Финляндия: Вейккауслига 2021
0:1
Второй тайм: 60'
Стадион: Bolt Arena
0:1
29' ГолPatrick Loa Loa
35
Уорд
Каллум
10
Ягуби
Моштаг
7
Али
Юсиф
17
Бакман
Джани
21
Гбе
Вигори
33
Манга
Таби
29
Oiva
Jukkola
11
Сарр
Момоду
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ягуби МоштагПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Али ЮсифНападающий
- Нападающий
-
17 Бакман ДжаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Мабинда ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гбе ВигориЗащитник
-
33 Манга ТабиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Oiva JukkolaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сарр МомодуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
49 Отенг ЭрикНападающий
-
23 Noel Hasa
-
Главный тренер: Toni Kallio
Ход матча
29'
0:1
История личных встреч
ХИФК
Ильвес
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед
18 матчей
11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ХИФК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Кей
|5
|0.19
|Исакссон Китон
|3
|0.11
|Али Юсиф
|3
|0.11
|Ягуби Моштаг
|3 (3)
|0.11
|Саэс Фелипе
|2
|0.07
|Эрнандес Алдайр
|2
|0.07
|Энтрена Хуан
|1
|0.04
|Данвуди Джейк
|1
|0.04
|Маттила Сакари
|1
|0.04
|Тукиайнен Сакари
|1
|0.04
|Бакман Джани
|1
|0.04
|Палмасто Тино
|1
|0.04
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
|Халме Юкка
|0
|0
|Ахади Мосавер
|0
|0
|Стренг Джеремайя
|0
|0
|Куйянпяя Аату
|0
|0
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вертайнен Ээту
|4
|0.15
|Мёммё Ээту
|4
|0.15
|Оллила Туомас
|3 (1)
|0.11
|Миеттунен Тату
|2
|0.07
|Ветели Йоона
|2
|0.07
|Бланко Хеан
|2
|0.07
|Алмен Микаэль
|1
|0.04
|Отенг Эрик
|1
|0.04
|Patrick Loa Loa
|1
|0.04
|Сийра Тууре
|1
|0.04
|Манга Таби
|1
|0.04
|Hernan Luna
|1
|0.04
|Oiva Jukkola
|1
|0.04
|Озджелик Таха
|1
|0.04
|Янтти Теему
|0
|0
|Арифи Дони
|0
|0
|Roger Torres
|0
|0
Карточки
ХИФК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ягуби Моштаг
|7
|1
|Бакман Джани
|6
|0
|Эрнандес Алдайр
|5
|0
|Данвуди Джейк
|5
|0
|Маттила Сакари
|4
|0
|Али Юсиф
|4
|0
|Хинг-Гловер Макарио
|2
|1
|Саэс Фелипе
|2
|1
|Халме Юкка
|3
|0
|Ахади Мосавер
|3
|0
|Энтрена Хуан
|2
|0
|Стренг Джеремайя
|2
|0
|Камара Кей
|1
|0
|Градецки Матей
|1
|0
|Тукиайнен Сакари
|1
|0
|Исакссон Китон
|1
|0
|Куйянпяя Аату
|1
|0
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сийра Тууре
|7
|0
|Patrick Loa Loa
|7
|0
|Арифи Дони
|6
|0
|Бланко Хеан
|3
|0
|Roger Torres
|3
|0
|Миеттунен Тату
|3
|0
|Манга Таби
|3
|0
|Катц Калле
|3
|0
|Ветели Йоона
|2
|0
|Алмен Микаэль
|2
|0
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|Нимели Силванус
|1
|0
|Вертайнен Ээту
|1
|0
|Янтти Теему
|1
|0
|Сарр Момоду
|1
|0
|Оллила Туомас
|1
|0
|Hernan Luna
|1
|0
|Мёммё Ээту
|1
|0
|Гбе Вигори
|1
|0
|Озджелик Таха
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
10
10 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
1
8%
2
20%
1-15
3
23%
2
20%
16-30
6
46%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
23%
4
40%
76-90
Пропущено
21
23
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
2
10%
3
13%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
3
14%
7
30%
31-45
5
24%
1
4%
46-60
2
10%
5
22%
61-75
6
29%
6
26%
76-90
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
1
9%
2
14%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
5
45%
5
36%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
8
13
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
4
31%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
63%
1
8%
76-90
Забито
24
24
15 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 10
11 Не забивали 9
2
8%
4
17%
1-15
4
17%
4
17%
16-30
9
38%
1
4%
31-45
1
4%
2
8%
46-60
5
21%
6
