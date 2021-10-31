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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
ХИФК
0:1
Второй тайм: 60'

Стадион:
Ильвес
0'
0:1
29' Гол
Patrick Loa Loa
60'
35
Уорд
Каллум
3
Маттила
Сакари
22
Градецки
Матей
23
Эрнандес
Алдайр
88
Хинг-Гловер
Макарио
6
Данвуди
Джейк
10
Ягуби
Моштаг
5
Саэс
Фелипе
7
Али
Юсиф
2
Камара
Кей
17
Бакман
Джани
1
Лейслахти
Расмус
21
Гбе
Вигори
33
Манга
Таби
15
Алмен
Микаэль
2
Оллила
Туомас
29
Oiva
Jukkola
6
Арифи
Дони
8
Янтти
Теему
3
Patrick
Loa
Loa
7
Ветели
Йоона
11
Сарр
Момоду
ХИФК
Ильвес

Ход матча

29'
0:1
Patrick Loa Loa

История личных встреч

ХИФК
Ильвес

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

18 матчей

11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

В
1:0
В
1:1
В
1:2
В
2:2
В
3:1
В
2:2
В
2:1
В
4:3
В
0:1
В
1:1
В
3:1
В
0:1
В
1:3
В
2:2
В
1:1
И
2:3
И
0:0
И
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ХИФК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Кей 5 0.19
Исакссон Китон 3 0.11
Али Юсиф 3 0.11
Ягуби Моштаг 3 (3) 0.11
Саэс Фелипе 2 0.07
Эрнандес Алдайр 2 0.07
Энтрена Хуан 1 0.04
Данвуди Джейк 1 0.04
Маттила Сакари 1 0.04
Тукиайнен Сакари 1 0.04
Бакман Джани 1 0.04
Палмасто Тино 1 0.04
Хинг-Гловер Макарио 0 0
Халме Юкка 0 0
Ахади Мосавер 0 0
Стренг Джеремайя 0 0
Куйянпяя Аату 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вертайнен Ээту 4 0.15
Мёммё Ээту 4 0.15
Оллила Туомас 3 (1) 0.11
Миеттунен Тату 2 0.07
Ветели Йоона 2 0.07
Бланко Хеан 2 0.07
Алмен Микаэль 1 0.04
Отенг Эрик 1 0.04
Patrick Loa Loa 1 0.04
Сийра Тууре 1 0.04
Манга Таби 1 0.04
Hernan Luna 1 0.04
Oiva Jukkola 1 0.04
Озджелик Таха 1 0.04
Янтти Теему 0 0
Арифи Дони 0 0
Roger Torres 0 0

Карточки

ХИФК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ягуби Моштаг 7 1
Бакман Джани 6 0
Эрнандес Алдайр 5 0
Данвуди Джейк 5 0
Маттила Сакари 4 0
Али Юсиф 4 0
Хинг-Гловер Макарио 2 1
Саэс Фелипе 2 1
Халме Юкка 3 0
Ахади Мосавер 3 0
Энтрена Хуан 2 0
Стренг Джеремайя 2 0
Камара Кей 1 0
Градецки Матей 1 0
Тукиайнен Сакари 1 0
Исакссон Китон 1 0
Куйянпяя Аату 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сийра Тууре 7 0
Patrick Loa Loa 7 0
Арифи Дони 6 0
Бланко Хеан 3 0
Roger Torres 3 0
Миеттунен Тату 3 0
Манга Таби 3 0
Катц Калле 3 0
Ветели Йоона 2 0
Алмен Микаэль 2 0
Аспегрен Фелипе 1 0
Нимели Силванус 1 0
Вертайнен Ээту 1 0
Янтти Теему 1 0
Сарр Момоду 1 0
Оллила Туомас 1 0
Hernan Luna 1 0
Мёммё Ээту 1 0
Гбе Вигори 1 0
Озджелик Таха 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
10
10 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
1
8%
2
20%
1-15
3
23%
2
20%
16-30
6
46%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
23%
4
40%
76-90

Пропущено

21
23
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
2
10%
3
13%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
3
14%
7
30%
31-45
5
24%
1
4%
46-60
2
10%
5
22%
61-75
6
29%
6
26%
76-90

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
1
9%
2
14%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
5
45%
5
36%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

