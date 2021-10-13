Россия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Арсенал (Тула)
История личных встреч
Арсенал Тула
Сочи
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|2
|0.17
|Чаушич Горан
|2
|0.17
|Хлусевич Даниил
|2
|0.17
|Луценко Евгений
|2
|0.17
|Давиташвили Зурико
|2
|0.17
|Степанов Данил
|1
|0.08
|Ткачёв Сергей
|1
|0.08
|Кангва Кингс
|1
|0.08
|Новосельцев Иван
|1
|0.08
|Смольников Игорь
|0
|0
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|Суханов Артём Романович
|0
|0
|Кангва Эванс
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попов Ивелин
|3
|0.25
|Касьерра Матео
|3
|0.25
|Нобоа Кристиан
|3 (2)
|0.25
|Юсупов Артур
|2
|0.17
|Жоаозиньо Рамос
|2
|0.17
|Барсов Максим
|2
|0.17
|Терехов Сергей
|1
|0.08
|Дуганджич Марко
|1
|0.08
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Цаллагов Ибрагим
|0
|0
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|0
|0
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марков Евгений
|4
|0
|Новосельцев Иван
|4
|0
|Смольников Игорь
|3
|0
|Сокол Артём
|1
|1
|Коченков Антон
|2
|0
|Кангва Кингс
|2
|0
|Костадинов Георги
|2
|0
|Хлусевич Даниил
|2
|0
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|Бурлак Тарас
|1
|0
|Луценко Евгений
|1
|0
|Беляев Максим
|1
|0
|Панченко Кирилл
|1
|0
|Чаушич Горан
|1
|0
|Радакович Урош
|1
|0
|Гулиев Аяз
|1
|0
|Суханов Артём Романович
|1
|0
|Давиташвили Зурико
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бурмистров Никита
|3
|0
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|Терехов Сергей
|3
|0
|Прохин Данила
|3
|0
|Попов Ивелин
|2
|0
|Родригао
|2
|0
|Джанаев Сослан
|2
|0
|Маргасов Тимофей
|2
|0
|Заика Кирилл
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Юрганов Игорь
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Касьерра Матео
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
4
57%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
25%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
1
10%
76-90
Забито
7
11
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
14%
3
27%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
29%
1
9%
76-90
Пропущено
16
4
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
13%
1
25%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
1
25%
76-90
Забито
14
18
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
14%
3
17%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
3
21%
3
17%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
1
7%
6
33%
61-75
4
29%
2
11%
76-90
Пропущено
24
14
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
17%
2
14%
1-15
4
17%
2
14%
16-30
5
21%
2
14%
31-45
1
4%
4
29%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
7
29%
29%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Химки - Арсенал Тула 2:2
Арсенал Тула - Химки 0:0 Урал - Арсенал Тула 2:0 Динамо Брянск - Арсенал Тула 1:6 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Арсенал Тула - Виктория Пльзень 0:1 Арсенал Тула - Карабах 1:0 Арсенал Тула - Спарта Прага 1:4 Арсенал Тула - Чукарички 1:3 Уфа - Арсенал Тула 2:1
Сочи
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0
Сочи - Динамо Москва 0:1 Сочи - Уфа 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Сочи - Химки 3:0 Партизан - Сочи 2:2 Сочи - Урал 2:0 Сочи - Партизан 1:1 Ахмат - Сочи 1:2 Кешля - Сочи 2:4 Нижний Новгород - Сочи 1:0 Сочи - Кешля 3:0 Рубин - Сочи 1:3 Химки - Сочи 2:3 Спартак Москва - Сочи 4:0 Сочи - ПФК Кубань 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 15
|26
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 12
|23
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 9
|23
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|17 - 11
|21
|5.
|Краснодар
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 11
|21
|6.
|Сочи
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|18 - 14
|21
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 17
|17
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 16
|16
|9.
|Рубин
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|10.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|12 - 18
|15
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|12.
|Ростов
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 23
|12
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|14.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 19
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 19
|10
|16.
|Урал
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|5 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|17 - 7
|15
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|5.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|6.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|12.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|13.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|14.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|15.
|Ростов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|3.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|6.
|Сочи
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|7.
|Ростов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|3
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
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Прогнозы на матч Арсенал Тула - Сочи
Исход игры
Арсенал Тула
17.6% (9)
Ничья
27.5% (14)
Сочи
54.9% (28)
Тотал 2.5
Больше
60.78% (31)
Меньше
39.22% (20)
Обе команды забьют
Да
86.27% (44)
Нет
13.73% (7)
Популярный счёт
1:2 Сочи
47.1% (24)
1:1 Ничья
25.5% (13)
2:1 Арсенал Тула
11.8% (6)
1:0 Арсенал Тула
5.9% (3)
0:1 Сочи
5.9% (3)
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