Финляндия: Вейккауслига 2021
2:0
Конец матча
Стадион: Tehtaan kentta
39' Желтая карточкаАльмстрём-Тахти Филип
44' Желтая карточкаЛайне Янне-Пекка
56' Желтая карточкаDe
1:0
67' ГолЧиди Сэмюэл
76' Желтая карточкаБушуе Джейкоб
2:0
90' ГолХилска Антто
90' Желтая карточкаСвенссон Калле
90' Красная карточкаДе Лукас Луии
90' Желтая карточкаЧиди Сэмюэл
90' Желтая карточкаМаттссон Йоэль
12
Хакала
Аату
23
Ойала
Саломо
22
Мяенпя
Аапо
27
Виклеф
Оскар
9
De
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ойала СаломоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
-
10 Чиди СэмюэлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Виклеф ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 DeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Мяйнпя НилоПолузащитник
- Нападающий
-
15 Jimmi Bruhn
-
90 Kerim Tatar
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
Ход матча
44'
56'
67'
1:0
76'
90'
2:0
90'
90'
90'
90'
История личных встреч
Хака
Мариехамн
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
22 матча
36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вученович Александар
|5
|0.19
|Ярти Ишмаель
|4
|0.15
|Де Лукас Луии
|3 (1)
|0.11
|Тайнио Максимус
|2
|0.07
|Малундама Хенри
|2
|0.07
|Ацка Нтоналнто
|2
|0.07
|Сааринен Сет
|2
|0.07
|Лайне Янне-Пекка
|1
|0.04
|Чиди Сэмюэл
|1
|0.04
|Роджерсон Логан
|1
|0.04
|Хилска Антто
|1
|0.04
|Фриберг Никлас
|1
|0.04
|Бушуе Джейкоб
|1
|0.04
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.04
|Ойала Саломо
|1
|0.04
|Бошняк Андрия
|1 (1)
|0.04
|Лааксонен Ойва
|1 (1)
|0.04
|Кёстиля Джами
|0
|0
|Пурме Тино
|0
|0
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олавале Мухамед
|6
|0.22
|Хамбо Вахид
|5 (1)
|0.19
|Мастокангас Элиас
|3 (1)
|0.11
|Абубакари Мохаммед
|3
|0.11
|Мяйнпя Нило
|2
|0.07
|Тамминен Ээро
|2
|0.07
|Маттссон Йоэль
|2
|0.07
|Бувалда Робин
|2
|0.07
|Игбоананике Кеннеди
|1
|0.04
|Балисо Янга
|1
|0.04
|Энрике Алан
|1
|0.04
|Альмстрём-Тахти Филип
|0
|0
|Тенденг Эмиль Пол
|0
|0
|Сумусало Микко
|0
|0
|Мяенпя Аапо
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайнио Максимус
|5
|1
|Аувинен Ээро-Матти
|4
|1
|Де Лукас Луии
|4
|1
|Фриберг Никлас
|5
|0
|Бушуе Джейкоб
|5
|0
|Вученович Александар
|4
|0
|Чиди Сэмюэл
|3
|0
|Лун Юри
|3
|0
|Бошняк Андрия
|3
|0
|Лайне Янне-Пекка
|3
|0
|Сааринен Сет
|3
|0
|Малундама Хенри
|2
|0
|Ацка Нтоналнто
|2
|0
|Ярти Ишмаель
|1
|0
|Хилска Антто
|1
|0
|Кёстиля Джами
|1
|0
|Ойала Саломо
|1
|0
|Hussein Mohamed2
|1
|0
|Пурме Тино
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абубакари Мохаммед
|6
|1
|Олавале Мухамед
|6
|0
|Энрике Алан
|5
|0
|Свенссон Калле
|5
|0
|Маттссон Йоэль
|5
|0
|De
|5
|0
|Тенденг Эмиль Пол
|4
|0
|Окойе Франклин
|4
|0
|Балисо Янга
|4
|0
|Альмстрём-Тахти Филип
|3
|0
|Бувалда Робин
|2
|0
|Мяенпя Аапо
|2
|0
|Сьорос Рику
|2
|0
|Мяйнпя Нило
|2
|0
|Сумусало Микко
|0
|1
|Игбоананике Кеннеди
|1
|0
|Тамминен Ээро
|1
|0
|Мастокангас Элиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
15
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
0
0%
2
13%
1-15
2
14%
4
27%
16-30
4
29%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
21%
4
27%
61-75
5
36%
2
13%
76-90
Пропущено
13
18
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
15%
2
11%
1-15
2
15%
3
17%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
3
23%
5
28%
61-75
2
15%
4
22%
76-90
Забито
16
14
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
19 Не забивали 22
2
13%
5
36%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
7
44%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
19%
2
14%
61-75
3
19%
1
7%
76-90
Пропущено
16
21
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
3
19%
4
19%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
2
13%
7
33%
61-75
