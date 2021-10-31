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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
Хака
2:0
Конец матча

Стадион:
Мариехамн
0'
39' Желтая карточка
Альмстрём-Тахти Филип
44' Желтая карточка
Лайне Янне-Пекка
56' Желтая карточка
De
1:0
67' Гол
Чиди Сэмюэл
76' Желтая карточка
Бушуе Джейкоб
2:0
90' Гол
Хилска Антто
90' Желтая карточка
Свенссон Калле
90' Красная карточка
Де Лукас Луии
90' Желтая карточка
Чиди Сэмюэл
90' Желтая карточка
Маттссон Йоэль
90'+8
12
Хакала
Аату
2
Кёстиля
Джами
3
Фриберг
Никлас
5
Де
Лукас
Луии
20
Малундама
Хенри
17
Лайне
Янне-Пекка
6
Бушуе
Джейкоб
23
Ойала
Саломо
16
Лааксонен
Ойва
8
Вученович
Александар
29
Роджерсон
Логан
1
Нордквист
Марк
22
Мяенпя
Аапо
2
Энрике
Алан
5
Свенссон
Калле
33
Альмстрём-Тахти
Филип
27
Виклеф
Оскар
26
Маттссон
Йоэль
17
Мастокангас
Элиас
18
Олавале
Мухамед
9
De
7
Сьорос
Рику
Хака
Мариехамн

История личных встреч

Хака
Мариехамн

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

22 матча

36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

В
1:2
В
0:3
К
3:0
В
0:1
В
2:2
В
1:1
В
0:1
В
0:2
КЛ
2:2
КЛ
0:1
В
1:1
В
2:1
В
0:2
КЛ
4:0
В
2:1
В
2:3
В
5:1
В
2:1
В
2:1
В
1:0
КЛ
2:1
В
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вученович Александар 5 0.19
Ярти Ишмаель 4 0.15
Де Лукас Луии 3 (1) 0.11
Тайнио Максимус 2 0.07
Малундама Хенри 2 0.07
Ацка Нтоналнто 2 0.07
Сааринен Сет 2 0.07
Лайне Янне-Пекка 1 0.04
Чиди Сэмюэл 1 0.04
Роджерсон Логан 1 0.04
Хилска Антто 1 0.04
Фриберг Никлас 1 0.04
Бушуе Джейкоб 1 0.04
Аувинен Ээро-Матти 1 0.04
Ойала Саломо 1 0.04
Бошняк Андрия 1 (1) 0.04
Лааксонен Ойва 1 (1) 0.04
Кёстиля Джами 0 0
Пурме Тино 0 0
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олавале Мухамед 6 0.22
Хамбо Вахид 5 (1) 0.19
Мастокангас Элиас 3 (1) 0.11
Абубакари Мохаммед 3 0.11
Мяйнпя Нило 2 0.07
Тамминен Ээро 2 0.07
Маттссон Йоэль 2 0.07
Бувалда Робин 2 0.07
Игбоананике Кеннеди 1 0.04
Балисо Янга 1 0.04
Энрике Алан 1 0.04
Альмстрём-Тахти Филип 0 0
Тенденг Эмиль Пол 0 0
Сумусало Микко 0 0
Мяенпя Аапо 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайнио Максимус 5 1
Аувинен Ээро-Матти 4 1
Де Лукас Луии 4 1
Фриберг Никлас 5 0
Бушуе Джейкоб 5 0
Вученович Александар 4 0
Чиди Сэмюэл 3 0
Лун Юри 3 0
Бошняк Андрия 3 0
Лайне Янне-Пекка 3 0
Сааринен Сет 3 0
Малундама Хенри 2 0
Ацка Нтоналнто 2 0
Ярти Ишмаель 1 0
Хилска Антто 1 0
Кёстиля Джами 1 0
Ойала Саломо 1 0
Hussein Mohamed2 1 0
Пурме Тино 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абубакари Мохаммед 6 1
Олавале Мухамед 6 0
Энрике Алан 5 0
Свенссон Калле 5 0
Маттссон Йоэль 5 0
De 5 0
Тенденг Эмиль Пол 4 0
Окойе Франклин 4 0
Балисо Янга 4 0
Альмстрём-Тахти Филип 3 0
Бувалда Робин 2 0
Мяенпя Аапо 2 0
Сьорос Рику 2 0
Мяйнпя Нило 2 0
Сумусало Микко 0 1
Игбоананике Кеннеди 1 0
Тамминен Ээро 1 0
Мастокангас Элиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
15
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
0
0%
2
13%
1-15
2
14%
4
27%
16-30
4
29%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
21%
4
27%
61-75
5
36%
2
13%
76-90

