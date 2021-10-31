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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Сьон
1:3
Конец матча

Стадион:
Грасcхоппер
0'
27' Желтая карточка
Dominik Schmid2
0:1
32' Гол
Кавабэ Хаяо
0:2
44' Гол
Сене Кали
1:2
47' Пенальти
Гргич Анто
1:2
75' Не забитый пенальти
Гргич Анто
1:3
78' Гол
Djibril Diani
83' Желтая карточка
Стожилкович Филип
84' Желтая карточка
Марграйттер Георг
89' Желтая карточка
Florian Hoxha
89' Желтая карточка
Бонатини Леонардо
90' Желтая карточка
Ндойе Бирама
90'+6
18
Фикентшер
Кевин
97
Кавар
Димитри
39
Nathanael
Saintini
34
Ндойе
Бирама
70
Сиприано
Маркос
Робсон
7
Дзуффи
Лука
8
Бальтазар
14
Гргич
Анто
23
Тосетти
Маттео
17
Стожилкович
Филип
76
Итаитинга
1
Морейра
Андре
34
Allan
Arigoni
33
Марграйттер
Георг
24
Tote
Gomes
31
Dominik
Schmid2
29
Djibril
Diani
40
Кавабэ
Хаяо
3
Леняни
Эрмир
10
Пушич
Петар
11
Бонатини
Леонардо
17
Сене
Кали
Сьон
4-1-2-3
Грасcхоппер
3-4-1-2

История личных встреч

Сьон
Грасcхоппер

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.6%
34.8%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
39.1%
15 побед 9 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

46 матчей

41.3%
17.4%
41.3%
19 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

34.8%
37%
28.2%
16 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

32.6%
41.3%
26.1%
15 побед 19 ничьих 12 побед

История матчей

С
3:1
С
0:3
С
0:0
С
2:1
С
0:2
С
1:3
С
3:0
С
3:2
С
1:1
С
0:1
С
4:2
С
2:1
С
2:1
С
3:0
С
3:2
С
2:0
С
0:0
С
0:5
С
0:0
С
3:1
С
4:2
С
2:0
С
0:0
С
0:4
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:2
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
2:0
К
1:2
С
2:0
С
2:0
С
0:4
С
1:0
С
2:0
С
2:3
С
3:1
С
1:4
С
0:2
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оаро Гийом 3 0.25
Стожилкович Филип 3 (1) 0.25
Гргич Анто 2 (2) 0.17
Буа Кевин 1 0.08
Кавар Димитри 1 0.08
Дзуффи Лука 1 0.08
Ндойе Бирама 1 0.08
Theo Berdayes 1 0.08
Ди Сере 0 0
Карлен Гаэтан 0 0
Итаитинга 0 0
Весли Давид 0 0
Сиприано Маркос Робсон 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 5 0.42
Бонатини Леонардо 3 (2) 0.25
Марграйттер Георг 3 0.25
Кампана Леонардо 3 (2) 0.25
Герц Кристиан 2 0.17
Болла Бендегуз 2 0.17
Djibril Diani 2 0.17
Кавабэ Хаяо 1 0.08
Tote Gomes 1 0.08
Леняни Эрмир 0 0
Пушич Петар 0 0
Dominik Schmid2 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Сере 4 0
Кавар Димитри 2 0
Бальтазар 2 0
Стожилкович Филип 2 0
Nathanael Saintini 2 0
Лакруа Лео 1 0
Гргич Анто 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Буа Кевин 1 0
Ндойе Бирама 1 0
Итаитинга 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Весли Давид 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 4 1
Герц Кристиан 4 0
Tote Gomes 4 0
Марграйттер Георг 3 0
Кавабэ Хаяо 2 0
Пушич Петар 2 0
Allan Arigoni 2 0
Djibril Diani 2 0
Dominik Schmid2 2 0
Бонатини Леонардо 1 0
Лоосли Ноа 1 0
Да Силва Нуну 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Florian Hoxha 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
4
57%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
2
29%
76-90

Забито

6
16
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
17%
1
6%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
1
17%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
3
50%
2
13%
76-90

Пропущено

20
9
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
3
15%
2
22%
1-15
3
15%
1
11%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
4
20%
2
22%
46-60
4
20%
3
33%
61-75
3
15%
1
11%
76-90

Забито

13
24
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
1
8%
2
8%
1-15
1
8%
5
21%
16-30
3
23%
5
21%
31-45
1
8%
6
25%
46-60
2
15%
2
8%
61-75
5
38%
4
17%
76-90

Пропущено

29
16
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
3
10%
6
38%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
7
24%
0
0%
31-45
5
17%
3
19%
46-60
4
14%
3
19%
61-75
7
24%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1
Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Сьон - Лугано 3:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Бубендорф - Сьон 0:3 Сьон - Янг Бойз 1:0 Базель - Сьон 6:1 Сьон - Серветт 1:2 Страсбург - Сьон 0:1 Сьон - Сошо 3:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3 Сьон - Тун 2:3 Тун - Сьон 1:4 Сьон - Базель 4:0 Лугано - Сьон 3:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1
Лугано - Грасcхоппер 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Дорнбирн 5:2 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 FC Widnau - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:2 Грасcхоппер - Тун 2:3 Грасcхоппер - Люцерн 0:2 Базель - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 2:4 Грасcхоппер - Кринс 2:1 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 12 7 5 0 29 - 11 26
2. Цюрих 12 6 4 2 29 - 23 22
3. Янг Бойз 11 6 3 2 28 - 13 21
4. Грасcхоппер 12 4 5 3 22 - 18 17
5. Лугано 1:1 11 4 3 4 14 - 14 15
6. Серветт 1:1 12 3 4 5 19 - 25 13
7. Сьон 12 3 3 6 15 - 27 12
8. Санкт-Галлен 12 3 3 6 18 - 27 12
9. Лозанна-Спорт 1:0 12 2 4 6 15 - 25 10
10. Люцерн 0:1 12 1 6 5 16 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 6 4 2 0 18 - 5 14
2. Цюрих 6 4 2 0 17 - 9 14
3. Янг Бойз 5 3 2 0 10 - 4 11
4. Грасcхоппер 6 3 2 1 15 - 10 11
5. Лугано 1:1 6 2 3 1 7 - 6 9
6. Санкт-Галлен 6 2 3 1 11 - 10 9
7. Лозанна-Спорт 1:0 6 2 2 2 9 - 12 8
8. Серветт 1:1 6 2 1 3 11 - 13 7
9. Сьон 6 2 1 3 7 - 9 7
10. Люцерн 0:1 6 1 2 3 10 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 6 3 3 0 11 - 6 12
2. Янг Бойз 6 3 1 2 18 - 9 10
3. Цюрих 6 2 2 2 12 - 14 8
4. Серветт 1:1 6 1 3 2 8 - 12 6
5. Грасcхоппер 6 1 3 2 7 - 8 6
6. Лугано 1:1 5 2 0 3 7 - 8 6
7. Сьон 6 1 2 3 8 - 18 5
8. Люцерн 0:1 6 0 4 2 6 - 10 4
9. Санкт-Галлен 6 1 0 5 7 - 17 3
10. Лозанна-Спорт 1:0 6 0 2 4 6 - 13 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Сене Кали бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Кавабэ Хаяо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Dominik Schmid получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сьон 1:3 Грасcхоппер онлайн




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