаз Малик 1 0.08
Хайзе Филип 0 0
Гордон Даниэль 0 0
Лоренц Марк 0 0
Куэто Лукас 0 0
Кауфманн Фабио 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михель Свен 11 0.92
Платте Феликс 5 0.42
Прёгер Кай 4 0.33
Штайперманн Марко 2 0.17
Юстван Юлиан 1 0.08
Шалленберг Рон 1 0.08
Хеуэр Яннис 1 0.08
Коллинс Джамилу 0 0
Хюнемайер Уве 0 0
Ялчин Робин 0 0
Шустер Марко 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванитцек Марвин 4 1
Кобальд Кристоф 4 0
Хофманн Филипп 3 0
Брайтхаупт Тим 3 0
Гордон Даниэль 2 0
Хайзе Филип 2 0
Тиеде Марко 2 0
Бормут Робин 2 0
Батмаз Малик 2 0
Герсбек Мариус 0 1
Юнг Себастьян 1 0
Гондорф Жером 1 0
Чой Кён-Рок 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Верфф Яспер 5 0
Михель Свен 4 0
Коллинс Джамилу 2 1
Шалленберг Рон 2 0
Хюнемайер Уве 1 0
Ялчин Робин 1 0
Шустер Марко 1 0
Србени Деннис 1 0
Платте Феликс 1 0
Мехлем Марсель 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
18
3 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
18%
4
22%
1-15
0
0%
7
39%
16-30
1
9%
3
17%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
4
36%
1
6%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
3
50%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Пропущено

8
10
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
5
63%
3
30%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

21
25
9 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
5
24%
4
16%
1-15
1
5%
8
32%
16-30
3
14%
5
20%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
7
33%
3
12%
76-90

Пропущено

17
16
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
1
6%
2
13%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
6
35%
6
38%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
3
18%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Байер Л - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ян - Карлсруэ 2:2
Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Вердер 0:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 1:4 Карлсруэ - Дармштадт 3:0 Ганза - Карлсруэ 1:3 Карлсруэ - Зенит 1:3 Хайденхайм - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Хольштайн Киль 3:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:2 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Гамбург - Карлсруэ 1:1
Падерборн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Падерборн - Гамбург 1:2 Падерборн - Ян 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2
Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Падерборн - Шальке 04 0:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Вердер - Падерборн 1:4 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Аякс - Падерборн 4:1 Ганновер 96 - Падерборн 1:1 Вюрцбург Кикерс - Падерборн 1:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 2:4 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 3:8 Падерборн - Фортуна 2:1 Падерборн - Оснабрюк 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 12 8 2 2 28 - 11 26
2. Ян Заявка 12 7 4 1 27 - 12 25
3. Шальке 04 Заявка 12 7 1 4 20 - 12 22
4. Нюрнберг Заявка 12 5 6 1 16 - 9 21
5. Падерборн Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
6. Дармштадт Заявка 12 6 2 4 27 - 14 20
7. Гамбург Заявка 12 4 7 1 19 - 14 19
8. Хайденхайм Заявка 12 5 3 4 13 - 17 18
9. Карлсруэ Заявка 12 4 4 4 19 - 19 16
10. Вердер Заявка 12 4 4 4 17 - 18 16
11. Фортуна Заявка 12 4 3 5 18 - 19 15
12. Ганза Заявка 12 4 2 6 13 - 20 14
13. Динамо Дрезден Заявка 12 4 1 7 13 - 16 13
14. Зандхаузен Заявка 12 3 3 6 12 - 23 12
15. Ганновер 96 Заявка 12 3 3 6 9 - 17 12
16. Хольштайн Киль Заявка 12 2 5 5 12 - 22 11
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 9 - 19 8
18. Ингольштадт Заявка 12 1 2 9 7 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 6 6 0 0 19 - 3 18
2. Дармштадт Заявка 6 5 0 1 16 - 3 15
3. Нюрнберг Заявка 6 4 2 0 9 - 1 14
4. Ян Заявка 6 4 2 0 17 - 8 14
5. Хайденхайм Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
6. Шальке 04 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
7. Динамо Дрезден Заявка 6 3 0 3 8 - 5 9
8. Гамбург Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
9. Вердер Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
10. Карлсруэ Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
11. Ганза Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12. Ганновер 96 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
13. Падерборн Заявка 6 1 2 3 8 - 9 5
14. Фортуна Заявка 5 1 2 2 10 - 10 5
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
16. Хольштайн Киль Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Ингольштадт Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Зандхаузен Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 6 5 1 0 18 - 6 16
2. Шальке 04 Заявка 6 4 0 2 8 - 5 12
3. Ян Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
4. Гамбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Фортуна Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
6. Зандхаузен Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
7. Санкт-Паули Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
8. Карлсруэ Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
9. Вердер Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
10. Нюрнберг Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
11. Ганза Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
12. Хольштайн Киль Заявка 6 1 4 1 8 - 10 7
13. Хайденхайм Заявка 5 2 0 3 5 - 10 6
14. Дармштадт Заявка 6 1 2 3 11 - 11 5
15. Ганновер 96 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16. Динамо Дрезден Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3
18. Ингольштадт Заявка 6 1 0 5 4 - 17 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Гондорф Жером получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Михель Свен бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Михель Свен бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Михель Свен бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Юстван Юлиан бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Карлсруэ 2:4 Падерборн онлайн




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