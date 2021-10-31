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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Сваровски Тироль
1:1
Конец матча

Стадион:
Аустрия Вена
0'
16' Желтая карточка
Бехоунек Рафаэл
1:0
57' Гол
Вриони Джакомо
62' Желтая карточка
Кох Фабиан
1:1
77' Гол
Хускович Муарем
90'+4
13
Ожегович
Беньямин
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
15
Авуджа
Максим
3
Классен
Леон
17
Нашбергер
Йоханнес
4
Мюллер
Валентино
6
Пецос
Атанасиос
23
Скрбо
Стефан
9
Вриони
Джакомо
7
Забитцер
Томас
1
Пенц
Патрик
15
Леонардо
Ивкич
24
Шойссенгейер
Кристиан
46
Хандль
Йоханнес
29
Зуттнер
Маркус
23
Браунёдер
Маттиас
5
Мартель
Эрик
39
Тейгль
Георг
30
Фишер
Манфред
16
Келес
Джан
92
Джуричин
Марко
Сваровски Тироль
4-4-2
Аустрия Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Сваровски Тироль
Аустрия Вена

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

Б
1:1
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:0
Б
2:3
К
5:2
Б
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 5 (2) 0.38
Забитцер Томас 4 0.31
Пецос Атанасиос 2 0.15
Авуджа Максим 2 0.15
Ансельм Тобиас 1 0.08
Кох Фабиан 1 0.08
Блуме Брор 1 0.08
Бехоунек Рафаэл 1 0.08
Скрбо Стефан 0 0
Классен Леон 0 0
Рогель Жан 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричин Марко 6 (1) 0.46
Фишер Манфред 2 0.15
Noah Ohio 2 0.15
Тейгль Георг 2 0.15
Зуттнер Маркус 1 0.08
Мартель Эрик 1 0.08
Мюль Лукас 1 0.08
Пихлер Бенедикт 1 0.08
Хандль Йоханнес 1 0.08
Келес Джан 1 0.08
Хускович Муарем 1 0.08
Браунёдер Маттиас 0 0
Леонардо Ивкич 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пецос Атанасиос 4 0
Вриони Джакомо 4 0
Бехоунек Рафаэл 2 1
Кох Фабиан 3 0
Смит Ренни 3 0
Авуджа Максим 3 0
Классен Леон 3 0
Мюллер Валентино 2 0
Забитцер Томас 2 0
Освальд Фердинанд 0 1
Ожегович Беньямин 1 0
Ансельм Тобиас 1 0
Рогель Жан 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Скрбо Стефан 1 0
Томич Денис 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демаку Весель 2 1
Браунёдер Маттиас 3 0
Джуричин Марко 2 0
Мюль Лукас 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Хандль Йоханнес 2 0
Хускович Муарем 2 0
Мартель Эрик 2 0
Грюнвальд Александр 1 0
Пенц Патрик 1 0
Шойссенгейер Кристиан 1 0
Фишер Манфред 1 0
Леонардо Ивкич 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
1
10%
4
40%
76-90

Пропущено

10
10
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
30%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
5
50%
1
10%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

15
6
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
1
17%
31-45
3
20%
2
33%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Забито

17
19
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
6%
3
16%
1-15
3
18%
4
21%
16-30
5
29%
29%
1
5%
31-45
4
24%
1
5%
46-60
1
6%
4
21%
61-75
3
18%
6
32%
76-90

Пропущено

25
16
8 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
4%
3
19%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
20%
3
19%
31-45
6
24%
6
38%
46-60
2
8%
3
19%
61-75
9
36%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2
Сваровски Тироль - Рид 4:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Леобендорф - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Зандхаузен 3:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 4:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:3
Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аустрия Вена - Рид 4:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Хартберг - Аустрия Вена 3:4
Капфенберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Альтах 0:0 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Брейдаблик - Аустрия Вена 2:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Брейдаблик 1:1 Шпитталь - Аустрия Вена 0:4 Аустрия Вена - Тузла Сити 2:1 Аустрия Вена - Копер 4:0 Аустрия Вена - Форвертс Штайр 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 13 11 2 0 33 - 9 35
2. Штурм 13 7 2 4 28 - 20 23
3. Вольфсбергер 13 6 3 4 20 - 20 21
4. Хартберг 13 4 5 4 23 - 20 17
5. Аустрия Вена 13 3 7 3 19 - 16 16
6. Аустрия Клагенфурт 13 3 6 4 21 - 23 15
7. Рид 13 3 5 5 17 - 29 14
8. Адмира 13 3 5 5 18 - 19 14
9. Рапид Вена 0:0 13 3 5 5 17 - 17 14
10. Альтах 13 3 4 6 9 - 18 13
11. Сваровски Тироль 13 2 7 4 17 - 25 13
12. ЛАСК 0:0 13 2 5 6 10 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 6 0 0 20 - 4 18
2. Штурм 7 4 1 2 14 - 10 13
3. Рид 6 3 3 0 11 - 8 12
4. Рапид Вена 0:0 7 3 1 3 12 - 9 10
5. Вольфсбергер 7 3 1 3 10 - 12 10
6. Аустрия Клагенфурт 6 2 4 0 12 - 10 10
7. Сваровски Тироль 7 1 5 1 10 - 10 8
8. Адмира 6 2 2 2 8 - 4 8
9. Аустрия Вена 6 1 5 0 9 - 6 8
10. Хартберг 6 1 2 3 9 - 11 5
11. ЛАСК 0:0 7 1 2 4 6 - 10 5
12. Альтах 7 1 2 4 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 5 2 0 13 - 5 17
2. Хартберг 7 3 3 1 14 - 9 12
3. Вольфсбергер 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Штурм 6 3 1 2 14 - 10 10
5. Альтах 6 2 2 2 4 - 6 8
6. Аустрия Вена 7 2 2 3 10 - 10 8
7. ЛАСК 0:0 6 1 3 2 4 - 6 6
8. Адмира 7 1 3 3 10 - 15 6
9. Аустрия Клагенфурт 7 1 2 4 9 - 13 5
10. Сваровски Тироль 6 1 2 3 7 - 15 5
11. Рапид Вена 0:0 6 0 4 2 5 - 8 4
12. Рид 7 0 2 5 6 - 21 2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    16'
    Бехоунек Рафаэл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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