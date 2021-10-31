Швейцария: Суперлига 2021-2022
1:3
Конец матча
Стадион: Турбийон
27' Желтая карточкаDominik Schmid2
0:1
32' ГолКавабэ Хаяо
0:2
44' ГолСене Кали
1:2
47' ПенальтиГргич Анто
1:2
75' Не забитый пенальтиГргич Анто
1:3
78' ГолDjibril Diani
83' Желтая карточкаСтожилкович Филип
84' Желтая карточкаМарграйттер Георг
89' Желтая карточкаFlorian Hoxha
89' Желтая карточкаБонатини Леонардо
90' Желтая карточкаНдойе Бирама
34
Ндойе
Бирама
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
24
Tote
Gomes
40
Кавабэ
Хаяо
10
Пушич
Петар
17
Сене
Кали
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
76 ИтаитингаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Телер СандроЗащитник
- Полузащитник
-
26 Ди СереПолузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
-
52 Весли ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tote GomesЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пушич ПетарПолузащитник
- Нападающий
-
17 Сене КалиНападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
58 Dion Kacuri
-
Главный тренер: Контини Джорджо
Ход матча
27'
32'
0:1
44'
0:2
47'
1:2
73'
75'
1:2
78'
1:3
86'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 7
-
5 Угловые 1
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 11
-
57 Владение мячом, % 43
История личных встреч
Сьон
Грасcхоппер
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.6%
34.8%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.2%
39.1%
15 побед 9 ничьих 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед
46 матчей
41.3%
17.4%
41.3%
19 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
34.8%
37%
28.2%
16 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
32.6%
41.3%
26.1%
15 побед 19 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оаро Гийом
|3
|0.25
|Стожилкович Филип
|3 (1)
|0.25
|Гргич Анто
|2 (2)
|0.17
|Буа Кевин
|1
|0.08
|Кавар Димитри
|1
|0.08
|Дзуффи Лука
|1
|0.08
|Ндойе Бирама
|1
|0.08
|Theo Berdayes
|1
|0.08
|Ди Сере
|0
|0
|Карлен Гаэтан
|0
|0
|Итаитинга
|0
|0
|Весли Давид
|0
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|5
|0.42
|Бонатини Леонардо
|3 (2)
|0.25
|Марграйттер Георг
|3
|0.25
|Кампана Леонардо
|3 (2)
|0.25
|Герц Кристиан
|2
|0.17
|Болла Бендегуз
|2
|0.17
|Djibril Diani
|2
|0.17
|Кавабэ Хаяо
|1
|0.08
|Tote Gomes
|1
|0.08
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Пушич Петар
|0
|0
|Dominik Schmid2
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Сере
|4
|0
|Кавар Димитри
|2
|0
|Бальтазар
|2
|0
|Стожилкович Филип
|2
|0
|Nathanael Saintini
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
|Ндойе Бирама
|1
|0
|Итаитинга
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|Весли Давид
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|4
|1
|Герц Кристиан
|4
|0
|Tote Gomes
|4
|0
|Марграйттер Георг
|3
|0
|Кавабэ Хаяо
|2
|0
|Пушич Петар
|2
|0
|Allan Arigoni
|2
|0
|Djibril Diani
|2
|0
|Dominik Schmid2
|2
|0
|Бонатини Леонардо
|1
|0
|Лоосли Ноа
|1
|0
|Да Силва Нуну
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Florian Hoxha
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
4
57%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
2
29%
76-90
Забито
6
16
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
17%
1
6%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
1
17%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
3
50%
2
13%
76-90
Пропущено
20
9
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
3
15%
2
22%
1-15
3
15%
1
11%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
4
20%
2
22%
46-60
4
20%
3
33%
61-75
3
15%
1
11%
76-90
Забито
13
24
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
1
8%
2
8%
1-15
1
8%
5
21%
16-30
3
23%
5
21%
31-45
1
8%
6
25%
46-60
2
15%
2
8%
61-75
5
38%
4
17%
76-90
Пропущено
29
16
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
3
10%
6
38%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
7
24%
0
0%
31-45
5
17%
3
19%
46-60
4
14%
3
19%
61-75
7
24%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1
Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Сьон - Лугано 3:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Бубендорф - Сьон 0:3 Сьон - Янг Бойз 1:0 Базель - Сьон 6:1 Сьон - Серветт 1:2 Страсбург - Сьон 0:1 Сьон - Сошо 3:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3 Сьон - Тун 2:3 Тун - Сьон 1:4 Сьон - Базель 4:0 Лугано - Сьон 3:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1
Лугано - Грасcхоппер 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Дорнбирн 5:2 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 FC Widnau - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:2 Грасcхоппер - Тун 2:3 Грасcхоппер - Люцерн 0:2 Базель - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 2:4 Грасcхоппер - Кринс 2:1 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|12
|7
|5
|0
|29 - 11
|26
|2.
|Цюрих
|12
|6
|4
|2
|29 - 23
|22
|3.
|Янг Бойз
|11
|6
|3
|2
|28 - 13
|21
|4.
|Грасcхоппер
|12
|4
|5
|3
|22 - 18
|17
|5.
|Лугано
|1:1
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|6.
|Серветт
|1:1
|12
|3
|4
|5
|19 - 25
|13
|7.
|Сьон
|12
|3
|3
|6
|15 - 27
|12
|8.
|Санкт-Галлен
|12
|3
|3
|6
|18 - 27
|12
|9.
|Лозанна-Спорт
|1:0
|12
|2
|4
|6
|15 - 25
|10
|10.
|Люцерн
|0:1
|12
|1
|6
|5
|16 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|6
|4
|2
|0
|18 - 5
|14
|2.
|Цюрих
|6
|4
|2
|0
|17 - 9
|14
|3.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|4.
|Грасcхоппер
|6
|3
|2
|1
|15 - 10
|11
|5.
|Лугано
|1:1
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|6.
|Санкт-Галлен
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|7.
|Лозанна-Спорт
|1:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|8.
|Серветт
|1:1
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|9.
|Сьон
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|10.
|Люцерн
|0:1
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|6
|3
|3
|0
|11 - 6
|12
|2.
|Янг Бойз
|6
|3
|1
|2
|18 - 9
|10
|3.
|Цюрих
|6
|2
|2
|2
|12 - 14
|8
|4.
|Серветт
|1:1
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|5.
|Грасcхоппер
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|6.
|Лугано
|1:1
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|7.
|Сьон
|6
|1
|2
|3
|8 - 18
|5
|8.
|Люцерн
|0:1
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|9.
|Санкт-Галлен
|6
|1
|0
|5
|7 - 17
|3
|10.
|Лозанна-Спорт
|1:0
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2