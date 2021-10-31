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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
Лахти
2:3
Конец матча

Стадион:
Хонка
0'
0:1
21' Гол
Воутилайнен Джерри
0:2
34' Гол
Darren Smith III
46' Желтая карточка
Узочакву Арнест
1:2
48' Гол
Зекири Альтин
2:2
54' Гол
Зекири Альтин
63' Желтая карточка
Воутилайнен Джерри
64' Желтая карточка
Вирта Эмели
2:3
65' Гол
Воутилайнен Джерри
87' Желтая карточка
Чарльз Джеффри
90'+4
25
Регеро
Антонио
16
Форсс
Ласси
5
Вийтикко
Микко
4
Riyad
El
Alami
15
Аркивуо
Кари
22
Хертси
Лооренц
10
Вирта
Эмели
59
Канджи
Макумба
8
Клинга
Матти
7
Зекири
Альтин
9
Чарльз
Джеффри
70
Паунио
Роопе
21
Коски
Вилле
16
Расимус
Конста
5
Аалто
Хенри
4
Узочакву
Арнест
6
Воутилайнен
Джерри
24
Банахене
Насиру
31
Арко-Менса
Эдмунд
10
Кауфманн
Лукас
11
Darren
Smith
III
88
Коскинен
Отсо
Лахти
Хонка

История личных встреч

Лахти
Хонка

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед

32 матча

34.4%
25%
40.6%
11 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

18.8%
40.6%
40.6%
6 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
12 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

В
1:1
В
1:0
В
2:1
В
0:0
К
0:1
ТМС
1:2
ТМК
1:2
В
3:2
В
2:0
К
0:1
В
2:0
В
1:1
В
0:0
В
2:0
В
1:1
В
1:0
В
4:2
В
0:1
В
1:0
В
3:2
В
2:3
В
2:1
КЛ
2:2
КЛ
4:1
ТМС
2:0
В
1:2
В
2:4
КЛ
4:1
В
1:1
В
2:2
В
1:0
В
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чарльз Джеффри 7 (1) 0.26
Зекири Альтин 7 (1) 0.26
Канджи Макумба 5 0.19
Ассехнун Джасин-Амин 5 (1) 0.19
Хертси Лооренц 4 0.15
Аркивуо Кари 1 (1) 0.04
Вирта Эмели 1 0.04
Лампинен Пири 1 0.04
Сейдиу Арлинд 1 0.04
Или-Хиетанен Кристиан 1 0.04
Энинфул Анри 1 0.04
Эрвас Хавьер 1 0.04
Вийтикко Микко 0 0
Кубронн Жан-Кристоф 0 0
Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 8 0.3
Воутилайнен Джерри 4 0.15
Кауфманн Лукас 3 (2) 0.11
Донгу Жан 3 0.11
Луис Энрике II 3 0.11
Саваж Демба 3 (1) 0.11
Арко-Менса Эдмунд 2 0.07
Модесто Руй 2 0.07
Коскинен Отсо 2 (1) 0.07
Пююхтя Никлас 2 0.07
Алегрия Хуан 2 0.07
Хатакка Дани 1 0.04
Расимус Конста 1 0.04
Рале Матиас 1 0.04
Узочакву Арнест 0 0

Карточки

Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энинфул Анри 6 1
Зекири Альтин 4 2
Эрвас Хавьер 6 0
Вирта Эмели 6 0
Канджи Макумба 5 0
Пеннинкангас Теему 5 0
Лахти Тими 4 0
Клинга Матти 4 0
Регеро Антонио 4 0
Чарльз Джеффри 4 0
Ассехнун Джасин-Амин 3 0
Или-Хиетанен Кристиан 3 0
Вийтикко Микко 2 0
Аркивуо Кари 1 0
Хертси Лооренц 1 0
Кубронн Жан-Кристоф 1 0
Тиайнен Йоона 1 0
Сейдиу Арлинд 1 0
Лампинен Пири 1 0
Форсс Ласси 1 0
Коскипало Даниэль 1 0
Riyad El Alami 1 0
Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арко-Менса Эдмунд 7 1
Хатакка Дани 5 0
Таммилето Дуарте 4 0
Кауфманн Лукас 4 0
Левянен Йонас 4 0
Коски Вилле 4 0
Коскинен Отсо 4 0
Воутилайнен Джерри 2 1
Аалто Хенри 3 0
Darren Smith III 3 0
Модесто Руй 3 0
Алегрия Хуан 1 1
Хейккиля Тапио 2 0
Узочакву Арнест 2 0

Голы по времени матча

Забито

18
19
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
2
11%
5
26%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
22%
4
21%
31-45
5
28%
1
5%
46-60
2
11%
5
26%
61-75
5
28%
2
11%
76-90

