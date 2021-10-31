Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
39' Желтая карточкаВинс Сэмюэл
45' Желтая карточкаХотич Дино
52' Желтая карточкаDavid Sousa
0:1
57' ПенальтиФрай Микаэль
60' Желтая карточкаЮсуф Альхассан
63' Желтая карточкаВерстрате Биргер
70' Желтая карточкаДаланн Йеспер
70' Желтая карточкаСаматта Мбвана
89' Желтая карточкаДе Лат Ричи
90' Желтая карточкаВанхутт Шарль
10
Хотич
Дино
34
Сомерс
Тибо
21
Винс
Сэмюэл
99
Фрай
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Сек АбдулайЗащитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
Ход матча
39'
45'
52'
57'
0:1
60'
63'
70'
70'
89'
90'
История личных встреч
Серкль Брюгге
Антверпен
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед
12 матчей
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллан Алехандро
|3 (2)
|0.23
|Деман Оливье
|3
|0.23
|Рубио Вальдо
|2
|0.15
|Витиньо Виктор II
|1
|0.08
|Хотич Дино
|1
|0.08
|Даланн Йеспер
|1
|0.08
|Ванхутт Шарль
|1
|0.08
|Сомерс Тибо
|1
|0.08
|Попович Борис
|1
|0.08
|Декостере Роббе
|0
|0
|Велковски Димитар
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|13 (2)
|1
|Бенсон Манюэль
|3
|0.23
|Фишер Виктор
|1
|0.08
|Геркенс Питер
|1
|0.08
|Верстрате Биргер
|1
|0.08
|Де Лат Ричи
|1
|0.08
|Энгельс Бьорн
|1
|0.08
|Миёши Коджи
|1
|0.08
|Бута
|0
|0
|Батай Йелле
|0
|0
|Саматта Мбвана
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уткус Эдгарас
|5
|0
|Лопес Леонардо
|4
|0
|Даланн Йеспер
|4
|0
|Деман Оливье
|4
|0
|Хотич Дино
|3
|0
|David Sousa
|2
|0
|Рубио Вальдо
|2
|0
|Ванхутт Шарль
|2
|0
|Миллан Алехандро
|2
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Велковски Димитар
|1
|0
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|Кануте Франк
|1
|0
|Сомерс Тибо
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
|Попович Борис
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|5
|1
|Верстрате Биргер
|5
|0
|Геркенс Питер
|3
|0
|Энгельс Бьорн
|1
|1
|Фрай Микаэль
|2
|0
|Миёши Коджи
|2
|0
|Бенсон Манюэль
|2
|0
|Алмейда Динис
|2
|0
|Верстрате Луи
|2
|0
|Батай Йелле
|2
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Винс Сэмюэл
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Наингголан Раджа
|1
|0
|Сек Абдулай
|1
|0
|Фишер Виктор
|1
|0
|Саматта Мбвана
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|Сусси Абдерахман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
14
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
1
25%
1
7%
1-15
1
25%
2
14%
16-30
1
25%
2
14%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
1
25%
3
21%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
18%
3
38%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Забито
13
23
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
2
15%
1
4%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
3
23%
6
26%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
4
31%
5
22%
61-75
3
23%
3
13%
76-90
Пропущено
20
16
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
3
15%
1
6%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
3
19%
31-45
4
20%
5
31%
46-60
3
15%
3
19%
61-75
5
25%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3
Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Стандард - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 1:2 Дюнкерк - Серкль Брюгге 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:1
Антверпен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1
Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 Стандард - Антверпен 2:5 Антверпен - Кортрейк 0:1 Мехелен - Антверпен 3:2 Антверпен - Монако 0:0 Антверпен - АЕК 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|13
|7
|5
|1
|23 - 15
|26
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|27 - 13
|25
|3.
|Антверпен
|13
|7
|3
|3
|23 - 16
|24
|4.
|Мехелен
|13
|7
|2
|4
|25 - 23
|23
|5.
|Шарлеруа
|13
|6
|5
|2
|25 - 14
|23
|6.
|Генк
|13
|6
|2
|5
|27 - 22
|20
|7.
|Андерлехт
|0:2
|13
|5
|5
|3
|25 - 18
|20
|8.
|Эйпен
|13
|6
|2
|5
|23 - 20
|20
|9.
|Кортрейк
|13
|5
|4
|4
|16 - 15
|19
|10.
|Остенде
|13
|5
|2
|6
|18 - 24
|17
|11.
|Гент
|12
|5
|2
|5
|21 - 13
|17
|12.
|АХ Лёвен
|2:0
|13
|3
|7
|3
|17 - 20
|16
|13.
|Стандард
|13
|4
|4
|5
|14 - 21
|16
|14.
|Синт-Трейден
|13
|4
|3
|6
|14 - 20
|15
|15.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|4
|6
|21 - 32
|13
|16.
|Серен Юнайтед
|13
|4
|0
|9
|16 - 27
|12
|17.
|Серкль Брюгге
|13
|2
|3
|8
|14 - 20
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|1
|2
|10
|12 - 28
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|2.
|Мехелен
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|3.
|Брюгге
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|5.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|6.
|Кортрейк
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Антверпен
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|8.
|Андерлехт
|0:2
|7
|3
|2
|2
|17 - 11
|11
|9.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|10.
|Генк
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|11.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|12.
|АХ Лёвен
|2:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|13.
|Эйпен
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|14.
|Стандард
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Зульте-Варегем
|7
|1
|2
|4
|11 - 21
|5
|16.
|Синт-Трейден
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|1
|0
|6
|3 - 11
|3
|18.
|Серкль Брюгге
|7
|0
|2
|5
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|2.
|Антверпен
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|4.
|Эйпен
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|5.
|Шарлеруа
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|6.
|Генк
|7
|3
|1
|3
|15 - 14
|10
|7.
|Синт-Трейден
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|8.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|9.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|6 - 9
|10
|10.
|Андерлехт
|0:2
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|11.
|Кортрейк
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|12.
|Зульте-Варегем
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|13.
|Остенде
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|14.
|АХ Лёвен
|2:0
|7
|1
|4
|2
|8 - 12
|7
|15.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|16.
|Гент
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|17.
|Серен Юнайтед
|7
|1
|0
|6
|5 - 18
|3
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|2
|4
|9 - 17
|2