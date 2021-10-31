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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Зульте-Варегем
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Генк
0' 7'
1
Боссут
Сэмми
33
Хамфриз
Кэмерон
24
Плетинкс
Эвауд
27
Де
Бок
Лоренс
14
Сиранни
Алессандро
21
Сек
Ибраима
16
Сиссако
Абдулайе
17
Жан-Люк
Домпе
9
Воссен
Йелле
19
Кутеса
Дерек
93
Гано
Зиньо
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
3
Садик
Муджаид
33
Лукуми
Джон
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
42
Торстведт
Кристиан
7
Ито
Дзюнъя
18
Онуачу
Пол
28
Пейнтсил
Джозеф
Зульте-Варегем
3-4-3
Генк
4-3-3

История личных встреч

Зульте-Варегем
Генк

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
64.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед

26 матчей

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед

40 матчей

20%
22.5%
57.5%
8 побед 9 ничьих 23 победы

Первый тайм

15%
50%
35%
6 побед 20 ничьих 14 побед

Второй тайм

22.5%
37.5%
40%
9 побед 15 ничьих 16 побед

История матчей

ПДА
3:2
ПДА
1:2
ПДА
0:3
ПДА
0:2
ПДА
3:3
ПДА
4:0
ПДАТЗПВЛЕПО
2:0
ПДА
3:1
ПДА
0:1
ЛП
1:0
ЛП
1:0
ЛП
2:0
ЛП
1:2
ЛП
2:1
ЛП
0:0
ЛЖ
2:3
ЛЖ
1:0
ЛЖ
3:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
0:3
ЛЖ
1:0
ЛЖ
5:2
ЛЖ
0:4
ЛЖ
1:1
КБ
0:1
ЛЖ
3:2
КБ
0:5
ЛЖ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ТМС
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воссен Йелле 8 (1) 0.62
Гано Зиньо 7 0.54
Сиссако Абдулайе 2 0.15
Кутеса Дерек 1 0.08
Плетинкс Эвауд 1 0.08
Жан-Люк Домпе 0 0
Срарфи Бассем 0 0
Юбер Давид 0 0
Кристенсен Лассе 0 0
Говеа Омар 0 0
Dion De Neve 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 9 (3) 0.69
Бонгонда Тео 4 0.31
Торстведт Кристиан 2 0.15
Угбо Ике 2 0.15
Ито Дзюнъя 1 0.08
Хейнен Бриан 1 0.08
Пейнтсил Джозеф 1 0.08
Муньос Даниэль 1 0.08
Ндайишимий Майк 0 0
Дессерс Сириль 0 0
Артеага Херардо 0 0
Эйтинг Карел 0 0
Пресиадо Анхело 0 0

Карточки

Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссако Абдулайе 3 1
Срарфи Бассем 4 0
Воссен Йелле 2 1
Де Бок Лоренс 3 0
Хамфриз Кэмерон 3 0
Фадера Алию 3 0
Ван Акен Йост 1 1
Юбер Давид 2 0
Гано Зиньо 2 0
Бойя Франк 0 1
Сек Ибраима 1 0
Кристенсен Лассе 1 0
Сормо Бент 1 0
Сиранни Алессандро 1 0
Плетинкс Эвауд 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Даниэль 4 0
Хейнен Бриан 3 0
Эйтинг Карел 2 0
Артеага Херардо 2 0
Лукуми Джон 2 0
Грошовски Патрик 1 0
Ито Дзюнъя 1 0
Онуачу Пол 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Торстведт Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
3
33%
4
44%
76-90

Пропущено

15
12
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
6
40%
2
17%
61-75
3
20%
3
25%
76-90

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
4
36%
3
25%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
2
20%
3
38%
76-90

Забито

20
21
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
2
10%
3
14%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
2
10%
2
10%
31-45
3
15%
4
19%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
7
35%
7
33%
76-90

