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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал Тула
 
Позже

Стадион:
Сочи

История личных встреч

Арсенал Тула
Сочи

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 2 0.17
Чаушич Горан 2 0.17
Хлусевич Даниил 2 0.17
Луценко Евгений 2 0.17
Давиташвили Зурико 2 0.17
Степанов Данил 1 0.08
Ткачёв Сергей 1 0.08
Кангва Кингс 1 0.08
Новосельцев Иван 1 0.08
Смольников Игорь 0 0
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0
Кангва Эванс 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попов Ивелин 3 0.25
Касьерра Матео 3 0.25
Нобоа Кристиан 3 (2) 0.25
Юсупов Артур 2 0.17
Жоаозиньо Рамос 2 0.17
Барсов Максим 2 0.17
Терехов Сергей 1 0.08
Дуганджич Марко 1 0.08
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Маргасов Тимофей 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марков Евгений 4 0
Новосельцев Иван 4 0
Смольников Игорь 3 0
Сокол Артём 1 1
Коченков Антон 2 0
Кангва Кингс 2 0
Костадинов Георги 2 0
Хлусевич Даниил 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Бурлак Тарас 1 0
Луценко Евгений 1 0
Беляев Максим 1 0
Панченко Кирилл 1 0
Чаушич Горан 1 0
Радакович Урош 1 0
Гулиев Аяз 1 0
Суханов Артём Романович 1 0
Давиташвили Зурико 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурмистров Никита 3 0
Нобоа Кристиан 3 0
Терехов Сергей 3 0
Прохин Данила 3 0
Попов Ивелин 2 0
Родригао 2 0
Джанаев Сослан 2 0
Маргасов Тимофей 2 0
Заика Кирилл 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Касьерра Матео 1 0
Барач Матео 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
4
57%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
25%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Забито

7
11
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
14%
3
27%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
29%
1
9%
76-90

Пропущено

16
4
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
13%
1
25%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
1
25%
76-90

Забито

14
18
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
14%
3
17%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
3
21%
3
17%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
1
7%
6
33%
61-75
4
29%
2
11%
76-90

Пропущено

24
14
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
17%
2
14%
1-15
4
17%
2
14%
16-30
5
21%
2
14%
31-45
1
4%
4
29%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
7
29%
29%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Химки - Арсенал Тула 2:2
Арсенал Тула - Химки 0:0 Урал - Арсенал Тула 2:0 Динамо Брянск - Арсенал Тула 1:6 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Арсенал Тула - Виктория Пльзень 0:1 Арсенал Тула - Карабах 1:0 Арсенал Тула - Спарта Прага 1:4 Арсенал Тула - Чукарички 1:3 Уфа - Арсенал Тула 2:1
Сочи
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0
Сочи - Динамо Москва 0:1 Сочи - Уфа 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Сочи - Химки 3:0 Партизан - Сочи 2:2 Сочи - Урал 2:0 Сочи - Партизан 1:1 Ахмат - Сочи 1:2 Кешля - Сочи 2:4 Нижний Новгород - Сочи 1:0 Сочи - Кешля 3:0 Рубин - Сочи 1:3 Химки - Сочи 2:3 Спартак Москва - Сочи 4:0 Сочи - ПФК Кубань 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 8 2 2 30 - 15 26
2. Динамо Москва Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
3. ЦСКА Москва Заявка 12 7 2 3 17 - 9 23
4. Локомотив Москва Заявка 12 5 6 1 17 - 11 21
5. Краснодар Заявка 12 6 3 3 22 - 11 21
6. Сочи Заявка 12 7 0 5 18 - 14 21
7. Спартак Москва Заявка 12 5 2 5 14 - 17 17
8. Крылья Советов Заявка 12 5 1 6 15 - 16 16
9. Рубин Заявка 12 4 4 4 16 - 14 16
10. Ахмат Заявка 12 5 0 7 12 - 18 15
11. Нижний Новгород Заявка 12 4 2 6 13 - 19 14
12. Ростов Заявка 12 3 3 6 19 - 23 12
13. Арсенал Тула Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
14. Химки Заявка 12 2 5 5 11 - 19 11
15. Уфа Заявка 12 2 4 6 13 - 19 10
16. Урал Заявка 12 2 3 7 5 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 5 0 1 17 - 7 15
2. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
3. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
5. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
6. Краснодар Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
7. Динамо Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
8. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
9. Ахмат Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
10. Арсенал Тула Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
11. Крылья Советов Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
12. Химки Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
14. Уфа Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
15. Ростов Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
16. Нижний Новгород Заявка 6 1 0 5 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
3. Краснодар Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
4. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
5. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
6. Сочи Заявка 7 3 0 4 7 - 10 9
7. Ростов Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
8. Локомотив Москва Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
9. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
10. Крылья Советов Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
11. Ахмат Заявка 6 2 0 4 6 - 11 6
12. Рубин Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Химки Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
15. Урал Заявка 5 1 0 4 1 - 8 3
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 октября 2021, осталось 2 дня 8 часов 56 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Арсенал Тула 17.6% (9)
    X 27.5% (14)
    Сочи 54.9% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Сочи
    4.29
    3.84
    1.96
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Арсенал Тула - Сочи онлайн


    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Сочи

    Исход игры
    Арсенал Тула
    17.6% (9)
    Ничья
    27.5% (14)
    Сочи
    54.9% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.78% (31)
    Меньше
    39.22% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    86.27% (44)
    Нет
    13.73% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Сочи
    47.1% (24)
    1:1 Ничья
    25.5% (13)
    2:1 Арсенал Тула
    11.8% (6)
    1:0 Арсенал Тула
    5.9% (3)
    0:1 Сочи
    5.9% (3)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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