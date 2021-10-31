Швейцария: Суперлига 2021-2022
1:2
Второй тайм: 61'
Стадион: Турбийон
27' Желтая карточкаDominik Schmid2
0:1
32' ГолКавабэ Хаяо
0:2
44' ГолСене Кали
1:2
47' ПенальтиГргич Анто
34
Ндойе
Бирама
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
24
Tote
Gomes
40
Кавабэ
Хаяо
10
Пушич
Петар
17
Сене
Кали
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
76 ИтаитингаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Телер СандроЗащитник
- Полузащитник
-
26 Ди СереПолузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
-
52 Весли ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tote GomesЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пушич ПетарПолузащитник
- Нападающий
-
17 Сене КалиНападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
58 Dion Kacuri
-
Главный тренер: Контини Джорджо
Ход матча
27'
32'
0:1
44'
0:2
47'
1:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 6
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
50 Владение мячом, % 50
История личных встреч
Сьон
Грасcхоппер
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.6%
34.8%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.2%
39.1%
15 побед 9 ничьих 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед
46 матчей
41.3%
17.4%
41.3%
19 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
34.8%
37%
28.2%
16 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
32.6%
41.3%
26.1%
15 побед 19 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оаро Гийом
|3
|0.25
|Стожилкович Филип
|3 (1)
|0.25
|Гргич Анто
|2 (2)
|0.17
|Буа Кевин
|1
|0.08
|Кавар Димитри
|1
|0.08
|Дзуффи Лука
|1
|0.08
|Ндойе Бирама
|1
|0.08
|Theo Berdayes
|1
|0.08
|Ди Сере
|0
|0
|Карлен Гаэтан
|0
|0
|Итаитинга
|0
|0
|Весли Давид
|0
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|5
|0.42
|Бонатини Леонардо
|3 (2)
|0.25
|Марграйттер Георг
|3
|0.25
|Кампана Леонардо
|3 (2)
|0.25
|Герц Кристиан
|2
|0.17
|Болла Бендегуз
|2
|0.17
|Кавабэ Хаяо
|1
|0.08
|Djibril Diani
|1
|0.08
|Tote Gomes
|1
|0.08
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Пушич Петар
|0
|0
|Dominik Schmid2
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Сере
|4
|0
|Кавар Димитри
|2
|0
|Бальтазар
|2
|0
|Nathanael Saintini
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
|Итаитинга
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Весли Давид
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|4
|1
|Герц Кристиан
|4
|0
|Tote Gomes
|4
|0
|Марграйттер Георг
|2
|0
|Кавабэ Хаяо
|2
|0
|Пушич Петар
|2
|0
|Allan Arigoni
|2
|0
|Djibril Diani
|2
|0
|Dominik Schmid2
|2
|0
|Лоосли Ноа
|1
|0
|Да Силва Нуну
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
|Кампана Леонардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
4
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
33%
76-90
Забито
6
16
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
17%
1
6%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
1
17%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
3
50%
2
13%
76-90
Пропущено
20
9
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
3
15%
2
22%
1-15
3
15%
1
11%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
4
20%
2
22%
46-60
4
20%
3
33%
61-75
3
15%
1
11%
76-90
Забито
12
21
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
1
8%
2
10%
1-15
1
8%
5
24%
16-30
3
25%
3
14%
31-45
0
0%
6
29%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
5
42%
3
14%
76-90
Пропущено
26
15
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
3
12%
6
40%
1-15
3
12%
1
7%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
5
19%
2
13%
46-60
4
15%
3
20%
61-75
6
23%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1
Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Сьон - Лугано 3:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Бубендорф - Сьон 0:3 Сьон - Янг Бойз 1:0 Базель - Сьон 6:1 Сьон - Серветт 1:2 Страсбург - Сьон 0:1 Сьон - Сошо 3:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3 Сьон - Тун 2:3 Тун - Сьон 1:4 Сьон - Базель 4:0 Лугано - Сьон 3:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1
Лугано - Грасcхоппер 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Дорнбирн 5:2 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 FC Widnau - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:2 Грасcхоппер - Тун 2:3 Грасcхоппер - Люцерн 0:2 Базель - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 2:4 Грасcхоппер - Кринс 2:1 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|12
|7
|5
|0
|29 - 11
|26
|2.
|Цюрих
|12
|6
|4
|2
|29 - 23
|22
|3.
|Янг Бойз
|11
|6
|3
|2
|28 - 13
|21
|4.
|Грасcхоппер
|2:1
|12
|4
|5
|3
|21 - 18
|17
|5.
|Лугано
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|6.
|Серветт
|11
|3
|3
|5
|18 - 24
|12
|7.
|Сьон
|1:2
|12
|3
|3
|6
|15 - 26
|12
|8.
|Санкт-Галлен
|12
|3
|3
|6
|18 - 27
|12
|9.
|Люцерн
|11
|1
|6
|4
|16 - 21
|9
|10.
|Лозанна-Спорт
|11
|1
|4
|6
|14 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|6
|4
|2
|0
|18 - 5
|14
|2.
|Цюрих
|6
|4
|2
|0
|17 - 9
|14
|3.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|4.
|Грасcхоппер
|2:1
|6
|3
|2
|1
|15 - 10
|11
|5.
|Санкт-Галлен
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|6.
|Лугано
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|Сьон
|1:2
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|8.
|Серветт
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|9.
|Лозанна-Спорт
|5
|1
|2
|2
|8 - 12
|5
|10.
|Люцерн
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|6
|3
|3
|0
|11 - 6
|12
|2.
|Янг Бойз
|6
|3
|1
|2
|18 - 9
|10
|3.
|Цюрих
|6
|2
|2
|2
|12 - 14
|8
|4.
|Грасcхоппер
|2:1
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|5.
|Лугано
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|6.
|Серветт
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|7.
|Сьон
|1:2
|6
|1
|2
|3
|8 - 18
|5
|8.
|Люцерн
|5
|0
|4
|1
|6 - 9
|4
|9.
|Санкт-Галлен
|6
|1
|0
|5
|7 - 17
|3
|10.
|Лозанна-Спорт
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2