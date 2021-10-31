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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал Тула
0:1
Второй тайм: 46'

Стадион:
Сочи
0'
0:1
2' Гол
Касьерра Матео
46'
1
Коченков
Антон
6
Смольников
Игорь
4
Радакович
Урош
99
Новосельцев
Иван
25
Степанов
Данил
20
Чаушич
Горан
82
Хлусевич
Даниил
70
Костадинов
Георги
44
Кангва
Кингс
22
Давиташвили
Зурико
48
Луценко
Евгений
12
Заболотный
Николай
87
Прохин
Данила
5
Родригао
20
Юрганов
Игорь
34
Маргасов
Тимофей
15
Цаллагов
Ибрагим
16
Нобоа
Кристиан
13
Терехов
Сергей
22
Жоаозиньо
Рамос
30
Касьерра
Матео
6
Юсупов
Артур
Арсенал Тула
4-1-4-1
Сочи
3-4-3

История личных встреч

Арсенал Тула
Сочи

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 2 0.15
Чаушич Горан 2 0.15
Хлусевич Даниил 2 0.15
Луценко Евгений 2 0.15
Давиташвили Зурико 2 0.15
Степанов Данил 1 0.08
Ткачёв Сергей 1 0.08
Кангва Кингс 1 0.08
Новосельцев Иван 1 0.08
Смольников Игорь 0 0
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0
Кангва Эванс 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касьерра Матео 4 0.31
Попов Ивелин 3 0.23
Нобоа Кристиан 3 (2) 0.23
Юсупов Артур 2 0.15
Жоаозиньо Рамос 2 0.15
Барсов Максим 2 0.15
Терехов Сергей 1 0.08
Дуганджич Марко 1 0.08
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Маргасов Тимофей 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марков Евгений 4 0
Новосельцев Иван 4 0
Смольников Игорь 3 0
Сокол Артём 1 1
Коченков Антон 2 0
Кангва Кингс 2 0
Костадинов Георги 2 0
Хлусевич Даниил 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Бурлак Тарас 1 0
Луценко Евгений 1 0
Беляев Максим 1 0
Панченко Кирилл 1 0
Чаушич Горан 1 0
Радакович Урош 1 0
Гулиев Аяз 1 0
Суханов Артём Романович 1 0
Давиташвили Зурико 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурмистров Никита 3 0
Нобоа Кристиан 3 0
Терехов Сергей 3 0
Прохин Данила 3 0
Попов Ивелин 2 0
Родригао 2 0
Джанаев Сослан 2 0
Маргасов Тимофей 2 0
Заика Кирилл 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Касьерра Матео 1 0
Барач Матео 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
4
57%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
25%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Забито

7
11
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
14%
3
27%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
29%
1
9%
76-90

Пропущено

16
4
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
13%
1
25%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
1
25%
76-90

Забито

14
18
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
14%
3
17%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
3
21%
3
17%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
1
7%
6
33%
61-75
4
29%
2
11%
76-90

