Финляндия: Вейккауслига 2021
1:0
Второй тайм: 75'
Стадион: Tehtaan kentta
39' Желтая карточкаАльмстрём-Тахти Филип
44' Желтая карточкаЛайне Янне-Пекка
56' Желтая карточкаDe
1:0
68' ГолЧиди Сэмюэл
12
Хакала
Аату
23
Ойала
Саломо
22
Мяенпя
Аапо
27
Виклеф
Оскар
9
De
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ойала СаломоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
-
10 Чиди СэмюэлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Виклеф ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 DeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Мяйнпя НилоПолузащитник
- Нападающий
-
15 Jimmi Bruhn
-
90 Kerim Tatar
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
Ход матча
44'
56'
68'
1:0
История личных встреч
Хака
Мариехамн
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
22 матча
36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вученович Александар
|5
|0.19
|Ярти Ишмаель
|4
|0.15
|Де Лукас Луии
|3 (1)
|0.11
|Тайнио Максимус
|2
|0.07
|Малундама Хенри
|2
|0.07
|Ацка Нтоналнто
|2
|0.07
|Сааринен Сет
|2
|0.07
|Лайне Янне-Пекка
|1
|0.04
|Роджерсон Логан
|1
|0.04
|Чиди Сэмюэл
|1
|0.04
|Фриберг Никлас
|1
|0.04
|Бушуе Джейкоб
|1
|0.04
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.04
|Ойала Саломо
|1
|0.04
|Бошняк Андрия
|1 (1)
|0.04
|Лааксонен Ойва
|1 (1)
|0.04
|Кёстиля Джами
|0
|0
|Пурме Тино
|0
|0
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олавале Мухамед
|6
|0.22
|Хамбо Вахид
|5 (1)
|0.19
|Мастокангас Элиас
|3 (1)
|0.11
|Абубакари Мохаммед
|3
|0.11
|Мяйнпя Нило
|2
|0.07
|Тамминен Ээро
|2
|0.07
|Маттссон Йоэль
|2
|0.07
|Бувалда Робин
|2
|0.07
|Игбоананике Кеннеди
|1
|0.04
|Балисо Янга
|1
|0.04
|Энрике Алан
|1
|0.04
|Альмстрём-Тахти Филип
|0
|0
|Тенденг Эмиль Пол
|0
|0
|Сумусало Микко
|0
|0
|Мяенпя Аапо
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайнио Максимус
|5
|1
|Аувинен Ээро-Матти
|4
|1
|Фриберг Никлас
|5
|0
|Бушуе Джейкоб
|4
|0
|Вученович Александар
|4
|0
|Де Лукас Луии
|4
|0
|Лун Юри
|3
|0
|Бошняк Андрия
|3
|0
|Лайне Янне-Пекка
|3
|0
|Сааринен Сет
|3
|0
|Чиди Сэмюэл
|2
|0
|Малундама Хенри
|2
|0
|Ацка Нтоналнто
|2
|0
|Ярти Ишмаель
|1
|0
|Хилска Антто
|1
|0
|Кёстиля Джами
|1
|0
|Ойала Саломо
|1
|0
|Hussein Mohamed2
|1
|0
|Пурме Тино
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абубакари Мохаммед
|6
|1
|Олавале Мухамед
|6
|0
|Энрике Алан
|5
|0
|De
|5
|0
|Свенссон Калле
|4
|0
|Маттссон Йоэль
|4
|0
|Тенденг Эмиль Пол
|4
|0
|Окойе Франклин
|4
|0
|Балисо Янга
|4
|0
|Альмстрём-Тахти Филип
|3
|0
|Бувалда Робин
|2
|0
|Мяенпя Аапо
|2
|0
|Сьорос Рику
|2
|0
|Мяйнпя Нило
|2
|0
|Сумусало Микко
|0
|1
|Игбоананике Кеннеди
|1
|0
|Тамминен Ээро
|1
|0
|Мастокангас Элиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
15
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
0
0%
2
13%
1-15
2
17%
4
27%
16-30
4
33%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
17%
4
27%
61-75
4
33%
2
13%
76-90
Пропущено
13
16
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
3
19%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
3
23%
4
25%
61-75
2
15%
3
19%
76-90
Забито
16
14
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
2
13%
5
36%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
7
44%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
19%
2
14%
61-75
3
19%
1
7%
76-90
Пропущено
16
21
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
3
19%
4
19%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
2
13%
7
33%
61-75
5
31%
4
19%
76-90
Забито
28
29
16 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 11
10 Не забивали 14
2
7%
7
24%
1-15
3
11%
6
21%
16-30
11
39%
4
