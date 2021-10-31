Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Elindus Arena
21
Сек
Ибраима
19
Кутеса
Дерек
93
Гано
Зиньо
33
Лукуми
Джон
18
Онуачу
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кутеса ДерекНападающий
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Фадера АлиюПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Дюри Франки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
-
21 Угбо ИкеНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
История личных встреч
Зульте-Варегем
Генк
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
64.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед
26 матчей
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы
Первый тайм
42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед
40 матчей
20%
22.5%
57.5%
8 побед 9 ничьих 23 победы
Первый тайм
15%
50%
35%
6 побед 20 ничьих 14 побед
Второй тайм
22.5%
37.5%
40%
9 побед 15 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|8 (1)
|0.62
|Гано Зиньо
|7
|0.54
|Сиссако Абдулайе
|2
|0.15
|Кутеса Дерек
|1
|0.08
|Плетинкс Эвауд
|1
|0.08
|Жан-Люк Домпе
|0
|0
|Срарфи Бассем
|0
|0
|Юбер Давид
|0
|0
|Кристенсен Лассе
|0
|0
|Говеа Омар
|0
|0
|Dion De Neve
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|9 (3)
|0.69
|Бонгонда Тео
|4
|0.31
|Торстведт Кристиан
|2
|0.15
|Угбо Ике
|2
|0.15
|Ито Дзюнъя
|1
|0.08
|Хейнен Бриан
|1
|0.08
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0.08
|Муньос Даниэль
|1
|0.08
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
Карточки
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссако Абдулайе
|3
|1
|Срарфи Бассем
|4
|0
|Воссен Йелле
|2
|1
|Де Бок Лоренс
|3
|0
|Хамфриз Кэмерон
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Ван Акен Йост
|1
|1
|Юбер Давид
|2
|0
|Гано Зиньо
|2
|0
|Бойя Франк
|0
|1
|Сек Ибраима
|1
|0
|Кристенсен Лассе
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Сиранни Алессандро
|1
|0
|Плетинкс Эвауд
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Хейнен Бриан
|3
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Артеага Херардо
|2
|0
|Лукуми Джон
|2
|0
|Грошовски Патрик
|1
|0
|Ито Дзюнъя
|1
|0
|Онуачу Пол
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Торстведт Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
3
33%
4
44%
76-90
Пропущено
15
12
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
6
40%
2
17%
61-75
3
20%
3
25%
76-90
Забито
11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
4
36%
3
25%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
2
20%
3
38%
76-90
Забито
20
21
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
2
10%
3
14%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
2
10%
2
10%
31-45
3
15%
4
19%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
7
35%
7
33%
76-90
Пропущено
25
20
8 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
12%
0
0%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
3
12%
5
25%
31-45
5
20%
3
15%
46-60
7
28%
3
15%
61-75
5
20%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Зульте-Варегем
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2
Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Утрехт 0:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 3:2 Брюгге - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 1:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Уденаарде - Зульте-Варегем 2:4
Генк
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0
Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Генк 4:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Рапид Вена - Генк 0:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Андерлехт 1:0 Генк - АХ Лёвен 4:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Кортрейк - Генк 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2 Генк - Остенде 3:4 Генк - Моленбек 1:3 Стандард - Генк 1:1 Генк - Маастрихт 5:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|13
|7
|5
|1
|23 - 15
|26
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|27 - 13
|25
|3.
|Мехелен
|13
|7
|2
|4
|25 - 23
|23
|4.
|Шарлеруа
|13
|6
|5
|2
|25 - 14
|23
|5.
|Антверпен
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|6.
|Андерлехт
|12
|5
|5
|2
|25 - 16
|20
|7.
|Эйпен
|13
|6
|2
|5
|23 - 20
|20
|8.
|Кортрейк
|13
|5
|4
|4
|16 - 15
|19
|9.
|Генк
|0:0
|13
|5
|3
|5
|21 - 20
|18
|10.
|Остенде
|13
|5
|2
|6
|18 - 24
|17
|11.
|Гент
|12
|5
|2
|5
|21 - 13
|17
|12.
|Стандард
|13
|4
|4
|5
|14 - 21
|16
|13.
|Синт-Трейден
|13
|4
|3
|6
|14 - 20
|15
|14.
|Зульте-Варегем
|0:0
|13
|3
|5
|5
|19 - 26
|14
|15.
|АХ Лёвен
|12
|2
|7
|3
|15 - 20
|13
|16.
|Серен Юнайтед
|13
|4
|0
|9
|16 - 27
|12
|17.
|Серкль Брюгге
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|1
|2
|10
|12 - 28
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|2.
|Мехелен
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|3.
|Брюгге
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|5.
|Андерлехт
|6
|3
|2
|1
|17 - 9
|11
|6.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|7.
|Кортрейк
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|8.
|Антверпен
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|10.
|Генк
|0:0
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|11.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|12.
|АХ Лёвен
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|13.
|Эйпен
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|14.
|Стандард
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Зульте-Варегем
|0:0
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|16.
|Синт-Трейден
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|1
|0
|6
|3 - 11
|3
|18.
|Серкль Брюгге
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|Эйпен
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|4.
|Шарлеруа
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|5.
|Антверпен
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|6.
|Синт-Трейден
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|7.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|8.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|6 - 9
|10
|9.
|Андерлехт
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|10.
|Генк
|0:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|11.
|Кортрейк
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|12.
|Зульте-Варегем
|0:0
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|13.
|Остенде
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|14.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|15.
|Гент
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|16.
|АХ Лёвен
|6
|0
|4
|2
|6 - 12
|4
|17.
|Серен Юнайтед
|7
|1
|0
|6
|5 - 18
|3
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|2
|4
|9 - 17
|2