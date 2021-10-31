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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Серкль Брюгге
0:1
Конец матча

Стадион:
Антверпен
0'
39' Желтая карточка
Винс Сэмюэл
45' Желтая карточка
Хотич Дино
52' Желтая карточка
David Sousa
0:1
57' Пенальти
Фрай Микаэль
60' Желтая карточка
Юсуф Альхассан
63' Желтая карточка
Верстрате Биргер
70' Желтая карточка
Даланн Йеспер
70' Желтая карточка
Саматта Мбвана
89' Желтая карточка
Де Лат Ричи
90' Желтая карточка
Ванхутт Шарль
90'+5
1
Дидийон
Томас
2
Витиньо
Виктор
II
4
Даланн
Йеспер
3
David
Sousa
25
Коррин
Александр
6
Уткус
Эдгарас
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
29
Миллан
Алехандро
10
Хотич
Дино
34
Сомерс
Тибо
11
Матондо
Рабби
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
3
Энгельс
Бьорн
61
Алмейда
Динис
21
Винс
Сэмюэл
6
Верстрате
Биргер
8
Юсуф
Альхассан
14
Бенсон
Манюэль
16
Геркенс
Питер
7
Фишер
Виктор
99
Фрай
Микаэль
Серкль Брюгге
4-2-3-1
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

Серкль Брюгге
Антверпен

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

12 матчей

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ПДА
3:1
ПДА
0:3
ПДА
1:0
ПДБВЭ
0:1
ПДБВЭ
0:0
ВД
2:1
ВД
1:1
ВД
2:2
ВД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллан Алехандро 3 (2) 0.23
Деман Оливье 3 0.23
Рубио Вальдо 2 0.15
Витиньо Виктор II 1 0.08
Хотич Дино 1 0.08
Даланн Йеспер 1 0.08
Ванхутт Шарль 1 0.08
Сомерс Тибо 1 0.08
Попович Борис 1 0.08
Декостере Роббе 0 0
Велковски Димитар 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 13 (2) 1
Бенсон Манюэль 3 0.23
Фишер Виктор 1 0.08
Геркенс Питер 1 0.08
Верстрате Биргер 1 0.08
Де Лат Ричи 1 0.08
Энгельс Бьорн 1 0.08
Миёши Коджи 1 0.08
Бута 0 0
Батай Йелле 0 0
Саматта Мбвана 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уткус Эдгарас 5 0
Лопес Леонардо 4 0
Даланн Йеспер 4 0
Деман Оливье 4 0
Хотич Дино 3 0
David Sousa 2 0
Рубио Вальдо 2 0
Ванхутт Шарль 2 0
Миллан Алехандро 2 0
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
Велковски Димитар 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Кануте Франк 1 0
Сомерс Тибо 1 0
Денкей Кевин 1 0
Попович Борис 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 5 1
Верстрате Биргер 5 0
Геркенс Питер 3 0
Энгельс Бьорн 1 1
Фрай Микаэль 2 0
Миёши Коджи 2 0
Бенсон Манюэль 2 0
Алмейда Динис 2 0
Верстрате Луи 2 0
Батай Йелле 2 0
Юсуф Альхассан 2 0
Винс Сэмюэл 2 0
Арун Фарис 1 0
Наингголан Раджа 1 0
Сек Абдулай 1 0
Фишер Виктор 1 0
Саматта Мбвана 1 0
Бута 1 0
Баликвиша Мишель-Анже 1 0
Сусси Абдерахман 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
14
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
1
25%
1
7%
1-15
1
25%
2
14%
16-30
1
25%
2
14%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
1
25%
3
21%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
18%
3
38%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Забито

13
23
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
2
15%
1
4%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
3
23%
6
26%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
4
31%
5
22%
61-75
3
23%
3
13%
76-90

Пропущено

20
16
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
3
15%
1
6%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
3
19%
31-45
4
20%
5
31%
46-60
3
15%
3
19%
61-75
5
25%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3
Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Стандард - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 1:2 Дюнкерк - Серкль Брюгге 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:1
Антверпен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1
Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 Стандард - Антверпен 2:5 Антверпен - Кортрейк 0:1 Мехелен - Антверпен 3:2 Антверпен - Монако 0:0 Антверпен - АЕК 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 13 7 5 1 23 - 15 26
2. Унион Сент-Жиллуаз 12 8 1 3 27 - 13 25
3. Антверпен 13 7 3 3 23 - 16 24
4. Мехелен 13 7 2 4 25 - 23 23
5. Шарлеруа 13 6 5 2 25 - 14 23
6. Генк 13 6 2 5 27 - 22 20
7. Андерлехт 0:2 13 5 5 3 25 - 18 20
8. Эйпен 13 6 2 5 23 - 20 20
9. Кортрейк 13 5 4 4 16 - 15 19
10. Остенде 13 5 2 6 18 - 24 17
11. Гент 12 5 2 5 21 - 13 17
12. АХ Лёвен 2:0 13 3 7 3 17 - 20 16
13. Стандард 13 4 4 5 14 - 21 16
14. Синт-Трейден 13 4 3 6 14 - 20 15
15. Зульте-Варегем 13 3 4 6 21 - 32 13
16. Серен Юнайтед 13 4 0 9 16 - 27 12
17. Серкль Брюгге 13 2 3 8 14 - 20 9
18. Беерсхот-Вильрейк 13 1 2 10 12 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 6 4 1 1 16 - 7 13
2. Мехелен 6 4 1 1 14 - 9 13
3. Брюгге 6 3 3 0 12 - 6 12
4. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 6 12
5. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 6 11
6. Кортрейк 6 3 2 1 9 - 6 11
7. Антверпен 6 3 2 1 10 - 7 11
8. Андерлехт 0:2 7 3 2 2 17 - 11 11
9. Остенде 7 3 1 3 10 - 13 10
10. Генк 6 3 1 2 12 - 8 10
11. Серен Юнайтед 6 3 0 3 11 - 9 9
12. АХ Лёвен 2:0 6 2 3 1 9 - 8 9
13. Эйпен 6 2 1 3 9 - 10 7
14. Стандард 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Зульте-Варегем 7 1 2 4 11 - 21 5
16. Синт-Трейден 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Беерсхот-Вильрейк 7 1 0 6 3 - 11 3
18. Серкль Брюгге 7 0 2 5 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 7 4 2 1 11 - 9 14
2. Антверпен 7 4 1 2 13 - 9 13
3. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 1 1 14 - 7 13
4. Эйпен 7 4 1 2 14 - 10 13
5. Шарлеруа 6 3 3 0 14 - 8 12
6. Генк 7 3 1 3 15 - 14 10
7. Синт-Трейден 6 3 1 2 6 - 7 10
8. Мехелен 7 3 1 3 11 - 14 10
9. Стандард 6 3 1 2 6 - 9 10
10. Андерлехт 0:2 6 2 3 1 8 - 7 9
11. Кортрейк 7 2 2 3 7 - 9 8
12. Зульте-Варегем 6 2 2 2 10 - 11 8
13. Остенде 6 2 1 3 8 - 11 7
14. АХ Лёвен 2:0 7 1 4 2 8 - 12 7
15. Серкль Брюгге 6 2 1 3 10 - 9 7
16. Гент 6 1 1 4 5 - 6 4
17. Серен Юнайтед 7 1 0 6 5 - 18 3
18. Беерсхот-Вильрейк 6 0 2 4 9 - 17 2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Хотич Дино получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Винс Сэмюэл получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Коррин Александр уходит с поля. Велковски Димитар выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Серкль Брюгге 0:1 Антверпен онлайн




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