14%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
5
18%
6
21%
61-75
7
25%
3
10%
76-90
Пропущено
29
37
11 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 21
5
17%
6
16%
1-15
4
14%
3
8%
16-30
2
7%
5
14%
31-45
6
21%
5
14%
46-60
5
17%
11
30%
30%
61-75
7
24%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
КТП - Хака 2:4 Хонка - Хака 0:2 Хака - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:0
Хака - ХИФК 2:0 Оулу - Хака 0:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 Хака - Ильвес 0:1 Хака - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 Хака - Оулу 0:1 Лахти - Хака 0:2 Хака - Интер Турку 1:0 ХИК - Хака 2:0 КТП - Хака 0:0 Хака - КуПС 0:1 Ильвес - Хака 1:0 Хака - Хонка 1:1 Хонка - Хака 2:1 Хака - Лахти 1:1
Мариехамн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мариехамн - Лахти 0:3 Мариехамн - КТП 5:1 Оулу - Мариехамн 1:2 Хонка - Мариехамн 1:1
Мариехамн - КТП 4:2 Ильвес - Мариехамн 2:0 ХИФК - Мариехамн 0:3 Хака - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 0:1 Мариехамн - Ильвес 1:0 Мариехамн - Хонка 1:3 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 1:1 КТП - Мариехамн 1:3 Мариехамн - ХИФК 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:1 Мариехамн - ХИК 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|40 - 18
|58
|2.
|КуПС
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|45 - 19
|57
|3.
|Интер Турку
|Заявка
|26
|14
|3
|9
|43 - 27
|45
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|40 - 32
|45
|5.
|Лахти
|2:3 Заявка
|27
|10
|10
|7
|35 - 30
|40
|6.
|ХИФК
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|25 - 28
|35
|7.
|Хака
|1:0 Заявка
|27
|10
|5
|12
|29 - 29
|35
|8.
|Хонка
|3:2 Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 37
|33
|9.
|Ильвес
|Заявка
|26
|10
|3
|13
|26 - 34
|33
|10.
|Мариехамн
|0:1 Заявка
|27
|9
|3
|15
|28 - 39
|30
|11.
|Оулу
|1:1 Заявка
|27
|5
|6
|16
|20 - 44
|21
|12.
|КТП
|1:1 Заявка
|27
|2
|6
|19
|25 - 57
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|22 - 12
|29
|2.
|КуПС
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|20 - 6
|28
|3.
|Интер Турку
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 12
|26
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|28 - 16
|25
|5.
|Ильвес
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|15 - 12
|25
|6.
|Лахти
|2:3 Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 15
|22
|7.
|Хонка
|3:2 Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 17
|18
|8.
|Хака
|1:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 13
|16
|9.
|ХИФК
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 20
|15
|10.
|Мариехамн
|0:1 Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 21
|13
|11.
|Оулу
|1:1 Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|12.
|КТП
|1:1 Заявка
|13
|1
|2
|10
|11 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|25 - 13
|29
|2.
|ХИК
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|18 - 6
|29
|3.
|ХИФК
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|11 - 8
|20
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 16
|20
|5.
|Хака
|1:0 Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 16
|19
|6.
|Интер Турку
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|19 - 15
|19
|7.
|Лахти
|2:3 Заявка
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Мариехамн
|0:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 18
|17
|9.
|Хонка
|3:2 Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|10.
|Оулу
|1:1 Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 27
|9
|11.
|Ильвес
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 22
|8
|12.
|КТП
|1:1 Заявка
|14
|1
|4
|9
|14 - 32
|7