Пропущено

24
14
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
17%
2
14%
1-15
4
17%
2
14%
16-30
5
21%
2
14%
31-45
1
4%
4
29%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
7
29%
29%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Химки - Арсенал Тула 2:2
Арсенал Тула - Химки 0:0 Урал - Арсенал Тула 2:0 Динамо Брянск - Арсенал Тула 1:6 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Арсенал Тула - Виктория Пльзень 0:1 Арсенал Тула - Карабах 1:0 Арсенал Тула - Спарта Прага 1:4 Арсенал Тула - Чукарички 1:3 Уфа - Арсенал Тула 2:1
Сочи
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0
Сочи - Динамо Москва 0:1 Сочи - Уфа 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Сочи - Химки 3:0 Партизан - Сочи 2:2 Сочи - Урал 2:0 Сочи - Партизан 1:1 Ахмат - Сочи 1:2 Кешля - Сочи 2:4 Нижний Новгород - Сочи 1:0 Сочи - Кешля 3:0 Рубин - Сочи 1:3 Химки - Сочи 2:3 Спартак Москва - Сочи 4:0 Сочи - ПФК Кубань 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 9 2 2 34 - 16 29
2. Локомотив Москва Заявка 13 6 6 1 19 - 12 24
3. Сочи 1:0 Заявка 13 8 0 5 19 - 14 24
4. Динамо Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
5. ЦСКА Москва Заявка 13 7 2 4 17 - 10 23
6. Краснодар Заявка 13 6 3 4 22 - 12 21
7. Крылья Советов Заявка 13 6 1 6 16 - 16 19
8. Рубин Заявка 13 5 4 4 17 - 14 19
9. Спартак Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
10. Ахмат Заявка 13 5 0 8 12 - 19 15
11. Нижний Новгород Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
12. Ростов Заявка 13 3 4 6 20 - 24 13
13. Уфа Заявка 13 3 4 6 14 - 19 13
14. Арсенал Тула 0:1 Заявка 13 3 3 7 14 - 25 12
15. Химки Заявка 12 2 5 5 11 - 19 11
16. Урал Заявка 12 2 3 7 5 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 6 0 1 21 - 8 18
2. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
3. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5. Сочи 1:0 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
6. Спартак Москва Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
7. Краснодар Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
8. Динамо Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Арсенал Тула 0:1 Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
10. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
11. Ахмат Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
12. Крылья Советов Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
13. Химки Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
14. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
15. Ростов Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
16. Нижний Новгород Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Сочи 1:0 Заявка 8 4 0 4 8 - 10 12
3. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
4. Локомотив Москва Заявка 7 2 5 0 8 - 6 11
5. Краснодар Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
6. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
7. ЦСКА Москва Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
8. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
9. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
10. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
11. Ахмат Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
12. Рубин Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Химки Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
15. Урал Заявка 5 1 0 4 1 - 8 3
16. Арсенал Тула 0:1 Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
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  • — Вылет в ФНЛ
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток арбитра завершает первую 45-минутку при счёте 0-1 в пользу "Сочи". 
  • 45'
    Нобоа забрасывает мяч на правый край штрафной площадки на Жоаозиньо, который делает скидку в центр и находит соперников. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Атака "Арсенала" правым флангом завершается свистком арбитра - Смольников уронил на газон Юрганова. 
  • 43'
    В концовке первого тайма "Сочи" больше работает с игровым снарядом, но обходится без опасных моментов, да и без ударов вообще. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Данил Степанов перехватывает мяч перед своей штрафной площадкой, закрывает его корпусом и заставляет Артура Юсупова нарушить правила. 
  • 41'
    И ещё один кросс следует в штрафную площадку "Арсенала", с которым уверенно справляется Коченков, успешно действуя на выходе. 
  • 40'
    Маргасов выполняет мягкую подачу в штрафную площадку с правого фланга, хозяева не без труда, но мяч выбивают. 
  • 39'
    Хозяева добрались до штрафной площадки левым флангом, а затем лишились игрового снаряда, не успев выполнить подачу. 
  • Фол, нарушение
    38'
    "Сочи" переходит на чужую половину поля и устраивает затяжную перепасовку, а потом мяча лишается и Маргасов нарушает правила. 
  • 37'
    Родригао справляется с корнером хозяев, выбивая мяч из штрафной площадки. Смольников на подхвате и пробует обострить. 
  • Угловой
    36'
    Давиташвили врывается в штрафную площадку с левого фланга, а потом мяча лишается - Нобоа в подкате выбивает мяч за лицевую линию. 
