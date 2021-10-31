Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:1
Второй тайм: 61'
Стадион: Ян Брейдель
39' Желтая карточкаВинс Сэмюэл
45' Желтая карточкаХотич Дино
52' Желтая карточкаDavid Sousa
0:1
57' ПенальтиФрай Микаэль
60' Желтая карточкаЮсуф Альхассан
10
Хотич
Дино
34
Сомерс
Тибо
21
Винс
Сэмюэл
99
Фрай
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Сек АбдулайЗащитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
Ход матча
39'
45'
52'
57'
0:1
60'
История личных встреч
Серкль Брюгге
Антверпен
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед
12 матчей
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллан Алехандро
|3 (2)
|0.23
|Деман Оливье
|3
|0.23
|Рубио Вальдо
|2
|0.15
|Витиньо Виктор II
|1
|0.08
|Хотич Дино
|1
|0.08
|Даланн Йеспер
|1
|0.08
|Ванхутт Шарль
|1
|0.08
|Сомерс Тибо
|1
|0.08
|Попович Борис
|1
|0.08
|Декостере Роббе
|0
|0
|Велковски Димитар
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|12 (1)
|0.92
|Бенсон Манюэль
|3
|0.23
|Фишер Виктор
|1
|0.08
|Геркенс Питер
|1
|0.08
|Верстрате Биргер
|1
|0.08
|Де Лат Ричи
|1
|0.08
|Энгельс Бьорн
|1
|0.08
|Миёши Коджи
|1
|0.08
|Бута
|0
|0
|Батай Йелле
|0
|0
|Саматта Мбвана
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уткус Эдгарас
|5
|0
|Лопес Леонардо
|4
|0
|Деман Оливье
|4
|0
|Хотич Дино
|3
|0
|Даланн Йеспер
|3
|0
|David Sousa
|2
|0
|Рубио Вальдо
|2
|0
|Миллан Алехандро
|2
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Велковски Димитар
|1
|0
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|Кануте Франк
|1
|0
|Ванхутт Шарль
|1
|0
|Сомерс Тибо
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
|Попович Борис
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|4
|1
|Верстрате Биргер
|4
|0
|Геркенс Питер
|3
|0
|Энгельс Бьорн
|1
|1
|Фрай Микаэль
|2
|0
|Миёши Коджи
|2
|0
|Бенсон Манюэль
|2
|0
|Алмейда Динис
|2
|0
|Верстрате Луи
|2
|0
|Батай Йелле
|2
|0
|Винс Сэмюэл
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Наингголан Раджа
|1
|0
|Сек Абдулай
|1
|0
|Фишер Виктор
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Юсуф Альхассан
|1
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|Сусси Абдерахман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
13
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
25%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
10
8
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
30%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
10%
3
38%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Забито
13
22
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
2
15%
1
5%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
3
23%
6
27%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
4
31%
5
23%
61-75
3
23%
3
14%
76-90
Пропущено
19
16
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
3
16%
1
6%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
3
16%
5
31%
46-60
3
16%
3
19%
61-75
5
26%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3
Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Стандард - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 1:2 Дюнкерк - Серкль Брюгге 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:1
Антверпен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1
Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 Стандард - Антверпен 2:5 Антверпен - Кортрейк 0:1 Мехелен - Антверпен 3:2 Антверпен - Монако 0:0 Антверпен - АЕК 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|13
|7
|5
|1
|23 - 15
|26
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|27 - 13
|25
|3.
|Антверпен
|1:0
|13
|7
|3
|3
|23 - 16
|24
|4.
|Мехелен
|13
|7
|2
|4
|25 - 23
|23
|5.
|Шарлеруа
|13
|6
|5
|2
|25 - 14
|23
|6.
|Андерлехт
|12
|5
|5
|2
|25 - 16
|20
|7.
|Эйпен
|13
|6
|2
|5
|23 - 20
|20
|8.
|Генк
|13
|6
|2
|5
|27 - 22
|20
|9.
|Кортрейк
|13
|5
|4
|4
|16 - 15
|19
|10.
|Остенде
|13
|5
|2
|6
|18 - 24
|17
|11.
|Гент
|12
|5
|2
|5
|21 - 13
|17
|12.
|Стандард
|13
|4
|4
|5
|14 - 21
|16
|13.
|Синт-Трейден
|13
|4
|3
|6
|14 - 20
|15
|14.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|4
|6
|21 - 32
|13
|15.
|АХ Лёвен
|12
|2
|7
|3
|15 - 20
|13
|16.
|Серен Юнайтед
|13
|4
|0
|9
|16 - 27
|12
|17.
|Серкль Брюгге
|0:1
|13
|2
|3
|8
|14 - 20
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|1
|2
|10
|12 - 28
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|2.
|Мехелен
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|3.
|Брюгге
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|5.
|Андерлехт
|6
|3
|2
|1
|17 - 9
|11
|6.
|Антверпен
|1:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|7.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|8.
|Кортрейк
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|9.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|10.
|Генк
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|11.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|12.
|АХ Лёвен
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|13.
|Эйпен
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|14.
|Стандард
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Зульте-Варегем
|7
|1
|2
|4
|11 - 21
|5
|16.
|Синт-Трейден
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|1
|0
|6
|3 - 11
|3
|18.
|Серкль Брюгге
|0:1
|7
|0
|2
|5
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|2.
|Антверпен
|1:0
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|4.
|Эйпен
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|5.
|Шарлеруа
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|6.
|Генк
|7
|3
|1
|3
|15 - 14
|10
|7.
|Синт-Трейден
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|8.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|9.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|6 - 9
|10
|10.
|Андерлехт
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|11.
|Кортрейк
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|12.
|Зульте-Варегем
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|13.
|Остенде
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|14.
|Серкль Брюгге
|0:1
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|15.
|Гент
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|16.
|АХ Лёвен
|6
|0
|4
|2
|6 - 12
|4
|17.
|Серен Юнайтед
|7
|1
|0
|6
|5 - 18
|3
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|2
|4
|9 - 17
|2