Австрия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Тиволи Ной
16' Желтая карточкаБехоунек Рафаэл
24
Кох
Фабиан
23
Скрбо
Стефан
39
Тейгль
Георг
16
Келес
Джан
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Скрбо СтефанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
-
-
-
-
19 Justin Forst
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Тейгль ГеоргПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Келес ДжанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
-
4 Эль-ШевиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Noah Ohio
-
Главный тренер: Manfred Schmid
Ход матча
16'
История личных встреч
Сваровски Тироль
Аустрия Вена
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Забитцер Томас
|4
|0.31
|Вриони Джакомо
|4 (2)
|0.31
|Пецос Атанасиос
|2
|0.15
|Авуджа Максим
|2
|0.15
|Ансельм Тобиас
|1
|0.08
|Кох Фабиан
|1
|0.08
|Блуме Брор
|1
|0.08
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0.08
|Классен Леон
|0
|0
|Скрбо Стефан
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричин Марко
|6 (1)
|0.46
|Фишер Манфред
|2
|0.15
|Noah Ohio
|2
|0.15
|Тейгль Георг
|2
|0.15
|Зуттнер Маркус
|1
|0.08
|Мартель Эрик
|1
|0.08
|Мюль Лукас
|1
|0.08
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.08
|Хандль Йоханнес
|1
|0.08
|Келес Джан
|1
|0.08
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
|Леонардо Ивкич
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пецос Атанасиос
|4
|0
|Вриони Джакомо
|4
|0
|Бехоунек Рафаэл
|2
|1
|Смит Ренни
|3
|0
|Авуджа Максим
|3
|0
|Классен Леон
|3
|0
|Кох Фабиан
|2
|0
|Мюллер Валентино
|2
|0
|Забитцер Томас
|2
|0
|Освальд Фердинанд
|0
|1
|Ожегович Беньямин
|1
|0
|Ансельм Тобиас
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Скрбо Стефан
|1
|0
|Томич Денис
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демаку Весель
|2
|1
|Браунёдер Маттиас
|3
|0
|Джуричин Марко
|2
|0
|Мюль Лукас
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Хандль Йоханнес
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Мартель Эрик
|2
|0
|Грюнвальд Александр
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Шойссенгейер Кристиан
|1
|0
|Фишер Манфред
|1
|0
|Леонардо Ивкич
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
1
11%
3
33%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
33%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
44%
1
11%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
15
6
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
1
17%
31-45
3
20%
2
33%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Забито
16
18
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
6%
3
17%
1-15
3
19%
4
22%
16-30
5
31%
1
6%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
3
19%
5
28%
76-90
Пропущено
24
15
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
4%
3
20%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
21%
3
20%
31-45
6
25%
5
33%
46-60
2
8%
3
20%
61-75
8
33%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2
Сваровски Тироль - Рид 4:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Леобендорф - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Зандхаузен 3:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 4:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:3
Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аустрия Вена - Рид 4:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Хартберг - Аустрия Вена 3:4
Капфенберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Альтах 0:0 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Брейдаблик - Аустрия Вена 2:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Брейдаблик 1:1 Шпитталь - Аустрия Вена 0:4 Аустрия Вена - Тузла Сити 2:1 Аустрия Вена - Копер 4:0 Аустрия Вена - Форвертс Штайр 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|13
|11
|2
|0
|33 - 9
|35
|2.
|Штурм
|0:1
|13
|7
|2
|4
|28 - 18
|23
|3.
|Вольфсбергер
|1:0
|13
|6
|3
|4
|18 - 20
|21
|4.
|Хартберг
|13
|4
|5
|4
|23 - 20
|17
|5.
|Аустрия Вена
|0:0
|13
|3
|7
|3
|18 - 15
|16
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|13
|3
|6
|4
|21 - 23
|15
|7.
|Рид
|13
|3
|5
|5
|17 - 29
|14
|8.
|Адмира
|13
|3
|5
|5
|18 - 19
|14
|9.
|Альтах
|13
|3
|4
|6
|9 - 18
|13
|10.
|Рапид Вена
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|11.
|Сваровски Тироль
|0:0
|13
|2
|7
|4
|16 - 24
|13
|12.
|ЛАСК
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Штурм
|0:1
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|3.
|Рид
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|4.
|Вольфсбергер
|1:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|2
|4
|0
|12 - 10
|10
|6.
|Рапид Вена
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|7.
|Сваровски Тироль
|0:0
|7
|1
|5
|1
|9 - 9
|8
|8.
|Адмира
|6
|2
|2
|2
|8 - 4
|8
|9.
|Аустрия Вена
|0:0
|6
|1
|5
|0
|9 - 6
|8
|10.
|Хартберг
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|11.
|ЛАСК
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|12.
|Альтах
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|2.
|Хартберг
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|3.
|Вольфсбергер
|1:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|4.
|Штурм
|0:1
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|5.
|Альтах
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|6.
|Аустрия Вена
|0:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|7.
|Адмира
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|8.
|ЛАСК
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|10.
|Сваровски Тироль
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 15
|5
|11.
|Рапид Вена
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|12.
|Рид
|7
|0
|2
|5
|6 - 21
|2