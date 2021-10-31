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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Штурм
0:3
Конец матча

Стадион:
Вольфсбергер
0'
6' Желтая карточка
Лочошвили Лука
0:1
17' Гол
Линдль Михаэль
61' Желтая карточка
Баумгартнер Доминик
0:2
64' Гол в свои ворота
Данте Амаду
78' Желтая карточка
Яшич Адис
0:3
90' Гол
Дьенг Шейку
90'+5
27
Зибенхандль
Йорг
17
Йегер
Лукас
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
19
Куэн
Андреас
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
15
Ньянгбо
Догбол
9
Йебоа
Келвин
13
Янтшер
Якоб
31
Кофлер
Александр
97
Яшич
Адис
22
Баумгартнер
Доминик
44
Лочошвили
Лука
77
Дедич
Амар
7
Перец
Элиэль
16
Ляйтгеб
Марио
30
Тафернер
Маттойс
10
Линдль
Михаэль
18
Рёчер
Торстен
9
Визингер
Дарио
Штурм
4-3-1-2
Вольфсбергер
4-3-1-2

История личных встреч

Штурм
Вольфсбергер

17 матчей

100%
17 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.5%
41.2%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 14 побед

37 матчей

45.9%
10.8%
43.3%
17 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

35.1%
43.2%
21.7%
13 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.1%
27%
37.9%
13 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

Б
1:4
БЧГ
1:3
БЧГ
0:1
Б
1:2
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:2
Б
0:4
Б
0:1
БЧГ
2:1
БЧГ
1:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:1
Б
1:0
Б
4:0
Б
0:4
Б
3:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:2
Б
0:1
Б
1:4
Б
2:1
Б
4:1
Б
3:0
Б
1:3
Б
1:1
Б
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янтшер Якоб 7 (2) 0.54
Йебоа Келвин 7 (2) 0.54
Саркария Манприт 4 0.31
Вютрих Грегори 2 0.15
Ньянгбо Догбол 2 0.15
Горенц-Станкович Йон 2 0.15
Китеишвили Отар 1 0.08
Любич Иван 1 0.08
David Affengruber2 1 0.08
Куэн Андреас 0 0
Йегер Лукас 0 0
Прасс Александр 0 0
Данте Амаду 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tai Baribo 6 0.46
Линдль Михаэль 4 (2) 0.31
Рёчер Торстен 3 0.23
Дьенг Шейку 2 0.15
Дедич Амар 2 0.15
Перец Элиэль 1 0.08
Баумгартнер Доминик 1 0.08
Яшич Адис 0 0
Верницниг Кристофер 0 0
Шерцер Йонатан 0 0

Карточки

Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горенц-Станкович Йон 3 0
Газибегович Юсуф 3 0
Йебоа Келвин 3 0
Китеишвили Отар 2 0
Любич Иван 2 0
Прасс Александр 2 0
Гайрхофер Никлас 2 0
Хирлендер Штефан 1 0
Куэн Андреас 1 0
Вютрих Грегори 1 0
Йегер Лукас 1 0
Данте Амаду 1 0
David Affengruber2 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гугганиг Давид 2 1
Баумгартнер Доминик 3 0
Перец Элиэль 3 0
Лочошвили Лука 3 0
Tai Baribo 3 0
Тафернер Маттойс 1 1
Линдль Михаэль 2 0
Кофлер Александр 2 0
Дедич Амар 2 0
Ляйтгеб Марио 1 0
Рёчер Торстен 1 0
Дьенг Шейку 1 0
Шерцер Йонатан 1 0
Визингер Дарио 1 0
Штрацниг Кай 1 0
Яшич Адис 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
4
44%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
4
29%
2
22%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
1
11%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
2
20%
3
33%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Забито

15
10
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
5
33%
3
30%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
4
27%
1
10%
76-90

Пропущено

9
12
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
3
25%
1-15
3
33%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
8%
76-90

Забито

29
19
11 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
0
0%
1
5%
1-15
3
10%
6
32%
16-30
8
28%
5
26%
31-45
6
21%
4
21%
46-60
5
17%
1
5%
61-75
7
24%
2
11%
76-90

Пропущено

19
21
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
16%
4
19%
1-15
6
32%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
5%
5
24%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
6
32%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Штурм - Рид 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Штурм - Рид 1:0
Хартберг - Штурм 3:2 Штурм - ПСВ 1:4 Рапид Вена - Штурм 0:3 Хоэнемс - Штурм 0:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Монако - Штурм 1:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Штурм - Браво 1:1 Адмира - Штурм 1:1 Штурм - Мура 2:0 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Мура - Штурм 1:3 ЛАСК - Штурм 1:3 Штурм - Альтах 3:1 Вольфсбергер - Штурм 1:4 Удинезе - Штурм 2:3
Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
СВ Лафниц - Вольфсбергер 3:5 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0
Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Зигендорф - Вольфсбергер 1:6 Рид - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:0 Вольфсбергер - Штурм 1:4 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1 Винер - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Спарта Прага 3:2 Вольфсбергер - Риека 1:3 Вольфсбергер - Олимпиакос 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 13 11 2 0 33 - 9 35
2. Штурм 13 7 2 4 28 - 20 23
3. Вольфсбергер 13 6 3 4 20 - 20 21
4. Хартберг 13 4 5 4 23 - 20 17
5. Аустрия Вена 13 3 7 3 19 - 16 16
6. Аустрия Клагенфурт 13 3 6 4 21 - 23 15
7. Рид 13 3 5 5 17 - 29 14
8. Адмира 13 3 5 5 18 - 19 14
9. Рапид Вена 0:0 13 3 5 5 17 - 17 14
10. Альтах 13 3 4 6 9 - 18 13
11. Сваровски Тироль 13 2 7 4 17 - 25 13
12. ЛАСК 0:0 13 2 5 6 10 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 6 0 0 20 - 4 18
2. Штурм 7 4 1 2 14 - 10 13
3. Рид 6 3 3 0 11 - 8 12
4. Рапид Вена 0:0 7 3 1 3 12 - 9 10
5. Вольфсбергер 7 3 1 3 10 - 12 10
6. Аустрия Клагенфурт 6 2 4 0 12 - 10 10
7. Сваровски Тироль 7 1 5 1 10 - 10 8
8. Адмира 6 2 2 2 8 - 4 8
9. Аустрия Вена 6 1 5 0 9 - 6 8
10. Хартберг 6 1 2 3 9 - 11 5
11. ЛАСК 0:0 7 1 2 4 6 - 10 5
12. Альтах 7 1 2 4 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 5 2 0 13 - 5 17
2. Хартберг 7 3 3 1 14 - 9 12
3. Вольфсбергер 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Штурм 6 3 1 2 14 - 10 10
5. Альтах 6 2 2 2 4 - 6 8
6. Аустрия Вена 7 2 2 3 10 - 10 8
7. ЛАСК 0:0 6 1 3 2 4 - 6 6
8. Адмира 7 1 3 3 10 - 15 6
9. Аустрия Клагенфурт 7 1 2 4 9 - 13 5
10. Сваровски Тироль 6 1 2 3 7 - 15 5
11. Рапид Вена 0:0 6 0 4 2 5 - 8 4
12. Рид 7 0 2 5 6 - 21 2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Линдль Михаэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Лочошвили Лука получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Штурм 0:3 Вольфсбергер онлайн




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