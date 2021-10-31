В концовке первого тайма "Сочи" больше работает с игровым снарядом, но обходится без опасных моментов, да и без ударов вообще.

Нобоа забрасывает мяч на правый край штрафной площадки на Жоаозиньо, который делает скидку в центр и находит соперников.

Свисток арбитра завершает первую 45-минутку при счёте 0-1 в пользу "Сочи".

42' Данил Степанов перехватывает мяч перед своей штрафной площадкой, закрывает его корпусом и заставляет Артура Юсупова нарушить правила.

41' И ещё один кросс следует в штрафную площадку "Арсенала", с которым уверенно справляется Коченков, успешно действуя на выходе.

40' Маргасов выполняет мягкую подачу в штрафную площадку с правого фланга, хозяева не без труда, но мяч выбивают.

39' Хозяева добрались до штрафной площадки левым флангом, а затем лишились игрового снаряда, не успев выполнить подачу.

38' "Сочи" переходит на чужую половину поля и устраивает затяжную перепасовку, а потом мяча лишается и Маргасов нарушает правила.

37' Родригао справляется с корнером хозяев, выбивая мяч из штрафной площадки. Смольников на подхвате и пробует обострить.

36' Давиташвили врывается в штрафную площадку с левого фланга, а потом мяча лишается - Нобоа в подкате выбивает мяч за лицевую линию.

35' Нобоа справляется с фланговой подачей соперника, принимая мяч и выполняя передачу на левый фланг. Идеальная работа с игровым снарядом.

33' Данила Прохин нарушает правила в атаке, откровенно цепляя руками Зурико Давиташвили.

32' Касьерра выполняет передачу в штрафную площадку с левого фланга, откуда стреляет Юсупов и попадает в защитника "Арсенала".

31' Цаллагов выполнил передачу на правый край штрафной площадки на Маргасова, но получилось слишком сильно и мяч покинул пределы поля.

30' Терехов делает неудачную скидку на Заболотного - Луценко перехватывает и бьёт из вратарской, но в створ не попадает, выше цели летит круглый.

29' Несколько навесов подряд выполнили хозяева, с разных флангов, но гости пока безупречно действуют на втором этаже.

28' Данил Степанов выполнил подачу в центр штрафной с левого фланга, Евгений Луценко выпрыгнул и мяча коснулся, а направить в створ не сумел.

26' Нобоа выполнил подачу с углового с правого фланга, отправив мяч в район ближней штанги, где успешно на перехвате сыграл Давиташвили.

25' Своим офсайдом отвечают футболисты "Сочи", раньше времени рывок совершил Касьерра.

24' Хозяева завершили атаку попаданием в офсайд. После чего гости берут мяч под контроль и не спешат с ним расставаться.

23' Тульская команда продолжает больше работать с мячом, но по-прежнему действует без опасных моментов.

22' Позиционная атака "Арсенала" завершилась после безадресной передачи на правый фланг, за лицевую линию выкатился игровой снаряд.

21' А теперь футболисты "Сочи" исполнили корнер, с правого фланга, который завершился неточным ударом Родригао головой.

20' Горан Чаушич завершает наступление ударом из пределов штрафной площадки из-под защитника, но Николай Заболотный справляется.

19' Гости справляются с корнером соперника, выбивая мяч из штрафной площадки, но подбор остаётся за хозяевами.

18' Кангва решается на удар с дальней дистанции - попадает в одного из соперников и добивается права на угловой удар.

17' Касьерра выполняет передачу на правый фланг на Маргасова, который выполняет прострел и находит соперников.

16' Ибрагим Цаллагов сорвал атаку "Арсенала" на правом фланге, уронив на газон Данила Степанова.

15' Касьерра сместился на правый фланг, получил мяч, а потом выпустил его за лицевую линию, выполнив слишком сильный проброс себе на ход.

14' Высокий прессинг используют гости, но футболисты "Арсенала" справляются, используя сначала короткие передачи, а потом и средние.

13' Евгений Луценко устремился к мячу на левый фланг, но не сумел добраться до круглого, который летел слишком сильно.

11' Родригао выбивает мяч за боковую линию, а потом оказывается на газоне - Кингс Кангва подтолкнул оппонента.

10' Степанов снова переводит мяч с левого фланга в штрафную, но на сей раз борьба в воздухе остаётся за защитниками "Сочи".

9' Данила Прохин получил мяч в центре и выполнил передачу на правый фланг - ошибка, за боковую линию отправился круглый.

8' Данил Степанов подключается к атаке левым флангом и выполняет высокую подачу, после которой мяч отправляется за лицевую линию.

7' Наступление "Сочи" правым флангом завершилось прострелом Маргасова в центр штрафной, но никто из партнёров к мячу не успел, Коченков сыграл на перехвате.

6' Смольников получил мяч на правом фланге, а потом оказался на газоне после борьбы с соперником, но свисток судьи промолчал.

5' Корнер в исполнении "Сочи" с правого фланга ничем опасным не отметился, хозяева выиграли воздух и отправили мяч за боковую линию.

4' Касьерра снова активен в чужой штрафной площадке, но на сей раз удаётся заработать лишь угловой удар.

3' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! КАСЬЕРРА!!! Нобоа врывается в штрафную площадку правым краем и выполняет подачу во вратарскую, откуда результативно пробивает головой Касьерра.

2' "Арсенал" попытался провести первую атаку правым флангом, но безуспешно - от Игоря Смольникова мяч ушёл за боковую линию.