5
31%
4
19%
76-90
Забито
30
29
16 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 11
10 Не забивали 15
2
7%
7
24%
1-15
3
10%
6
21%
16-30
11
37%
4
14%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
6
20%
6
21%
61-75
8
27%
3
10%
76-90
Пропущено
29
39
11 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 22
5
17%
6
15%
1-15
4
14%
3
8%
16-30
2
7%
5
13%
31-45
6
21%
5
13%
46-60
5
17%
12
31%
61-75
7
24%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
КТП - Хака 2:4 Хонка - Хака 0:2 Хака - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:0
Хака - ХИФК 2:0 Оулу - Хака 0:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 Хака - Ильвес 0:1 Хака - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 Хака - Оулу 0:1 Лахти - Хака 0:2 Хака - Интер Турку 1:0 ХИК - Хака 2:0 КТП - Хака 0:0 Хака - КуПС 0:1 Ильвес - Хака 1:0 Хака - Хонка 1:1 Хонка - Хака 2:1 Хака - Лахти 1:1
Мариехамн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мариехамн - Лахти 0:3 Мариехамн - КТП 5:1 Оулу - Мариехамн 1:2 Хонка - Мариехамн 1:1
Мариехамн - КТП 4:2 Ильвес - Мариехамн 2:0 ХИФК - Мариехамн 0:3 Хака - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 0:1 Мариехамн - Ильвес 1:0 Мариехамн - Хонка 1:3 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 1:1 КТП - Мариехамн 1:3 Мариехамн - ХИФК 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:1 Мариехамн - ХИК 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:1 Заявка
|27
|18
|5
|4
|41 - 19
|59
|2.
|КуПС
|1:1 Заявка
|27
|17
|7
|3
|46 - 20
|58
|3.
|СЯК Сейнайоки
|3:1 Заявка
|27
|14
|6
|7
|43 - 33
|48
|4.
|Интер Турку
|1:3 Заявка
|27
|14
|3
|10
|44 - 30
|45
|5.
|Лахти
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|35 - 30
|40
|6.
|Ильвес
|1:0 Заявка
|27
|11
|3
|13
|27 - 34
|36
|7.
|Хака
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|30 - 29
|35
|8.
|ХИФК
|0:1 Заявка
|27
|9
|8
|10
|25 - 29
|35
|9.
|Хонка
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 37
|33
|10.
|Мариехамн
|Заявка
|27
|9
|3
|15
|28 - 40
|30
|11.
|Оулу
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|21 - 44
|23
|12.
|КТП
|Заявка
|27
|2
|5
|20
|25 - 58
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:1 Заявка
|14
|9
|2
|3
|22 - 12
|29
|2.
|КуПС
|1:1 Заявка
|14
|8
|5
|1
|21 - 7
|29
|3.
|Интер Турку
|1:3 Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 15
|26
|4.
|СЯК Сейнайоки
|3:1 Заявка
|13
|7
|4
|2
|28 - 16
|25
|5.
|Ильвес
|1:0 Заявка
|13
|8
|1
|4
|15 - 12
|25
|6.
|Лахти
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 15
|22
|7.
|Хонка
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 17
|18
|8.
|Хака
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 13
|16
|9.
|ХИФК
|0:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|10.
|Оулу
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 17
|14
|11.
|Мариехамн
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 21
|13
|12.
|КТП
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|11 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:1 Заявка
|13
|9
|3
|1
|19 - 7
|30
|2.
|КуПС
|1:1 Заявка
|13
|9
|2
|2
|25 - 13
|29
|3.
|СЯК Сейнайоки
|3:1 Заявка
|14
|7
|2
|5
|15 - 17
|23
|4.
|ХИФК
|0:1 Заявка
|14
|5
|5
|4
|11 - 8
|20
|5.
|Хака
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 16
|19
|6.
|Интер Турку
|1:3 Заявка
|13
|6
|1
|6
|19 - 15
|19
|7.
|Лахти
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Мариехамн
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 19
|17
|9.
|Хонка
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|10.
|Ильвес
|1:0 Заявка
|14
|3
|2
|9
|12 - 22
|11
|11.
|Оулу
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 27
|9
|12.
|КТП
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|14 - 33
|6