8
13
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
4
31%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
63%
1
8%
76-90

Забито

24
24
15 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 10
11 Не забивали 9
2
8%
4
17%
1-15
4
17%
4
17%
16-30
9
38%
1
4%
31-45
1
4%
2
8%
46-60
5
21%
6
25%
61-75
3
13%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

29
36
10 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 17
2
7%
7
19%
1-15
4
14%
4
11%
16-30
4
14%
10
28%
31-45
6
21%
2
6%
46-60
2
7%
6
17%
61-75
11
38%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

ХИФК
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ХИК - ХИФК 1:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку - ХИФК 2:0
Хака - ХИФК 2:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИК - ХИФК 0:2 ХИФК - Мариехамн 0:3 Ильвес - ХИФК 1:0 ХИФК - Оулу 3:1 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 Хонка - ХИФК 0:3 ХИФК - КуПС 1:5 ХИФК - КТП 2:2 Интер Турку - ХИФК 0:1 ХИФК - Лахти 0:1 Мариехамн - ХИФК 0:0 ХИФК - ХИК 0:1 Лахти - ХИФК 0:0 ХИФК - Хонка 1:0
Ильвес
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ильвес - Интер Турку 0:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2 Ильвес - ХИК 2:3 КуПС - Ильвес 2:1
Ильвес - Хонка 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Хака - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 1:0 Ильвес - Лахти 1:0 Мариехамн - Ильвес 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Хонка - Ильвес 4:1 Ильвес - Оулу 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес - Хака 1:0 КТП - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 ХИК - Ильвес 2:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:1 Заявка 27 18 5 4 41 - 19 59
2. КуПС 1:1 Заявка 27 17 7 3 46 - 20 58
3. СЯК Сейнайоки 3:1 Заявка 27 14 6 7 43 - 33 48
4. Интер Турку 1:3 Заявка 27 14 3 10 44 - 30 45
5. Лахти Заявка 27 10 10 7 35 - 30 40
6. Ильвес 1:0 Заявка 27 11 3 13 27 - 34 36
7. Хака Заявка 27 10 5 12 30 - 29 35
8. ХИФК 0:1 Заявка 27 9 8 10 25 - 29 35
9. Хонка Заявка 27 9 6 12 38 - 37 33
10. Мариехамн Заявка 27 9 3 15 28 - 40 30
11. Оулу Заявка 27 6 5 16 21 - 44 23
12. КТП Заявка 27 2 5 20 25 - 58 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:1 Заявка 14 9 2 3 22 - 12 29
2. КуПС 1:1 Заявка 14 8 5 1 21 - 7 29
3. Интер Турку 1:3 Заявка 14 8 2 4 25 - 15 26
4. СЯК Сейнайоки 3:1 Заявка 13 7 4 2 28 - 16 25
5. Ильвес 1:0 Заявка 13 8 1 4 15 - 12 25
6. Лахти Заявка 14 6 4 4 18 - 15 22
7. Хонка Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
8. Хака Заявка 14 4 4 6 14 - 13 16
9. ХИФК 0:1 Заявка 13 4 3 6 14 - 21 15
10. Оулу Заявка 13 4 2 7 11 - 17 14
11. Мариехамн Заявка 13 4 1 8 14 - 21 13
12. КТП Заявка 13 1 2 10 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:1 Заявка 13 9 3 1 19 - 7 30
2. КуПС 1:1 Заявка 13 9 2 2 25 - 13 29
3. СЯК Сейнайоки 3:1 Заявка 14 7 2 5 15 - 17 23
4. ХИФК 0:1 Заявка 14 5 5 4 11 - 8 20
5. Хака Заявка 13 6 1 6 16 - 16 19
6. Интер Турку 1:3 Заявка 13 6 1 6 19 - 15 19
7. Лахти Заявка 13 4 6 3 17 - 15 18
8. Мариехамн Заявка 14 5 2 7 14 - 19 17
9. Хонка Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
10. Ильвес 1:0 Заявка 14 3 2 9 12 - 22 11
11. Оулу Заявка 14 2 3 9 10 - 27 9
12. КТП Заявка 14 1 3 10 14 - 33 6
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Patrick Loa Loa бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ХИФК
Ничья
Ильвес
6.31
4.08
3.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ХИФК 0:1 Ильвес онлайн




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