25%
61-75
3
13%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
29
36
10 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 17
2
7%
7
19%
1-15
4
14%
4
11%
16-30
4
14%
10
28%
31-45
6
21%
2
6%
46-60
2
7%
6
17%
61-75
11
38%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
ХИФК
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ХИК - ХИФК 1:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку - ХИФК 2:0
Хака - ХИФК 2:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИК - ХИФК 0:2 ХИФК - Мариехамн 0:3 Ильвес - ХИФК 1:0 ХИФК - Оулу 3:1 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 Хонка - ХИФК 0:3 ХИФК - КуПС 1:5 ХИФК - КТП 2:2 Интер Турку - ХИФК 0:1 ХИФК - Лахти 0:1 Мариехамн - ХИФК 0:0 ХИФК - ХИК 0:1 Лахти - ХИФК 0:0 ХИФК - Хонка 1:0
Ильвес
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ильвес - Интер Турку 0:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2 Ильвес - ХИК 2:3 КуПС - Ильвес 2:1
Ильвес - Хонка 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Хака - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 1:0 Ильвес - Лахти 1:0 Мариехамн - Ильвес 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Хонка - Ильвес 4:1 Ильвес - Оулу 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес - Хака 1:0 КТП - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 ХИК - Ильвес 2:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:1 Заявка
|27
|18
|5
|4
|41 - 19
|59
|2.
|КуПС
|1:1 Заявка
|27
|17
|7
|3
|46 - 20
|58
|3.
|СЯК Сейнайоки
|3:1 Заявка
|27
|14
|6
|7
|43 - 33
|48
|4.
|Интер Турку
|1:3 Заявка
|27
|14
|3
|10
|44 - 30
|45
|5.
|Лахти
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|35 - 30
|40
|6.
|Ильвес
|1:0 Заявка
|27
|11
|3
|13
|27 - 34
|36
|7.
|Хака
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|30 - 29
|35
|8.
|ХИФК
|0:1 Заявка
|27
|9
|8
|10
|25 - 29
|35
|9.
|Хонка
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 37
|33
|10.
|Мариехамн
|Заявка
|27
|9
|3
|15
|28 - 40
|30
|11.
|Оулу
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|21 - 44
|23
|12.
|КТП
|Заявка
|27
|2
|5
|20
|25 - 58
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:1 Заявка
|14
|9
|2
|3
|22 - 12
|29
|2.
|КуПС
|1:1 Заявка
|14
|8
|5
|1
|21 - 7
|29
|3.
|Интер Турку
|1:3 Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 15
|26
|4.
|СЯК Сейнайоки
|3:1 Заявка
|13
|7
|4
|2
|28 - 16
|25
|5.
|Ильвес
|1:0 Заявка
|13
|8
|1
|4
|15 - 12
|25
|6.
|Лахти
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 15
|22
|7.
|Хонка
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 17
|18
|8.
|Хака
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 13
|16
|9.
|ХИФК
|0:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|10.
|Оулу
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 17
|14
|11.
|Мариехамн
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 21
|13
|12.
|КТП
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|11 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:1 Заявка
|13
|9
|3
|1
|19 - 7
|30
|2.
|КуПС
|1:1 Заявка
|13
|9
|2
|2
|25 - 13
|29
|3.
|СЯК Сейнайоки
|3:1 Заявка
|14
|7
|2
|5
|15 - 17
|23
|4.
|ХИФК
|0:1 Заявка
|14
|5
|5
|4
|11 - 8
|20
|5.
|Хака
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 16
|19
|6.
|Интер Турку
|1:3 Заявка
|13
|6
|1
|6
|19 - 15
|19
|7.
|Лахти
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Мариехамн
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 19
|17
|9.
|Хонка
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|10.
|Ильвес
|1:0 Заявка
|14
|3
|2
|9
|12 - 22
|11
|11.
|Оулу
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 27
|9
|12.
|КТП
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|14 - 33
|6