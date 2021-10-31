Финляндия: Вейккауслига 2021
1:1
Конец матча
Стадион: Савон Саномат Ареена
0:1
13' ГолТенхо Миро
1:1
18' ГолХямяляйнен Танели
34' Желтая карточкаВаленчич Филип
39' Желтая карточкаЛингман Лукас
63' Желтая карточкаСаксела Янне
90' Желтая карточкаРиски Роопе
90' Желтая карточкаКето Хуго
17
Ярвинен
Ииро
31
Кето
Хуго
15
Тенхо
Миро
6
Жаир
11
Риски
Роопе
24
Браун
Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ярвинен ИироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Валакари Симо
- Основной состав
-
31 Кето ХугоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 ЖаирПолузащитник
- Нападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
-
24 Браун ДэвидНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Спарв ТимПолузащитник
-
37 Танака АтомуНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
Ход матча
13'
0:1
18'
34'
39'
63'
90'
90'
История личных встреч
КуПС
ХИК
16 матчей
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед
31 матч
19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 25 побед
Первый тайм
25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 23 победы
Второй тайм
32.3%
67.7%
0 побед 10 ничьих 21 победа
47 матчей
19.1%
27.7%
53.2%
9 побед 13 ничьих 25 побед
Первый тайм
14.9%
36.2%
48.9%
7 побед 17 ничьих 23 победы
Второй тайм
12.8%
42.6%
44.6%
6 побед 20 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вяйринен Тим
|9 (2)
|0.33
|Ниссилья Урхо
|8
|0.3
|Томас Диого
|5
|0.19
|Santeri Haarala2
|4
|0.15
|Попович Антон
|3
|0.11
|Удо Аньекпено
|3
|0.11
|Икауниекс Янис
|3 (1)
|0.11
|Рангел
|2
|0.07
|Рикардо Пауло
|2
|0.07
|Хямяляйнен Танели
|2
|0.07
|Видьеског Аксель
|1
|0.04
|Хейнонен Артту
|1
|0.04
|Тойвомяки Ханри
|1
|0.04
|Сале Усман
|1
|0.04
|Боатенг Бисмарк
|1 (1)
|0.04
|Себбан Джордан
|0
|0
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|Каррильо Даниэль II
|0
|0
|Niba MacDonald
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенчич Филип
|6 (1)
|0.22
|Риски Роопе
|6
|0.22
|Жаир
|6
|0.22
|Браун Дэвид
|5
|0.19
|Олусанья Антони
|3
|0.11
|Луис Энрике II
|3
|0.11
|Риски Рику
|2
|0.07
|Лингман Лукас
|2
|0.07
|Тенхо Миро
|2
|0.07
|Casper Terho
|2
|0.07
|Танака Атому
|1
|0.04
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0.04
|Морен Валттери
|1
|0.04
|Хостикка Сантери
|1
|0.04
|Мурильо Луис-Карлос
|0
|0
|Саксела Янне
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рангел
|6
|0
|Попович Антон
|5
|0
|Томас Диого
|5
|0
|Ниссилья Урхо
|4
|0
|Боатенг Бисмарк
|4
|0
|Рикардо Пауло
|3
|0
|Тойвомяки Ханри
|2
|0
|Henry Uzochokwu
|2
|0
|Себбан Джордан
|2
|0
|Хейнонен Артту
|2
|0
|Santeri Haarala2
|2
|0
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|Пирттийоки Юхо
|1
|0
|Вяйринен Тим
|1
|0
|Крайдль Йоханнес
|1
|0
|Каррильо Даниэль II
|1
|0
|Удо Аньекпено
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жаир
|4
|0
|Мурильо Луис-Карлос
|4
|0
|Джалу Бубакар
|4
|0
|Риски Роопе
|4
|0
|Тенхо Миро
|4
|0
|Пелтола Матти
|4
|0
|Кето Хуго
|3
|0
|Морен Валттери
|2
|0
|Риски Рику
|2
|0
|Саксела Янне
|2
|0
|Хостикка Сантери
|2
|0
|Танака Атому
|1
|0
|Валенчич Филип
|1
|0
|Браун Дэвид
|1
|0
|Мурнэйн Дилан
|1
|0
|Лингман Лукас
|1
|0
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0
|Дальстрем Себастьян
|1
|0
|Луис Энрике II
|1
|0
|Олусанья Антони
|1
|0
|Casper Terho
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
20
13 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 10
16 Не забивали 16
3
14%
6
30%
1-15
4
19%
4
20%
16-30
6
29%
3
15%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
2
10%
3
15%
61-75
5
24%
2
10%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
3
43%
1
17%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Забито
25
23
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
3
12%
4
17%
1-15
3
12%
1
4%
16-30
5
20%
4
17%
31-45
5
20%
4
17%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
5
20%
6
26%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