Пропущено

25
20
8 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
12%
0
0%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
3
12%
5
25%
31-45
5
20%
3
15%
46-60
7
28%
3
15%
61-75
5
20%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Зульте-Варегем
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2
Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Утрехт 0:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 3:2 Брюгге - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 1:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Уденаарде - Зульте-Варегем 2:4
Генк
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0
Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Генк 4:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Рапид Вена - Генк 0:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Андерлехт 1:0 Генк - АХ Лёвен 4:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Кортрейк - Генк 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2 Генк - Остенде 3:4 Генк - Моленбек 1:3 Стандард - Генк 1:1 Генк - Маастрихт 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 13 7 5 1 23 - 15 26
2. Унион Сент-Жиллуаз 12 8 1 3 27 - 13 25
3. Мехелен 13 7 2 4 25 - 23 23
4. Шарлеруа 13 6 5 2 25 - 14 23
5. Антверпен 12 6 3 3 22 - 16 21
6. Андерлехт 12 5 5 2 25 - 16 20
7. Эйпен 13 6 2 5 23 - 20 20
8. Кортрейк 13 5 4 4 16 - 15 19
9. Генк 0:0 13 5 3 5 21 - 20 18
10. Остенде 13 5 2 6 18 - 24 17
11. Гент 12 5 2 5 21 - 13 17
12. Стандард 13 4 4 5 14 - 21 16
13. Синт-Трейден 13 4 3 6 14 - 20 15
14. Зульте-Варегем 0:0 13 3 5 5 19 - 26 14
15. АХ Лёвен 12 2 7 3 15 - 20 13
16. Серен Юнайтед 13 4 0 9 16 - 27 12
17. Серкль Брюгге 12 2 3 7 14 - 19 9
18. Беерсхот-Вильрейк 13 1 2 10 12 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 6 4 1 1 16 - 7 13
2. Мехелен 6 4 1 1 14 - 9 13
3. Брюгге 6 3 3 0 12 - 6 12
4. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 6 12
5. Андерлехт 6 3 2 1 17 - 9 11
6. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 6 11
7. Кортрейк 6 3 2 1 9 - 6 11
8. Антверпен 6 3 2 1 10 - 7 11
9. Остенде 7 3 1 3 10 - 13 10
10. Генк 0:0 6 3 1 2 12 - 8 10
11. Серен Юнайтед 6 3 0 3 11 - 9 9
12. АХ Лёвен 6 2 3 1 9 - 8 9
13. Эйпен 6 2 1 3 9 - 10 7
14. Стандард 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Зульте-Варегем 0:0 7 1 3 3 9 - 15 6
16. Синт-Трейден 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Беерсхот-Вильрейк 7 1 0 6 3 - 11 3
18. Серкль Брюгге 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 7 4 2 1 11 - 9 14
2. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 1 1 14 - 7 13
3. Эйпен 7 4 1 2 14 - 10 13
4. Шарлеруа 6 3 3 0 14 - 8 12
5. Антверпен 6 3 1 2 12 - 9 10
6. Синт-Трейден 6 3 1 2 6 - 7 10
7. Мехелен 7 3 1 3 11 - 14 10
8. Стандард 6 3 1 2 6 - 9 10
9. Андерлехт 6 2 3 1 8 - 7 9
10. Генк 0:0 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Кортрейк 7 2 2 3 7 - 9 8
12. Зульте-Варегем 0:0 6 2 2 2 10 - 11 8
13. Остенде 6 2 1 3 8 - 11 7
14. Серкль Брюгге 6 2 1 3 10 - 9 7
15. Гент 6 1 1 4 5 - 6 4
16. АХ Лёвен 6 0 4 2 6 - 12 4
17. Серен Юнайтед 7 1 0 6 5 - 18 3
18. Беерсхот-Вильрейк 6 0 2 4 9 - 17 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Зульте-Варегем
Ничья
Генк
5.40
5.10
1.66
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Зульте-Варегем 0:0 Генк онлайн




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