Финляндия: Вейккауслига 2021
0:1
21' ГолВоутилайнен Джерри
0:2
34' ГолDarren Smith III
46' Желтая карточкаУзочакву Арнест
1:2
48' ГолЗекири Альтин
2:2
54' ГолЗекири Альтин
63' Желтая карточкаВоутилайнен Джерри
64' Желтая карточкаВирта Эмели
2:3
65' ГолВоутилайнен Джерри
87' Желтая карточкаЧарльз Джеффри
16
Форсс
Ласси
15
Аркивуо
Кари
10
Вирта
Эмели
70
Паунио
Роопе
21
Коски
Вилле
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Форсс ЛассиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Аркивуо КариЗащитник
- Полузащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ilir Zeneli
- Основной состав
-
70 Паунио РоопеВратарь
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мюррей ТимВратарь
- Защитник
-
26 Хатакка ДаниЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Весара Веса
Ход матча
21'
34'
46'
48'
1:2
54'
2:2
64'
65'
87'
История личных встреч
Лахти
Хонка
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед
32 матча
34.4%
25%
40.6%
11 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
18.8%
40.6%
40.6%
6 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
12 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чарльз Джеффри
|7 (1)
|0.26
|Зекири Альтин
|7 (1)
|0.26
|Канджи Макумба
|5
|0.19
|Ассехнун Джасин-Амин
|5 (1)
|0.19
|Хертси Лооренц
|4
|0.15
|Аркивуо Кари
|1 (1)
|0.04
|Вирта Эмели
|1
|0.04
|Лампинен Пири
|1
|0.04
|Сейдиу Арлинд
|1
|0.04
|Или-Хиетанен Кристиан
|1
|0.04
|Энинфул Анри
|1
|0.04
|Эрвас Хавьер
|1
|0.04
|Вийтикко Микко
|0
|0
|Кубронн Жан-Кристоф
|0
|0
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|8
|0.3
|Воутилайнен Джерри
|4
|0.15
|Кауфманн Лукас
|3 (2)
|0.11
|Донгу Жан
|3
|0.11
|Луис Энрике II
|3
|0.11
|Саваж Демба
|3 (1)
|0.11
|Арко-Менса Эдмунд
|2
|0.07
|Модесто Руй
|2
|0.07
|Коскинен Отсо
|2 (1)
|0.07
|Пююхтя Никлас
|2
|0.07
|Алегрия Хуан
|2
|0.07
|Хатакка Дани
|1
|0.04
|Расимус Конста
|1
|0.04
|Рале Матиас
|1
|0.04
|Узочакву Арнест
|0
|0
Карточки
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энинфул Анри
|6
|1
|Зекири Альтин
|4
|2
|Эрвас Хавьер
|6
|0
|Вирта Эмели
|6
|0
|Канджи Макумба
|5
|0
|Пеннинкангас Теему
|5
|0
|Лахти Тими
|4
|0
|Клинга Матти
|4
|0
|Регеро Антонио
|4
|0
|Чарльз Джеффри
|4
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|3
|0
|Или-Хиетанен Кристиан
|3
|0
|Вийтикко Микко
|2
|0
|Аркивуо Кари
|1
|0
|Хертси Лооренц
|1
|0
|Кубронн Жан-Кристоф
|1
|0
|Тиайнен Йоона
|1
|0
|Сейдиу Арлинд
|1
|0
|Лампинен Пири
|1
|0
|Форсс Ласси
|1
|0
|Коскипало Даниэль
|1
|0
|Riyad El Alami
|1
|0
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арко-Менса Эдмунд
|7
|1
|Хатакка Дани
|5
|0
|Таммилето Дуарте
|4
|0
|Кауфманн Лукас
|4
|0
|Левянен Йонас
|4
|0
|Коски Вилле
|4
|0
|Коскинен Отсо
|4
|0
|Воутилайнен Джерри
|2
|1
|Аалто Хенри
|3
|0
|Darren Smith III
|3
|0
|Модесто Руй
|3
|0
|Алегрия Хуан
|1
|1
|Хейккиля Тапио
|2
|0
|Узочакву Арнест
|2
|0
Голы по времени матча
Забито
18
19
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
2
11%
5
26%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
22%
4
21%
31-45
5
28%
1
5%
46-60
2
11%
5
26%
61-75
5
28%
2
11%
76-90
Пропущено
15
20
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
2
13%
0
0%
1-15
5
33%
2
10%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
2
13%
9
45%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
3
20%
2
10%
76-90
Забито
17
18
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
4
24%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
5
29%
29%
4
22%
46-60
2
12%
4
22%
61-75
4
24%
4
22%
76-90
Пропущено
15
18
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
20%
3
17%
1-15
5
33%
1
6%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
3
20%
4
22%
61-75
1
7%
5
28%
76-90
Забито
35
37
12 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 11
