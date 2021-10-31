Швейцария: Суперлига 2021-2022
0:1
16' ГолИмери Кастриот
29' Желтая карточкаСеврен Йоан
1:1
29' ПенальтиЦелар Жан
26
Amir
Saipi
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
19
Целар
Жан
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
19
Севрен
Йоан
28
Дулин
Давид
15
Валь
Тео
25
Киэ
Грежон
10
Схалк
Алекс
- Основной состав
-
26 Amir SaipiВратарь
-
16 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Целар ЖанНападающий
- Запасные игроки
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
-
21 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Hadj Mahmoud
-
-
99 Nikolas Muci
-
-
Главный тренер: Mattia Croci-Torti
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
25 Киэ ГрежонНападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Защитник
-
20 Мендеш ПапуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
Ход матча
16'
0:1
29'
29'
1:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
59 Владение мячом, % 41
История личных встреч
Лугано
Серветт
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
26 матчей
38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боттани Маттиа
|3
|0.27
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.27
|Циглер Рето
|2 (1)
|0.18
|Целар Жан
|1
|0.09
|Лаванши Нума
|1
|0.09
|Kreshnik Hajrizi
|1
|0.09
|Mohamed Amoura
|1
|0.09
|Фаччинетти Микаэль
|0
|0
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|Ловрич Санди
|0
|0
|Yuri VI
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киэ Грежон
|3
|0.25
|Руй Стив
|3
|0.25
|Конья Тимоте
|3
|0.25
|Имери Кастриот
|3
|0.25
|Стеванович Мирослав
|2
|0.17
|Антунес Алексис
|1
|0.08
|Валь Тео
|1 (1)
|0.08
|Сотье Антони
|1
|0.08
|Роделен Ронни
|1
|0.08
|Клиши Гаэль
|0
|0
|Сеспедес Борис
|0
|0
|Оберлин Димитри
|0
|0
|Диалло Мусса
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кустодио Оливье
|5
|0
|Kreshnik Hajrizi
|4
|0
|Дапрела Фабио
|3
|0
|Боттани Маттиа
|3
|0
|Циглер Рето
|2
|0
|Лаванши Нума
|2
|0
|Марич Мият
|1
|0
|Саббатини Хонатан
|1
|0
|Ловрич Санди
|1
|0
|Осигве Себастьян
|1
|0
|Yuri VI
|1
|0
|Luis Phelipe
|1
|0
|Монцьяло Кевин
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сассо Венсан
|3
|1
|Сеспедес Борис
|4
|0
|Сотье Антони
|3
|0
|Руй Стив
|3
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Фрик Джереми
|0
|1
|Клиши Гаэль
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Диалло Мусса
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
2
33%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
14%
1
9%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
2
25%
2
15%
76-90
Забито
12
18
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
5
28%
16-30
4
33%
4
22%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
3
25%
3
17%
76-90
Пропущено
14
24
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
1
7%
2
8%
1-15
3
21%
1
4%
16-30
3
21%
6
25%
31-45
2
14%
7
29%
29%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
3
21%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лугано - Янг Бойз 2:1 Базель - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:0 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0
Люцерн - Лугано 2:3 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс - Лугано 0:1 Лугано - Базель 1:1 Сьон - Лугано 3:2 ФК Ла-Шо-де-Фон - Лугано 1:7 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Серветт - Лугано 0:2 Беллинцона - Лугано 1:0 Лугано - Цюрих 0:2 Лугано - Интер Милан 2:2 Лугано - Винтертур 0:0 Лугано - Рапперсвиль-Йона 1:1 Сементина - Лугано 1:9 Люцерн - Лугано 1:2 Лугано - Сьон 3:1
Серветт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тун - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Серветт - Янг Бойз 0:6
Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих - Серветт 2:2 Concordia1 - Серветт 1:4 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 FC Amical Saint-Prex - Серветт 0:6 Базель - Серветт 5:1 Серветт - Лугано 0:2 Серветт - Мольде 2:0 Сьон - Серветт 1:2 Мольде - Серветт 3:0 Марсель - Серветт 3:1 Серветт - Динамо Киев 1:1 Ивердон - Серветт 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|12
|7
|5
|0
|29 - 11
|26
|2.
|Цюрих
|12
|6
|4
|2
|29 - 23
|22
|3.
|Янг Бойз
|11
|6
|3
|2
|28 - 13
|21
|4.
|Грасcхоппер
|12
|4
|5
|3
|22 - 18
|17
|5.
|Лугано
|1:1
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|6.
|Серветт
|1:1
|12
|3
|4
|5
|19 - 25
|13
|7.
|Сьон
|12
|3
|3
|6
|15 - 27
|12
|8.
|Санкт-Галлен
|12
|3
|3
|6
|18 - 27
|12
|9.
|Лозанна-Спорт
|1:0
|12
|2
|4
|6
|15 - 25
|10
|10.
|Люцерн
|0:1
|12
|1
|6
|5
|16 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|6
|4
|2
|0
|18 - 5
|14
|2.
|Цюрих
|6
|4
|2
|0
|17 - 9
|14
|3.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|4.
|Грасcхоппер
|6
|3
|2
|1
|15 - 10
|11
|5.
|Лугано
|1:1
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|6.
|Санкт-Галлен
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|7.
|Лозанна-Спорт
|1:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|8.
|Серветт
|1:1
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|9.
|Сьон
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|10.
|Люцерн
|0:1
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|6
|3
|3
|0
|11 - 6
|12
|2.
|Янг Бойз
|6
|3
|1
|2
|18 - 9
|10
|3.
|Цюрих
|6
|2
|2
|2
|12 - 14
|8
|4.
|Серветт
|1:1
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|5.
|Грасcхоппер
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|6.
|Лугано
|1:1
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|7.
|Сьон
|6
|1
|2
|3
|8 - 18
|5
|8.
|Люцерн
|0:1
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|9.
|Санкт-Галлен
|6
|1
|0
|5
|7 - 17
|3
|10.
|Лозанна-Спорт
|1:0
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2