  • 35'
    Нобоа справляется с фланговой подачей соперника, принимая мяч и выполняя передачу на левый фланг. Идеальная работа с игровым снарядом. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Данила Прохин нарушает правила в атаке, откровенно цепляя руками Зурико Давиташвили. 
  • 32'
    Касьерра выполняет передачу в штрафную площадку с левого фланга, откуда стреляет Юсупов и попадает в защитника "Арсенала". 
  • 31'
    Цаллагов выполнил передачу на правый край штрафной площадки на Маргасова, но получилось слишком сильно и мяч покинул пределы поля. 
  • Опасный момент
    30'
    Терехов делает неудачную скидку на Заболотного - Луценко перехватывает и бьёт из вратарской, но в створ не попадает, выше цели летит круглый. 
  • 29'
    Несколько навесов подряд выполнили хозяева, с разных флангов, но гости пока безупречно действуют на втором этаже. 
  • 28'
    Данил Степанов выполнил подачу в центр штрафной с левого фланга, Евгений Луценко выпрыгнул и мяча коснулся, а направить в створ не сумел. 
  • Угловой
    26'
    Нобоа выполнил подачу с углового с правого фланга, отправив мяч в район ближней штанги, где успешно на перехвате сыграл Давиташвили. 
  • Офсайд
    25'
    Своим офсайдом отвечают футболисты "Сочи", раньше времени рывок совершил Касьерра. 
  • Офсайд
    24'
    Хозяева завершили атаку попаданием в офсайд. После чего гости берут мяч под контроль и не спешат с ним расставаться. 
  • 23'
    Тульская команда продолжает больше работать с мячом, но по-прежнему действует без опасных моментов. 
  • 22'
    Позиционная атака "Арсенала" завершилась после безадресной передачи на правый фланг, за лицевую линию выкатился игровой снаряд. 
  • Угловой
    21'
    А теперь футболисты "Сочи" исполнили корнер, с правого фланга, который завершился неточным ударом Родригао головой. 
  • 20'
    Горан Чаушич завершает наступление ударом из пределов штрафной площадки из-под защитника, но Николай Заболотный справляется. 
  • Угловой
    19'
    Гости справляются с корнером соперника, выбивая мяч из штрафной площадки, но подбор остаётся за хозяевами. 
  • Опасный момент
    18'
    Кангва решается на удар с дальней дистанции - попадает в одного из соперников и добивается права на угловой удар. 
  • 17'
    Касьерра выполняет передачу на правый фланг на Маргасова, который выполняет прострел и находит соперников. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Ибрагим Цаллагов сорвал атаку "Арсенала" на правом фланге, уронив на газон Данила Степанова. 
  • 15'
    Касьерра сместился на правый фланг, получил мяч, а потом выпустил его за лицевую линию, выполнив слишком сильный проброс себе на ход. 
  • 14'
    Высокий прессинг используют гости, но футболисты "Арсенала" справляются, используя сначала короткие передачи, а потом и средние. 
  • 13'
    Евгений Луценко устремился к мячу на левый фланг, но не сумел добраться до круглого, который летел слишком сильно. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Родригао выбивает мяч за боковую линию, а потом оказывается на газоне - Кингс Кангва подтолкнул оппонента. 
  • 10'
    Степанов снова переводит мяч с левого фланга в штрафную, но на сей раз борьба в воздухе остаётся за защитниками "Сочи". 
  • 9'
    Данила Прохин получил мяч в центре и выполнил передачу на правый фланг - ошибка, за боковую линию отправился круглый. 
  • 8'
    Данил Степанов подключается к атаке левым флангом и выполняет высокую подачу, после которой мяч отправляется за лицевую линию. 
  • 7'
    Наступление "Сочи" правым флангом завершилось прострелом Маргасова в центр штрафной, но никто из партнёров к мячу не успел, Коченков сыграл на перехвате. 
  • Судья
    6'
    Смольников получил мяч на правом фланге, а потом оказался на газоне после борьбы с соперником, но свисток судьи промолчал. 
  • 5'
    Корнер в исполнении "Сочи" с правого фланга ничем опасным не отметился, хозяева выиграли воздух и отправили мяч за боковую линию. 
  • Угловой
    4'
    Касьерра снова активен в чужой штрафной площадке, но на сей раз удаётся заработать лишь угловой удар. 
  • Описание гола
    3'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! КАСЬЕРРА!!! Нобоа врывается в штрафную площадку правым краем и выполняет подачу во вратарскую, откуда результативно пробивает головой Касьерра. 
  • 2'
    "Арсенал" попытался провести первую атаку правым флангом, но безуспешно - от Игоря Смольникова мяч ушёл за боковую линию. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток. 
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Касьерра Матео бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Арсенал Тула 0:1 Сочи онлайн


Прогнозы на матч Арсенал Тула 0:1 Сочи

Исход игры
Арсенал Тула
15.9% (23)
Ничья
25.5% (37)
Сочи
58.6% (85)
Тотал 2.5
Больше
63.24% (86)
Меньше
36.76% (50)
Обе команды забьют
Да
86.03% (117)
Нет
13.97% (19)
Популярный счёт
1:2 Сочи
42.1% (61)
1:1 Ничья
21.4% (31)
2:1 Арсенал Тула
11% (16)
0:1 Сочи
7.6% (11)
2:2 Ничья
3.4% (5)
0:2 Сочи
2.8% (4)
1:0 Арсенал Тула
2.1% (3)
1:3 Сочи
1.4% (2)
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