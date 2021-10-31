Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

87' Чарльз Джеффри получил желтую карточку от судьи

72' Аркивуо Кари уходит с поля. Daniel Koskipalo выходит вместо него

65' Г О О О О Л - Воутилайнен Джерри бьет в цель!

64' Вирта Эмели получил желтую карточку от судьи

63' Воутилайнен Джерри получил желтую карточку от судьи

54' Г О О О О Л - Altin Zeqiri бьет в цель!

48' Г О О О О Л - Altin Zeqiri бьет в цель!

46' Узочакву Арнест получил желтую карточку от судьи

46' Riyad El Alami уходит с поля. Пеннинкангас Теему выходит вместо него