7 Не забивали 11
6
17%
6
16%
1-15
0
0%
6
16%
16-30
6
17%
5
14%
31-45
10
29%
5
14%
46-60
4
11%
9
24%
61-75
9
26%
6
16%
76-90
Пропущено
30
38
19 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 23
5
17%
3
8%
1-15
10
33%
3
8%
16-30
4
13%
6
16%
31-45
3
10%
11
29%
46-60
4
13%
8
21%
61-75
4
13%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Мариехамн - Лахти 0:3 Лахти - Оулу 0:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - КТП 2:1
СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 КТП - Лахти 1:2 Лахти - Оулу 0:0 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - ХИК 0:1 Лахти - Хака 0:2 КуПС - Лахти 2:2 Лахти - КТП 3:0 Хонка - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 1:1 ХИФК - Лахти 0:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 2:1 Интер Турку - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 0:0 Хака - Лахти 1:1
Хонка
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хонка - Оулу 6:1 Хонка - Хака 0:2 КТП - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 1:1
Ильвес - Хонка 0:0 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - ХИК 0:0 Хонка - КТП 3:1 Хонка - ХИФК 0:3 Мариехамн - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Ильвес 4:1 Интер Турку - Хонка 2:2 Хонка - Домжале 0:1 Хонка - Лахти 1:1 Домжале - Хонка 1:1 Рунавик - Хонка 1:3 Хонка - Оулу 1:0 Хонка - Рунавик 0:0 Хака - Хонка 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:1 Заявка
|27
|18
|5
|4
|41 - 19
|59
|2.
|КуПС
|1:1 Заявка
|27
|17
|7
|3
|46 - 20
|58
|3.
|СЯК Сейнайоки
|3:1 Заявка
|27
|14
|6
|7
|43 - 33
|48
|4.
|Интер Турку
|1:3 Заявка
|27
|14
|3
|10
|44 - 30
|45
|5.
|Лахти
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|35 - 30
|40
|6.
|Ильвес
|1:0 Заявка
|27
|11
|3
|13
|27 - 34
|36
|7.
|Хака
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|30 - 29
|35
|8.
|ХИФК
|0:1 Заявка
|27
|9
|8
|10
|25 - 29
|35
|9.
|Хонка
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 37
|33
|10.
|Мариехамн
|Заявка
|27
|9
|3
|15
|28 - 40
|30
|11.
|Оулу
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|21 - 44
|23
|12.
|КТП
|Заявка
|27
|2
|5
|20
|25 - 58
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:1 Заявка
|14
|9
|2
|3
|22 - 12
|29
|2.
|КуПС
|1:1 Заявка
|14
|8
|5
|1
|21 - 7
|29
|3.
|Интер Турку
|1:3 Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 15
|26
|4.
|СЯК Сейнайоки
|3:1 Заявка
|13
|7
|4
|2
|28 - 16
|25
|5.
|Ильвес
|1:0 Заявка
|13
|8
|1
|4
|15 - 12
|25
|6.
|Лахти
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 15
|22
|7.
|Хонка
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 17
|18
|8.
|Хака
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 13
|16
|9.
|ХИФК
|0:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|10.
|Оулу
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 17
|14
|11.
|Мариехамн
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 21
|13
|12.
|КТП
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|11 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:1 Заявка
|13
|9
|3
|1
|19 - 7
|30
|2.
|КуПС
|1:1 Заявка
|13
|9
|2
|2
|25 - 13
|29
|3.
|СЯК Сейнайоки
|3:1 Заявка
|14
|7
|2
|5
|15 - 17
|23
|4.
|ХИФК
|0:1 Заявка
|14
|5
|5
|4
|11 - 8
|20
|5.
|Хака
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 16
|19
|6.
|Интер Турку
|1:3 Заявка
|13
|6
|1
|6
|19 - 15
|19
|7.
|Лахти
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Мариехамн
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 19
|17
|9.
|Хонка
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|10.
|Ильвес
|1:0 Заявка
|14
|3
|2
|9
|12 - 22
|11
|11.
|Оулу
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 27
|9
|12.
|КТП
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|14 - 33
|6