Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Ауди-Шпортпарк
27
Келлер
Томас
19
Гаус
Марсель
34
Рохль
Мерлин
33
Эльведи
Ян
11
Фабер
Конрад
14
Отто
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Келлер ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гаус МарсельПолузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шуберт Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фабер КонрадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Отто ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Гувара ЛеонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Звартс ЙоэлНападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
История личных встреч
Ингольштадт
Ян
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ингольштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутшке Штефан
|2
|0.17
|Бильбия Филип
|2
|0.17
|Кая Фатих
|2 (1)
|0.17
|Рохль Мерлин
|1
|0.08
|Гаус Марсель
|0
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|0
|0
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Безушков Макс
|4
|0.33
|Сингх Сарприт
|3
|0.25
|Гимбер Бенедикт
|3
|0.25
|Бесте Ян-Никлас
|2
|0.17
|Альберс Андреас
|2 (1)
|0.17
|Звартс Йоэл
|2
|0.17
|Бухальфа Карло
|2
|0.17
|Векессер Эрик
|1
|0.08
|Отто Давид
|1
|0.08
|Брайткройц Стив
|1
|0.08
|Макридис Хараламбос
|1
|0.08
|Кеннеди Скотт
|1
|0.08
|Фабер Конрад
|0
|0
|Саллер Бенедикт
|0
|0
|Эльведи Ян
|0
|0
Карточки
Ингольштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прайссингер Рико
|5
|0
|Кутшке Штефан
|3
|0
|Линсмайер Денис
|3
|0
|Рохль Мерлин
|3
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|3
|0
|Франке Доминик
|2
|0
|Келлер Томас
|2
|0
|Байстер Максимилиан
|1
|0
|Рёзелер Нильс
|1
|0
|Курцвег Петер
|1
|0
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
|Хоукинс Джален
|1
|0
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|4
|0
|Брайткройц Стив
|3
|0
|Бесте Ян-Никлас
|3
|0
|Сингх Сарприт
|3
|0
|Векессер Эрик
|2
|0
|Бухальфа Карло
|2
|0
|Нахрайнер Себастьян
|1
|0
|Саллер Бенедикт
|1
|0
|Безушков Макс
|1
|0
|Отто Давид
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
3
43%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
17
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
25%
2
12%
31-45
1
25%
4
24%
46-60
1
25%
2
12%
61-75
1
25%
4
24%
76-90
Пропущено
17
8
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
2
12%
3
38%
46-60
6
35%
0
0%
61-75
2
12%
3
38%
76-90
Забито
8
23
2 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
0
0%
4
17%
1-15
1
13%
5
22%
16-30
1
13%
3
13%
31-45
3
38%
4
17%
46-60
1
13%
3
13%
61-75
2
25%
4
17%
76-90
Пропущено
24
13
9 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
1
4%
1
8%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
6
25%
1
8%
31-45
4
17%
4
31%
46-60
9
38%
2
15%
61-75
2
8%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ингольштадт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7
Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ингольштадт - Вердер 0:3 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк - Ингольштадт 3:1 Ингольштадт - Оснабрюк 3:0 Ингольштадт - Мюнхен-1860 3:1 Дуйсбург - Ингольштадт 1:5 Ингольштадт - Саарбрюккен 0:0
Ян
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ян - Ганза 3:3 Ян - Ганновер 96 3:1 Падерборн - Ян 1:1 Ян - Карлсруэ 2:2
Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Фортуна - Ян 1:1 Ян - Нюрнберг 2:2 Санкт-Паули - Ян 2:0 Ян - Шальке 04 4:1 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Рот-Вайсс Кобленц - Ян 0:3 Ян - Зандхаузен 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Ян - Рид 2:0 Ян - Санкт-Паули 3:0 Зандхаузен - Ян 2:0 Хольштайн Киль - Ян 3:2 Бохум - Ян 5:1 Ян - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Ян 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|28 - 11
|26
|2.
|Ян
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|24 - 12
|23
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 12
|22
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|16 - 9
|21
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|27 - 14
|20
|6.
|Гамбург
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|19 - 14
|19
|7.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|22 - 13
|19
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 17
|18
|9.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 15
|17
|10.
|Вердер
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 18
|16
|11.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|13 - 16
|13
|13.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|14.
|Ганза
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 17
|12
|16.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 22
|11
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 19
|8
|18.
|Ингольштадт
|0:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 3
|18
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 3
|15
|3.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 1
|14
|4.
|Ян
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 8
|14
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|7.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|8.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Гамбург
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|10.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|12.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 9
|5
|13.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 10
|5
|14.
|Ганза
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|16.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Ингольштадт
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|3.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|4.
|Гамбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|Ян
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|7.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|8.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|9.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|11.
|Ганза
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|13.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|14.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 11
|5
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|18.
|Ингольштадт
|0:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3