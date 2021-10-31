Финляндия: Вейккауслига 2021
1:1
Второй тайм: 58'
Стадион: Савон Саномат Ареена
0:1
13' ГолТенхо Миро
1:1
18' ГолХямяляйнен Танели
34' Желтая карточкаВаленчич Филип
39' Желтая карточкаЛингман Лукас
17
Ярвинен
Ииро
31
Кето
Хуго
15
Тенхо
Миро
6
Жаир
11
Риски
Роопе
24
Браун
Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ярвинен ИироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Валакари Симо
- Основной состав
-
31 Кето ХугоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 ЖаирПолузащитник
- Нападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
-
24 Браун ДэвидНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Спарв ТимПолузащитник
-
37 Танака АтомуНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
Ход матча
13'
0:1
18'
34'
39'
История личных встреч
КуПС
ХИК
16 матчей
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед
31 матч
19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 25 побед
Первый тайм
25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 23 победы
Второй тайм
32.3%
67.7%
0 побед 10 ничьих 21 победа
47 матчей
19.1%
27.7%
53.2%
9 побед 13 ничьих 25 побед
Первый тайм
14.9%
36.2%
48.9%
7 побед 17 ничьих 23 победы
Второй тайм
12.8%
42.6%
44.6%
6 побед 20 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вяйринен Тим
|9 (2)
|0.33
|Ниссилья Урхо
|8
|0.3
|Томас Диого
|5
|0.19
|Santeri Haarala2
|4
|0.15
|Попович Антон
|3
|0.11
|Удо Аньекпено
|3
|0.11
|Икауниекс Янис
|3 (1)
|0.11
|Рангел
|2
|0.07
|Рикардо Пауло
|2
|0.07
|Хямяляйнен Танели
|2
|0.07
|Видьеског Аксель
|1
|0.04
|Хейнонен Артту
|1
|0.04
|Тойвомяки Ханри
|1
|0.04
|Сале Усман
|1
|0.04
|Боатенг Бисмарк
|1 (1)
|0.04
|Себбан Джордан
|0
|0
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|Каррильо Даниэль II
|0
|0
|Niba MacDonald
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенчич Филип
|6 (1)
|0.22
|Риски Роопе
|6
|0.22
|Жаир
|6
|0.22
|Браун Дэвид
|5
|0.19
|Олусанья Антони
|3
|0.11
|Луис Энрике II
|3
|0.11
|Риски Рику
|2
|0.07
|Лингман Лукас
|2
|0.07
|Тенхо Миро
|2
|0.07
|Casper Terho
|2
|0.07
|Танака Атому
|1
|0.04
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0.04
|Морен Валттери
|1
|0.04
|Хостикка Сантери
|1
|0.04
|Мурильо Луис-Карлос
|0
|0
|Саксела Янне
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рангел
|6
|0
|Попович Антон
|5
|0
|Томас Диого
|5
|0
|Ниссилья Урхо
|4
|0
|Боатенг Бисмарк
|4
|0
|Рикардо Пауло
|3
|0
|Тойвомяки Ханри
|2
|0
|Henry Uzochokwu
|2
|0
|Себбан Джордан
|2
|0
|Хейнонен Артту
|2
|0
|Santeri Haarala2
|2
|0
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|Пирттийоки Юхо
|1
|0
|Вяйринен Тим
|1
|0
|Крайдль Йоханнес
|1
|0
|Каррильо Даниэль II
|1
|0
|Удо Аньекпено
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жаир
|4
|0
|Мурильо Луис-Карлос
|4
|0
|Джалу Бубакар
|4
|0
|Тенхо Миро
|4
|0
|Пелтола Матти
|4
|0
|Риски Роопе
|3
|0
|Морен Валттери
|2
|0
|Риски Рику
|2
|0
|Хостикка Сантери
|2
|0
|Кето Хуго
|2
|0
|Танака Атому
|1
|0
|Валенчич Филип
|1
|0
|Саксела Янне
|1
|0
|Браун Дэвид
|1
|0
|Мурнэйн Дилан
|1
|0
|Лингман Лукас
|1
|0
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0
|Дальстрем Себастьян
|1
|0
|Луис Энрике II
|1
|0
|Олусанья Антони
|1
|0
|Casper Terho
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
19
12 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
3
15%
5
26%
1-15
3
15%
4
21%
16-30
6
30%
3
16%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
5
25%
2
11%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
33%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Забито
25
23
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
14 Не забивали 15
3
12%
4
17%
1-15
3
12%
1
4%
16-30
5
20%
4
17%
31-45
5
20%
4
17%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
5
20%
6
