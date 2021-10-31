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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ингольштадт
0:3
Конец матча

Стадион:
Ян
0'
0:1
9' Гол
Отто Давид
0:2
62' Пенальти
Безушков Макс
71' Желтая карточка
Сингх Сарприт
0:3
73' Гол
Калисканер Каан
75' Желтая карточка
Прайссингер Рико
90'+1
24
Бунтиц
Фабиян
17
Хайнлот
Михаэль
5
Антонич
Нико
27
Келлер
Томас
13
Рёзелер
Нильс
6
Прайссингер
Рико
19
Гаус
Марсель
34
Рохль
Мерлин
10
Штендера
Марк
23
Линсмайер
Денис
9
Кая
Фатих
1
Майер
Александер
II
6
Саллер
Бенедикт
23
Брайткройц
Стив
33
Эльведи
Ян
13
Векессер
Эрик
5
Гимбер
Бенедикт
7
Безушков
Макс
11
Фабер
Конрад
22
Бухальфа
Карло
15
Сингх
Сарприт
14
Отто
Давид
Ингольштадт
3-3-3-1
Ян
4-2-3-1

История личных встреч

Ингольштадт
Ян

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
3:2
Б2
2:4
Б2
1:2
Б2
4:2
Б3
2:2
Б3
0:2
РЛЮ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Ингольштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутшке Штефан 2 0.17
Бильбия Филип 2 0.17
Кая Фатих 2 (1) 0.17
Рохль Мерлин 1 0.08
Гаус Марсель 0 0
Эккерт Айенса Деннис 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Безушков Макс 5 (1) 0.42
Сингх Сарприт 3 0.25
Гимбер Бенедикт 3 0.25
Бесте Ян-Никлас 2 0.17
Отто Давид 2 0.17
Альберс Андреас 2 (1) 0.17
Звартс Йоэл 2 0.17
Бухальфа Карло 2 0.17
Векессер Эрик 1 0.08
Брайткройц Стив 1 0.08
Макридис Хараламбос 1 0.08
Кеннеди Скотт 1 0.08
Калисканер Каан 1 0.08
Фабер Конрад 0 0
Саллер Бенедикт 0 0
Эльведи Ян 0 0

Карточки

Ингольштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прайссингер Рико 6 0
Кутшке Штефан 3 0
Линсмайер Денис 3 0
Рохль Мерлин 3 0
Эккерт Айенса Деннис 3 0
Франке Доминик 2 0
Келлер Томас 2 0
Байстер Максимилиан 1 0
Рёзелер Нильс 1 0
Курцвег Петер 1 0
Бурджеллаб Нассим 1 0
Хоукинс Джален 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 4 0
Сингх Сарприт 4 0
Брайткройц Стив 3 0
Бесте Ян-Никлас 3 0
Векессер Эрик 2 0
Бухальфа Карло 2 0
Нахрайнер Себастьян 1 0
Саллер Бенедикт 1 0
Безушков Макс 1 0
Отто Давид 1 0
Калисканер Каан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
3
43%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
17
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
25%
2
12%
31-45
1
25%
4
24%
46-60
1
25%
2
12%
61-75
1
25%
4
24%
76-90

Пропущено

17
8
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
2
12%
3
38%
46-60
6
35%
0
0%
61-75
2
12%
3
38%
76-90

Забито

8
23
2 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
0
0%
4
17%
1-15
1
13%
5
22%
16-30
1
13%
3
13%
31-45
3
38%
4
17%
46-60
1
13%
3
13%
61-75
2
25%
4
17%
76-90

Пропущено

24
13
9 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
1
4%
1
8%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
6
25%
1
8%
31-45
4
17%
4
31%
46-60
9
38%
2
15%
61-75
2
8%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ингольштадт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7
Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ингольштадт - Вердер 0:3 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк - Ингольштадт 3:1 Ингольштадт - Оснабрюк 3:0 Ингольштадт - Мюнхен-1860 3:1 Дуйсбург - Ингольштадт 1:5 Ингольштадт - Саарбрюккен 0:0
Ян
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ян - Ганза 3:3 Ян - Ганновер 96 3:1 Падерборн - Ян 1:1 Ян - Карлсруэ 2:2
Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Фортуна - Ян 1:1 Ян - Нюрнберг 2:2 Санкт-Паули - Ян 2:0 Ян - Шальке 04 4:1 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Рот-Вайсс Кобленц - Ян 0:3 Ян - Зандхаузен 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Ян - Рид 2:0 Ян - Санкт-Паули 3:0 Зандхаузен - Ян 2:0 Хольштайн Киль - Ян 3:2 Бохум - Ян 5:1 Ян - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Ян 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 12 8 2 2 28 - 11 26
2. Ян Заявка 12 7 4 1 27 - 12 25
3. Шальке 04 Заявка 12 7 1 4 20 - 12 22
4. Нюрнберг Заявка 12 5 6 1 16 - 9 21
5. Падерборн Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
6. Дармштадт Заявка 12 6 2 4 27 - 14 20
7. Гамбург Заявка 12 4 7 1 19 - 14 19
8. Хайденхайм Заявка 12 5 3 4 13 - 17 18
9. Карлсруэ Заявка 12 4 4 4 19 - 19 16
10. Вердер Заявка 12 4 4 4 17 - 18 16
11. Фортуна Заявка 12 4 3 5 18 - 19 15
12. Ганза Заявка 12 4 2 6 13 - 20 14
13. Динамо Дрезден Заявка 12 4 1 7 13 - 16 13
14. Зандхаузен Заявка 12 3 3 6 12 - 23 12
15. Ганновер 96 Заявка 12 3 3 6 9 - 17 12
16. Хольштайн Киль Заявка 12 2 5 5 12 - 22 11
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 9 - 19 8
18. Ингольштадт Заявка 12 1 2 9 7 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 6 6 0 0 19 - 3 18
2. Дармштадт Заявка 6 5 0 1 16 - 3 15
3. Нюрнберг Заявка 6 4 2 0 9 - 1 14
4. Ян Заявка 6 4 2 0 17 - 8 14
5. Хайденхайм Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
6. Шальке 04 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
7. Динамо Дрезден Заявка 6 3 0 3 8 - 5 9
8. Гамбург Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
9. Вердер Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
10. Карлсруэ Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
11. Ганза Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12. Ганновер 96 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
13. Падерборн Заявка 6 1 2 3 8 - 9 5
14. Фортуна Заявка 5 1 2 2 10 - 10 5
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
16. Хольштайн Киль Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Ингольштадт Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Зандхаузен Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 6 5 1 0 18 - 6 16
2. Шальке 04 Заявка 6 4 0 2 8 - 5 12
3. Ян Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
4. Гамбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Фортуна Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
6. Зандхаузен Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
7. Санкт-Паули Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
8. Карлсруэ Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
9. Вердер Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
10. Нюрнберг Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
11. Ганза Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
12. Хольштайн Киль Заявка 6 1 4 1 8 - 10 7
13. Хайденхайм Заявка 5 2 0 3 5 - 10 6
14. Дармштадт Заявка 6 1 2 3 11 - 11 5
15. Ганновер 96 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16. Динамо Дрезден Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3
18. Ингольштадт Заявка 6 1 0 5 4 - 17 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Отто Давид бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ингольштадт 0:3 Ян онлайн




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