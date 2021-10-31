Финляндия: Вейккауслига 2021
0:1
21' ГолВоутилайнен Джерри
0:2
34' ГолDarren Smith III
46' Желтая карточкаУзочакву Арнест
1:2
49' ГолЗекири Альтин
2:2
54' ГолЗекири Альтин
62' Желтая карточкаВоутилайнен Джерри
64' Желтая карточкаВирта Эмели
2:3
65' ГолВоутилайнен Джерри
16
Форсс
Ласси
15
Аркивуо
Кари
10
Вирта
Эмели
70
Паунио
Роопе
21
Коски
Вилле
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Форсс ЛассиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Аркивуо КариЗащитник
- Полузащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ilir Zeneli
- Основной состав
-
70 Паунио РоопеВратарь
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мюррей ТимВратарь
- Защитник
-
26 Хатакка ДаниЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Весара Веса
Ход матча
21'
34'
46'
49'
1:2
54'
2:2
64'
65'
История личных встреч
Лахти
Хонка
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед
32 матча
34.4%
25%
40.6%
11 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
18.8%
40.6%
40.6%
6 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
12 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чарльз Джеффри
|7 (1)
|0.26
|Зекири Альтин
|7 (1)
|0.26
|Канджи Макумба
|5
|0.19
|Ассехнун Джасин-Амин
|5 (1)
|0.19
|Хертси Лооренц
|4
|0.15
|Аркивуо Кари
|1 (1)
|0.04
|Вирта Эмели
|1
|0.04
|Лампинен Пири
|1
|0.04
|Сейдиу Арлинд
|1
|0.04
|Или-Хиетанен Кристиан
|1
|0.04
|Энинфул Анри
|1
|0.04
|Эрвас Хавьер
|1
|0.04
|Вийтикко Микко
|0
|0
|Кубронн Жан-Кристоф
|0
|0
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|8
|0.3
|Воутилайнен Джерри
|4
|0.15
|Кауфманн Лукас
|3 (2)
|0.11
|Донгу Жан
|3
|0.11
|Луис Энрике II
|3
|0.11
|Саваж Демба
|3 (1)
|0.11
|Арко-Менса Эдмунд
|2
|0.07
|Модесто Руй
|2
|0.07
|Коскинен Отсо
|2 (1)
|0.07
|Пююхтя Никлас
|2
|0.07
|Алегрия Хуан
|2
|0.07
|Хатакка Дани
|1
|0.04
|Расимус Конста
|1
|0.04
|Рале Матиас
|1
|0.04
|Узочакву Арнест
|0
|0
Карточки
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энинфул Анри
|6
|1
|Зекири Альтин
|4
|2
|Эрвас Хавьер
|6
|0
|Вирта Эмели
|6
|0
|Канджи Макумба
|5
|0
|Пеннинкангас Теему
|5
|0
|Лахти Тими
|4
|0
|Клинга Матти
|4
|0
|Регеро Антонио
|4
|0
|Чарльз Джеффри
|3
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|3
|0
|Или-Хиетанен Кристиан
|3
|0
|Вийтикко Микко
|2
|0
|Аркивуо Кари
|1
|0
|Хертси Лооренц
|1
|0
|Кубронн Жан-Кристоф
|1
|0
|Тиайнен Йоона
|1
|0
|Сейдиу Арлинд
|1
|0
|Лампинен Пири
|1
|0
|Форсс Ласси
|1
|0
|Коскипало Даниэль
|1
|0
|Riyad El Alami
|1
|0
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арко-Менса Эдмунд
|7
|1
|Хатакка Дани
|5
|0
|Таммилето Дуарте
|4
|0
|Кауфманн Лукас
|4
|0
|Левянен Йонас
|4
|0
|Коски Вилле
|4
|0
|Коскинен Отсо
|4
|0
|Воутилайнен Джерри
|2
|1
|Аалто Хенри
|3
|0
|Darren Smith III
|3
|0
|Модесто Руй
|3
|0
|Алегрия Хуан
|1
|1
|Хейккиля Тапио
|2
|0
|Узочакву Арнест
|2
|0
Голы по времени матча
Забито
16
16
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
2
13%
5
31%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
25%
3
19%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
5
31%
2
13%
76-90
Пропущено
12
18
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
2
11%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
2
17%
7
39%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
3
25%
2
11%
76-90
Забито
17
18
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
4
24%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
5
29%
29%
4
22%
46-60
2
12%
4
22%
61-75
4
24%
4
22%
76-90
Пропущено
15
18
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
20%
3
17%
1-15
5
33%
1
6%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
3
20%
4
22%
61-75
1
7%
5
28%
76-90
Забито
33
34
12 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 10
