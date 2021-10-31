Австрия: Бундеслига 2021-2022
0:3
Конец матча
Стадион: Merkur-Arena
6' Желтая карточкаЛочошвили Лука
0:1
17' ГолЛиндль Михаэль
61' Желтая карточкаБаумгартнер Доминик
0:2
64' Гол в свои воротаДанте Амаду
78' Желтая карточкаЯшич Адис
0:3
90' ГолДьенг Шейку
17
Йегер
Лукас
44
Данте
Амаду
19
Куэн
Андреас
13
Янтшер
Якоб
97
Яшич
Адис
77
Дедич
Амар
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
-
26 Ланг КристофНападающий
-
37 Mortitz Wels
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Дедич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Штрацниг КайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дутт Робин
Ход матча
17'
0:1
64'
0:2
78'
90'
0:3
История личных встреч
Штурм
Вольфсбергер
17 матчей
100%
17 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.5%
41.2%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 14 побед
37 матчей
45.9%
10.8%
43.3%
17 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
35.1%
43.2%
21.7%
13 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.1%
27%
37.9%
13 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янтшер Якоб
|7 (2)
|0.54
|Йебоа Келвин
|7 (2)
|0.54
|Саркария Манприт
|4
|0.31
|Вютрих Грегори
|2
|0.15
|Ньянгбо Догбол
|2
|0.15
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.15
|Китеишвили Отар
|1
|0.08
|Любич Иван
|1
|0.08
|David Affengruber2
|1
|0.08
|Куэн Андреас
|0
|0
|Йегер Лукас
|0
|0
|Прасс Александр
|0
|0
|Данте Амаду
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tai Baribo
|6
|0.46
|Линдль Михаэль
|4 (2)
|0.31
|Рёчер Торстен
|3
|0.23
|Дьенг Шейку
|2
|0.15
|Дедич Амар
|2
|0.15
|Перец Элиэль
|1
|0.08
|Баумгартнер Доминик
|1
|0.08
|Яшич Адис
|0
|0
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Шерцер Йонатан
|0
|0
Карточки
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Газибегович Юсуф
|3
|0
|Йебоа Келвин
|3
|0
|Китеишвили Отар
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Прасс Александр
|2
|0
|Гайрхофер Никлас
|2
|0
|Хирлендер Штефан
|1
|0
|Куэн Андреас
|1
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Йегер Лукас
|1
|0
|Данте Амаду
|1
|0
|David Affengruber2
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гугганиг Давид
|2
|1
|Баумгартнер Доминик
|3
|0
|Перец Элиэль
|3
|0
|Лочошвили Лука
|3
|0
|Tai Baribo
|3
|0
|Тафернер Маттойс
|1
|1
|Линдль Михаэль
|2
|0
|Кофлер Александр
|2
|0
|Дедич Амар
|2
|0
|Ляйтгеб Марио
|1
|0
|Рёчер Торстен
|1
|0
|Дьенг Шейку
|1
|0
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Визингер Дарио
|1
|0
|Штрацниг Кай
|1
|0
|Яшич Адис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
9
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
4
44%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
4
29%
2
22%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
1
11%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
2
20%
3
33%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Забито
15
10
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
5
33%
3
30%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
4
27%
1
10%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
3
25%
1-15
3
33%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
8%
76-90
Забито
29
19
11 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
0
0%
1
5%
1-15
3
10%
6
32%
16-30
8
28%
5
26%
31-45
6
21%
4
21%
46-60
5
17%
1
5%
61-75
7
24%
2
11%
76-90
Пропущено
19
21
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
16%
4
19%
1-15
6
32%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
5%
5
24%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
6
32%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Штурм - Рид 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Штурм - Рид 1:0
Хартберг - Штурм 3:2 Штурм - ПСВ 1:4 Рапид Вена - Штурм 0:3 Хоэнемс - Штурм 0:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Монако - Штурм 1:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Штурм - Браво 1:1 Адмира - Штурм 1:1 Штурм - Мура 2:0 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Мура - Штурм 1:3 ЛАСК - Штурм 1:3 Штурм - Альтах 3:1 Вольфсбергер - Штурм 1:4 Удинезе - Штурм 2:3
Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
СВ Лафниц - Вольфсбергер 3:5 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0
Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Зигендорф - Вольфсбергер 1:6 Рид - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:0 Вольфсбергер - Штурм 1:4 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1 Винер - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Спарта Прага 3:2 Вольфсбергер - Риека 1:3 Вольфсбергер - Олимпиакос 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|13
|11
|2
|0
|33 - 9
|35
|2.
|Штурм
|13
|7
|2
|4
|28 - 20
|23
|3.
|Вольфсбергер
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|4.
|Хартберг
|13
|4
|5
|4
|23 - 20
|17
|5.
|Аустрия Вена
|13
|3
|7
|3
|19 - 16
|16
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|13
|3
|6
|4
|21 - 23
|15
|7.
|Рид
|13
|3
|5
|5
|17 - 29
|14
|8.
|Адмира
|13
|3
|5
|5
|18 - 19
|14
|9.
|Рапид Вена
|0:0
|13
|3
|5
|5
|17 - 17
|14
|10.
|Альтах
|13
|3
|4
|6
|9 - 18
|13
|11.
|Сваровски Тироль
|13
|2
|7
|4
|17 - 25
|13
|12.
|ЛАСК
|0:0
|13
|2
|5
|6
|10 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Штурм
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|3.
|Рид
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|4.
|Рапид Вена
|0:0
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|5.
|Вольфсбергер
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|2
|4
|0
|12 - 10
|10
|7.
|Сваровски Тироль
|7
|1
|5
|1
|10 - 10
|8
|8.
|Адмира
|6
|2
|2
|2
|8 - 4
|8
|9.
|Аустрия Вена
|6
|1
|5
|0
|9 - 6
|8
|10.
|Хартберг
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|11.
|ЛАСК
|0:0
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|12.
|Альтах
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|2.
|Хартберг
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|3.
|Вольфсбергер
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Штурм
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|5.
|Альтах
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|6.
|Аустрия Вена
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|7.
|ЛАСК
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|8.
|Адмира
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|10.
|Сваровски Тироль
|6
|1
|2
|3
|7 - 15
|5
|11.
|Рапид Вена
|0:0
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|12.
|Рид
|7
|0
|2
|5
|6 - 21
|2