23%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
6
55%
61-75
3
23%
2
18%
76-90
Забито
46
43
24 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 19
4 Не забивали 5
6
13%
10
23%
1-15
7
15%
5
12%
16-30
11
24%
7
16%
31-45
6
13%
6
14%
46-60
6
13%
7
16%
61-75
10
22%
8
19%
76-90
Пропущено
20
17
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
6
30%
2
12%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
3
15%
2
12%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
15%
7
41%
61-75
4
20%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - ХИФК 0:0 Интер Турку - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 2:1
КуПС - ХИФК 0:0 Хонка - КуПС 0:1 КТП - КуПС 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Мариехамн - КуПС 0:1 ХИК - КуПС 1:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 ХИФК - КуПС 1:5 КуПС - Унион Берлин 0:4 КуПС - КТП 4:0 Астана - КуПС 3:4 КуПС - Лахти 2:2 КуПС - Астана 1:1 Ворскла - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Ворскла 2:2
ХИК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ХИК - ХИФК 1:0 ХИК - Интер Турку 2:1 ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Ильвес - ХИК 2:3
ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Алашкерт - ХИК 2:4 ХИК - Интер Турку 0:1 ХИК - ХИФК 0:2 Хонка - ХИК 0:0 ХИК - ЛАСК 0:2 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - КуПС 1:1 ХИК - Фенербахче 2:5 Лахти - ХИК 0:1 Фенербахче - ХИК 1:0 ХИК - Мариехамн 1:0 ХИК - Нефтчи 3:0 КТП - ХИК 0:1 Нефтчи - ХИК 2:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|27
|18
|5
|4
|41 - 19
|59
|2.
|КуПС
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|46 - 20
|58
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|45 - 34
|48
|4.
|Интер Турку
|Заявка
|27
|14
|3
|10
|45 - 32
|45
|5.
|Лахти
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|35 - 30
|40
|6.
|Ильвес
|Заявка
|27
|11
|3
|13
|29 - 34
|36
|7.
|Хака
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|30 - 29
|35
|8.
|ХИФК
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|25 - 31
|35
|9.
|Хонка
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 37
|33
|10.
|Мариехамн
|Заявка
|27
|9
|3
|15
|28 - 40
|30
|11.
|Оулу
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|21 - 44
|23
|12.
|КТП
|Заявка
|27
|2
|5
|20
|25 - 58
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|22 - 12
|29
|2.
|КуПС
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|21 - 7
|29
|3.
|Интер Турку
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|26 - 17
|26
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|28 - 16
|25
|5.
|Ильвес
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|15 - 12
|25
|6.
|Лахти
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 15
|22
|7.
|Хонка
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 17
|18
|8.
|Хака
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 13
|16
|9.
|ХИФК
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 23
|15
|10.
|Оулу
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 17
|14
|11.
|Мариехамн
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 21
|13
|12.
|КТП
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|11 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|19 - 7
|30
|2.
|КуПС
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|25 - 13
|29
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|17 - 18
|23
|4.
|ХИФК
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|11 - 8
|20
|5.
|Хака
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 16
|19
|6.
|Интер Турку
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|19 - 15
|19
|7.
|Лахти
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Мариехамн
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 19
|17
|9.
|Хонка
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|10.
|Ильвес
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 22
|11
|11.
|Оулу
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 27
|9
|12.
|КТП
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|14 - 33
|6