7 Не забивали 11
6
18%
6
18%
1-15
0
0%
5
15%
16-30
6
18%
4
12%
31-45
8
24%
5
15%
46-60
4
12%
8
24%
61-75
9
27%
6
18%
76-90
Пропущено
27
36
17 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 22
5
19%
3
8%
1-15
9
33%
3
8%
16-30
3
11%
6
17%
31-45
3
11%
9
25%
46-60
3
11%
8
22%
61-75
4
15%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Мариехамн - Лахти 0:3 Лахти - Оулу 0:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - КТП 2:1
СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 КТП - Лахти 1:2 Лахти - Оулу 0:0 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - ХИК 0:1 Лахти - Хака 0:2 КуПС - Лахти 2:2 Лахти - КТП 3:0 Хонка - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 1:1 ХИФК - Лахти 0:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 2:1 Интер Турку - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 0:0 Хака - Лахти 1:1
Хонка
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хонка - Оулу 6:1 Хонка - Хака 0:2 КТП - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 1:1
Ильвес - Хонка 0:0 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - ХИК 0:0 Хонка - КТП 3:1 Хонка - ХИФК 0:3 Мариехамн - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Ильвес 4:1 Интер Турку - Хонка 2:2 Хонка - Домжале 0:1 Хонка - Лахти 1:1 Домжале - Хонка 1:1 Рунавик - Хонка 1:3 Хонка - Оулу 1:0 Хонка - Рунавик 0:0 Хака - Хонка 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|40 - 18
|58
|2.
|КуПС
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|45 - 19
|57
|3.
|Интер Турку
|Заявка
|26
|14
|3
|9
|43 - 27
|45
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|40 - 32
|45
|5.
|Лахти
|2:3 Заявка
|27
|10
|10
|7
|35 - 30
|40
|6.
|ХИФК
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|25 - 28
|35
|7.
|Хака
|1:0 Заявка
|27
|10
|5
|12
|29 - 29
|35
|8.
|Хонка
|3:2 Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 37
|33
|9.
|Ильвес
|Заявка
|26
|10
|3
|13
|26 - 34
|33
|10.
|Мариехамн
|0:1 Заявка
|27
|9
|3
|15
|28 - 39
|30
|11.
|Оулу
|1:1 Заявка
|27
|5
|6
|16
|20 - 44
|21
|12.
|КТП
|1:1 Заявка
|27
|2
|6
|19
|25 - 57
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|22 - 12
|29
|2.
|КуПС
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|20 - 6
|28
|3.
|Интер Турку
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 12
|26
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|28 - 16
|25
|5.
|Ильвес
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|15 - 12
|25
|6.
|Лахти
|2:3 Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 15
|22
|7.
|Хонка
|3:2 Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 17
|18
|8.
|Хака
|1:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 13
|16
|9.
|ХИФК
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 20
|15
|10.
|Мариехамн
|0:1 Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 21
|13
|11.
|Оулу
|1:1 Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|12.
|КТП
|1:1 Заявка
|13
|1
|2
|10
|11 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|25 - 13
|29
|2.
|ХИК
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|18 - 6
|29
|3.
|ХИФК
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|11 - 8
|20
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 16
|20
|5.
|Хака
|1:0 Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 16
|19
|6.
|Интер Турку
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|19 - 15
|19
|7.
|Лахти
|2:3 Заявка
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Мариехамн
|0:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 18
|17
|9.
|Хонка
|3:2 Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|10.
|Оулу
|1:1 Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 27
|9
|11.
|Ильвес
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 22
|8
|12.
|КТП
|1:1 Заявка
|14
|1
|4
|9
|14 - 32
|7