Пропущено

13
18
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
15%
2
11%
1-15
2
15%
3
17%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
3
23%
5
28%
61-75
2
15%
4
22%
76-90

Забито

16
14
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
19 Не забивали 22
2
13%
5
36%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
7
44%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
19%
2
14%
61-75
3
19%
1
7%
76-90

Пропущено

16
21
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
3
19%
4
19%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
2
13%
7
33%
61-75
5
31%
4
19%
76-90

Забито

30
29
16 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 11
10 Не забивали 15
2
7%
7
24%
1-15
3
10%
6
21%
16-30
11
37%
4
14%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
6
20%
6
21%
61-75
8
27%
3
10%
76-90

Пропущено

29
39
11 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 22
5
17%
6
15%
1-15
4
14%
3
8%
16-30
2
7%
5
13%
31-45
6
21%
5
13%
46-60
5
17%
12
31%
61-75
7
24%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
КТП - Хака 2:4 Хонка - Хака 0:2 Хака - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:0
Хака - ХИФК 2:0 Оулу - Хака 0:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 Хака - Ильвес 0:1 Хака - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 Хака - Оулу 0:1 Лахти - Хака 0:2 Хака - Интер Турку 1:0 ХИК - Хака 2:0 КТП - Хака 0:0 Хака - КуПС 0:1 Ильвес - Хака 1:0 Хака - Хонка 1:1 Хонка - Хака 2:1 Хака - Лахти 1:1
Мариехамн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мариехамн - Лахти 0:3 Мариехамн - КТП 5:1 Оулу - Мариехамн 1:2 Хонка - Мариехамн 1:1
Мариехамн - КТП 4:2 Ильвес - Мариехамн 2:0 ХИФК - Мариехамн 0:3 Хака - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 0:1 Мариехамн - Ильвес 1:0 Мариехамн - Хонка 1:3 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 1:1 КТП - Мариехамн 1:3 Мариехамн - ХИФК 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:1 Мариехамн - ХИК 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:1 Заявка 27 18 5 4 41 - 19 59
2. КуПС 1:1 Заявка 27 17 7 3 46 - 20 58
3. СЯК Сейнайоки 3:1 Заявка 27 14 6 7 43 - 33 48
4. Интер Турку 1:3 Заявка 27 14 3 10 44 - 30 45
5. Лахти Заявка 27 10 10 7 35 - 30 40
6. Ильвес 1:0 Заявка 27 11 3 13 27 - 34 36
7. Хака Заявка 27 10 5 12 30 - 29 35
8. ХИФК 0:1 Заявка 27 9 8 10 25 - 29 35
9. Хонка Заявка 27 9 6 12 38 - 37 33
10. Мариехамн Заявка 27 9 3 15 28 - 40 30
11. Оулу Заявка 27 6 5 16 21 - 44 23
12. КТП Заявка 27 2 5 20 25 - 58 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:1 Заявка 14 9 2 3 22 - 12 29
2. КуПС 1:1 Заявка 14 8 5 1 21 - 7 29
3. Интер Турку 1:3 Заявка 14 8 2 4 25 - 15 26
4. СЯК Сейнайоки 3:1 Заявка 13 7 4 2 28 - 16 25
5. Ильвес 1:0 Заявка 13 8 1 4 15 - 12 25
6. Лахти Заявка 14 6 4 4 18 - 15 22
7. Хонка Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
8. Хака Заявка 14 4 4 6 14 - 13 16
9. ХИФК 0:1 Заявка 13 4 3 6 14 - 21 15
10. Оулу Заявка 13 4 2 7 11 - 17 14
11. Мариехамн Заявка 13 4 1 8 14 - 21 13
12. КТП Заявка 13 1 2 10 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:1 Заявка 13 9 3 1 19 - 7 30
2. КуПС 1:1 Заявка 13 9 2 2 25 - 13 29
3. СЯК Сейнайоки 3:1 Заявка 14 7 2 5 15 - 17 23
4. ХИФК 0:1 Заявка 14 5 5 4 11 - 8 20
5. Хака Заявка 13 6 1 6 16 - 16 19
6. Интер Турку 1:3 Заявка 13 6 1 6 19 - 15 19
7. Лахти Заявка 13 4 6 3 17 - 15 18
8. Мариехамн Заявка 14 5 2 7 14 - 19 17
9. Хонка Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
10. Ильвес 1:0 Заявка 14 3 2 9 12 - 22 11
11. Оулу Заявка 14 2 3 9 10 - 27 9
12. КТП Заявка 14 1 3 10 14 - 33 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Лайне Янне-Пекка получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Альмстрём-Тахти Филип получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хака 2:0 Мариехамн онлайн




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