Пропущено

15
20
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
2
13%
0
0%
1-15
5
33%
2
10%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
2
13%
9
45%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
3
20%
2
10%
76-90

Забито

17
18
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
4
24%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
5
29%
29%
4
22%
46-60
2
12%
4
22%
61-75
4
24%
4
22%
76-90

Пропущено

15
18
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
20%
3
17%
1-15
5
33%
1
6%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
3
20%
4
22%
61-75
1
7%
5
28%
76-90

Забито

35
37
12 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 11
7 Не забивали 11
6
17%
6
16%
1-15
0
0%
6
16%
16-30
6
17%
5
14%
31-45
10
29%
5
14%
46-60
4
11%
9
24%
61-75
9
26%
6
16%
76-90

Пропущено

30
38
19 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 23
5
17%
3
8%
1-15
10
33%
3
8%
16-30
4
13%
6
16%
31-45
3
10%
11
29%
46-60
4
13%
8
21%
61-75
4
13%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Мариехамн - Лахти 0:3 Лахти - Оулу 0:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - КТП 2:1
СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 КТП - Лахти 1:2 Лахти - Оулу 0:0 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - ХИК 0:1 Лахти - Хака 0:2 КуПС - Лахти 2:2 Лахти - КТП 3:0 Хонка - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 1:1 ХИФК - Лахти 0:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 2:1 Интер Турку - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 0:0 Хака - Лахти 1:1
Хонка
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хонка - Оулу 6:1 Хонка - Хака 0:2 КТП - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 1:1
Ильвес - Хонка 0:0 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - ХИК 0:0 Хонка - КТП 3:1 Хонка - ХИФК 0:3 Мариехамн - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Ильвес 4:1 Интер Турку - Хонка 2:2 Хонка - Домжале 0:1 Хонка - Лахти 1:1 Домжале - Хонка 1:1 Рунавик - Хонка 1:3 Хонка - Оулу 1:0 Хонка - Рунавик 0:0 Хака - Хонка 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:1 Заявка 27 18 5 4 41 - 19 59
2. КуПС 1:1 Заявка 27 17 7 3 46 - 20 58
3. СЯК Сейнайоки 3:1 Заявка 27 14 6 7 43 - 33 48
4. Интер Турку 1:3 Заявка 27 14 3 10 44 - 30 45
5. Лахти Заявка 27 10 10 7 35 - 30 40
6. Ильвес 1:0 Заявка 27 11 3 13 27 - 34 36
7. Хака Заявка 27 10 5 12 30 - 29 35
8. ХИФК 0:1 Заявка 27 9 8 10 25 - 29 35
9. Хонка Заявка 27 9 6 12 38 - 37 33
10. Мариехамн Заявка 27 9 3 15 28 - 40 30
11. Оулу Заявка 27 6 5 16 21 - 44 23
12. КТП Заявка 27 2 5 20 25 - 58 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:1 Заявка 14 9 2 3 22 - 12 29
2. КуПС 1:1 Заявка 14 8 5 1 21 - 7 29
3. Интер Турку 1:3 Заявка 14 8 2 4 25 - 15 26
4. СЯК Сейнайоки 3:1 Заявка 13 7 4 2 28 - 16 25
5. Ильвес 1:0 Заявка 13 8 1 4 15 - 12 25
6. Лахти Заявка 14 6 4 4 18 - 15 22
7. Хонка Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
8. Хака Заявка 14 4 4 6 14 - 13 16
9. ХИФК 0:1 Заявка 13 4 3 6 14 - 21 15
10. Оулу Заявка 13 4 2 7 11 - 17 14
11. Мариехамн Заявка 13 4 1 8 14 - 21 13
12. КТП Заявка 13 1 2 10 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:1 Заявка 13 9 3 1 19 - 7 30
2. КуПС 1:1 Заявка 13 9 2 2 25 - 13 29
3. СЯК Сейнайоки 3:1 Заявка 14 7 2 5 15 - 17 23
4. ХИФК 0:1 Заявка 14 5 5 4 11 - 8 20
5. Хака Заявка 13 6 1 6 16 - 16 19
6. Интер Турку 1:3 Заявка 13 6 1 6 19 - 15 19
7. Лахти Заявка 13 4 6 3 17 - 15 18
8. Мариехамн Заявка 14 5 2 7 14 - 19 17
9. Хонка Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
10. Ильвес 1:0 Заявка 14 3 2 9 12 - 22 11
11. Оулу Заявка 14 2 3 9 10 - 27 9
12. КТП Заявка 14 1 3 10 14 - 33 6
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Darren Smith бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Воутилайнен Джерри бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лахти 2:3 Хонка онлайн




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