26%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
23%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
6
55%
61-75
3
23%
2
18%
76-90
Забито
45
42
23 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 18
4 Не забивали 5
6
13%
9
21%
1-15
6
13%
5
12%
16-30
11
24%
7
17%
31-45
6
13%
6
14%
46-60
6
13%
7
17%
61-75
10
22%
8
19%
76-90
Пропущено
19
16
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
5
26%
2
13%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
16%
7
44%
61-75
4
21%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - ХИФК 0:0 Интер Турку - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 2:1
КуПС - ХИФК 0:0 Хонка - КуПС 0:1 КТП - КуПС 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Мариехамн - КуПС 0:1 ХИК - КуПС 1:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 ХИФК - КуПС 1:5 КуПС - Унион Берлин 0:4 КуПС - КТП 4:0 Астана - КуПС 3:4 КуПС - Лахти 2:2 КуПС - Астана 1:1 Ворскла - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Ворскла 2:2
ХИК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ХИК - ХИФК 1:0 ХИК - Интер Турку 2:1 ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Ильвес - ХИК 2:3
ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Алашкерт - ХИК 2:4 ХИК - Интер Турку 0:1 ХИК - ХИФК 0:2 Хонка - ХИК 0:0 ХИК - ЛАСК 0:2 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - КуПС 1:1 ХИК - Фенербахче 2:5 Лахти - ХИК 0:1 Фенербахче - ХИК 1:0 ХИК - Мариехамн 1:0 ХИК - Нефтчи 3:0 КТП - ХИК 0:1 Нефтчи - ХИК 2:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:1 Заявка
|27
|18
|5
|4
|41 - 19
|59
|2.
|КуПС
|1:1 Заявка
|27
|17
|7
|3
|46 - 20
|58
|3.
|СЯК Сейнайоки
|3:1 Заявка
|27
|14
|6
|7
|43 - 33
|48
|4.
|Интер Турку
|1:3 Заявка
|27
|14
|3
|10
|44 - 30
|45
|5.
|Лахти
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|35 - 30
|40
|6.
|Ильвес
|1:0 Заявка
|27
|11
|3
|13
|27 - 34
|36
|7.
|Хака
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|30 - 29
|35
|8.
|ХИФК
|0:1 Заявка
|27
|9
|8
|10
|25 - 29
|35
|9.
|Хонка
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 37
|33
|10.
|Мариехамн
|Заявка
|27
|9
|3
|15
|28 - 40
|30
|11.
|Оулу
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|21 - 44
|23
|12.
|КТП
|Заявка
|27
|2
|5
|20
|25 - 58
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:1 Заявка
|14
|9
|2
|3
|22 - 12
|29
|2.
|КуПС
|1:1 Заявка
|14
|8
|5
|1
|21 - 7
|29
|3.
|Интер Турку
|1:3 Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 15
|26
|4.
|СЯК Сейнайоки
|3:1 Заявка
|13
|7
|4
|2
|28 - 16
|25
|5.
|Ильвес
|1:0 Заявка
|13
|8
|1
|4
|15 - 12
|25
|6.
|Лахти
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 15
|22
|7.
|Хонка
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 17
|18
|8.
|Хака
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 13
|16
|9.
|ХИФК
|0:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|10.
|Оулу
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 17
|14
|11.
|Мариехамн
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 21
|13
|12.
|КТП
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|11 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:1 Заявка
|13
|9
|3
|1
|19 - 7
|30
|2.
|КуПС
|1:1 Заявка
|13
|9
|2
|2
|25 - 13
|29
|3.
|СЯК Сейнайоки
|3:1 Заявка
|14
|7
|2
|5
|15 - 17
|23
|4.
|ХИФК
|0:1 Заявка
|14
|5
|5
|4
|11 - 8
|20
|5.
|Хака
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 16
|19
|6.
|Интер Турку
|1:3 Заявка
|13
|6
|1
|6
|19 - 15
|19
|7.
|Лахти
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Мариехамн
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 19
|17
|9.
|Хонка
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|10.
|Ильвес
|1:0 Заявка
|14
|3
|2
|9
|12 - 22
|11
|11.
|Оулу
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 27
|9
|12.
|КТП
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|14 - 33
|6