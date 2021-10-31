  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Серкль Брюгге
0:1
Второй тайм: 61'

Стадион:
Антверпен
0'
39' Желтая карточка
Винс Сэмюэл
45' Желтая карточка
Хотич Дино
52' Желтая карточка
David Sousa
0:1
57' Пенальти
Фрай Микаэль
60' Желтая карточка
Юсуф Альхассан
61'
1
Дидийон
Томас
2
Витиньо
Виктор
II
4
Даланн
Йеспер
3
David
Sousa
25
Коррин
Александр
6
Уткус
Эдгарас
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
29
Миллан
Алехандро
10
Хотич
Дино
34
Сомерс
Тибо
11
Матондо
Рабби
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
3
Энгельс
Бьорн
61
Алмейда
Динис
21
Винс
Сэмюэл
6
Верстрате
Биргер
8
Юсуф
Альхассан
14
Бенсон
Манюэль
16
Геркенс
Питер
7
Фишер
Виктор
99
Фрай
Микаэль
Серкль Брюгге
4-2-3-1
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

Серкль Брюгге
Антверпен

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

12 матчей

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ПДА
3:1
ПДА
0:3
ПДА
1:0
ПДБВЭ
0:1
ПДБВЭ
0:0
ВД
2:1
ВД
1:1
ВД
2:2
ВД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллан Алехандро 3 (2) 0.23
Деман Оливье 3 0.23
Рубио Вальдо 2 0.15
Витиньо Виктор II 1 0.08
Хотич Дино 1 0.08
Даланн Йеспер 1 0.08
Ванхутт Шарль 1 0.08
Сомерс Тибо 1 0.08
Попович Борис 1 0.08
Декостере Роббе 0 0
Велковски Димитар 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 12 (1) 0.92
Бенсон Манюэль 3 0.23
Фишер Виктор 1 0.08
Геркенс Питер 1 0.08
Верстрате Биргер 1 0.08
Де Лат Ричи 1 0.08
Энгельс Бьорн 1 0.08
Миёши Коджи 1 0.08
Бута 0 0
Батай Йелле 0 0
Саматта Мбвана 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уткус Эдгарас 5 0
Лопес Леонардо 4 0
Деман Оливье 4 0
Хотич Дино 3 0
Даланн Йеспер 3 0
David Sousa 2 0
Рубио Вальдо 2 0
Миллан Алехандро 2 0
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
Велковски Димитар 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Кануте Франк 1 0
Ванхутт Шарль 1 0
Сомерс Тибо 1 0
Денкей Кевин 1 0
Попович Борис 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 4 1
Верстрате Биргер 4 0
Геркенс Питер 3 0
Энгельс Бьорн 1 1
Фрай Микаэль 2 0
Миёши Коджи 2 0
Бенсон Манюэль 2 0
Алмейда Динис 2 0
Верстрате Луи 2 0
Батай Йелле 2 0
Винс Сэмюэл 2 0
Арун Фарис 1 0
Наингголан Раджа 1 0
Сек Абдулай 1 0
Фишер Виктор 1 0
Бута 1 0
Юсуф Альхассан 1 0
Баликвиша Мишель-Анже 1 0
Сусси Абдерахман 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
13
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
25%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
30%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
10%
3
38%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Забито

13
22
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
2
15%
1
5%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
3
23%
6
27%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
4
31%
5
23%
61-75
3
23%
3
14%
76-90

Пропущено

19
16
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
3
16%
1
6%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
3
16%
5
31%
46-60
3
16%
3
19%
61-75
5
26%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3
Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Стандард - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 1:2 Дюнкерк - Серкль Брюгге 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:1
Антверпен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1
Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 Стандард - Антверпен 2:5 Антверпен - Кортрейк 0:1 Мехелен - Антверпен 3:2 Антверпен - Монако 0:0 Антверпен - АЕК 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 13 7 5 1 23 - 15 26
2. Унион Сент-Жиллуаз 12 8 1 3 27 - 13 25
3. Антверпен 1:0 13 7 3 3 23 - 16 24
4. Мехелен 13 7 2 4 25 - 23 23
5. Шарлеруа 13 6 5 2 25 - 14 23
6. Андерлехт 12 5 5 2 25 - 16 20
7. Эйпен 13 6 2 5 23 - 20 20
8. Генк 13 6 2 5 27 - 22 20
9. Кортрейк 13 5 4 4 16 - 15 19
10. Остенде 13 5 2 6 18 - 24 17
11. Гент 12 5 2 5 21 - 13 17
12. Стандард 13 4 4 5 14 - 21 16
13. Синт-Трейден 13 4 3 6 14 - 20 15
14. Зульте-Варегем 13 3 4 6 21 - 32 13
15. АХ Лёвен 12 2 7 3 15 - 20 13
16. Серен Юнайтед 13 4 0 9 16 - 27 12
17. Серкль Брюгге 0:1 13 2 3 8 14 - 20 9
18. Беерсхот-Вильрейк 13 1 2 10 12 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 6 4 1 1 16 - 7 13
2. Мехелен 6 4 1 1 14 - 9 13
3. Брюгге 6 3 3 0 12 - 6 12
4. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 6 12
5. Андерлехт 6 3 2 1 17 - 9 11
6. Антверпен 1:0 6 3 2 1 10 - 7 11
7. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 6 11
8. Кортрейк 6 3 2 1 9 - 6 11
9. Остенде 7 3 1 3 10 - 13 10
10. Генк 6 3 1 2 12 - 8 10
11. Серен Юнайтед 6 3 0 3 11 - 9 9
12. АХ Лёвен 6 2 3 1 9 - 8 9
13. Эйпен 6 2 1 3 9 - 10 7
14. Стандард 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Зульте-Варегем 7 1 2 4 11 - 21 5
16. Синт-Трейден 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Беерсхот-Вильрейк 7 1 0 6 3 - 11 3
18. Серкль Брюгге 0:1 7 0 2 5 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 7 4 2 1 11 - 9 14
2. Антверпен 1:0 7 4 1 2 13 - 9 13
3. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 1 1 14 - 7 13
4. Эйпен 7 4 1 2 14 - 10 13
5. Шарлеруа 6 3 3 0 14 - 8 12
6. Генк 7 3 1 3 15 - 14 10
7. Синт-Трейден 6 3 1 2 6 - 7 10
8. Мехелен 7 3 1 3 11 - 14 10
9. Стандард 6 3 1 2 6 - 9 10
10. Андерлехт 6 2 3 1 8 - 7 9
11. Кортрейк 7 2 2 3 7 - 9 8
12. Зульте-Варегем 6 2 2 2 10 - 11 8
13. Остенде 6 2 1 3 8 - 11 7
14. Серкль Брюгге 0:1 6 2 1 3 10 - 9 7
15. Гент 6 1 1 4 5 - 6 4
16. АХ Лёвен 6 0 4 2 6 - 12 4
17. Серен Юнайтед 7 1 0 6 5 - 18 3
18. Беерсхот-Вильрейк 6 0 2 4 9 - 17 2
  • Второй тайм
  • Описание гола
    57'
    Г О О О О Л - Фрай Микаэль из команды Антверпен забивает с точки!
  • Желтая карточка
    52'
    David Sousa получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Хотич Дино получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Винс Сэмюэл получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Коррин Александр уходит с поля. Велковски Димитар выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Антверпен
2.77
3.50
3.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серкль Брюгге 0:1 Антверпен онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 