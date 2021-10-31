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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
КуПС
1:1
Второй тайм: 58'

Стадион:
ХИК
0'
0:1
13' Гол
Тенхо Миро
1:1
18' Гол
Хямяляйнен Танели
34' Желтая карточка
Валенчич Филип
39' Желтая карточка
Лингман Лукас
58'
21
Крайдль
Йоханнес
32
Аспегрен
Фелипе
33
Хямяляйнен
Танели
3
Томас
Диого
2
Рикардо
Пауло
17
Ярвинен
Ииро
14
Попович
Антон
10
Себбан
Джордан
25
Ниссилья
Урхо
9
Вяйринен
Тим
29
Santeri
Haarala2
31
Кето
Хуго
3
Саксела
Янне
16
Морен
Валттери
15
Тенхо
Миро
5
О'Шоунесси
Даниэль
10
Лингман
Лукас
27
Валенчич
Филип
6
Жаир
9
Риски
Рику
11
Риски
Роопе
24
Браун
Дэвид
КуПС
ХИК

История личных встреч

КуПС
ХИК

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед

31 матч

19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 25 побед

Первый тайм

25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 23 победы

Второй тайм

32.3%
67.7%
0 побед 10 ничьих 21 победа

47 матчей

19.1%
27.7%
53.2%
9 побед 13 ничьих 25 побед

Первый тайм

14.9%
36.2%
48.9%
7 побед 17 ничьих 23 победы

Второй тайм

12.8%
42.6%
44.6%
6 побед 20 ничьих 21 победа

История матчей

В
1:1
К
0:0
В
0:0
В
0:3
В
2:2
В
1:0
В
1:1
В
0:0
В
0:1
В
2:2
В
1:2
К
2:0
В
1:0
В
0:2
В
2:0
В
1:0
В
2:3
К
1:4
В
0:0
В
0:1
В
1:1
В
1:0
В
2:2
В
2:2
В
3:1
В
4:2
В
0:0
В
1:2
В
4:1
В
2:0
В
0:3
ТМС
1:2
К
0:0
В
1:0
В
2:4
В
4:1
КЛ
4:3
В
1:2
В
0:5
К
1:0
В
0:3
В
5:1
КЛ
1:4
В
3:2
К
0:2
В
0:0
КЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вяйринен Тим 9 (2) 0.33
Ниссилья Урхо 8 0.3
Томас Диого 5 0.19
Santeri Haarala2 4 0.15
Попович Антон 3 0.11
Удо Аньекпено 3 0.11
Икауниекс Янис 3 (1) 0.11
Рангел 2 0.07
Рикардо Пауло 2 0.07
Хямяляйнен Танели 2 0.07
Видьеског Аксель 1 0.04
Хейнонен Артту 1 0.04
Тойвомяки Ханри 1 0.04
Сале Усман 1 0.04
Боатенг Бисмарк 1 (1) 0.04
Себбан Джордан 0 0
Аспегрен Фелипе 0 0
Каррильо Даниэль II 0 0
Niba MacDonald 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенчич Филип 6 (1) 0.22
Риски Роопе 6 0.22
Жаир 6 0.22
Браун Дэвид 5 0.19
Олусанья Антони 3 0.11
Луис Энрике II 3 0.11
Риски Рику 2 0.07
Лингман Лукас 2 0.07
Тенхо Миро 2 0.07
Casper Terho 2 0.07
Танака Атому 1 0.04
О'Шоунесси Даниэль 1 0.04
Морен Валттери 1 0.04
Хостикка Сантери 1 0.04
Мурильо Луис-Карлос 0 0
Саксела Янне 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рангел 6 0
Попович Антон 5 0
Томас Диого 5 0
Ниссилья Урхо 4 0
Боатенг Бисмарк 4 0
Рикардо Пауло 3 0
Тойвомяки Ханри 2 0
Henry Uzochokwu 2 0
Себбан Джордан 2 0
Хейнонен Артту 2 0
Santeri Haarala2 2 0
Аспегрен Фелипе 1 0
Пирттийоки Юхо 1 0
Вяйринен Тим 1 0
Крайдль Йоханнес 1 0
Каррильо Даниэль II 1 0
Удо Аньекпено 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жаир 4 0
Мурильо Луис-Карлос 4 0
Джалу Бубакар 4 0
Тенхо Миро 4 0
Пелтола Матти 4 0
Риски Роопе 3 0
Морен Валттери 2 0
Риски Рику 2 0
Хостикка Сантери 2 0
Кето Хуго 2 0
Танака Атому 1 0
Валенчич Филип 1 0
Саксела Янне 1 0
Браун Дэвид 1 0
Мурнэйн Дилан 1 0
Лингман Лукас 1 0
О'Шоунесси Даниэль 1 0
Дальстрем Себастьян 1 0
Луис Энрике II 1 0
Олусанья Антони 1 0
Casper Terho 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
19
12 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
3
15%
5
26%
1-15
3
15%
4
21%
16-30
6
30%
3
16%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
5
25%
2
11%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
33%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Забито

