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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Лугано
1:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Серветт
0'
0:1
16' Гол
Имери Кастриот
29' Желтая карточка
Севрен Йоан
1:1
29' Пенальти
Целар Жан
45'+3
26
Amir
Saipi
16
Лаванши
Нума
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
3
Циглер
Рето
14
Саббатини
Хонатан
24
Ловрич
Санди
17
Абубакар-Анкра
Асума
10
Боттани
Маттиа
8
Лунгой
Кристофер
19
Целар
Жан
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
17
Имери
Кастриот
28
Дулин
Давид
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
25
Киэ
Грежон
10
Схалк
Алекс
Лугано
4-2-3-1
Серветт
4-3-3

Ход матча

16'
0:1
Имери Кастриот
(Киэ Грежон)
29'
 
Севрен Йоан
29'
Целар Жан
1:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 59 Владение мячом, % 41

История личных встреч

Лугано
Серветт

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

26 матчей

38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

С
0:2
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
0:0
ТМК
4:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
0:2
ЧЛ
4:1
ЧЛ
0:6
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:4
ЧЛ
1:1
ЧЛ
6:1

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боттани Маттиа 3 0.27
Абубакар-Анкра Асума 3 0.27
Циглер Рето 2 (1) 0.18
Целар Жан 1 0.09
Лаванши Нума 1 0.09
Kreshnik Hajrizi 1 0.09
Mohamed Amoura 1 0.09
Фаччинетти Микаэль 0 0
Саббатини Хонатан 0 0
Ловрич Санди 0 0
Yuri VI 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киэ Грежон 3 0.25
Руй Стив 3 0.25
Конья Тимоте 3 0.25
Имери Кастриот 3 0.25
Стеванович Мирослав 2 0.17
Антунес Алексис 1 0.08
Валь Тео 1 (1) 0.08
Сотье Антони 1 0.08
Роделен Ронни 1 0.08
Клиши Гаэль 0 0
Сеспедес Борис 0 0
Оберлин Димитри 0 0
Диалло Мусса 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кустодио Оливье 5 0
Kreshnik Hajrizi 4 0
Дапрела Фабио 3 0
Боттани Маттиа 3 0
Циглер Рето 2 0
Лаванши Нума 2 0
Марич Мият 1 0
Саббатини Хонатан 1 0
Ловрич Санди 1 0
Осигве Себастьян 1 0
Yuri VI 1 0
Luis Phelipe 1 0
Монцьяло Кевин 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 3 1
Сеспедес Борис 4 0
Сотье Антони 3 0
Руй Стив 3 0
Валь Тео 2 0
Фрик Джереми 0 1
Клиши Гаэль 1 0
Киэ Грежон 1 0
Диалло Мусса 1 0
Антунес Алексис 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
2
33%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
2
25%
2
15%
76-90

Забито

12
18
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
5
28%
16-30
4
33%
4
22%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
3
25%
3
17%
76-90

Пропущено

14
24
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
1
7%
2
8%
1-15
3
21%
1
4%
16-30
3
21%
6
25%
31-45
2
14%
7
29%
29%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
3
21%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лугано - Янг Бойз 2:1 Базель - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:0 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0
Люцерн - Лугано 2:3 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс - Лугано 0:1 Лугано - Базель 1:1 Сьон - Лугано 3:2 ФК Ла-Шо-де-Фон - Лугано 1:7 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Серветт - Лугано 0:2 Беллинцона - Лугано 1:0 Лугано - Цюрих 0:2 Лугано - Интер Милан 2:2 Лугано - Винтертур 0:0 Лугано - Рапперсвиль-Йона 1:1 Сементина - Лугано 1:9 Люцерн - Лугано 1:2 Лугано - Сьон 3:1
Серветт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тун - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Серветт - Янг Бойз 0:6
Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих - Серветт 2:2 Concordia1 - Серветт 1:4 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 FC Amical Saint-Prex - Серветт 0:6 Базель - Серветт 5:1 Серветт - Лугано 0:2 Серветт - Мольде 2:0 Сьон - Серветт 1:2 Мольде - Серветт 3:0 Марсель - Серветт 3:1 Серветт - Динамо Киев 1:1 Ивердон - Серветт 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 12 7 5 0 29 - 11 26
2. Цюрих 12 6 4 2 29 - 23 22
3. Янг Бойз 11 6 3 2 28 - 13 21
4. Грасcхоппер 12 4 5 3 22 - 18 17
5. Лугано 1:1 11 4 3 4 14 - 14 15
6. Серветт 1:1 12 3 4 5 19 - 25 13
7. Сьон 12 3 3 6 15 - 27 12
8. Санкт-Галлен 12 3 3 6 18 - 27 12
9. Лозанна-Спорт 1:0 12 2 4 6 15 - 25 10
10. Люцерн 0:1 12 1 6 5 16 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 6 4 2 0 18 - 5 14
2. Цюрих 6 4 2 0 17 - 9 14
3. Янг Бойз 5 3 2 0 10 - 4 11
4. Грасcхоппер 6 3 2 1 15 - 10 11
5. Лугано 1:1 6 2 3 1 7 - 6 9
6. Санкт-Галлен 6 2 3 1 11 - 10 9
7. Лозанна-Спорт 1:0 6 2 2 2 9 - 12 8
8. Серветт 1:1 6 2 1 3 11 - 13 7
9. Сьон 6 2 1 3 7 - 9 7
10. Люцерн 0:1 6 1 2 3 10 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 6 3 3 0 11 - 6 12
2. Янг Бойз 6 3 1 2 18 - 9 10
3. Цюрих 6 2 2 2 12 - 14 8
4. Серветт 1:1 6 1 3 2 8 - 12 6
5. Грасcхоппер 6 1 3 2 7 - 8 6
6. Лугано 1:1 5 2 0 3 7 - 8 6
7. Сьон 6 1 2 3 8 - 18 5
8. Люцерн 0:1 6 0 4 2 6 - 10 4
9. Санкт-Галлен 6 1 0 5 7 - 17 3
10. Лозанна-Спорт 1:0 6 0 2 4 6 - 13 2
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Серветт
2.64
3.64
2.89
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лугано 1:1 Серветт онлайн




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