25
23
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
14 Не забивали 15
3
12%
4
17%
1-15
3
12%
1
4%
16-30
5
20%
4
17%
31-45
5
20%
4
17%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
5
20%
6
26%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
23%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
6
55%
61-75
3
23%
2
18%
76-90

Забито

45
42
23 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 18
4 Не забивали 5
6
13%
9
21%
1-15
6
13%
5
12%
16-30
11
24%
7
17%
31-45
6
13%
6
14%
46-60
6
13%
7
17%
61-75
10
22%
8
19%
76-90

Пропущено

19
16
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
5
26%
2
13%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
16%
7
44%
61-75
4
21%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - ХИФК 0:0 Интер Турку - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 2:1
КуПС - ХИФК 0:0 Хонка - КуПС 0:1 КТП - КуПС 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Мариехамн - КуПС 0:1 ХИК - КуПС 1:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 ХИФК - КуПС 1:5 КуПС - Унион Берлин 0:4 КуПС - КТП 4:0 Астана - КуПС 3:4 КуПС - Лахти 2:2 КуПС - Астана 1:1 Ворскла - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Ворскла 2:2
ХИК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ХИК - ХИФК 1:0 ХИК - Интер Турку 2:1 ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Ильвес - ХИК 2:3
ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Алашкерт - ХИК 2:4 ХИК - Интер Турку 0:1 ХИК - ХИФК 0:2 Хонка - ХИК 0:0 ХИК - ЛАСК 0:2 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - КуПС 1:1 ХИК - Фенербахче 2:5 Лахти - ХИК 0:1 Фенербахче - ХИК 1:0 ХИК - Мариехамн 1:0 ХИК - Нефтчи 3:0 КТП - ХИК 0:1 Нефтчи - ХИК 2:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:1 Заявка 27 18 5 4 41 - 19 59
2. КуПС 1:1 Заявка 27 17 7 3 46 - 20 58
3. СЯК Сейнайоки 3:1 Заявка 27 14 6 7 43 - 33 48
4. Интер Турку 1:3 Заявка 27 14 3 10 44 - 30 45
5. Лахти Заявка 27 10 10 7 35 - 30 40
6. Ильвес 1:0 Заявка 27 11 3 13 27 - 34 36
7. Хака Заявка 27 10 5 12 30 - 29 35
8. ХИФК 0:1 Заявка 27 9 8 10 25 - 29 35
9. Хонка Заявка 27 9 6 12 38 - 37 33
10. Мариехамн Заявка 27 9 3 15 28 - 40 30
11. Оулу Заявка 27 6 5 16 21 - 44 23
12. КТП Заявка 27 2 5 20 25 - 58 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:1 Заявка 14 9 2 3 22 - 12 29
2. КуПС 1:1 Заявка 14 8 5 1 21 - 7 29
3. Интер Турку 1:3 Заявка 14 8 2 4 25 - 15 26
4. СЯК Сейнайоки 3:1 Заявка 13 7 4 2 28 - 16 25
5. Ильвес 1:0 Заявка 13 8 1 4 15 - 12 25
6. Лахти Заявка 14 6 4 4 18 - 15 22
7. Хонка Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
8. Хака Заявка 14 4 4 6 14 - 13 16
9. ХИФК 0:1 Заявка 13 4 3 6 14 - 21 15
10. Оулу Заявка 13 4 2 7 11 - 17 14
11. Мариехамн Заявка 13 4 1 8 14 - 21 13
12. КТП Заявка 13 1 2 10 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:1 Заявка 13 9 3 1 19 - 7 30
2. КуПС 1:1 Заявка 13 9 2 2 25 - 13 29
3. СЯК Сейнайоки 3:1 Заявка 14 7 2 5 15 - 17 23
4. ХИФК 0:1 Заявка 14 5 5 4 11 - 8 20
5. Хака Заявка 13 6 1 6 16 - 16 19
6. Интер Турку 1:3 Заявка 13 6 1 6 19 - 15 19
7. Лахти Заявка 13 4 6 3 17 - 15 18
8. Мариехамн Заявка 14 5 2 7 14 - 19 17
9. Хонка Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
10. Ильвес 1:0 Заявка 14 3 2 9 12 - 22 11
11. Оулу Заявка 14 2 3 9 10 - 27 9
12. КТП Заявка 14 1 3 10 14 - 33 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Лингман Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Валенчич Филип получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Хямяляйнен Танели бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Тенхо Миро бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
ХИК
2.84
3.34
3.43
Все Коэффициенты
Где смотреть матч КуПС 1:1 ХИК онлайн




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